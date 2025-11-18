Rusia a propus o „modalitate radicală” de reglementare a piețelor

11:15

Uniunea Europeană, în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), lansează un proiect de trei ani, în valoare de 3 milioane de euro, pentru consolidarea guvernanței digitale în agricultură și îmbunătățirea oportunităților de angajare pentru persoanele vulnerabile din zonele rurale ale Moldovei, informează Logos Press.