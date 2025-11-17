Judecătoria Chișinău obligă HIT FM să plătească o amendă de 290.000 de lei
TVR Moldova, 17 noiembrie 2025 17:00
Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a emis pe 12 noiembrie o decizie prin care postul de radio HIT FM este obligat să plătească o amendă de 290.000 de lei pentru încălcarea reglementărilor privind publicitatea, potrivit Consiliului Audiovizualului.
Acum 15 minute
17:10
Dragoș Bocanaciu, una dintre vocile inconfundabile ale celor mai urmărite meciuri de fotbal din ultimele două decenii, a revenit la Chișinău după aproape cinci ani. Jurnalistul sportiv, care a comentat mii de partide și numeroase competiții internaționale, spune că revine mereu cu plăcere în capitala Republicii Moldova — locul care i-a îmbogățit semnificativ experiența profesională.
17:10
Primarul comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de comiterea unui accident rutier soldat cu moartea unui adolescent, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori în faţa instanţei. Decizia a fost luată de judecători după ce învinuitul nu a asigurat prezenţa celor trei martori propuși la procesul de astăzi.
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:40
Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski au semnat un acord „istoric” în domeniul armamentului # TVR Moldova
Preşedinţii Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, un acord de armament calificat drept „istoric” de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea” aviaţiei militare şi a apărării aeriene ale Ucrainei, scrie TVR Info.
16:40
Alertă în Polonia: o linie feroviară pentru transport de arme spre Ucraina a fost aruncată în aer # TVR Moldova
Oficialii polonezi au anunțat duminică că o cale ferată care face legătura dintre capitală și o regiune estică aflată la granița cu Ucraina a fost deteriorată de o posibilă explozie. Luni, premierul Donald Tusk a confirmat faptul că explozia a fost rezultatul unui act de sabotaj, scrie Hotnews.ro.
Acum 2 ore
16:10
Virusul Papilloma Uman (HPV), una dintre cele mai răspândite infecții virale la nivel mondial, devine tot mai prezent și în Republica Moldova, afectând atât copiii, cât și adulții. Dermatologul și cosmetologul Veronica Vâzdoagă a explicat, la emisiunea TeleMatinal de la TVR Moldova, modul în care se transmite virusul, primele simptome și cele mai sigure metode de tratament.
16:00
Premierul Munteanu, în dialog cu ambasadoarea Franței despre sprijinul pentru RM și aderarea la UE # TVR Moldova
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadoarea Franței, Dominique Waag, informează Guvernul R. Moldova.
15:40
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a informat publicul că o scrisoare circulă pe anumite canale de Telegram, pretins a fi semnată de ministru, însă documentul este falsificat.
15:40
Fostul membru al formaţiei The Beatles Paul McCartney a lansat o melodie „silenţioasă”, inclusă pe un album de protest al industriei muzicale faţă de utilizarea neautorizată de către companiile de inteligenţă artificială (AI) a materialelor protejate prin drepturi de autor, scrie TVR Info.
Acum 4 ore
15:10
Președintele american Donald Trump a anunțat că republicanii din Senat pregătesc un proiect de lege cu sancţiuni dure pentru orice țară care face afaceri cu Rusia. Anunţul liderului de la Casa Albă vine la mai puţin de o lună după ce a impus sancţiuni marilor companii petroliere din Rusia din cauza a refuzului Moscovei de a opri războiul împotriva Ucrainei şi a începe negocieri de pace.
15:00
În Tiraspol, în timpul lucrărilor la o fundație, au fost descoperite osemintele a circa 50 de oameni. Administrația secesionistă a regiunii suspectează că este vorba de o groapă comună din timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945).
14:40
O locuitoare din Ocniţa s-a ales cu arsuri grave în urma unei deflagrații care a avut loc în gospodăria sa. Aceasta ar fi încercat să aprindă focul în sobă, folosind un lichid inflamabil.
14:20
Scandalul de corupție din industria medicinei estetice: Un alt salon a intrat în colimatorul CNA # TVR Moldova
Angajații Centrului Naționala Anticorupție (CNA) continuă luni perchezițiile într-un nou episod din dosarul de corupție privind recunoașterea de diplome false în schimbul mitei. De data asta, investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din Chișinău.
14:10
A XIII-a ediție a expoziției-concurs „Jan Alojzy Matejko” a fost inaugurată la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, reunind peste 160 de creații realizate de tineri artiști din instituțiile de profil din țară. Evenimentul omagiază moștenirea pictorului polonez Jan Matejko, unul dintre cei mai renumiți artiști ai Poloniei, și se desfășoară în contextul zilelor culturii poloneze în Republica Moldova.
13:40
În lumea lor, fiecare respirație este o victorie, iar fiecare gram în greutate e un progres colosal. Astăzi, este Ziua Mondială a Prematurității, o zi dedicată celor care au venit pe lume mai devreme, dar au demonstrat ce înseamnă cu adevărat cuvântul rezistenţă și dorință de viață.
13:40
Lucrările la „linia independenței”, Vulcănești - Chișinău, au intrat pe ultima 100 de metri # TVR Moldova
Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău sunt pe ultima sută de metri. A fost asamblat și montat ultimul pilon și instalate conductoarele. În următoarele două săptămâni, urmează să fie încheiate și lucrările de modernizare a Stației Electrice Chișinău de 330 kV și a Stației Electrice Vulcănești. Ultima etapă sunt testările, care ar putea dura patru săptămâni.
13:30
Noul ministru al Mediului l-a dat afară pe Ion Bulmaga de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a anunțat luni că va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie în urma unei discuții pe care a avut-o cu actualul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder.
13:30
Fraudă de peste 1 mil. de lei în Ștefan-Vodă: un administrator și un contabil-șef au fost condamnați # TVR Moldova
Administratorul unei întreprinderi, în vârstă de 54 de ani, din raionul Ștefan-Vodă, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 1 milion de lei, iar contabilul-șef, de 53 de ani, la zece ani după gratii, după ce au anulat fictiv o datorie de 1 milion de lei, sumă pe care au ridicat-o în mod repetat.
Acum 6 ore
13:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie pentru a discuta prioritățile guvernului și modalități noi prin care, cu ajutorul UE, Republica Moldova poate avansa cu pași rapizi în reformele necesare.
12:40
/FOTO/ Șase persoane, printre care doi copii, rănite după ce un șofer nu a cedat trecerea # TVR Moldova
Inspectoratul de Poliție Sîngerei a fost sesizat ieri, în jurul orei 17:45, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta.
12:10
Experți americani, în vizită la Centrul de Justiție Familială pentru combaterea violenței sexuale # TVR Moldova
Centrul de Justiție Familială al Poliției a găzduit un grup de experți din Statele Unite ale Americii, în cadrul unui parteneriat strategic consolidat cu Alianța din New York împotriva Violenței Sexuale. Din delegație au făcut parte și doi reprezentanți ai Departamentului de Poliție din New York (NYPD), vizita marcând un moment semnificativ în intensificarea eforturilor comune de prevenire și combatere a violenței sexuale.
12:10
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță.
12:10
„Pledez nevinovată”. Reacția decanei Facultății de Fizică a USM în scandalul de corupție # TVR Moldova
Liliana Dmitroglo, decana Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova (USM), a declarat pentru TVR Moldova că pledează nevinovată în dosarul de corupție în care sunt vizate șapte persoane pentru trafic de influență, inclusiv Tatiana Iurieva, directoarea Colegiului de Ecologie din Chișinău, doi intermediari și trei studenți.
11:40
Victor Agrici este noul secretar general al Parlamentului. Președintele legislativului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Luni, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului.
11:30
Finanțare ilegală de 1,8 milioane de lei: Un activist Șor din Briceni, pe banca acuzaților # TVR Moldova
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului „Şor” a fost trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale în valoare de peste 1,8 milioane de lei din partea grupului criminal omonim.
Acum 8 ore
11:20
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, salvatorii IGSU din nordul țării au fost alertați despre producerea unui accident de circulație pe centura de ocolire a municipiului Bălți.
11:10
Șapte persoane sunt vizate în dosarul pentru trafic de influență deschis în cazul Lilianei Dmitroglo, decana Facultății de Fizică și Inginerie a Universtității de Stat din Moldova, și Tatianei Iurieva, directoare a Colegiului de Ecologie din Chișinău. În afară de aceste două persoane, precizează Centrul Național Anticorupție într-un comunicat emis luni dimineață, mai figurează în dosar doi intermediari și trei studenți.
10:40
De unde va lua Aeroportul Chișinău combustibil pentru avioane? Precizările ministrului Energiei # TVR Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că autoritățile iau în calcul pe viitor să diversifice sursele de aprovizionare cu combustibil a aeronavelor pentru a reduce dependența de un singur furnizor și a asigura siguranța zborurilor.
10:10
Eroul următorului reportaj este Nicolai Cărăuș, șef de schimb din cadrul Detașamentului Salvatori și Pompieri din sectorul Botanica al Chișinăului.
Acum 12 ore
09:10
Încă din luna octombrie, studiourile foto își deschid ușile pentru cei care doresc să surprindă spiritul sărbătorilor de iarnă în imagini memorabile. Ședințele foto de Crăciun nu mai sunt doar pentru copii sau familii cu pici — tot mai multe cupluri și chiar persoane singure vor să adune amintiri frumoase, într-un cadru festiv.
08:40
După avansuri puternice în anii trecuți, economia Rusiei este acum în declin. Veniturile din petrol s-au diminuat, iar deficitul bugetar este în creștere. Moscova are nevoie de bani pentru a-şi menține stabilitatea financiară, dar şi cheltuielile de război. Pentru a-i obține, puterea de la Kremlin a hotărât să taxeze populația și întreprinderile mici.
08:30
Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi: Alexandru Bujorean rămâne primar de Leova # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat rezultatele preliminare în localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 au avut loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliul local.
08:10
Tot mai mulți turiști străini descoperă Republica Moldova, o destinație considerată mult timp "necunoscută" pe harta Europei. Atrași de istorie, gastronomie, vinuri și oameni primitori, vizitatorii vin din toate colțurile lumii. Datele internaționale confirmă că R Moldova este una dintre destinațiile cu cea mai rapidă creștere turistică din Europa.
08:10
Deși mai sunt aproape șase săptămâni până la Crăciun, marile orașe îmbracă deja haine de sărbătoare. Străzile se luminează seară de seară, iar piețele centrale se transformă în târguri de iarnă. În perioada următoare, marile oraşe europene vor găzdui concerte şi spectacole pentru copii, învăluite în atmosfera specifică a sărbătorilor de Crăciun.
08:00
Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 21 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat în total de către 8.836 alegători sau 39,06%.
Acum 24 ore
21:50
Procesul de vot în cele șase localități, unde duminică au avut loc alegeri locale noi, s-a încheiat # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 21 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 836 alegători sau 39,06%.
20:10
Porumbei regali, turturele râzătoare şi alte specii rare de înaripate, dar şi iepuri sau purceluşi de Guineea i-au atras ca un magnet pe cei mici, dar şi pe cei mari, la o expoziţie organizată în apropierea fortăreţei medievale de la Soroca. A fost un bun prilej pentru pasionaţi să se laude cu exemplarele lor cele mai frumoase. Iar vizitatorii au avut de unde alege dacă au vrut să plece acasă cu un prieten necuvântător.
19:50
Alegeri locale: Peste 37% din alegători s-au prezentat la urnele de vot către ora 18:00 # TVR Moldova
În cele șase localități unde astăzi au loc alegeri locale noi, până la ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 416 de alegători, ceea ce reprezintă o rată de 37,21 la sută din numărul celor incluși pe listele electorale.
19:40
R. Moldova, punct de atracție pe harta turismului european.Vizitatorii vin din toate colțurile lumii # TVR Moldova
Tot mai mulți turiști străini descoperă Republica Moldova, o destinație considerată mult timp "necunoscută" pe harta Europei. Atrași de istorie, gastronomie, vinuri și oameni primitori, vizitatorii vin din toate colțurile lumii. Datele internaționale confirmă că R Moldova este una dintre destinațiile cu cea mai rapidă creștere turistică din Europa.
19:10
Comasarea Procuraturilor Anticorupție și pentru Combaterea Criminalităţii Organizate va fi decisă doar după ce va veni avizul Comisiei de la Veneţia. Reprezentanţii procurorilor se împotrivesc, în continuare, înfiinţării noii structuri, care s-ar putea numi Procuratura Anticorupţie şi Combaterea Crimei Organizate
18:40
Astăzi au loc primele alegeri locale din Republica Moldova după procesul de amalgamare voluntară, prin care mai multe localităţi s-au unit şi au format unități administrativ-teritoriale mai eficiente. Orașul Leova, de exemplu, a integrat satele Sărata-Răzeși, Sîrma și Tochile-Răducani. Locuitorii acestei noi entităţi au ieșit la vot pentru a-și alege primarul și consiliul orașului.
Ieri
17:20
După avansuri puternice în anii trecuți, economia Rusiei este acum în declin. Veniturile din petrol s-au diminuat, iar deficitul bugetar este în creștere. Moscova are nevoie de bani pentru a-şi menține stabilitatea financiară. Pentru a-i obține, puterea de la Kremlin a hotărât să taxeze populația și întreprinderile mici, relatează tvrinfo.ro.
16:20
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski # TVR Moldova
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.
15:40
Cei pasionați de grădinărit știu că nu e timp de odihnă - iar acum se plantează ”începuturile” pentru sezonul următor. Această perioadă este prielnică pentru plantarea mai multor culturi, cum ar fi căpșunul, zmeurul, dar și pentru sădirea bulbilor de lalele. Mai multe detalii vedeți în reportajul colegului nostru Alexandru Leahu, care a dat o mână de ajutor familiei Berghea, din orașul Codru.
14:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie.
13:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că există premise ca tarifele la gaz să scadă. Potrivit lui, o decizie finală urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), entitatea care ajustează prețul.
13:00
Alegeri locale noi: Peste 4 300 de alegători și-au exercitat dreptul de vot către ora 12:00 # TVR Moldova
Astăzi au loc alegeri locale noi în șase localități din R. Moldova. Până la ora 12:00 au votat 4333 de alegători, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază.
11:40
Ce drepturi au angajatele gravide și cum le pot apăra, explică avocata Doina Ioana Străisteanu # TVR Moldova
Respectul pentru viitoarea mamă începe la locul de muncă. Ce drepturi au angajatele gravide și cum să le apere, a spus avocata Doina Ioana Străisteanu în emisiunea Telematinal de la TVR Moldova. Avocata explică faptul că femeile însărcinate la locul de muncă au dreptul să nu fie discriminate din cauza stării lor de sănătate, sarcina fiind o stare specifică a sănătății.
11:10
Pe 16 noiembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale noi în cadrul cărora urmează să fie aleși reprezentanții administrației publice locale în șase localități din Republica Moldova.
10:30
Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe jurnalistul și YouTuberul exilat Yury Dud la una an și zece luni de închisoare în lipsă pentru încălcarea legii rusești privind „agentul străin”, au anunțat vineri autoritățile, potrivit themoscowtimes.com.
