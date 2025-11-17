ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 17.11.2025, ora 19:00

13:20

Un conflict izbucnit într-un colegiu din Tiraspol s-a încheiat cu acte de violență între doi tineri. Potrivit presei din regiune, un student de 19 ani ar fi încercat să-și liniștească un coleg mai mic, care deranja procesul de studii. Acesta i-ar fi atras atenția aruncând spre el un pix, iar ulterior o gumă, scrie TV8. […] Articolul Incident violent la un colegiu din Tiraspol: elev de 18 ani, cercetat după ce și-a lovit un coleg apare prima dată în Vocea Basarabiei.