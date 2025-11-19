Criză pe piața carburanților? Ministrul Energiei o combate cu numărătoarea benzinăriilor: Numai pe viaduct sunt șase
Bani.md, 19 noiembrie 2025 14:10
Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Oficialul a subliniat că piața locală este suficient de diversificată, iar numărul mare de stații de alimentare asigură alternative pentru consumatori chiar și în scenarii de perturbări temporare, a declarat ministrul Energiei
Criză pe piața carburanților? Ministrul Energiei o combate cu numărătoarea benzinăriilor: Numai pe viaduct sunt șase
Un lot de 2 000 kg de amidon de cartofi, destinat comercializării pe teritoriul Republicii Moldova, a fost nimicit prin incinerare după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat prezența organismului modificat genetic – promotor CaMV 35S. "Lotul de amidon neconform legislației din domeniul alimentar nu a fost introdus pe piață fiind
Moratoriu pe controale și cod unic pe bon în loc de IDNP: două proiecte de legi, înregistrate în Parlament
Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă ar putea beneficia de un cod fiscal unic, înlocuind IDNP-ul pe bonurile fiscale, dar și de un moratoriu temporar asupra controalelor și sancțiunilor fiscale, până la implementarea mecanismului de protecție a datelor personale. Aceste măsuri sunt propuse prin două proiecte de lege înregistrate în Parlament pe 18 noiembrie de
Un eurodeuptat confirmă: România a cumpărat portul Giurgiulești. O mișcare deșteaptă și vitală pentru regiune
România a achiziționat portul internațional Giurgiulești, singurul port al Republicii Moldova cu acces la Dunăre și Marea Neagră, a anunțat europarlamentarul Nicu Ștefănuță. Informația a fost făcută publică într-o postare online, după o întâlnire pe care noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut-o cu mai mulți eurodeputați români. Potrivit lui Ștefănuță, tranzacția reprezintă
Comisia Europeană a revizuit în creștere prognoza de creștere economică a Republicii Moldova pentru anul 2025, de la 0,9% la 1,6%, potrivit noilor estimări publicate miercuri. Bruxelles-ul notează că economia moldovenească a început să își revină în prima jumătate a anului, impulsionată de investițiile private robuste și de compensările la energie acordate în primul trimestru
Inițiativă parlamentară: stații de epurare pe terenuri agroturistice și fără spații obligatorii pentru vinuri
Un proiect de lege menit "să simplifice desfășurarea afacerilor" a fost înregistrat în Parlament pe 17 noiembrie de către deputații PAS, Victoria Belous, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Potrivit documentului, începând cu 1 ianuarie 2027, sistemul public de asigurări sociale nu va mai utiliza „codul personal de asigurări sociale", iar evidența contribuțiilor se va face
Importurile în față, moldovenii la podea! Supermarketurile umilesc producătorii locali, iar statul tace
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor" critică dur modul în care marile lanțuri de retail tratează producătorii autohtoni și acuză autoritățile că nu intervin pentru a corecta o practică ce dezavantajează flagrant agricultura locală. Într-o postare însoțită de imagini dintr-un supermarket, acesta arată că produsele de import sunt plasate pe rafturile cele mai vizibile
Junghietu calmează spiritele: Nu vrem să naționalizăm Lukoil. Negociem doar activele de la aeroport
Activele companiei Lukoil din Republica Moldova nu sunt vizate de nicio procedură de naționalizare, a declarat marți ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei intervenții televizate. Oficialul a ținut să clarifice public speculațiile apărute în spațiul mediatic privind posibilitatea preluării forțate a operațiunilor locale ale gigantului petrolier rus. Junghietu a subliniat că statul nu urmărește
Comisia Europeană ridică ștacheta: Economia Moldovei va înregistra un avans mai mare decât se anticipa
Comisia Europeană și-a actualizat prognoza privind evoluția economiei Republicii Moldova, estimând o creștere a PIB-ului de 1,6% în 2025, față de 0,9% prognozat în luna mai. Potrivit raportului din toamnă, ritmul de expansiune va accelera la 2,6% în 2026, ușor sub proiecția anterioară de 2,8%, urmând ca în 2027 economia să înregistreze un avans de
Bitcoinul și acțiunile traversează o perioadă de volatilitate accentuată, iar investitorii avertizează că ar putea urma noi turbulențe, scrie CNN. Bursele americane au închis în scădere marți, prelungind declinul din ultimele zile. Indicele Dow Jones a pierdut 499 de puncte, echivalentul a 1,07%. S&P 500 a scăzut cu 0,83%, iar indicele Nasdaq Composite, puternic orientat
Salarii de sărăcie în sectorul public! Sindicatele cer Guvernului majorări urgente și o valoare de 3000 de lei
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) avertizează că salariile extrem de mici din sectorul public au ajuns la un nivel care pune în pericol sustenabilitatea serviciilor esențiale ale statului și solicită Guvernului să intervină rapid. Într-un demers transmis Executivului și Ministerului Finanțelor, sindicatele cer majorarea salariilor bugetarilor începând cu 1 ianuarie 2026 și stabilirea
Rafinăria Lukoil de peste Prut, „mărul otrăvit". Investitorii se bat doar pentru benzinării
Benzinăriile Lukoil din România au devenit unul dintre cele mai căutate active de pe piața energetică regională, în contextul sancțiunilor internaționale impuse companiei ruse și al potențialului de creștere al pieței românești de carburanți. România are doar 2.500 de stații de alimentare, la o populație de 19 milioane, mult sub nivelul altor state din regiune:
Ultimul pilon, montat la LEA Vulcănești–Chișinău: energizarea treptată se va face în următoarele 60 de zile
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt aproape finalizate, fiind realizate în proporție de circa 99%. În prezent, este în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După încheierea construcției, se va realiza o energizare treptată care va dura până la 60 zile, în timpul căreia va fi inspectat
Industria frânează scumpirile în octombrie, dar prețurile rămân cu peste 6% mai mari decât anul trecut
Prețurile producătorului în industrie s-au redus cu 0,5% în luna octombrie 2025, comparativ cu septembrie. Chiar și așa, de la începutul anului, prețurile industriale sunt cu 6,2% mai ridicate, iar față de octombrie 2024 – cu 6,4%, arată datele Biroului Național de Statistică. Datele arată o dinamică diferită între marile sectoare ale economiei industriale. Industria extractivă
Milioane de lei în facturi suspecte! Energocom pasează responsabilitatea către Chișinău-Gaz și Bălți-Gaz
Energocom a publicat un comunicat prin care clarifică procedura de facturare a gazelor naturale și responsabilitățile fiecărei instituții implicate, în contextul nemulțumirilor apărute la unele facturi. Compania subliniază că procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum nu ține de furnizor, ci este responsabilitatea exclusivă a operatorilor de distribuție precum „Chișinău-Gaz", „Bălți-Gaz", „Cahul-Gaz"
Moldova urcă în liga grea! Chișinăul ajunge printre cei mai mari exportatori de benzină ai Ucrainei
Importurile de benzină ale Ucrainei au crescut în octombrie 2025 la unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, atingând 168,2 mii de tone, cu 19% mai mult decât în septembrie și cu 64% peste volumul înregistrat în octombrie anul trecut. În primele zece luni ale anului, Ucraina a importat 1,27 milioane de
După Chevron, și celălalt gigant de petrol american, Exxon Mobil, este interesat de achiziționarea unora din activele internaționale ale Lukoil. Potrivit mai multor surse, Exxon analizează opțiuni de achiziție a activelor Lukoil din Kazahstan, unde ambele companii colaborează deja cu firma rusă în proiectele Karachaganak și Tengiz. Chevron, partener în ambele câmpuri, și-a început propria
Moldova promovează protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în cadrul Convenției de la Lanzarote
În perioada 18–21 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Consiliul Europei și Centrul Internațional „La Strada", organizează Conferința internațională „Consolidarea protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual prin elaborarea de politici bazate pe dovezi" și găzduiesc cea de-a 46-a Plenară a Comitetului Lanzarote al Consiliului Europei. Evenimentele
Planeta plătește prețul sancțiunilor! Lukoil a fost dată afară din alianța globală anti-metan
Sancțiunile intensificate ale Statelor Unite împotriva companiei petroliere ruse Lukoil au dus la excluderea acesteia dintr-o coaliție internațională a marilor producători de țiței și gaze care colaborează pentru reducerea emisiilor de metan, relatează publicația Semafor. Lukoil a fost eliminată din Carta pentru decarbonizarea industriei petroliere și gaziere, o inițiativă lansată la COP28 în Dubai, care
Pofta europenilor de cacao, cafea și carne distruge pădurile: 100 de copaci, pierduți pe minut
Consumul european de produse precum cacao, cafea
Dezastru în oleaginoase! Procesatorii de soia, la un pas de oprire: Nu mai avem ce procesa # Bani.md
Exporturile de ulei de soia ale Republicii Moldova înregistrează unul dintre cele mai mare declin din ultimii ani, după o perioadă de expansiune continuă. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, în primele zece luni ale anului 2025 volumul exportat a scăzut cu 38,3%, ajungând la 4 815 tone, față de 7 805 tone în perioada similară […] Articolul Dezastru în oleaginoase! Procesatorii de soia, la un pas de oprire: Nu mai avem ce procesa apare prima dată în Bani.md.
Peste 4 100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor primi acces la apă potabilă printr-o rețea nouă de distribuție. Contractele pentru construcția și montajul apeductului, alimentarea cu energie electrică a sistemului și supravegherea tehnică a lucrărilor au fost semnate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, autoritățile locale și antreprenorii desemnați […] Articolul Apeduct nou în două sate din Leova: peste 4 100 de localnici vor avea apă potabilă apare prima dată în Bani.md.
Federația Sindicală a Educației și Științei solicită creșterea urgentă a salariilor cadrelor didactice și alinierea lor la nivelul mediei pe economie. Sindicaliștii cer majorarea valorilor de referință cu 21,5%, stabilirea unui salariu mediu în educație comparabil cu media națională și adaptarea politicilor salariale la standardele internaționale, pentru a asigura un trai demn profesorilor. Concret, valoarea […] Articolul Sindicatele cer salarii mai mari pentru profesori: peste 40% trăiesc sub pragul sărăciei apare prima dată în Bani.md.
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii și-a anunțat demisia. Locul acesteia va fi ocupat de către Carolina Gargaun, potrivit informațiilor oferite redacției BANI.MD de către Serviciul de presă al instituției. Lidia Ababii își va exercita atribuțiile de serviciu până la data de 30 noiembrie 2025. După încetarea raporturilor sale de serviciu, începând cu 1 […] Articolul Mutări surpriză la vârful Serviciului Vamal! Adjuncta Ababii pleacă. Cine îi ia locul apare prima dată în Bani.md.
Diferența medie de salarizare între femei și bărbați în Uniunea Europeană rămâne de 12%, ceea ce simbolizează că, începând cu 17 noiembrie, când a fost marcată Ziua Egalității de Remunerație, femeile „muncesc fără plată” până la sfârșitul anului. Comisia Europeană atrage atenția că această inegalitate afectează atât veniturile curente, cât și pensiile femeilor, care încasează […] Articolul Inegalitate salarială în UE: femeile „muncesc gratuit” până la sfârșitul anului apare prima dată în Bani.md.
Internetul se clatină! O defecțiune la Cloudflare a pus la pământ mii de site-uri, inclusiv din Moldova # Bani.md
Un număr mare de site-uri web raportează în prezent probleme serioase de funcționare din cauza unei defecțiuni majore la Cloudflare – una dintre cele mai mari companii din lume specializate în servicii de distribuție a conținutului (CDN) și securitate cloud. Potrivit platformelor de monitorizare, sesizările privind întreruperile au explodat în ultimele ore, după o perioadă […] Articolul Internetul se clatină! O defecțiune la Cloudflare a pus la pământ mii de site-uri, inclusiv din Moldova apare prima dată în Bani.md.
Business-ul cu aripioare al lui Dorin Recean a ajuns la aproape jumătate de milion de euro în trimestrul trei # Bani.md
Sphera Franchise Group, care administrează și brandul KFC din Republica Moldova a raportat o creșetere a vânzăriloe în T3 2025, iar KFC Moldova continuă să fie motorul principal de creștere al Grupului. În timp ce vânzările consolidate la nivel internațional au avansat modest, piața moldovenească s-a detașat ca lider absolut, potrivit raportului raportul financiar al […] Articolul Business-ul cu aripioare al lui Dorin Recean a ajuns la aproape jumătate de milion de euro în trimestrul trei apare prima dată în Bani.md.
Investiții de peste 200 milioane de lei în apă și canalizare, aprobate de ANRE: Căușeni „înghite” cea mai mare parte # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat planurile de investiții modificate pentru 2025 ale cinci operatori regionali, în valoare totală de peste 200 milioane de lei, destinate extinderii și modernizării infrastructurii de apă și canalizare. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Consiliului de administrație din 18 noiembrie. Cea mai mare investiție este planificată […] Articolul Investiții de peste 200 milioane de lei în apă și canalizare, aprobate de ANRE: Căușeni „înghite” cea mai mare parte apare prima dată în Bani.md.
Aeroportul Internațional Chișinău a semnat un contract cu o companie petrolieră din România pentru asigurarea rapidă a kerosenului destinat avioanelor, după ce sancțiunile internaționale împotriva Lukoil au creat riscul unui blocaj în aprovizionare, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Ministrul a precizat că, în prezent, aeroportul dispune de […] Articolul O companie petrolieră din România va livra kerosen pentru Aeroportul Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Măsurile restrictive, impuse de Departamentul Trezoreriei SUA împotriva Lukoil și Rosneft, vin ca o consecință a neimplicării constructive a Rusiei în eforturile de pace din Ucraina. Fiind obligată să se conformeze acestor sancțiuni, România se găsește în situația dificilă de a nu avea, în prezent, o foaie de parcurs clară pentru viitorul operațiunilor Lukoil pe […] Articolul Rafinăria Petrotel, în aer! Statul român riscă să piardă 20% din producția de carburanți apare prima dată în Bani.md.
Carburanții se scumpesc agresiv de la impunerea sancțiunilor SUA: benzina, cu aproape un leu, motorina, cu 1,80 lei # Bani.md
Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova după impunerea sancțiunilor SUA asupra gigantilor petrolieri ruși Lukoil și Rosneft, arată noile date publicate de ANRE. În mai puțin de o lună, benzina și motorina au înregistrat scumpiri continue, urmare a volatilității și presiuni pe lanțurile de aprovizionare. Potrivit datelor actiualizate la 18 noiembrie 2025, […] Articolul Carburanții se scumpesc agresiv de la impunerea sancțiunilor SUA: benzina, cu aproape un leu, motorina, cu 1,80 lei apare prima dată în Bani.md.
Curentul s-ar putea scumpi. Avertismentul ministrului Energiei după creșterile din regiune # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, avertizează asupra riscului unor scumpiri la energia electrică pe piața regională, în contextul tensiunilor din sectorul energetic din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Novaia nedelea” de la TV8. Potrivit ministrului, pe piețele din regiune există deja „premise clare” pentru creșterea prețurilor la electricitate. Junghietu a explicat că, spre […] Articolul Curentul s-ar putea scumpi. Avertismentul ministrului Energiei după creșterile din regiune apare prima dată în Bani.md.
Peste 40 de milioane de lei, autorizate de AIPA pentru sprijinul fermierilor și investiții agricole # Bani.md
Peste 40 de milioane de lei au fost autorizate spre plată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), săptămâna trecută. Din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, AIPA a aprobat 2 milioane de lei, dintre care 200 mii lei pentru plăți directe și 1,8 milioane lei pentru proiecte investiționale în […] Articolul Peste 40 de milioane de lei, autorizate de AIPA pentru sprijinul fermierilor și investiții agricole apare prima dată în Bani.md.
În cadrul Conferinței Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, organizată la Iași în perioada 12–14 noiembrie 2025 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, președintele Camerei Bilaterale, Andrei Crigan, a participat ca speaker în Panelul „Cooperare interregională și transfrontalieră – Extinderea zonelor metropolitane funcționale”. Discuțiile au evidențiat rolul esențial al parteneriatelor economice bilaterale, al […] Articolul Crigan: Integrarea nu se realizează doar prin tratate, ci prin fiecare proiect comun apare prima dată în Bani.md.
Haos financiar la TRM: 21,5 de milioane de lei cheltuiți peste limitele aprobate de Consiliul de Supraveghere # Bani.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a făcut public raportul de audit asupra gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) în anii 2023–2024, un document de peste o sută de pagini care expune probleme structurale grave în administrarea instituției și în modul în care aceasta folosește banii contribuabililor. Concluzia Curții […] Articolul Haos financiar la TRM: 21,5 de milioane de lei cheltuiți peste limitele aprobate de Consiliul de Supraveghere apare prima dată în Bani.md.
Bitcoin a coborât sub pragul de 90.000 de dolari, ștergând practic întregul câștig acumulat de criptomonedă în acest an, relatează Bloomberg. Corecția vine la doar câteva săptămâni după ce activul digital atinsese un nou maxim istoric, însă presiunile de pe piață și pozițiile investitorilor au schimbat brusc direcția trendului. Potrivit agenției, pe piața opțiunilor tot […] Articolul Raliul Bitcoin s-a evaporat! A ajuns să coste 89 de mii de dolari apare prima dată în Bani.md.
„Investițiile pentru securitatea statului” au devenit top secret: Consiliul ascunde numele companiilor aprobate # Bani.md
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a devenit oficial un organism „închis”, după ce, pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână, a emis un proces-verbal în care numele companiilor și datele esențiale sunt complet secretizate. Potrivit procesului-verbal nr. 26 din 10 noiembrie 2025, consultat de redacție, Consiliul a aprobat […] Articolul „Investițiile pentru securitatea statului” au devenit top secret: Consiliul ascunde numele companiilor aprobate apare prima dată în Bani.md.
Chevron intră în jocul mare: americanii vor o parte din imperiul Lukoil de 22 miliarde de dolari # Bani.md
Chevron analizează posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, plasată recent sub sancțiuni americane, au declarat pentru Reuters cinci surse familiare procesului. Decizia vine după ce Departamentul Trezoreriei SUA a permis potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre vânzarea activelor din străinătate. Chevron intră astfel în competiție cu fondul american Carlyle și […] Articolul Chevron intră în jocul mare: americanii vor o parte din imperiul Lukoil de 22 miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
Doar cinci plângeri depuse la CNPF în cazul TUX. Budianschi: Recuperarea banilor e puțin probabilă # Bani.md
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, afirmă că instituția a primit până acum doar cinci petiții de la persoane care reclamă prejudicii în cazul schemei TUX și avertizează că șansele de recuperare a banilor sunt extrem de mici. Declarațiile au fost făcute la Moldova 1. Potrivit lui Budianschi, TUX nu a avut […] Articolul Doar cinci plângeri depuse la CNPF în cazul TUX. Budianschi: Recuperarea banilor e puțin probabilă apare prima dată în Bani.md.
Conturile restanțierilor, golite: peste 49 milioane de lei au fost ridicate de Fisc în cinci zile # Bani.md
Executarea silită a adus 49,15 milioane de lei la buget în doar cinci zile, potrivit raportului Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada 10–14 noiembrie 2025. În total, încasările administrate de Fisc au ajuns la aproximativ 907,4 milioane de lei în această săptămână. Pentru a încuraja conformarea voluntară, inspectorii fiscali au efectuat 264 de vizite la […] Articolul Conturile restanțierilor, golite: peste 49 milioane de lei au fost ridicate de Fisc în cinci zile apare prima dată în Bani.md.
Sprijin financiar din Germania: Republica Moldova va primi 24,4 milioane € pentru dezvoltarea țării # Bani.md
Germania va oferi Republicii Moldova asistență suplimentară gratuită de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltarea țării și sprijinirea parcursului european Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica […] Articolul Sprijin financiar din Germania: Republica Moldova va primi 24,4 milioane € pentru dezvoltarea țării apare prima dată în Bani.md.
Republica Moldova se numără în 2025 printre statele cu cel mai scăzut nivel al datoriei publice raportate la PIB, potrivit datelor publicate de Visual Capitalist pe baza celui mai recent raport al Fondului Monetar Internațional (World Economic Outlook, octombrie 2025). Țara noastră se situează pe locul 141 din 181 de state analizate, cu o pondere […] Articolul Moldova, printre cele mai puțin îndatorate state ale lumii: locul 141 din 181 apare prima dată în Bani.md.
Sfârșitul dominației dolarului? Monedele alternative câștigă teren rapid pe scena financiară # Bani.md
Dolarul american, considerat mult timp coloana vertebrală a finanțelor globale, își pierde treptat dominanța. Potrivit datelor Fondului Monetar Internațional (FMI), ponderea dolarului în rezervele valutare globale a scăzut la puțin peste 56% la mijlocul anului 2025, cel mai scăzut nivel în ultimele decenii, după ce la începutul secolului depășea 70%. Experții Best Brokers subliniază că […] Articolul Sfârșitul dominației dolarului? Monedele alternative câștigă teren rapid pe scena financiară apare prima dată în Bani.md.
În săptămâna care s-a încheiat, Bitcoin a înregistrat o scădere de aproximativ 8%, atingând un minim de 93 000 de dolari, iar în prezent se tranzacționează sub 96 000 de dolari, potrivit datelor CoinMarketCap și analiștilor platformei de investiții eToro. Scăderea vine pe fondul încrederii tot mai scăzute a investitorilor în privința unei reduceri a […] Articolul Bitcoin se prăbușește sub 96 000 de dolari: piața cripto, în panică apare prima dată în Bani.md.
Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: competiția începe la 1 384 euro lunar # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău anunță desfășurarea unei licitații „cu strigare” pentru închirierea a două spații comerciale neutilizate din zona comună a terminalului de sosiri, nivelul 1, pentru o perioadă de cinci ani. Spațiile, destinate activităților de birou și inclusiv desfășurării activității de schimb valutar, au fiecare o suprafață totală de 15,1 m², iar prețul de pornire […] Articolul Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: competiția începe la 1 384 euro lunar apare prima dată în Bani.md.
Moldovenii pot rămâne fără bani prin preluarea de către persoane care se prezintă fals drept angajați ai unor operatori de telefonie mobilă. Victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Escrocii folosesc diferite scenarii pentru a crea urgență și a convinge victima să coopereze: promisiuni de […] Articolul O nouă schemă face ravagii: „operatorii de telefonie” care îți golesc contul bancar apare prima dată în Bani.md.
Compania Double Case anunță o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: blocarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura a fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock de pe blockchain-ul Solana, ceea ce face ca aceste […] Articolul Double Case și-a blocat tokenul: 60% din DCT, pentru 10 ani apare prima dată în Bani.md.
Petrol rusesc „la reducere”! Urals se vinde cu 36 de dolari pentru un baril, cel mai mare discount din 2023 # Bani.md
Prețul petrolului rusesc Urals a scăzut săptămâna trecută la 36,61 dolari pe baril, cel mai redus nivel din ultimii doi ani și jumătate, pe fondul prăbușirii cererii internaționale și al intrării iminente în vigoare a noilor sancțiuni americane împotriva giganților energetici Rosneft și Lukoil. Datele publicate de Argus Media arată că discountul aplicat petrolului Urals […] Articolul Petrol rusesc „la reducere”! Urals se vinde cu 36 de dolari pentru un baril, cel mai mare discount din 2023 apare prima dată în Bani.md.
George Standard – primul producător moldovean de ouă, admis pe piața din UE, acum pe rafturile unei rețele de supermarketuri din România # Bani.md
La un an după ce a demonstrat calitatea produselor și a devenit primul producător autohton cu dreptul de a exporta ouă moldovenești în Uniunea Europeană, George Standard face un pas important în extinderea afacerii. Întreprinderea producătoare de carne, ouă și semifabricate, din raionul Edineț, anunță debutul direct pe piața românească. După mai multe etape de […] Articolul George Standard – primul producător moldovean de ouă, admis pe piața din UE, acum pe rafturile unei rețele de supermarketuri din România apare prima dată în Bani.md.
