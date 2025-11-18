Moldova promovează protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în cadrul Convenției de la Lanzarote

10:40

Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, intenţionează să introducă o nouă taxă aplicată locuinţelor de mare valoare în viitorul buget anual. Reeves ar avea nevoie să crească veniturile bugetare cu zeci de miliarde de lire pentru a îşi menţine obiectivele fiscale înainte de prezentarea bugetului din 26 noiembrie, potrivit publicaţiei The Telegraph, citate de agenția