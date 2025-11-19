Rafinăria Lukoil de peste Prut, „mărul otrăvit”. Investitorii se bat doar pentru benzinării
Bani.md, 19 noiembrie 2025 11:00
Benzinăriile Lukoil din România au devenit unul dintre cele mai căutate active de pe piața energetică regională, în contextul sancțiunilor internaționale impuse companiei ruse și al potențialului de creștere al pieței românești de carburanți. România are doar 2.500 de stații de alimentare, la o populație de 19 milioane, mult sub nivelul altor state din regiune:
• • •
Acum 10 minute
11:10
Salarii de sărăcie în sectorul public! Sindicatele cer Guvernului majorări urgente și o valoare de 3000 de lei # Bani.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) avertizează că salariile extrem de mici din sectorul public au ajuns la un nivel care pune în pericol sustenabilitatea serviciilor esențiale ale statului și solicită Guvernului să intervină rapid. Într-un demers transmis Executivului și Ministerului Finanțelor, sindicatele cer majorarea salariilor bugetarilor începând cu 1 ianuarie 2026 și stabilirea
Acum 30 minute
11:00
Rafinăria Lukoil de peste Prut, „mărul otrăvit”. Investitorii se bat doar pentru benzinării # Bani.md
10:50
Ultimul pilon, montat la LEA Vulcănești–Chișinău: energizarea treptată se va face în următoarele 60 de zile # Bani.md
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt aproape finalizate, fiind realizate în proporție de circa 99%. În prezent, este în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După încheierea construcției, se va realiza o energizare treptată care va dura până la 60 zile, în timpul căreia va fi inspectat
10:50
Industria frânează scumpirile în octombrie, dar prețurile rămân cu peste 6% mai mari decât anul trecut # Bani.md
Prețurile producătorului în industrie s-au redus cu 0,5% în luna octombrie 2025, comparativ cu septembrie. Chiar și așa, de la începutul anului, prețurile industriale sunt cu 6,2% mai ridicate, iar față de octombrie 2024 – cu 6,4%, arată datele Biroului Național de Statistică. Datele arată o dinamică diferită între marile sectoare ale economiei industriale. Industria extractivă
Acum o oră
10:40
Milioane de lei în facturi suspecte! Energocom pasează responsabilitatea către Chișinău-Gaz și Bălți-Gaz # Bani.md
Energocom a publicat un comunicat prin care clarifică procedura de facturare a gazelor naturale și responsabilitățile fiecărei instituții implicate, în contextul nemulțumirilor apărute la unele facturi. Compania subliniază că procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum nu ține de furnizor, ci este responsabilitatea exclusivă a operatorilor de distribuție precum „Chișinău-Gaz", „Bălți-Gaz", „Cahul-Gaz"
Acum 2 ore
10:10
Moldova urcă în liga grea! Chișinăul ajunge printre cei mai mari exportatori de benzină ai Ucrainei # Bani.md
Importurile de benzină ale Ucrainei au crescut în octombrie 2025 la unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, atingând 168,2 mii de tone, cu 19% mai mult decât în septembrie și cu 64% peste volumul înregistrat în octombrie anul trecut. În primele zece luni ale anului, Ucraina a importat 1,27 milioane de
09:50
După Chevron, și celălalt gigant de petrol american, Exxon Mobil, este interesat de achiziționarea unora din activele internaționale ale Lukoil. Potrivit mai multor surse, Exxon analizează opțiuni de achiziție a activelor Lukoil din Kazahstan, unde ambele companii colaborează deja cu firma rusă în proiectele Karachaganak și Tengiz. Chevron, partener în ambele câmpuri, și-a început propria
Acum 24 ore
17:40
Moldova promovează protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în cadrul Convenției de la Lanzarote # Bani.md
În perioada 18–21 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Consiliul Europei și Centrul Internațional „La Strada", organizează Conferința internațională „Consolidarea protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual prin elaborarea de politici bazate pe dovezi" și găzduiesc cea de-a 46-a Plenară a Comitetului Lanzarote al Consiliului Europei. Evenimentele
17:40
Planeta plătește prețul sancțiunilor! Lukoil a fost dată afară din alianța globală anti-metan # Bani.md
Sancțiunile intensificate ale Statelor Unite împotriva companiei petroliere ruse Lukoil au dus la excluderea acesteia dintr-o coaliție internațională a marilor producători de țiței și gaze care colaborează pentru reducerea emisiilor de metan, relatează publicația Semafor. Lukoil a fost eliminată din Carta pentru decarbonizarea industriei petroliere și gaziere, o inițiativă lansată la COP28 în Dubai, care
17:30
Pofta europenilor de cacao, cafea și carne distruge pădurile: 100 de copaci, pierduți pe minut # Bani.md
Consumul european de produse precum cacao, cafea, soia, ulei de palmier, carne și piele de vită sau cauciuc a provocat pierderea a 149 de milioane de arbori în lume între 2021 și 2023, potrivit unei analize publicate marți de organizația ecologistă WWF Europa ( World Wide Fund for Nature), care precizează că acest lucru echivalează
17:30
Dezastru în oleaginoase! Procesatorii de soia, la un pas de oprire: Nu mai avem ce procesa # Bani.md
Exporturile de ulei de soia ale Republicii Moldova înregistrează unul dintre cele mai mare declin din ultimii ani, după o perioadă de expansiune continuă. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, în primele zece luni ale anului 2025 volumul exportat a scăzut cu 38,3%, ajungând la 4 815 tone, față de 7 805 tone în perioada similară
16:40
Peste 4 100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor primi acces la apă potabilă printr-o rețea nouă de distribuție. Contractele pentru construcția și montajul apeductului, alimentarea cu energie electrică a sistemului și supravegherea tehnică a lucrărilor au fost semnate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, autoritățile locale și antreprenorii desemnați
16:10
Federația Sindicală a Educației și Științei solicită creșterea urgentă a salariilor cadrelor didactice și alinierea lor la nivelul mediei pe economie. Sindicaliștii cer majorarea valorilor de referință cu 21,5%, stabilirea unui salariu mediu în educație comparabil cu media națională și adaptarea politicilor salariale la standardele internaționale, pentru a asigura un trai demn profesorilor. Concret, valoarea
15:20
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii și-a anunțat demisia. Locul acesteia va fi ocupat de către Carolina Gargaun, potrivit informațiilor oferite redacției BANI.MD de către Serviciul de presă al instituției. Lidia Ababii își va exercita atribuțiile de serviciu până la data de 30 noiembrie 2025. După încetarea raporturilor sale de serviciu, începând cu 1
14:10
Diferența medie de salarizare între femei și bărbați în Uniunea Europeană rămâne de 12%, ceea ce simbolizează că, începând cu 17 noiembrie, când a fost marcată Ziua Egalității de Remunerație, femeile „muncesc fără plată" până la sfârșitul anului. Comisia Europeană atrage atenția că această inegalitate afectează atât veniturile curente, cât și pensiile femeilor, care încasează
14:10
Internetul se clatină! O defecțiune la Cloudflare a pus la pământ mii de site-uri, inclusiv din Moldova # Bani.md
Un număr mare de site-uri web raportează în prezent probleme serioase de funcționare din cauza unei defecțiuni majore la Cloudflare – una dintre cele mai mari companii din lume specializate în servicii de distribuție a conținutului (CDN) și securitate cloud. Potrivit platformelor de monitorizare, sesizările privind întreruperile au explodat în ultimele ore, după o perioadă
14:00
Business-ul cu aripioare al lui Dorin Recean a ajuns la aproape jumătate de milion de euro în trimestrul trei # Bani.md
Sphera Franchise Group, care administrează și brandul KFC din Republica Moldova a raportat o creșetere a vânzăriloe în T3 2025, iar KFC Moldova continuă să fie motorul principal de creștere al Grupului. În timp ce vânzările consolidate la nivel internațional au avansat modest, piața moldovenească s-a detașat ca lider absolut, potrivit raportului raportul financiar al
13:50
Investiții de peste 200 milioane de lei în apă și canalizare, aprobate de ANRE: Căușeni „înghite” cea mai mare parte # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat planurile de investiții modificate pentru 2025 ale cinci operatori regionali, în valoare totală de peste 200 milioane de lei, destinate extinderii și modernizării infrastructurii de apă și canalizare. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Consiliului de administrație din 18 noiembrie. Cea mai mare investiție este planificată
13:10
Aeroportul Internațional Chișinău a semnat un contract cu o companie petrolieră din România pentru asigurarea rapidă a kerosenului destinat avioanelor, după ce sancțiunile internaționale împotriva Lukoil au creat riscul unui blocaj în aprovizionare, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Ministrul a precizat că, în prezent, aeroportul dispune de
13:10
Măsurile restrictive, impuse de Departamentul Trezoreriei SUA împotriva Lukoil și Rosneft, vin ca o consecință a neimplicării constructive a Rusiei în eforturile de pace din Ucraina. Fiind obligată să se conformeze acestor sancțiuni, România se găsește în situația dificilă de a nu avea, în prezent, o foaie de parcurs clară pentru viitorul operațiunilor Lukoil pe
12:50
Carburanții se scumpesc agresiv de la impunerea sancțiunilor SUA: benzina, cu aproape un leu, motorina, cu 1,80 lei # Bani.md
Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova după impunerea sancțiunilor SUA asupra gigantilor petrolieri ruși Lukoil și Rosneft, arată noile date publicate de ANRE. În mai puțin de o lună, benzina și motorina au înregistrat scumpiri continue, urmare a volatilității și presiuni pe lanțurile de aprovizionare. Potrivit datelor actiualizate la 18 noiembrie 2025,
12:30
Curentul s-ar putea scumpi. Avertismentul ministrului Energiei după creșterile din regiune # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, avertizează asupra riscului unor scumpiri la energia electrică pe piața regională, în contextul tensiunilor din sectorul energetic din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Novaia nedelea" de la TV8. Potrivit ministrului, pe piețele din regiune există deja „premise clare" pentru creșterea prețurilor la electricitate. Junghietu a explicat că, spre
11:20
Peste 40 de milioane de lei, autorizate de AIPA pentru sprijinul fermierilor și investiții agricole # Bani.md
Peste 40 de milioane de lei au fost autorizate spre plată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), săptămâna trecută. Din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, AIPA a aprobat 2 milioane de lei, dintre care 200 mii lei pentru plăți directe și 1,8 milioane lei pentru proiecte investiționale în
11:20
În cadrul Conferinței Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, organizată la Iași în perioada 12–14 noiembrie 2025 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, președintele Camerei Bilaterale, Andrei Crigan, a participat ca speaker în Panelul „Cooperare interregională și transfrontalieră – Extinderea zonelor metropolitane funcționale". Discuțiile au evidențiat rolul esențial al parteneriatelor economice bilaterale, al
Ieri
10:50
Haos financiar la TRM: 21,5 de milioane de lei cheltuiți peste limitele aprobate de Consiliul de Supraveghere # Bani.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a făcut public raportul de audit asupra gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Compania „Teleradio-Moldova" (TRM) în anii 2023–2024, un document de peste o sută de pagini care expune probleme structurale grave în administrarea instituției și în modul în care aceasta folosește banii contribuabililor. Concluzia Curții
10:20
Bitcoin a coborât sub pragul de 90.000 de dolari, ștergând practic întregul câștig acumulat de criptomonedă în acest an, relatează Bloomberg. Corecția vine la doar câteva săptămâni după ce activul digital atinsese un nou maxim istoric, însă presiunile de pe piață și pozițiile investitorilor au schimbat brusc direcția trendului. Potrivit agenției, pe piața opțiunilor tot
10:00
„Investițiile pentru securitatea statului” au devenit top secret: Consiliul ascunde numele companiilor aprobate # Bani.md
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a devenit oficial un organism „închis", după ce, pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână, a emis un proces-verbal în care numele companiilor și datele esențiale sunt complet secretizate. Potrivit procesului-verbal nr. 26 din 10 noiembrie 2025, consultat de redacție, Consiliul a aprobat
09:40
Chevron intră în jocul mare: americanii vor o parte din imperiul Lukoil de 22 miliarde de dolari # Bani.md
Chevron analizează posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, plasată recent sub sancțiuni americane, au declarat pentru Reuters cinci surse familiare procesului. Decizia vine după ce Departamentul Trezoreriei SUA a permis potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre vânzarea activelor din străinătate. Chevron intră astfel în competiție cu fondul american Carlyle și
09:20
Doar cinci plângeri depuse la CNPF în cazul TUX. Budianschi: Recuperarea banilor e puțin probabilă # Bani.md
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, afirmă că instituția a primit până ac
09:10
Conturile restanțierilor, golite: peste 49 milioane de lei au fost ridicate de Fisc în cinci zile # Bani.md
Executarea silită a adus 49,15 milioane de lei la buget în doar cinci zile, potrivit raportului Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada 10–14 noiembrie 2025. În total, încasările administrate de Fisc au ajuns la aproximativ 907,4 milioane de lei în această săptămână. Pentru a încuraja conformarea voluntară, inspectorii fiscali au efectuat 264 de vizite la […] Articolul Conturile restanțierilor, golite: peste 49 milioane de lei au fost ridicate de Fisc în cinci zile apare prima dată în Bani.md.
17 noiembrie 2025
18:50
Sprijin financiar din Germania: Republica Moldova va primi 24,4 milioane € pentru dezvoltarea țării # Bani.md
Germania va oferi Republicii Moldova asistență suplimentară gratuită de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltarea țării și sprijinirea parcursului european Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica […] Articolul Sprijin financiar din Germania: Republica Moldova va primi 24,4 milioane € pentru dezvoltarea țării apare prima dată în Bani.md.
18:00
Republica Moldova se numără în 2025 printre statele cu cel mai scăzut nivel al datoriei publice raportate la PIB, potrivit datelor publicate de Visual Capitalist pe baza celui mai recent raport al Fondului Monetar Internațional (World Economic Outlook, octombrie 2025). Țara noastră se situează pe locul 141 din 181 de state analizate, cu o pondere […] Articolul Moldova, printre cele mai puțin îndatorate state ale lumii: locul 141 din 181 apare prima dată în Bani.md.
18:00
Sfârșitul dominației dolarului? Monedele alternative câștigă teren rapid pe scena financiară # Bani.md
Dolarul american, considerat mult timp coloana vertebrală a finanțelor globale, își pierde treptat dominanța. Potrivit datelor Fondului Monetar Internațional (FMI), ponderea dolarului în rezervele valutare globale a scăzut la puțin peste 56% la mijlocul anului 2025, cel mai scăzut nivel în ultimele decenii, după ce la începutul secolului depășea 70%. Experții Best Brokers subliniază că […] Articolul Sfârșitul dominației dolarului? Monedele alternative câștigă teren rapid pe scena financiară apare prima dată în Bani.md.
17:20
În săptămâna care s-a încheiat, Bitcoin a înregistrat o scădere de aproximativ 8%, atingând un minim de 93 000 de dolari, iar în prezent se tranzacționează sub 96 000 de dolari, potrivit datelor CoinMarketCap și analiștilor platformei de investiții eToro. Scăderea vine pe fondul încrederii tot mai scăzute a investitorilor în privința unei reduceri a […] Articolul Bitcoin se prăbușește sub 96 000 de dolari: piața cripto, în panică apare prima dată în Bani.md.
17:00
Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: competiția începe la 1 384 euro lunar # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău anunță desfășurarea unei licitații „cu strigare” pentru închirierea a două spații comerciale neutilizate din zona comună a terminalului de sosiri, nivelul 1, pentru o perioadă de cinci ani. Spațiile, destinate activităților de birou și inclusiv desfășurării activității de schimb valutar, au fiecare o suprafață totală de 15,1 m², iar prețul de pornire […] Articolul Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: competiția începe la 1 384 euro lunar apare prima dată în Bani.md.
16:40
Moldovenii pot rămâne fără bani prin preluarea de către persoane care se prezintă fals drept angajați ai unor operatori de telefonie mobilă. Victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Escrocii folosesc diferite scenarii pentru a crea urgență și a convinge victima să coopereze: promisiuni de […] Articolul O nouă schemă face ravagii: „operatorii de telefonie” care îți golesc contul bancar apare prima dată în Bani.md.
16:20
Compania Double Case anunță o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: blocarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura a fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock de pe blockchain-ul Solana, ceea ce face ca aceste […] Articolul Double Case și-a blocat tokenul: 60% din DCT, pentru 10 ani apare prima dată în Bani.md.
16:20
Petrol rusesc „la reducere”! Urals se vinde cu 36 de dolari pentru un baril, cel mai mare discount din 2023 # Bani.md
Prețul petrolului rusesc Urals a scăzut săptămâna trecută la 36,61 dolari pe baril, cel mai redus nivel din ultimii doi ani și jumătate, pe fondul prăbușirii cererii internaționale și al intrării iminente în vigoare a noilor sancțiuni americane împotriva giganților energetici Rosneft și Lukoil. Datele publicate de Argus Media arată că discountul aplicat petrolului Urals […] Articolul Petrol rusesc „la reducere”! Urals se vinde cu 36 de dolari pentru un baril, cel mai mare discount din 2023 apare prima dată în Bani.md.
16:10
George Standard – primul producător moldovean de ouă, admis pe piața din UE, acum pe rafturile unei rețele de supermarketuri din România # Bani.md
La un an după ce a demonstrat calitatea produselor și a devenit primul producător autohton cu dreptul de a exporta ouă moldovenești în Uniunea Europeană, George Standard face un pas important în extinderea afacerii. Întreprinderea producătoare de carne, ouă și semifabricate, din raionul Edineț, anunță debutul direct pe piața românească. După mai multe etape de […] Articolul George Standard – primul producător moldovean de ouă, admis pe piața din UE, acum pe rafturile unei rețele de supermarketuri din România apare prima dată în Bani.md.
16:10
Compania Double Case anunță o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: blocarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura a fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock de pe blockchain-ul Solana, ceea ce face ca aceste […] Articolul Double Case și-a blindat tokenul: 60% din DCT, blocat pentru 10 ani apare prima dată în Bani.md.
16:00
Moldova, pe ultimele locuri la investiții în regiune. Bejan: În unele sectoare concurăm cu Africa de Nord # Bani.md
Republica Moldova se situează pe ultimele locuri în regiune în privința investițiilor străine pe cap de locuitor, doar Ucraina având un nivel mai scăzut. Despre aceasta a declarat Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții, în podcastul ZDCe. ”Slăbuț, trebuie să fim sinceri la acest capitol. Noi o ducem prost în ce privește volumul de investiții […] Articolul Moldova, pe ultimele locuri la investiții în regiune. Bejan: În unele sectoare concurăm cu Africa de Nord apare prima dată în Bani.md.
16:00
Tariful la curent, sub semnul întrebării: Energocom spune NU, BNM vede o scumpire de 16,7% # Bani.md
Pentru anul curent, nu există motive care să justifice o scumpire, atâta timp cât Energocom deține statutul de operator cu obligație de serviciu public, statut care expiră la sfârșitul acestui an. Declarațiile au fost făcute pentru BANI.MD, în contextul în care BNM anticipează în noul Raport asupra inflației o ajustare de 16,7% a tarifelor la energia […] Articolul Tariful la curent, sub semnul întrebării: Energocom spune NU, BNM vede o scumpire de 16,7% apare prima dată în Bani.md.
15:20
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns la 127,2 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie, ceea ce reprezintă 36,2% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Raportată la o populație estimată de 2,4 milioane de locuitori, datoria publică echivalează cu aproximativ 53 000 de lei pe cap de locuitor. Componenta externă a […] Articolul Fiecare moldovean se naște deja cu o datorie de 53 000 de lei apare prima dată în Bani.md.
15:10
ANRE reacționează la raportul BNM: Nu există cereri de ajustare a prețurilor la energie, gaze sau apă caldă # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, până în prezent, nu a recepționat nicio cerere de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau energiei electrice. Instituția precizează că informațiile recente din presă privind posibile creșteri ale tarifelor în noiembrie 2025 sau până la sfârșitul anului au […] Articolul ANRE reacționează la raportul BNM: Nu există cereri de ajustare a prețurilor la energie, gaze sau apă caldă apare prima dată în Bani.md.
14:40
O navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre. Incidentul s-a produs luni. O localitate din România este evacuată. În urma atacului cu drone desfăşurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopţii de duminică spre luni, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona […] Articolul Explozie în apropiere de graniţa cu Republica Moldova. O navă cu GPL lovită de o dronă apare prima dată în Bani.md.
14:20
Moldovenii cheltuiesc milioane pe pastile: antidiabetice, analgezice și anticoagulante domină coșul de cumpărături # Bani.md
Piața farmaceutică din Republica Moldova a ajuns, în perioada ianuarie–septembrie 2025, la valoarea de 204,39 milioane de euro, în creștere cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, arată raportul publicat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). În același timp, volumul fizic al pieței a crescut cu 4,6%, ajungând la 74,51 milioane de […] Articolul Moldovenii cheltuiesc milioane pe pastile: antidiabetice, analgezice și anticoagulante domină coșul de cumpărături apare prima dată în Bani.md.
13:50
Comisia Europeană: PIB-ul UE va crește cu 1,4% în 2025 și 2026, în ciuda mediului global dificil # Bani.md
Previziunile economice de toamnă ale Comisiei Europene arată că PIB-ul real în UE va crește cu 1,4% în 2025 și în 2026. Economia UE a continuat să crească în al treilea trimestru în pofida mediului dificil, potrivit CE. Previziunile economice ale Comisiei Europene din toamna anului 2025 arată că, în primele trei trimestre ale anului […] Articolul Comisia Europeană: PIB-ul UE va crește cu 1,4% în 2025 și 2026, în ciuda mediului global dificil apare prima dată în Bani.md.
12:40
Economistul Veaceslav Ioniță lansează un nou avertisment cu privire la modul în care autoritățile tratează subiectul recesiunii economice. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta acuză reprezentanți ai puterii și anumiți „experți de serviciu” că încearcă să manipuleze opinia publică și să nege date economice clare, doar pentru a apăra imaginea politică a guvernării. Ioniță afirmă […] Articolul Ioniță demontează propaganda economică: Nu poți vopsi recesiunea în alb apare prima dată în Bani.md.
12:10
Schimbare la vârf în Energbank! Lilia Boico preia conducerea instituției controlate de un cămătar # Bani.md
Energbank are un nou președinte al Comitetului de Conducere. Lilia Boico, profesionistă cu peste 23 de ani de experiență în sectorul financiar-bancar al Republicii Moldova, a fost desemnată să conducă banca după ce, în ultimii ani, a ocupat funcția de vicepreședintă responsabilă de coordonarea experienței clienților și de procesele operaționale esențiale din instituție. Boico afirmă […] Articolul Schimbare la vârf în Energbank! Lilia Boico preia conducerea instituției controlate de un cămătar apare prima dată în Bani.md.
12:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului rămâne fără șef. Bulmaga: „Nu mă regăsesc în garnitura ministrului” # Bani.md
Ion Bulmaga a anunțat astăzi, printr-o postare pe rețelele de socializare, că va fi eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), în urma discuției cu actualul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder. Demisia va fi efectivă din 26 noiembrie 2025. „În urma discuției cu Ministrul Mediului mi s-a spus direct că nu […] Articolul Inspectoratul pentru Protecția Mediului rămâne fără șef. Bulmaga: „Nu mă regăsesc în garnitura ministrului” apare prima dată în Bani.md.
