„Urmează crearea Partidului PAS-iștilor Supărați?” Filat: Cred că da, lista Maiei Sandu este lungă

Șeful FEA în Moldova, Dorin Damir a publicat primul mesaj pe Facebook după ce a fost reținut pe 5 noiembrie într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, apoi eliberat din arest, cu interdicția de a părăsi teritoriul țării timp de două luni. Acesta spune că a simțit nevoia să se „desprindă de tot” și să ia o pauză de la rețelele sociale.