Cel mai mare pachet de investiții este în curs de implementare în capitală
Logos-Press, 17 noiembrie 2025 14:15
În municipiul Chișinău sunt în curs de implementare proiecte investiționale în valoare de 4,5 miliarde de lei, inclusiv cu sprijinul diverselor instrumente financiare ale UE, transmite Logos Press.
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 30 minute
14:15
Acum 2 ore
13:15
Cifra de afaceri de pe piața medicamentelor pentru primele nouă luni ale anului 2025 a fost de 204,39 milioane de euro, din care 190 de milioane de euro au fost realizate de producătorii străini, potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
12:15
Aproape o treime din suma totală a subvențiilor agrare pentru anul 2024 a fost solicitată de producătorii agricoli din doar șase raioane ale Moldovei, a relatat Logos Press.
11:15
Duminică, 16 noiembrie, locuitorii din șase localități din Republica Moldova au participat la noi alegeri locale. În două dintre acestea, votul a avut loc pentru prima dată în condițiile unificării administrative voluntare (amalgamare)”, informează Logos Press.
Acum 6 ore
10:15
Lanțul de magazine Moldova în Franța s-a extins în regiunea pariziană și are acum șase magazine. Unul dintre acestea funcționează în Meaux, unde moldovenii, românii și ucrainenii găsesc produse tradiționale care sunt greu de găsit în comerțul francez, relatează Logos Press.
09:15
Economia românească în 2025-2026 se va confrunta cu o creștere modestă, o inflație ridicată și un test serios al credibilității fiscale, potrivit Logos Press.
Ieri
11:15
Guvernul a aprobat regulamentul privind procedura de menținere a resurselor informaționale create în cadrul noului sistem de contabilitate și de gestionare a personalului în sectorul public (EMRU).
15 noiembrie 2025
18:45
Aproximativ două sute de antreprenori de pe ambele maluri ale Nistrului, experți economici, reprezentanți ai autorităților de stat și parteneri de dezvoltare s-au reunit la Chișinău pe 14 noiembrie 2025 pentru a cincea ediție a Moldova Trade Forum, un eveniment important dedicat dezvoltării parteneriatelor de afaceri și promovării exporturilor din Republica Moldova, – Logos Press.
16:15
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a publicat pe site-ul său, precum și pe pagina de Youtube a ministerului, un material video care prezintă trageri de antrenament cu participarea a patru unități ale automotorului pe roți de 155 mm ATMOS SAU de la compania israeliană Elbit Systems, informează Logos Press.
15:15
Moldova, cu sprijinul Băncii Mondiale, al Agenției Franceze de Dezvoltare și al BERD, implementează un program de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare, care va permite irigarea a încă aproape 21 000 de hectare.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:15
Moldova și România au început aproape sincron procesul de control temporar asupra activelor Lukoil pentru a preveni posibile întreruperi în aprovizionarea cu combustibil”, a raportat Logos Press.
11:15
Persoanele fizice au investit peste 22 de milioane de lei în achiziționarea de obligațiuni de stat în perioada obișnuită de subscriere din noiembrie pe platforma eVMS.md.
09:15
Trans-Oil Group, cel mai mare holding agroindustrial din Moldova și un important operator de agribusiness în regiunea Mării Negre, a generat venituri de 2,17 miliarde de dolari în ultimul an financiar, din care 27,5 milioane de dolari în Moldova
14 noiembrie 2025
18:15
Echipa națională de fotbal a Moldovei a suferit o înfrângere cu 0:2 în meciul de pe teren propriu cu Italia din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială din 2026″, relatează Logos Press.
17:15
Moldova denunță ultimul din cele 10 acorduri energetice din cadrul Comunității Statelor Independente care și-au pierdut relevanța.
16:15
Aproximativ 142 de mii de persoane din Moldova au diabet, dintre care 724 sunt copii. Aproximativ 10 000 de cazuri noi sunt depistate în fiecare an, iar tendința de creștere continuă, relatează Logos Press.
15:15
Exporturile de mărfuri din Moldova în ianuarie-septembrie 2025 au totalizat 2626,1 milioane de dolari și au crescut cu 0,3% față de perioada corespunzătoare din 2024, în timp ce importurile în aceeași perioadă au ajuns la 7848,6 milioane de dolari, în creștere cu 18,7%, informează Logos Press.
14:15
Dacă împrumutul de reparație legat de activele rusești nu poate fi realizat din cauza refuzului Belgiei de a face un compromis, Bruxelles-ul va propune un „plan B” pentru a finanța nevoile bugetare și militare ale Ucrainei, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Logos Press.
13:15
A fost lansat un nou sistem informatic „Registrul cazurilor de moștenire și al testamentelor”, care va permite notarilor să evite erorile în autentificarea cazurilor de moștenire, informează Logos Press.
12:15
Cifra de afaceri pentru furaje și produse derivate: exporturi ieftine, importuri scumpe # Logos-Press
Aproximativ 34.000 de tone, în valoare de peste 220 de milioane de lei, au reprezentat în octombrie 2025 cifra de afaceri moldovenească a furajelor finite și a subproduselor (făină de soia, tărâțe, turte, bârne etc.), informează Logos Press.
11:15
Premierul moldovean Alexandru Munteanu și președintele român Nicușor Dan au declarat, în cadrul unei întrevederi la București, că sunt gata să accelereze proiectele comune în infrastructură, energie și integrarea europeană a Republicii Moldova, informează Logos Press.
10:15
În octombrie 2025, Moldova a exportat aproximativ 14 500 de tone de struguri de masă în valoare de peste 14,3 milioane de dolari (preț mediu angro de 0,99 $/kg), informează Logos Press.
09:15
Armata Națională, în cadrul Fondului European pentru Pace (FEP) și în contul ajutorului european, a primit vehicule în valoare de 5 milioane de euro: autobuze, camioane, microbuze, precum și SUV-uri și camionete, a raportat Logos Press.
08:15
Un total de 28,9 milioane de lei a fost donat către 68 de întreprinderi locale, ceea ce va permite atragerea în economie a unor investiții în valoare de peste 45 de milioane de lei, informează Logos Press.
13 noiembrie 2025
19:15
Sportivul moldovean Oleg Crețul a devenit campion mondial la para-sambo (printre luptătorii cu deficiențe de vedere), Oleg Nemțan a câștigat medalia de bronz, – informează Logos Press.
18:15
Banca Națională a revizuit în creștere prognoza de inflație pe termen mediu, cu excepția sfârșitului anului 2025. – începutul anului 2026, a relatat Logos Press
17:15
Fermierii au început să primească despăgubiri pentru pagubele cauzate de înghețurile de primăvară # Logos-Press
Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA a început autorizarea plăților către fermierii afectați de înghețurile târzii de primăvară. Un total de 690 de cereri au fost primite de AIPA, dintre care 91, în valoare totală de 19,1 milioane de lei, au fost deja aprobate, informează Logos Press.
16:15
Parlamentul a aprobat în prima lectură amendamentele la bugetul de stat pentru anul 2025. Parametrii modificați prevăd o creștere a cheltuielilor și a deficitului bugetar, precum și fonduri suplimentare pentru salarii, plăți sociale și compensații către cetățeni pentru resursele energetice, informează Logos Press.
15:15
Între mai 2024 și ianuarie 2025, aproximativ 265 de tone de substanțe chimice periculoase, inclusiv bifenili policlorurați (PCB) extrem de toxici, au fost îndepărtate în siguranță din zece instalații de depozitare de pe ambele maluri ale Nistrului și livrate unei instalații certificate de incinerare a deșeurilor toxice din Germania, a informat Logos Press.
14:15
Ministrul moldovean de Finanțe, Adrian Gavrilice, a declarat că după blocarea ultimelor două tranșe de la FMI, țara a pierdut nu granturi, ci împrumuturi pentru care exista o alternativă. Guvernul va „analiza” fezabilitatea lansării unui nou program cu FMI, relatează Logos Press.
13:15
Comisia Europeană va furniza Ucrainei aproximativ 6 miliarde de euro în cadrul liniei de credit a G7, care va fi rambursată, printre altele, din veniturile provenite din activele rusești înghețate, a raportat Logos Press citând kommersant.ru.
12:15
În cadrul evenimentului „Moldova Startups Day: Bucharest Edition” din 3 decembrie, 15 startup-uri din Moldova își vor prezenta afacerile investitorilor și fondurilor de risc din România, relatează Logos Press.
11:15
Uniunea Europeană, în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), lansează un proiect de trei ani, în valoare de 3 milioane de euro, pentru consolidarea guvernanței digitale în agricultură și îmbunătățirea oportunităților de angajare pentru persoanele vulnerabile din zonele rurale ale Moldovei, informează Logos Press.
10:15
Comitetul Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care reunește aproximativ 60 de parlamentari din 46 de state membre ale Consiliului Europei, se va reuni la Chișinău la 21 noiembrie 2025, informează Logos Press.
09:15
Din cauza întârzierii campaniei de recoltare a celei de-a doua grupe de culturi și a precipitațiilor prelungite din luna octombrie, o parte semnificativă a terenurilor alocate de agricultorii moldoveni pentru culturile de iarnă vor rămâne nelucrate din toamnă, informează Logos Press.
08:15
În 2025, producția de vin în Moldova va crește cu 18% de la an la an, a raportat Logos Press.
12 noiembrie 2025
19:15
Meciul cu Italia din 13 noiembrie din cadrul turneului european de calificare la Cupa Mondială-2026 va fi cel de-al 300-lea meci din istoria echipei naționale a Moldovei, ceea ce are o importanță simbolică pentru jucători și staff-ul tehnic, – informează Logos Press.
18:15
Compania internațională de investiții Multi-Club Ownership (MCO) 777 Partners, care deținea drepturile asupra a șapte cluburi de fotbal, a fost declarată în faliment, informează Logos Press.
17:15
Cabinetul de miniștri a realocat resursele financiare disponibile în bugetul din acest an pentru plata pensiilor, salariilor și indemnizațiilor, precum și pentru alimentarea fondului destinat compensațiilor, a informat Logos Press.
16:15
Kavit Handa, președintele Africa Capital, a finalizat achiziția BB Hamodialyse, cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Moldova, în valoare de 10 milioane de lire sterline, – informează Logos Press.
16:15
Internațional Tobacco SRL – întreprinderea ce ţine în viaţă o ramură care cândva era de bază în economia moldovenească # Logos-Press
Fabrica de tutun din Orhei Internațional Tobacco SRL a marcat recent 20 de ani de la relansarea şi rebrandingul prin care a trecut în 2005. De atunci şi până în prezent, întreprinderea a cunoscut o dezvoltare constantă, devenind una dintre cele mai importante pentru economia moldovenească.
15:15
Guvernul moldovean a revizuit bugetul de stat pentru 2025 și a confirmat că tranșa de la FMI nu a fost transferată în acest an, dar țara dispune de suficiente surse de finanțare, a raportat Logos Press.
14:15
Dorința guvernului de a împrumuta mai mult de pe piața internă nu este susținută de băncile comerciale, în ciuda unei oferte stabile de randamente, a raportat Logos Press.
13:15
Aproximativ 22,2 mii de tone de prune în valoare de 20,7 milioane de dolari (preț mediu facturat – 1,07 dolari/kg) au fost exportate de Moldova în octombrie 2025, a raportat Logos Press.
12:15
Moldova a urcat în clasamentul costului de trai, întocmit de compania Numbeo, cu trei poziții, de pe locul 97 pe 94, însă costul de trai al cetățenilor moldoveni a crescut cu 10% – informează Logos Press.
11:15
Reformele fiscale la scară largă sunt planificate pentru 2027 pentru a asigura o pregătire temeinică, o consultare extinsă cu comunitatea de afaceri, precum și stabilitate și previzibilitate pentru antreprenori, a raportat Logos Press.
10:15
Sprijinul pentru startup-uri va atrage investiții de peste 22 de milioane de lei în capitală # Logos-Press
În cadrul programului „Startup pentru tineri și migranți”, 27 de proiecte au fost aprobate pentru finanțare în valoare totală de 5,2 milioane de lei prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, informează Logos Press.
09:15
În perioada iulie-octombrie 2025, grâul moldovenesc a fost livrat pe piețele externe la un preț mediu de 3,53 lei/kg – cel mai mic preț de export pentru acest produs în primele patru luni ale sezonului de comercializare din ultimii cinci ani, a raportat Logos Press.
08:15
Proiectul noii legi privind medierea a divizat mediul de afaceri și mediul juridic: Ministerul Justiției insistă asupra medierii obligatorii înainte de proces pentru a ușura sarcina instanțelor, băncile consideră măsura ineficientă, iar furnizorii de utilități avertizează cu privire la o posibilă creștere a tarifelor, informează Logos Press.
11 noiembrie 2025
19:15
Sportivul moldovean Maxim Carayon a câștigat medalia de aur la Campionatul European de patinaj pe role (Inline Freestyle), devenind cel mai tânăr câștigător al trofeului la vârsta de 17 ani, – informează Logos Press.
