Ce spune diplomatul agreat al Moscovei la Chișinău despre drona care a survolat Republica Moldova: Nu sunt dovezi
Adevarul (Moldova), 20 noiembrie 2025 12:10
Diplomatul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat în data de 20 noiembrie la sediul MAE moldovean, după ce o dronă a survolat Republica Moldova în noaptea de miercuri spre joi. Acesta susține că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc.
Diplomatul agreat al Federației Ruse Oleg Ozerov, convocat la sediul MAE moldovean după ce drona survolat țara # Adevarul (Moldova)
Diplomatul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, va fi convocat în data de 20 noiembrie la sediul MAE moldovean după ce o dronă a survolat Republica Moldova în noaptea de miercuri spre joi.
O dronă a survolat Republica Moldova în urma atacului masiv lansat de armata lui Putin în Ucraina # Adevarul (Moldova)
O dronă a survolat Republica Moldova în partea de sud-est, incidentul având loc în raionul Ștefan Vodă, conform Ministerului moldovean al Apărării. Aceștia susțin însă că aparatul de zbor nu a fost detectat de radare din cauza altitudinii mici de zbor.
Premierul moldovean, discuții la Bruxelles privind reformele pe fondul aderării la UE: ,,Moldova vrea să fie un partener credibil” # Adevarul (Moldova)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a avut întrevederi la Bruxelles cu lideri europeni, printre care Antonio Costa, președintele Consiliului European, și Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Discuțiile au vizat în mare parte reformele Chișinăului pe fondul procesului de aderare la UE.
Moartea lui Ilie Ilașcu a îndoliat liderii de la Chișinău: ,,Un exemplu rar de demnitate și de identitate națională” # Adevarul (Moldova)
Liderii de la Chișinău, printre care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, deplâng moartea patriotului Ilie Ilașcu, evidențiind că acesta a fost „un luptător dârz și neclintit, un exemplu rar de demnitate și de identitate națională”
Activistul civic Vadim Pogorlețchi, supus unor tratamente inumane în Transnistria, a fost eliberat din închisoarea unde era încarcerat ilegal # Adevarul (Moldova)
Activistul civic Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal în stânga Nistrului, a fost eliberat din închisoare după trei ani de detenție.
O fostă deputată afiliată fugarului penal Ilan Șor a cerut anularea sancțiunilor UE. Ce decizie a luat Tribunalul UE # Adevarul (Moldova)
Maria Albot, fostă deputată afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a dat în judecată Consiliul Uniunii Europene, cerând anularea sancțiunilor UE aplicate pentru destabilizarea Chișinăului. Tribunalul Uniunii Europene i-a respins cererea, obligând-o să achite cheltuielile de judecată.
Berlinul oferă Chișinăului susținere financiară pentru dezvoltare și reforme pe fondul aderării la UE # Adevarul (Moldova)
Berlinul oferă Chișinăului susținere financiară în valoare de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltare și reforme pe fondul aderării la UE, anunțul fiind făcut de ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în timpul unei întrevederi cu prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu.
Premierul Alexandru Munteanu, la Bruxelles: ,,Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă” # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde în perioada 17-18 noiembrie a doua sa vizită externă la Bruxelles, unde are planificate întrevederi cu lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Kaja Kallas și Marta Kos.
Ce spun cadrele didactice din Republica Moldova despre înlocuirea manualelor de matematică cu cele din Estonia # Adevarul (Moldova)
Majoritatea cadrelor didactice din Republica Moldova nu văd cu ochi buni anunțul ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, privind înlocuirea manualelor de matematică cu cele din Estonia. Aceștia susțin că manualele trebuie să fie create de autori locali.
Șefia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, preluată din nou de Chișinău. Printre priorități, susținerea Kievului # Adevarul (Moldova)
Chișinăul a preluat în data de 14 noiembrie Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în cadrul unui eveniment organizat la Strasbourg, în prezența secretarului general al structurii europene, precum și a celor 46 de diplomați ai statelor membre.
Semnificațiile vizitei noului premier moldovean la București. „Este locul ideal pentru a-și calibra mesajele, prioritățile și tonul" # Adevarul (Moldova)
Vizita premierului moldovean la București a confirmat orientarea pro europeană a Chișinăului. Liderii români au reafirmat sprijinul pentru integrarea în UE, energie și infrastructură, iar expertul Nicolae Tibrigan explică mizele politice, presiunile rusești și vulnerabilitățile Moldovei.
Cum explică premierul moldovean afirmația controversată despre pensiile din România: ,,Ruptă din context” # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a oferit explicații privind afirmația despre pensiile din România, care a stârnit controverse, subliniind că aceasta a fost „ruptă din context”. Precizările au fost făcute după întrevederea de la București cu omologul său român.
Alesul guvernării de la Chișinău reacționează după ce a renunțat la mandat pe fondul scandalului banilor de la Șor # Adevarul (Moldova)
Alesul guvernării de la Chișinău, care a renunțat la mandat în contextul scandalului banilor de la Ilan Șor, afirmă că nu a primit bani de la oligarhul fugar și susține că plecarea sa din Parlament nu are legătură cu acesta.
Alexandru Munteanu, la București: Moldova a reușit, datorită sprijinul românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc # Adevarul (Moldova)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a afirmat că țara sa a reușit în ultimii ani, datorită sprijinul românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc, afirmație făcută la București după întrevederea cu omologul său român Ilie Boloajn.
Grupare cu angajați ai Căii Ferate din Moldova, care aducea țigări cu trenul Chișinău–București, destructurată # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare din Republica Moldova au destructurat o grupare din care făceau parte angajați ai întreprinderii Căii Ferate din Moldova, implicați în aducerea de țigări cu trenul Chișinău–București. În acest caz au fost efectuate percheziții, iar în depoul întreprinderii au fost găsite peste
Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei, susține că este ,,independentă”. Ce spune despre aderarea Chișinăului la UE # Adevarul (Moldova)
Într-o adresare, Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei, susține că nu este o „Biserică rusă”, ci este ,,liberă și independentă” și ,,nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare” ales de stat.
O moldoveancă condamnată pentru crimă violentă, prinsă în America după ce a fugit de închisoare # Adevarul (Moldova)
Moldoveanca Victoria Sorocean a fost arestată în Los Angeles, SUA, după ce a ajuns ilegal în America pentru a scăpa de sentința de închisoare dictată în septembrie 2013 pentru crimă violentă în țara sa, anunță autoritățile americane.
Cinci deputați ai puterii de la Chișinău, printre care unul care ar fi primit bani de la Ilan Șor, renunță la mandat # Adevarul (Moldova)
Cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) renunță la mandat, a anunțat liderul formațiunii, Igor Grosu. Printre ei se numără și Maria Acbaș, o femeie de afaceri din Găgăuzia, a cărei firmă ar fi primit în 2023 prin persoane interpuse bani de la oligarhul fugar Ilan Șor.
Șeful SPPS din Republica Moldova, fostul bodyguard al Maiei Sandu, a demisionat. Președinta a semnat decretul # Adevarul (Moldova)
Șeful Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, și unul dintre adjuncții săi, Vitalie Lupașcu, au renunțat la funcții, iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretele în acest sens în data de 11 noiembrie.
Chișinăul a impus regimul de vize pentru unele state ale CSI: măsura se aplică doar Tadjikistanului și Kârgâzstanului # Adevarul (Moldova)
Guvernul, condus de Alexandru Munteanu, a aprobat denunțarea acordului privind călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, în cadrul ședinței din 12 noiembrie. Totuși, măsura vizează doar două state.
Donație consistentă pentru Armata Republicii Moldova: a primit 66 de vehicule din partea Uniunii Europene # Adevarul (Moldova)
Armata Republicii Moldova a primit 66 de vehicule, lotul în valoare de 197 milioane de euro fiind oferit de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European pentru Pace (EPF).
Apelul Maiei Sandu către opoziția moldoveană la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană: susținerea aderării la UE # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat opoziția parlamentară și extraparlamentară să susțină aderarea țării la UE, apelul fiind lansat în timpul ședinței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană.
Marta Kos a revenit la Chișinău: a patra vizită a comisarului european pentru Extindere în ultimii doi ani # Adevarul (Moldova)
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a revenit la Chișinău, unde a fost întâmpinată de noul premier Alexandru Munteanu, care a subliniat că cele patru vizite ale Martei Kos din ultimii doi ani reprezintă „un semn clar al parteneriatului tot mai strâns” dintre țara sa și UE.
Guvernul moldovean negociază cu compania rusă Lukoil preluarea infrastructurii de combustibil a aeroportului # Adevarul (Moldova)
Guvernul moldovean poartă negocieri cu Lukoil pentru preluarea infrastructurii de asigurare cu kerosen a Aeroportului Internațional Chișinău, în contextul în care compania rusă nu va mai putea furniza combustibil după 21 noiembrie.
Trenul Chișinău-Iași circulă mai rar. Care sunt motivele deciziei autorităților moldovenești # Adevarul (Moldova)
Trenul Chișinău-Iași circulă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, și nu zilnic ca până acum, decizia fiind luată de către responsabilii Căii Ferate din Moldova.
Nou premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, merge la București în prima sa vizită oficială # Adevarul (Moldova)
Nou premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va merge pe 13 noiembrie la București, aceasta fiind prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului de prim-ministru, potrivit responsabililor Guvernului de la Chișinău.
Chișinăul, la cârma Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șeful diplomației: ,,O mare responsabilitate” # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova va prelua pe 14 noiembrie Președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, anunțul fiind făcut de Mihai Popșoi, șeful diplomației moldovenești.
Republica Moldova, printre țările cu cele mai bune performanțe turistice: ,,O destinație tot mai atractivă” # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova se află în top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice înregistrate în prima jumătate a anului 2025, înregistrând o creștere de 62% a numărului de turiști față de anul 2019, perioada de dinaintea pandemiei de COVID-19, potrivit datelor Organizației Mondiale a
Anca Dragu, printre membrii noului Consiliul Național de Securitate al Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
Președinta Maia Sandu a semnat vineri decretul pentru constituirea noului Consiliul Național de Securitate al Republicii Moldova (CNS), structură care va coordona şi monitoriza politicile naționale de securitate.
Republica Moldova va fi separată de Ucraina în drumul spre Uniunea Europeană, afirmă Roberta Metsola # Adevarul (Moldova)
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a afirmat că Republica Moldova va fi separată de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind că fiecare ţară este evaluată individual şi, atunci când îndeplineşte condiţiile, poate să avanseze.
Autoritățile din Republica Moldova investighează cazul pretinselor diplome false ajunse la medici români # Adevarul (Moldova)
Centrul Național Anticorupție (CNA) a inițiat o investigație privind cazul diplomelor false ajunse la medici români, în urma unei plângeri depuse de Emil Ceban, noul ministru al Sănătății din Republica Moldova, care până de curând a condus universitatea ce ar fi emis diplomele false.
Parlamentul European va avea la Chișinău un birou. Președinta Roberta Metsola: ,,Un angajament pe termen lung” # Adevarul (Moldova)
Președinta Roberta Metsola a afirmat că cea mai bună modalitate de a spriji moldovenii și țara în parcursul european este deschiderea Oficiului de Legătură al Parlamentului European la Chișinău, afirmație făcută în timpul în timpul conferinței de presă susținută alături de președinta Maia Sandu.
Roberta Metsola, discurs in limba română în Parlamentul de la Chișinău: ,,Locul Republicii Moldova este în Europa” # Adevarul (Moldova)
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat vineri la ședința Legislativului de la Chișinău, unde a rostit un discurs în limba română și a reiterat că locul Republicii Moldova este în Europa.
Nepotul celebrului dirijor Nicolae Botgros, citat la audieri în cazul morții copilului artistului basarabean Igor Cuciuc # Adevarul (Moldova)
Cristian Bogros, nepotul celebrului dirijor Nicolae Botgros, a fost citat la audieri în cazul morții copilului artistului basarabean Igor Cuciuc, au declarat pentru „Adevărul” reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.
Grupare care trafica persoane din Africa și Asia spre România, destructurată în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Africa şi Asia prin sudul Moldovei spre România a fost destructurat de autorităţile de peste Prut.
Noul premier moldovean, întrevederi cu diplomatul român și însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut întrevederi cu diplomatul român Cristian-Leon Țurcanu și cu însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Întâlnirile au avut loc la câteva zile după învestirea sa în funcție.
Kremlinul reacționează la decizia Chișinăului privind desfacerea acordului centrelor culturale: ,,Este regretabil” # Adevarul (Moldova)
Kremlinul, prin intermediul purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a reacționat la denunțarea acordului privind instituțiile culturale, inclusiv a Centrului Cultural Rus de la Chișinău, subliniind că Guvernul Republicii Moldova continuă politica de antagonizare a Rusiei.
Noul premier al Republicii Moldova a anunțat destinațiile primelor sale vizite externe: Bucureşti şi Bruxelles # Adevarul (Moldova)
Alexandru Munteanu a anunțat miercuri, 5 noiembrie, că va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la Bucureşti, iar cea de-a doua, la Bruxelles.
Chișinăul denunță acordul cu Kremlinul privind centrele culturale: un instrument de promovare a narativelor rusești # Adevarul (Moldova)
Guvernul condus de Alexandru Munteanu s-a întrunit în prima ședință și a denunțat acordul cu Executivul Rusiei privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, considerat „un instrument pentru promovarea unor narative distorsionate”.
Prima ședință a Guvernului Munteanu de la Chișinău: denunțarea unui acord cu Moscova # Adevarul (Moldova)
Guvernul condus de Alexandru Munteanu se întrunește miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință, iar printre proiectele de pe agendă sunt denunțarea acordului cu Executivul Rusiei privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.
Cât de pregătit este Chișinăul să deschidă negocierile de aderare pe capitole. Concluziile raportului de extindere al UE # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova este gata să deschidă trei dintre cele șase capitole de negociere cu Uniunea Europeană, conform raportului anual de extindere al UE, făcut public de Comisia Europeană. Potrivit documentului, țara a înregistrat în ultimul an progrese în implementarea reformelor, însă, pentru a înche
Maia Sandu, la Bruxelles: Discuții cu liderii europeni despre procesul de aderare al Republicii Moldova la UE # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află pe 4 noiembrie la Bruxelles, unde are planificate mai multe întrevederi cu liderii europeni pentru a discuta despre procesul de aderare al țării sale la UE. Prima discuție a avut-o cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.
Dirijorul Nicolae Botgros cere reluarea anchetării morții fiicei lui Igor Cuciuc, după ce nepotul său a fost acuzat de otrăvire # Adevarul (Moldova)
Celebrul dirijor al orchestrei „Lăutarii” din Rep. Moldova, Nicolae Botgros, cere reluarea anchetării cauzelor morții Andreei Cuciuc, unica fiică a artistului Igor Cuciuc. Apelul a fost făcut după ce interpretul, alături de soția sa, a afirmat că nepotul lui Botgros ar fi vinovat de această tragedie
Exploatare șocantă în Italia: zeci de moldoveni obligați să muncească până la epuizare # Adevarul (Moldova)
Cel puțin 50 de moldoveni au fost aduși în Italia, unde au fost exploatați pe câmpurile din zona Mantova, în nordul țării, lucrând la recolta de dovleci și pepeni roșii și având ture lungi și epuizante și fiind hărțuiți de șefii lor, relatează presă italiană.
Guvernul Munteanu a depus jurământul în prezența Maiei Sandu: ,,Să ducă la bun sfârșit transformarea Republicii Moldova” # Adevarul (Moldova)
Cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu a depus sâmbătă jurământul de învestire în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia a avut loc la o zi după votul de încredere acordat de deputați.
Scandal în lumea muzicii populare: Diana și Igor Cuciuc acuză că fiica lor care a murit la 17 ani ar fi fost otrăvită de nepotul lui Botgros: „Nu pot respira, nu am aer, nu știu ce am băut” # Adevarul (Moldova)
Diana și Igor Cuciuc afirmă că unicul lor copil, Andreea, a murit la vârsta de 17 ani, după ce, în urmă cu un an, ar fi fost otrăvită cu droguri la o petrecere de nepotul unui dirijor din Rep. Moldova. Cuplul nu a dezvăluit numele exact al acestuia, însă a doua zi Cristi Bogros, nepotul dirijorului
Candidatul la șefia Guvernului moldovean cere votul aleșilor: ,,Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează” # Adevarul (Moldova)
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa și programul de guvernare în contextul votului de încredere acordat de aleși. De la tribuna Parlamentului moldovean, el a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană.
Surprize printre prioritățile noului guvern al Republicii Moldova. Expert: „România este absentă ca trimitere directă” # Adevarul (Moldova)
Candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa, dar și programul de guvernare. Politologul Dorin Popescu sintetizează programul de activitate al noului Guvern de la Chișinău.
Parlamentul Republicii Moldova a creat o nouă comisie dedicată integrării europene, care va fi condusă de Marcel Spatari, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale în Guvernul condus de Dorin Recean.
