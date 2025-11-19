Spania anunţă un ajutor militar pentru Ucraina de 615 milioane de dolari. Ce include acest nou program de sprijin

08:10

Dronele rusești au atacat în noaptea de marți spre miercuri mai multe zone rezidențiale din Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Autoritățile locale au raportat 32 de persoane rănite, printre care doi copii. Mai multe focare au apărut după impact, iar mulți locuitori au ieșit în grabă din locuințe. Potrivit datelor inițiale, […] Articolul Harkov, lovit de un nou atac cu drone: Zeci de persoane rănite apare prima dată în Realitatea.md.