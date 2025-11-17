Campanie de mediu: elevii implică comunitatea în reciclarea echipamentelor electronice

14:40

Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital cu răni după ce automobilul său de marca BMW, pe care îl conducea cu viteză excesivă, a derapat, s-a răsturnat şi s-a aprins pe un traseu din raionul Edineț, în jurul orei 03:00. În interiorul maşinii se mai afla un pasager de 18 ani, care […] Articolul BMW răsturnat și cuprins de flăcări într-un accident grav la Edineț apare prima dată în Subiectul Zilei.