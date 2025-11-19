Compatrioții se vor angaja în diplomație economică
Logos-Press, 19 noiembrie 2025 12:15
Alianța Națională a Asociațiilor Compatrioților din Moldova intenționează să atragă în rândurile sale organizațiile diasporei pentru a promova împreună produsele moldovenești în străinătate, relatează Logos Press.
Acum 15 minute
12:15
Acum 2 ore
11:15
Datorită livrărilor pe scară largă de făină de soia din Ucraina în Moldova, prețul acestui produs pe piața moldovenească a scăzut semnificativ, ceea ce este bun pentru crescătorii de animale locali, dar rău pentru procesatorii de făină de soia, relatează Logos Press.
Acum 4 ore
10:15
Republica Moldova s-a alăturat acțiunilor promovate de OMS în cadrul Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (RA), care se desfășoară anual în perioada 18-24 noiembrie, informează Logos Press.
09:15
Proiectul Uniunii Europene de asistență la frontieră (EUBAP) va fi lansat în Moldova ca urmare a misiunii EUBAM, relatează Logos Press.
Acum 6 ore
08:15
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în ianuarie, dar tarifele ar putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat Energocom finalizează decontările, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
20:15
Datorită reducerilor la bunuri, piețele rusești au plătit 1,5 trilioane de ruble în minus în taxe la buget în 2025, iar activitățile acestor platforme sunt din ce în ce mai mult în afara limitelor concurenței loiale, potrivit Logos Press.
18:15
Republica Moldova, Ucraina, România și Bulgaria lansează Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială # Logos-Press
Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria fac un pas important către cooperarea regională prin înființarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (GECT), cu sediul social în județul Iași. Gruparea va putea accesa direct fonduri europene, în special din Fondul de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene, pentru proiecte de cooperare și dezvoltare regională.
17:15
Un audit extern la furnizorul național de servicii media a descoperit nereguli masive în gestionarea fondurilor și activelor publice între 2023 și 2024, relatează Logos Press.
13:15
Operatorul ucrainean DTEK D.Trading a livrat primul transport de 100 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate de la terminalul de export al Venture Global Inc. din Louisiana, SUA, către un port din Klaipeda, Lituania, și mai departe către Ucraina, a raportat Logos Press.
Ieri
12:15
Emisiile de CO2 pe cap de locuitor ale Moldovei în 2023 vor fi de doar 2,5 tone metrice pe an, cele mai scăzute dintre toate țările europene, a raportat Logos Press.
11:15
Specialiștii din cadrul Primăriei Chișinău vor avea sarcina de a elabora un proiect de lege și de a-l propune Parlamentului și Guvernului pentru a reglementa în mod legal norme clare privind clădirile abandonate, a informat Logos Press.
10:15
În perioada ianuarie – septembrie 2025, încasările din impozitul pe venitul persoanelor fizice care închiriază bunuri imobile au crescut cu 27,2% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 77,2 milioane de lei, informează Logos Press.
09:15
Contractele de furnizare de gaze naturale dintre BOTAS, compania de stat din Turcia, și Rusia vor expira la sfârșitul acestui an, dar nu s-a auzit încă nimic despre negocierile pentru un nou contract, creând o incertitudine îngrijorătoare pe piața țării”, a raportat Logos Press.
08:15
În luna octombrie, exporturile de ulei de soia și fracțiunile acestuia din Republica Moldova au totalizat doar 624 de tone, în valoare de 12,4 milioane de lei, confirmând tendința de scădere constantă a ofertei acestui produs în străinătate în acest an, informează Logos Press.
17 noiembrie 2025
23:30
La sfârșitul săptămânii trecute, la Orhei a fost lansat oficial un traseu gastronomic transfrontalier, care reunește obiective turistice tematice din România și Republica Moldova, relatează Logos Press.
19:00
Ultimul meci al echipei naționale de fotbal a Moldovei în ciclul european de calificare pentru Cupa Mondială 2026 s-a încheiat cu o înfrângere în fața Israelului cu scorul de 1-4, – informează Logos Press.
18:15
Controlul exclusiv asupra celui mai mare distribuitor de produse IT din Moldova este achiziționat de operatorul de telefonie mobilă SA „Moldcell”, care face parte din grupul irlandez GC CELL Technologies DAC din 2020, – informează Logos Press.
17:15
În primele zece luni ale anului 2025, valoarea totală a mărfurilor importate în Republica Moldova s-a ridicat la 158,4 miliarde de lei, informează Logos Press citând Serviciul Vamal al țării.
16:15
Cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) atrage atenția asupra nivelului extrem de scăzut al burselor studențești, care pune în pericol calitatea vieții și performanța academică a tinerilor, – informează Logos Press.
15:15
Reprezentanții mediului de afaceri se opun modificării cadrului legislativ actual care reglementează activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) și regimul general al controlului de stat în domeniul muncii, informează Logos Press.
14:15
În municipiul Chișinău sunt în curs de implementare proiecte investiționale în valoare de 4,5 miliarde de lei, inclusiv cu sprijinul diverselor instrumente financiare ale UE, transmite Logos Press.
13:15
Cifra de afaceri de pe piața medicamentelor pentru primele nouă luni ale anului 2025 a fost de 204,39 milioane de euro, din care 190 de milioane de euro au fost realizate de producătorii străini, potrivit Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:15
Aproape o treime din suma totală a subvențiilor agrare pentru anul 2024 a fost solicitată de producătorii agricoli din doar șase raioane ale Moldovei, a relatat Logos Press.
11:15
Duminică, 16 noiembrie, locuitorii din șase localități din Republica Moldova au participat la noi alegeri locale. În două dintre acestea, votul a avut loc pentru prima dată în condițiile unificării administrative voluntare (amalgamare)”, informează Logos Press.
10:15
Lanțul de magazine Moldova în Franța s-a extins în regiunea pariziană și are acum șase magazine. Unul dintre acestea funcționează în Meaux, unde moldovenii, românii și ucrainenii găsesc produse tradiționale care sunt greu de găsit în comerțul francez, relatează Logos Press.
09:15
Economia românească în 2025-2026 se va confrunta cu o creștere modestă, o inflație ridicată și un test serios al credibilității fiscale, potrivit Logos Press.
16 noiembrie 2025
11:15
Guvernul a aprobat regulamentul privind procedura de menținere a resurselor informaționale create în cadrul noului sistem de contabilitate și de gestionare a personalului în sectorul public (EMRU).
15 noiembrie 2025
18:45
Aproximativ două sute de antreprenori de pe ambele maluri ale Nistrului, experți economici, reprezentanți ai autorităților de stat și parteneri de dezvoltare s-au reunit la Chișinău pe 14 noiembrie 2025 pentru a cincea ediție a Moldova Trade Forum, un eveniment important dedicat dezvoltării parteneriatelor de afaceri și promovării exporturilor din Republica Moldova, – Logos Press.
16:15
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a publicat pe site-ul său, precum și pe pagina de Youtube a ministerului, un material video care prezintă trageri de antrenament cu participarea a patru unități ale automotorului pe roți de 155 mm ATMOS SAU de la compania israeliană Elbit Systems, informează Logos Press.
15:15
Moldova, cu sprijinul Băncii Mondiale, al Agenției Franceze de Dezvoltare și al BERD, implementează un program de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare, care va permite irigarea a încă aproape 21 000 de hectare.
13:15
Moldova și România au început aproape sincron procesul de control temporar asupra activelor Lukoil pentru a preveni posibile întreruperi în aprovizionarea cu combustibil”, a raportat Logos Press.
11:15
Persoanele fizice au investit peste 22 de milioane de lei în achiziționarea de obligațiuni de stat în perioada obișnuită de subscriere din noiembrie pe platforma eVMS.md.
09:15
Trans-Oil Group, cel mai mare holding agroindustrial din Moldova și un important operator de agribusiness în regiunea Mării Negre, a generat venituri de 2,17 miliarde de dolari în ultimul an financiar, din care 27,5 milioane de dolari în Moldova
14 noiembrie 2025
18:15
Echipa națională de fotbal a Moldovei a suferit o înfrângere cu 0:2 în meciul de pe teren propriu cu Italia din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială din 2026″, relatează Logos Press.
17:15
Moldova denunță ultimul din cele 10 acorduri energetice din cadrul Comunității Statelor Independente care și-au pierdut relevanța.
16:15
Aproximativ 142 de mii de persoane din Moldova au diabet, dintre care 724 sunt copii. Aproximativ 10 000 de cazuri noi sunt depistate în fiecare an, iar tendința de creștere continuă, relatează Logos Press.
15:15
Exporturile de mărfuri din Moldova în ianuarie-septembrie 2025 au totalizat 2626,1 milioane de dolari și au crescut cu 0,3% față de perioada corespunzătoare din 2024, în timp ce importurile în aceeași perioadă au ajuns la 7848,6 milioane de dolari, în creștere cu 18,7%, informează Logos Press.
14:15
Dacă împrumutul de reparație legat de activele rusești nu poate fi realizat din cauza refuzului Belgiei de a face un compromis, Bruxelles-ul va propune un „plan B” pentru a finanța nevoile bugetare și militare ale Ucrainei, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Logos Press.
13:15
A fost lansat un nou sistem informatic „Registrul cazurilor de moștenire și al testamentelor”, care va permite notarilor să evite erorile în autentificarea cazurilor de moștenire, informează Logos Press.
12:15
Cifra de afaceri pentru furaje și produse derivate: exporturi ieftine, importuri scumpe # Logos-Press
Aproximativ 34.000 de tone, în valoare de peste 220 de milioane de lei, au reprezentat în octombrie 2025 cifra de afaceri moldovenească a furajelor finite și a subproduselor (făină de soia, tărâțe, turte, bârne etc.), informează Logos Press.
11:15
Premierul moldovean Alexandru Munteanu și președintele român Nicușor Dan au declarat, în cadrul unei întrevederi la București, că sunt gata să accelereze proiectele comune în infrastructură, energie și integrarea europeană a Republicii Moldova, informează Logos Press.
10:15
În octombrie 2025, Moldova a exportat aproximativ 14 500 de tone de struguri de masă în valoare de peste 14,3 milioane de dolari (preț mediu angro de 0,99 $/kg), informează Logos Press.
09:15
Armata Națională, în cadrul Fondului European pentru Pace (FEP) și în contul ajutorului european, a primit vehicule în valoare de 5 milioane de euro: autobuze, camioane, microbuze, precum și SUV-uri și camionete, a raportat Logos Press.
08:15
Un total de 28,9 milioane de lei a fost donat către 68 de întreprinderi locale, ceea ce va permite atragerea în economie a unor investiții în valoare de peste 45 de milioane de lei, informează Logos Press.
13 noiembrie 2025
19:15
Sportivul moldovean Oleg Crețul a devenit campion mondial la para-sambo (printre luptătorii cu deficiențe de vedere), Oleg Nemțan a câștigat medalia de bronz, – informează Logos Press.
18:15
Banca Națională a revizuit în creștere prognoza de inflație pe termen mediu, cu excepția sfârșitului anului 2025. – începutul anului 2026, a relatat Logos Press
17:15
Fermierii au început să primească despăgubiri pentru pagubele cauzate de înghețurile de primăvară # Logos-Press
Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA a început autorizarea plăților către fermierii afectați de înghețurile târzii de primăvară. Un total de 690 de cereri au fost primite de AIPA, dintre care 91, în valoare totală de 19,1 milioane de lei, au fost deja aprobate, informează Logos Press.
16:15
Parlamentul a aprobat în prima lectură amendamentele la bugetul de stat pentru anul 2025. Parametrii modificați prevăd o creștere a cheltuielilor și a deficitului bugetar, precum și fonduri suplimentare pentru salarii, plăți sociale și compensații către cetățeni pentru resursele energetice, informează Logos Press.
15:15
Între mai 2024 și ianuarie 2025, aproximativ 265 de tone de substanțe chimice periculoase, inclusiv bifenili policlorurați (PCB) extrem de toxici, au fost îndepărtate în siguranță din zece instalații de depozitare de pe ambele maluri ale Nistrului și livrate unei instalații certificate de incinerare a deșeurilor toxice din Germania, a informat Logos Press.
14:15
Ministrul moldovean de Finanțe, Adrian Gavrilice, a declarat că după blocarea ultimelor două tranșe de la FMI, țara a pierdut nu granturi, ci împrumuturi pentru care exista o alternativă. Guvernul va „analiza” fezabilitatea lansării unui nou program cu FMI, relatează Logos Press.
