PAS ar încearca să-și spele „imaginea șifonată” în fața partenerilor prin graba în examinarea dosarului Plahotniuc, susține Fadei Nagacevschi

10:30

Sâmbătă, 15 noiembrie, este ziua tăcerii, înainte de alegerile locale noi de duminică. În aceste zile, agitația electorală este strict interzisă. Potrivit Codului electoral, în acest interval de timp, candidații nu pot participa la emisiuni televizate sau radiofonice, iar administrațiile publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture toate materialele electorale amplasate în […] Articolul Astăzi este ziua tăcerii, înainte de alegerile locale noi de duminică apare prima dată în ZIUA.md.