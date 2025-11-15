Trans-Oil a raportat venituri și profituri

11:15

Între 2022 și 2025, poliția a constatat 93 de infracțiuni comise în incinta sau în zona din jurul clădirii fostului Hotel Național, au fost deschise 8 dosare penale pentru trafic de droguri, au existat 3 cazuri de sinucidere și 1 episod de cădere accidentală a unui minor soldată cu răni grave, a informat Logos Press.