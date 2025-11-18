Premierul moldovean, discuții la Bruxelles privind reformele pe fondul aderării la UE: ,,Moldova vrea să fie un partener credibil”

21:40

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a afirmat că Kremlinul a lansat o campanie furibundă împotriva Republicii Moldova, dorind ca aceasta să aibă soarta Ucrainei, deoarece nu s-a aliniat părții ruse în războiul contra Kievului, declarație făcută în timpul Forumului Păcii de la Paris.