Vreme schimbătoare cu ploi și ceață: Ce ne așteaptă astăzi

13:10

Curtea de Conturi a relevat mai multe încălcări în activitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) pentru anii 2024-2025, în cadrul auditului prezentat astăzi. Astfel, s-a depistat că medicamente recepționate ca ajutor umanitar, în sumă de aproape 50 milioane lei nu au fost supuse controlului de stat al calității, cum prevede legea, prețul de producător nu este declarat pentru circa jumătate din tipurile de medicamente, iar angajații instituției au primit sporuri salariale specifice de 3,9 milioane de lei fără o justificare concretă.