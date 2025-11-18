Călătorii mai simple cu Zbor.md: oferte avantajoase, check-in gratuit și suport 24/7

16:50

6674 de alegători s-au prezentat la secțiile de votare până la ora 15:00, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale. Localitățile cu cea mai ridicată prezență la vot sunt satul Ustia, raionul Glodeni, și comuna Cremenciug, raionul Soroca, unde, până la această oră, se atestă o rată de circa 39%. Amintim că în […] Articolul Până la ora 15:00, la alegerile locale de duminică, au votat circa 30% dintre alegătorii așteptați la urnele de vot apare prima dată în ZIUA.md.