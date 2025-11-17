Judecătoria Chișinău obligă HIT FM să plătească o amendă de 290.000 de lei

20:10

Porumbei regali, turturele râzătoare şi alte specii rare de înaripate, dar şi iepuri sau purceluşi de Guineea i-au atras ca un magnet pe cei mici, dar şi pe cei mari, la o expoziţie organizată în apropierea fortăreţei medievale de la Soroca. A fost un bun prilej pentru pasionaţi să se laude cu exemplarele lor cele mai frumoase. Iar vizitatorii au avut de unde alege dacă au vrut să plece acasă cu un prieten necuvântător.