Vreme schimbătoare cu ploi, ninsoare și ceață: Ce ne așteaptă astăzi

Pe fundalul discuțiilor privind o posibilă majorare a vârstei de pensionare, primarul Ion Ceban avertizează că măsura nu ar rezolva presiunile tot mai mari asupra sistemului, într-un moment în care Republica Moldova se confruntă simultan cu declin demografic, exod masiv și stagnare economică. „Starea sistemului de pensii este una nu chiar bună şi, pe termen scurt sau mediu, se poate agrava, lucru evident dacă urmărim tendinţele ce devin tot mai pronunţate”, a scris edilul.