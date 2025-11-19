„Urmează crearea Partidului PAS-iștilor Supărați?” Filat: Cred că da, lista Maiei Sandu este lungă
UNIMEDIA, 19 noiembrie 2025 10:30
Fostul premier Vlad Filat, liderul PLDM, consideră că politicienii dați afară din PAS, supărați pe partidul de guvernământ, ar putea forma, în curând, o formațiune nouă. „Sunt mulți, lista Maiei Sandu este lungă”, a declarat Filat, la emisiunea „Tema” de la Primul în Moldova.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
10:50
(stop cadru) Spatari, după alegerile locale noi: „Nu aș zice că PAS a pierdut... nu a câștigat” # UNIMEDIA
„PAS nu a pierdut... nu a câștigat”, spune deputatul Marcel Spatari, încercând să explice de ce partidul de guvernământ a ratat 3 din 6 localități în care, duminica trecută, au avut loc alegeri locale noi.
Acum 10 minute
10:40
(video) De necrezut cum sună: O cunoscută manea din anii 2000, reinterpretată în stil jazz de inteligența artificială # UNIMEDIA
O piesă generată complet cu ajutorul Inteligenței Artificiale a ajuns pe locul 1 în topul Billboard Digital. Trendul a ajuns și în România, unde mai multe melodii au trecut prin modificări incredibile, scrie adevarul.ro.
Acum 30 minute
10:30
(foto) Eleganță strategică la Casa Albă: Melania Trump, apariție spectaculoasă într-o rochie cu umerii goi de 3.350 $ # UNIMEDIA
Melania Trump a făcut, din nou, ceea ce știe cel mai bine: a captat instant atenția tuturor cu o apariție studiată în cel mai mic detaliu. Prima Doamnă a SUA a purtat, la un dineu fastuos pentru prințul moștenitor Mohammed bin Salman, o rochie cu umerii goi, verde-smarald, o nuanță aleasă evident nu doar pentru efectul glam, ci și pentru subtila trimitere la culoarea drapelului saudit, scrie protv.ro.
10:30
În perioada aprilie - mai 2025, ponderea comerțului ilegal cu țigarete în Republica Moldova a constituit 7,9%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de septembrie - octombrie 2024, potrivit datelor studiului realizat de compania de cercetare IPSOS. Este al doilea an când piața neagră de produse de tutun înregistrează o descreștere. Anterior, experții au argumentat că această scădere se datorează unei politici fiscale echilibrate și predictibile, care prevede o majorare treptată a accizelor, în funcție de creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare a populației.
10:30
„Urmează crearea Partidului PAS-iștilor Supărați?” Filat: Cred că da, lista Maiei Sandu este lungă # UNIMEDIA
Fostul premier Vlad Filat, liderul PLDM, consideră că politicienii dați afară din PAS, supărați pe partidul de guvernământ, ar putea forma, în curând, o formațiune nouă. „Sunt mulți, lista Maiei Sandu este lungă”, a declarat Filat, la emisiunea „Tema” de la Primul în Moldova.
10:20
Cum a reacționat fostul soț al lui Meghan Markle când a aflat că ea s-a cuplat cu prințul Harry: Dezvăluirile făcute de una dintre fostele iubite ale lui Trevor Engelson # UNIMEDIA
Când Meghan Markle și Prințul Harry s-au cuplat în 2016, primul soț al actriței părea convins că ea are un viitor în familia regală britanică. Cel puțin asta susține Bethenny Frankel, scrie protv.ro.
Acum o oră
10:10
(video) Accidentul din capitală, surprins de camere: Momentul în care șoferul Skodei trece la roșu, lovește bolidul și îl aruncă pe trotuar # UNIMEDIA
Accidentul din capitală, cu implicarea unui Volvo și a unei Skoda, a fost surprins de o cameră de bord. Imaginile arată că șoferul Skodei a intrat în intersecție la roșu și a lovit Volvo-ul care circula regulamentar.
10:10
(foto) Explozie puternică la Florești: O locuință a fost distrusă, după o scurgere de gaze de la o mașină de gătit # UNIMEDIA
O explozie s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025 într-o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești. Incidentul a fost semnalat la ora 06:25 prin intermediul Serviciului 112.
10:10
Poliția de Frontieră, după informația că o dronă a survolat RM: O patrulă a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor. MA nu a confirmat incidentul # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că, în naptea de 19 noiembrie, o patrulă mobilă a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, aflat la circa 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul ar fi zburat la o altitudine de aproximativ 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), îndreptându-se ulterior către localitățile Tocuz și Opaci.
Acum 2 ore
09:50
(foto) Explozie puternică la Florești: O locuință a fost distrusă, după o scurgere a gazului de la aragaz # UNIMEDIA
O explozie s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025 într-o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești. Incidentul a fost semnalat la ora 06:25 prin intermediul Serviciului 112.
09:30
Polonia a ridicat în aer avioane de vânătoare în primele ore ale dimineţii, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei poloneze. Forţele armate ale ţării au anunţat că măsura a fost luată pentru a proteja spaţiul aerian al statului membru NATO, relatează Reuters, citat de observatornews.ro.
09:30
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Dante Alighieri de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău.
09:10
Ultima oră! O dronă ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață # UNIMEDIA
O dronă a fost detectată în această dimineață în spațiul aerian al României, anunță Ministerul Apărării de la București. Potrivit autorităților române, traiectoria acesteia ar fi indicat că aparatul a traversat teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova înainte de a ajunge în zona monitorizată de sistemele române de supraveghere.
09:00
(video) Accidentul din capitală, surprins de camere: Momentul în care șoferul Skodei trece pe roșu, lovește bolidul și îl aruncă pe trotuar # UNIMEDIA
Accidentul din capitală, cu implicarea unui Volvo și a unei Skoda, a fost surprins de o cameră de bord. Imaginile arată că șoferul Skodei a intrat în intersecție pe roșu și a lovit Volvo-ul care circula regulamentar.
09:00
Pe 19 noiembrie, istoria a fost marcată de prima atestare a Castelului Bran și de întâlnirea istorică Reagan-Gorbaciov la Geneva.
Acum 4 ore
08:50
Primul mesaj al lui Dorin Damir după reținere și o pauză pe rețelele de socializare: „Am avut nevoie să mă desprind de tot” # UNIMEDIA
Șeful FEA în Moldova, Dorin Damir a publicat primul mesaj pe Facebook după ce a fost reținut pe 5 noiembrie într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, apoi eliberat din arest, cu interdicția de a părăsi teritoriul țării timp de două luni. Acesta spune că a simțit nevoia să se „desprindă de tot” și să ia o pauză de la rețelele sociale.
08:40
Trump va conduce „Consiliul Păcii“ din Gaza și va alege ca membri pe cei mai „puternici” lideri mondiali # UNIMEDIA
Donald Trump urmează să conducă un nou organism internațional, denumit „Consiliul Păcii”, după ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat un proiect de rezoluție ce susține planul său privind Gaza. Președintele american a anunțat că lideri influenți din întreaga lume vor fi selectați ca membri ai acestui consiliu, numele lor urmând să fie comunicate ulterior, scrie adevarul.ro.
08:30
„Un om de o rară noblețe, un mentor și un savant dedicat”. Victor Șontea, profesorul Emeritus al UTM și doctorul în științe fizico-matematice, a decedat # UNIMEDIA
Comunitatea academică din Republica Moldova este în doliu după trecerea în neființă a profesorului universitar Victor Șontea, doctor în științe fizico-matematice și unul dintre specialiștii respectați în domeniul său. Anunțul despre deces a fost făcut de colegi și discipoli, care l-au omagiat pentru dedicarea sa față de educație.
08:10
Taurii se pot confrunta astăzi cu cheltuieli neașteptate, iar Peștii încep parteneriate pline de romantism și aventură: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și decizii importante pentru multe semne zodiacale. În timp ce unii se vor confrunta cu provocări financiare, alții vor avea oportunitatea de a-și reevalua relațiile personale și profesionale.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Astăzi, în Moldova, vremea va fi capricioasă, cu cer predominant noros și precipitații intermitente, iar temperaturile vor fluctua pe parcursul zilei.
07:50
(foto/video) Moldova, sub prima mantie albă: Peisaje ca din povești după ninsoarea matinală # UNIMEDIA
Moldova s-a trezit, în această dimineață, sub un strat subțire de zăpadă, primul din acest sezon. Ninsoarea a început în orele matinale și a transformat rapid peisajul într-un decor de iarnă, surprins în imagini spectaculoase din mai multe localități ale țării.
07:30
Google a prezentat marţi noul său model de inteligenţă artificială, Gemini 3, într-o mişcare menită să accelereze cursa cu OpenAI, creatorul ChatGPT, transmite CNBC, citat de adevarul.ro.
07:20
Astăzi, în Moldova, vremea va fi capricioasă, cu cer predominant noros și precipitații intermitente, iar temperaturile vor fluctua pe parcursul zilei.
07:10
Ancheta de corupție din Ucraina se apropie de Zelenski: „Dacă încearcă să-și salveze prietenii, va pierde tot” # UNIMEDIA
Investigația anticorupție care zguduie în prezent Ucraina a avansat mai sus decât oricare alta în timpul mandatului lui Volodimir Zelenski – și inevitabil, mai aproape de președinte. Pentru o societate obosită de război, dar și de promisiuni repetate privind „curățarea sistemului”, noile dezvăluiri readuc în prim-plan o întrebare veche: „cât din anticorupția promisă este reală și cât este doar retorică?”, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:20
(video) „Nicolae Botgros va cânta gratuit sau va renunța la mandatul de deputat”. Olesea Stamate: Ambele activități sunt incompatibile # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Nicolae Botgros ar putea fi nevoit să aleagă între Parlament și concertele plătite. „Dacă rămâne în fotoliul de deputat, va trebui să cânte gratuit. Ambele activități sunt incompatibile”, a declarat fosta deputată PAS, Olesea Stamate, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive TV.
22:00
Președintele CNPF: Banii pierduți de cetățeni în piramida TUX sunt puțin probabil să fie recuperați # UNIMEDIA
Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, a declarat că banii pierduți de cetățeni în piramida TUX sunt puțin probabil să fie recuperați. „De regulă banii ajung pe anumite aplicații descentralizate de cripto active și pot sta acolo bine mersi mult timp”, a menționat Budinschi.
Acum 24 ore
21:50
(video) Accidentul din capitală, surprins de camere: Momentul în care șoferul Skodei trece pe roșu, lovește bolidul și îl aruncă de trotuar # UNIMEDIA
Accidentul din capitală, cu implicarea unui Volvo și a unei Skoda, a fost surprins de o cameră de bord. Imaginile arată că șoferul Skodei a intrat în intersecție pe roșu și a lovit Volvo-ul care circula regulamentar.
21:30
Sindicatele cer salarii mai mari pentru angajații din educație: „41% dintre salariați sunt plătiți sub pragul sărăciei” # UNIMEDIA
În pragul elaborării Legii Bugetului de Stat pentru anul 2026, Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova, a înaintat o petiție prin care cere autorităților să mărească salariile cadrelor didactice. „Educația este un domeniu strategic, de care depinde formarea capitalului uman pentru întreaga economie națională. Investiția în salarizarea echitabilă a cadrelor didactice nu este un cost, ci o garanție a viitorului Republicii Moldova”, se arată într-un mesaj.
21:10
Apărarea antiaeriană rusă a doborât marţi trei drone ucrainene care se apropiau de Moscova, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citat de presa română.
20:50
Și-au făcut „plinul” cu țigări în Moldova și au vrut să plece: Un român și doi lituanieni au rămas fără marfă, la Aeroport # UNIMEDIA
Funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au contracarat trei tentative de transport ilicit de țigări prin Aeroportul Chișinău.
20:20
„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății”. Efectele scandalului major de corupție care îl amenință pe președintele Ucrainei # UNIMEDIA
Cazul de corupție care a lovit guvernul de la Kiev, implicând apropiați ai președintelui Volodimir Zelenski, îl vulnerabilizează pe liderul ucrainean și afectează efortul de război al țării, scriu The Economist și Financial Times, citat de hotnews.ro.
20:00
Sărbătoare în trupa muzicală Brio Sonores: Solistul formației, Mihai Gandraman, este omagiat astăzi # UNIMEDIA
Artistul Mihai Gandraman își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu această ocazie Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Culturala a ținut să-i transmită un mesaj de felicitare în care i-a urat sănătate, inspirație și realizări artistice de excepție.
19:30
Probleme la nivel global pentru Cloudflare: Mai multe site-uri, inclusiv din Republica Moldova, au picat # UNIMEDIA
Numeroase site-uri și platforme online din jurul lumii au căzut temporar marți după-amiaza, inclusiv site-uri de presă din România fiind afectate de probleme tehnice ale Cloudflare, compania americană folosită de aproape 20% din internet pentru diferite servicii web, scrie hotnews.ro.
19:10
O nouă demisie la vârful Serviciului Vamal: Vicedirectoarea Lidia Ababii pleacă din funcție. Cine va ocupa fotoliul # UNIMEDIA
Vicedirectoarea Serviciului Vamal, Lidia Ababii, demisionează din funcție. Potrivit informațiilor oferite pentru UNIMEDIA, aceasta își va exercita atribuțiile de serviciu până la data de 30 noiembrie 2025, după care începând cu 1 decembrie 2025, funcția va fi preluată de Carolina Gargaun.
18:50
Autoritățile ruse au interceptat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat aseară (17 noiembrie) că exista un plan al unui „grup de sabotaj” de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Shoigu, scrie digi24.ro.
18:30
Vine urgia peste Moldova: Meteorologii au emis cod galben de ploi, lapoviță și ninsoare în toată țara # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de schimbarea bruscă a vremii pentru ziua de 19 noiembrie. Astfel în intervalul orelor 03:00 - 12:00 se prevăd precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.
18:20
Vine urgia peste Moldova: Meteorologii au emis cod galben de ploi, lapoviță și ninsori în toată țara # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de schimbarea bruscă a vremii pentru ziua de 19 noiembrie. Astfel în intervalul orelor 03:00 - 12:00 se prevăd precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.
18:00
Parlamentul va avea 8 deputați noi, după demisiile recente: Cine sunt cei doi supleanți care au candidat, iar acum nu mai vor mandatul # UNIMEDIA
Noi deputați în Parlament, după ce 8 parlamentari și-au dat demisia, zilele trecute. Astfel, Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința de astăzi a anunțat că va propune Curții Constituționale validarea mandatelor de ales al poporului ale 5 candidați supleanți de pe lista PAS, doi de la Partidul Nostru și unul de la Blocul Alternativa.
18:00
(video) Un Volvo a „aterizat” pe trotuar, între un pilon electric și o clădire, după un accident cu o Skoda, în capitală: Ambulanța, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident rutier violent, cu implicarea a două automobile - un Volvo și o Skoda, s-a produs cu puțin timp în urmă, pe strada Ismail din capitală. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical de urgență.
17:50
(video) „Liniște, purcelușo”. Derapaj marca Donald Trump la adresa unei jurnaliste care l-a înfuriat cu întrebări despre Epstein # UNIMEDIA
Întrebările reporterului Bloomberg l-au înfuriat pe liderul american, Donald Trump, care a scos-o în evidență din grupul de jurnaliști, arătând spre ea și strigând „liniște, purcelușo”, relatează digi24.ro.
17:30
Trei magistrați de la Judecătoriile Chișinău și Bălți, transferați de CSM la Curtea de Apel # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că, în cadrul ședinței Plenului din data de 18 noiembrie 2025, a fost aprobat transferul temporar a trei judecători în cadrul Curții de Apel Centru. Decizia a fost luată în contextul necesității acoperirii unor funcții vacante, până la ocuparea acestora în mod definitiv, începând cu data de 01 ianuarie 2026.
17:20
Parlamentul va avea 8 deputați noi, după demisiile recente: Cine sunt cei doi supleanți care au au candidat, iar acum nu mai vor mandatul # UNIMEDIA
Noi deputați în Parlament, după ce 8 parlamentari și-au dat demisia, zilele trecute. Astfel, Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința de astăzi a anunțat că va propune Curții Constituționale validarea mandatelor de ales al poporului ale 5 candidați supleanți de pe lista PAS, doi de la Partidul Nostru și unul de la Blocul Alternativa.
17:00
(video) N-ai să crezi unde un tânăr din Moldova a ticsit sute de pachete de țigări: Cum l-au prins vameșii # UNIMEDIA
358 de pachete de țigări au fost descoperite de funcționarii vamali la postul vamal Sculeni, în timpul controlului unui automobil de model Ford Probe, condus de un moldovean de 26 de ani. Tânărul se afla pe direcția de ieșire din Republica Moldova și a declarat că nu transportă bunuri care ar necesita control sau declarare.
17:00
Cristiano Ronaldo merge la Casa Albă: Starul se va întâlni, alături de prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, cu Donald Trump # UNIMEDIA
Cristiano Ronaldo este aşteptat la Casa Albă. Potrivit unei informaţii furnizate de corespondentul Jake Traylor, starul portughez se va întâlni, marţi, cu Donald Trump, în acelaşi timp cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat şi el în vizită la Washington, scrie digi24.ro.
17:00
Bărbatul care a atacat o magistrată cu o cheie de gaz, în sala de judecată, condamnat: Ce sentinţă a primit # UNIMEDIA
Bărbatul în vârstă de 50 de ani, care a comis huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise direct în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
16:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi, 18 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 19 subiecte.
15:10
(live/update) CSM, în ședință: Desfășurarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CA, în examinare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 18 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte.
15:00
(video) Judecătoarea Natalia Mămăligă, candidată la Curtea de Apel, trimisă de CSM la reevaluare: Apartamentele „pentru cele 3 surori”, din nou în discuții # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să trimită la reevaluare raportul privind judecătoarea Natalia Mămăligă, de la Judecătoria Chișinău, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.
14:50
(video) Fosta soție a lui Justin Trudeau, prima reacție după apariția acestuia cu Katy Perry: „Aleg să ascult muzica, nu zgomotul” # UNIMEDIA
Sophie Grégoire, fosta soție a lui Justin Trudeau, a vorbit despre modul în care gestionează atenția publică din jurul relației dintre fostul premier canadian și cântăreața Katy Perry, subliniind că preferă să rămână echilibrată și să își asume propriile emoții, scrie adevarul.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.