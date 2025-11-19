Premierul este încrezător în „ritmul accelerat” al dezvoltării Moldovei

17:15

Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA a început autorizarea plăților către fermierii afectați de înghețurile târzii de primăvară. Un total de 690 de cereri au fost primite de AIPA, dintre care 91, în valoare totală de 19,1 milioane de lei, au fost deja aprobate, informează Logos Press.