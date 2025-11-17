PAS ar încearca să-și spele „imaginea șifonată” în fața partenerilor prin graba în examinarea dosarului Plahotniuc, susține Fadei Nagacevschi
Ziua, 17 noiembrie 2025 14:10
Partidul de la guvernare ar încerca să-și spele „imaginea șifonată” prin graba în examinarea dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc. Afirmația a fost făcută de Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, care nu exclude că în spate ar fi și interese din partea unor judecători care examinează cauza și care și-ar dori o promovare. […] Articolul PAS ar încearca să-și spele „imaginea șifonată” în fața partenerilor prin graba în examinarea dosarului Plahotniuc, susține Fadei Nagacevschi apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
14:20
RAPORT | Amnesty International: Mass-media din R. Moldova, supusă presiunilor politice, cenzurii și măsurilor restrictive nejustificate # Ziua
Presa din Republica Moldova este supusă cenzurii și presiunilor constante din partea puterii politice, care, sub pretextul apărării securității naționale, limitează substanțial libertatatea de expresie. Concluziile apar în raportul „Libertatea mass-mediei în Moldova: fragilitate, restricții nejustificate și autocenzură în contextul polarizării politice”, făcut public astăzi de Amnesty International. Potrivit autorilor raportului, independența mass-media din Republica […] Articolul RAPORT | Amnesty International: Mass-media din R. Moldova, supusă presiunilor politice, cenzurii și măsurilor restrictive nejustificate apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
PAS ar încearca să-și spele „imaginea șifonată” în fața partenerilor prin graba în examinarea dosarului Plahotniuc, susține Fadei Nagacevschi # Ziua
Partidul de la guvernare ar încerca să-și spele „imaginea șifonată” prin graba în examinarea dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc. Afirmația a fost făcută de Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, care nu exclude că în spate ar fi și interese din partea unor judecători care examinează cauza și care și-ar dori o promovare. […] Articolul PAS ar încearca să-și spele „imaginea șifonată” în fața partenerilor prin graba în examinarea dosarului Plahotniuc, susține Fadei Nagacevschi apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
14:00
Directorul TRM, Vlad Țurcanu, pregătit să se prezinte la audieri în Parlament: „Instituția se confruntă cu un atac informațional concertat # Ziua
Directorul general al companiei publice „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurcanu, a declarat că este pregătit să se prezinte la audieri publice în fața Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, în contextul acuzațiilor recente legate de activitatea instituției, transmite IPN. Vlad Țurcanu afirmă că instituția se confruntă cu un „atac informațional concertat” care ar […] Articolul Directorul TRM, Vlad Țurcanu, pregătit să se prezinte la audieri în Parlament: „Instituția se confruntă cu un atac informațional concertat apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Noul ministru al Mediului nu-l mai vrea pe Ion Bulmaga la șefia Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Ziua
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, anunță că „trebuie să plece” din această funcție, după un mandat de peste patru ani, obținut în urma unui concurs. Funcționarul susține că a fost anunțat personal de noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, că nu se mai regăsește în noua garnitură. „În urma discuției avute cu actualul […] Articolul Noul ministru al Mediului nu-l mai vrea pe Ion Bulmaga la șefia Inspectoratului pentru Protecția Mediului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
13:30
Sabotaj în Polonia, pe linia ferată folosită pentru a trimite ajutoare și armament în Ucraina. Linia a fost avariată cu dispozitive explozive # Ziua
Calea ferată dintre Deblin și Varșovia a fost avariată, iar un tren de călători care circula pe această rută a reușit să oprească la limită, evitând un accident. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că „din păcate, cele mai grave temeri s-au confirmat. Pe ruta Varșovia-Lublin, în satul Mika, a avut loc un act de sabotaj. Explozia […] Articolul Sabotaj în Polonia, pe linia ferată folosită pentru a trimite ajutoare și armament în Ucraina. Linia a fost avariată cu dispozitive explozive apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Secretul unui somn de vis: Cum să-ți aranjezi patul conform Feng Shui pentru armonie și energie # Ziua
Te-ai trezit vreodată cu sentimentul că „pur și simplu nu te-ai odihnit”, chiar dacă ai petrecut 8 ore în pat? S-ar putea ca problema să nu fie doar salteaua (deși și ea contează enorm), ci felul în care este poziționat patul tău. Practica antică chineză Feng Shui ne învață că aranjarea corectă a mobilierului în […] Articolul Secretul unui somn de vis: Cum să-ți aranjezi patul conform Feng Shui pentru armonie și energie apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Luni, 17 noiembrie, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului […] Articolul Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Percheziții într-o schemă de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău documentează o schemă de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar, anunță CNA, într-un comunicat de presă. Investigațiile vizează angajata unui salon de înfrumusețare din capitală, iar în acțiunile de astăzi au […] Articolul Percheziții într-o schemă de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
12:20
VIDEO | Primăria Chișinău vrea gard de protecție în jurul hotelului Național și monitorizarea video a zonei # Ziua
Primăria Chișinău anunță că a dispus crearea unui grup municipal de lucru, care să estimeze cheltuielile pentru montarea unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. Deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu cheltuielile suportate urmează să fie transmisă proprietarilor, anunță primarul Chișinăului, Ion Ceban. „Guvernului, care spune că a făcut ceva sau că nu […] Articolul VIDEO | Primăria Chișinău vrea gard de protecție în jurul hotelului Național și monitorizarea video a zonei apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Naționala R. Moldova la fotbal a pierdut și în fața Israelului. A terminat pe ultimul loc în grupă în campania de calificare la CM 2026 # Ziua
R. Moldova a cedat și în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare pentru Campionatului Mondial de fotbal 2026. Partida de la Chișinău, disputată pe stadionul „Zimbru”, s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea Israelului. Golul tricolorilor a fost marcat de Ion Nicolaescu, care a stabilit un nou record de goluri pentru […] Articolul Naționala R. Moldova la fotbal a pierdut și în fața Israelului. A terminat pe ultimul loc în grupă în campania de calificare la CM 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Alertă în Tulcea! Autoritățile evacuează un sat de pe malul Dunării după ce navă care transporta GPL ar fi fost lovită de o dronă rusească # Ziua
Autoritățile evacuează satul Plauru, de pe malul Dunării, scrie portalul Biziday din România. Potrivit sursei, o navă care transporta GPL ar fi fost lovită de o dronă rusească, în cursul atacului de noaptea trecută. La această oră, vaporul, care se află pe celălalt mal al fluviului, în dreptul orașului ucrainean Izmail, arde și există riscul […] Articolul Alertă în Tulcea! Autoritățile evacuează un sat de pe malul Dunării după ce navă care transporta GPL ar fi fost lovită de o dronă rusească apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Un bărbat a fost salvat de IGSU, după ce a rămas blocat în mașină, în urma unui accident produs la Bălți # Ziua
Un bărbat de 38 de ani a rămas blocat în mașină, în urma unui accident de circulație produs în dimineața de 17 noiembrie pe centura de ocolire a municipiului Bălți. La fașa locului au intervenit două echipe de salvatori, care au desfășurat lucrări de descarcerare. „Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:37. […] Articolul Un bărbat a fost salvat de IGSU, după ce a rămas blocat în mașină, în urma unui accident produs la Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Ne așteaptă un nou val de scumpiri. BNM anticipează o creștere a prețurilor pentru apă caldă, curent și transport # Ziua
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2026, potrivit Bani.md. Cel mai mult vor crește costurile pentru apa caldă, electricitate, dar și transport rutier, în timp ce gazul […] Articolul Ne așteaptă un nou val de scumpiri. BNM anticipează o creștere a prețurilor pentru apă caldă, curent și transport apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
„A iubi înseamnă a dărui”. Femeile ortodoxe din Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei lansează o nouă campanie de solidaritate creștină # Ziua
Societatea Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a lansat treia ediție a caritabile „A iubi, înseamnă a dărui” și îndeamnă lumea să dea dovadă de solidaritate și grijă creștină. În acest an, aacțiunea se desfășoară în perioada 15 noiembrie – 5 decembrie, și are drept scop colectarea de ajutoare pentru nevoiași, în […] Articolul „A iubi înseamnă a dărui”. Femeile ortodoxe din Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei lansează o nouă campanie de solidaritate creștină apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
10:20
O femeie, internată cu arsuri grave pe față, după ce a aprins focul în sobă cu combustibil. În locuință a fost provocată o explozie # Ziua
O femeie, în vârstă de 57 de ani, a ajuns la spital cu arsuri grave pe față, de gradul II și III, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil și a provocat o explozie. Cazul a avut loc în satul Hădărăuți din raionul Ocnița. În urma deflagrației ușoare, […] Articolul O femeie, internată cu arsuri grave pe față, după ce a aprins focul în sobă cu combustibil. În locuință a fost provocată o explozie apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Filat demontează scuzele guvernării PAS: „După trei ani de război, R. Moldova este singurul vecin al Ucrainei cu economia în cădere liberă” # Ziua
Fostul premier Vlad Filat acuză guvernarea PAS și președintele Maia Sandu că au transformat războiul din Ucraina într-o justificare permanentă pentru eșecurile economice interne. Într-o analiză publicată astăzi, Filat afirmă că, la trei ani de la începutul conflictului, Republica Moldova este singurul stat vecin Ucrainei care nu și-a revenit economic. Potrivit lui Filat, în timp […] Articolul Filat demontează scuzele guvernării PAS: „După trei ani de război, R. Moldova este singurul vecin al Ucrainei cu economia în cădere liberă” apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Portul din Ismail, supus unui nou atac cu drone. Alerte au fost emise și în județul Tulcea din România # Ziua
Mai multe drone au atacat, noaptea trecută, infrastructura energetică și portuară din orașul Ismail. În contextul acestor lovituri, alerte au fost emise și în județul Tulcea din România, Ministerul Apărării de la București precizând că aparatele de zbor nu au pătruns pe teritoriul României. Autoritățile regionale din Odesa au anunțat că în urma atacurilor o […] Articolul Portul din Ismail, supus unui nou atac cu drone. Alerte au fost emise și în județul Tulcea din România apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Primele două localități supuse amalgamării voluntare și-au ales primarii. La Leova, Alexandru Bujorean a câștigat un nou mandat # Ziua
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, a fost reales pentru un nou mandat la alegerile locale noi de duminică, organizate în urma amalgamării localității prin înglobarea a altor trei sate din lunca Prutului. De asemenea, partidul condus de Bujorean a obținut și majoritatea absolută în noul consiliu local al orașului Leova. Potrivit datelor preliminare ale Comisiei […] Articolul Primele două localități supuse amalgamării voluntare și-au ales primarii. La Leova, Alexandru Bujorean a câștigat un nou mandat apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:40
Membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, anunță executivul într-un comunicat de presă. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023. În […] Articolul Guvernul anunță că a plantat peste 110 mii de puieți sâmbătă, la Mihailovca apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase # Ziua
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa, citat de Agerpres. În document, care urmează a fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, autoritatea de resort apreciază că taxa ar furniza stimulentele pentru obiceiuri alimentare […] Articolul Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Până la ora 15:00, la alegerile locale de duminică, au votat circa 30% dintre alegătorii așteptați la urnele de vot # Ziua
6674 de alegători s-au prezentat la secțiile de votare până la ora 15:00, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale. Localitățile cu cea mai ridicată prezență la vot sunt satul Ustia, raionul Glodeni, și comuna Cremenciug, raionul Soroca, unde, până la această oră, se atestă o rată de circa 39%. Amintim că în […] Articolul Până la ora 15:00, la alegerile locale de duminică, au votat circa 30% dintre alegătorii așteptați la urnele de vot apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski # Ziua
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski. „Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale — pentru a maximiza […] Articolul Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
O femeie de 40 de ani, salvată în urma unui transplant hepatic. Patruzeci de specialiști au fost implicați în operație # Ziua
La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău a avut loc un transplant hepatic complex. O femeie de aproximativ 40 de ani, aflată în stadiu final de ciroză, a primit o parte din ficatul surorii sale de 35 de ani, singura persoană compatibilă din familie, scrie realmedia.md. Operația a durat aproximativ șapte ore și a […] Articolul O femeie de 40 de ani, salvată în urma unui transplant hepatic. Patruzeci de specialiști au fost implicați în operație apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat din nou, sâmbătă, partenerilor occidentali mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev. „Ucraina are nevoie de sprijin pentru a salva vieţi: mai multe sisteme de apărare aeriană, capacităţi de protecţie consolidate şi o mai mare determinare din partea partenerilor […] Articolul Volodimir Zelenski, un nou apel către aliați! Vrea mai multe sisteme de apărare aeriană apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că este gata să „se apropie oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții”. El a adăugat că i s-a promis că va avea un dialog real cu noul Guvern. „Nu am evitat niciodată dialogul și […] Articolul Ion Ceban vrea un dialog mai constructiv cu noul Guvern: „Nu vreau să revenim în trecut” apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Peste 4300 de alegători au votat, până la ora 12:00, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază, anunță Comisia Electorală Centrală. Cei mai activi sunt alegătorii din comuna Cremenciug, raionul Soroca și satul Ustia, raionul Glodeni, unde s-a înregistrat o participare de peste 28% și, respectiv, 27%. Procesul de vot […] Articolul Peste 4 300 de alegători și-au exercitat dreptul de vot către ora 12:00 apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul, într-un comunicat de presă. Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului şi […] Articolul Putin şi Netanyahu au discutat la telefon despre „evoluţiile din Orientul Mijlociu” apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
VIDEO | Tragedie la un raliu, în Australia. 13 oameni au fost răniți, după ce o mașină a intrat în mulțime # Ziua
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mulţime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, a anunţat poliţia, citată de BBC. Maşina participa la o cursă în oraşul Walcha când a trecut prin gard şi a lovit tribuna, a declarat poliţia din New South […] Articolul VIDEO | Tragedie la un raliu, în Australia. 13 oameni au fost răniți, după ce o mașină a intrat în mulțime apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, anunță executivul într-un comunicat de presă. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023. În […] Articolul Guvernul anunță că a plantat peste 110 mii depuneți sâmbătă, la Mihailovca apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Duminică au loc alegeri în șase localități din R. Moldova. La urne sunt așteptați peste 20 de mii de alegători # Ziua
Alegătorii din șase localități ale Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarii. Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de votare se desfășoară în regim normal. La ora 07:00 au fost deschise toate cele 21 de secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși, în total, 22 525 alegători. Până […] Articolul Duminică au loc alegeri în șase localități din R. Moldova. La urne sunt așteptați peste 20 de mii de alegători apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Bosniei-Herțegovina cu scorul de 3-1 (0-1), sâmbătă seara, 15 noiembrie, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au făcut două reprize diferite, au jucat bine în prima și au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar […] Articolul România, învinsă de Bosnia-Herțegovina cu 3-1, în preliminariile CM 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea, în cadrul vizitei de la Bruxelles, o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Belgia # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea marți, 18 noiembrie, la Bruxelles, o întâlnire cu cetățenii moldoveni stabiliți în Belgia. Adunarea se va desfășura în contextul vizitei premierului în capitala Uniunii Europene. „Dragi prieteni, vă așteptăm cu drag la o discuție cu Alexandru Munteanu, prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirea va avea loc la data de 18 noiembrie […] Articolul Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea, în cadrul vizitei de la Bruxelles, o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Belgia apare prima dată în ZIUA.md.
15 noiembrie 2025
17:10
SUA prelungesc termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. 13 decembrie, noua dată # Ziua
Trezoreria Statelor Unite extinde cu trei săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, înainte ca sancțiunile anunțate de Donald Trump să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie. SUA solicită ca orice vânzare să fie autorizată de Departamentul Trezoriei, potrivit S&P Global, citat de Digi24. Noua licență americană permite tranzacțiile […] Articolul SUA prelungesc termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. 13 decembrie, noua dată apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Doina Aldea Teodorovici, una dintre cele mai sclipitoare prezențe ale muzicii românești, ar fi împlinit astăzi 67 de ani # Ziua
Acum 67 de ani se năștea una dintre cele mai frumoase voci din tot spațiul românesc, Doina Aldea-Teodorovici. A venit pe lume în 15 noiembrie 1958, în orașul Chișinău, în familia intelectualilor Eugenia și Gheorghe Marin. Tatăl său a fost scriitor și jurnalist, iar mama – profesoară de limbă și literatură română, directoare adjunctă la […] Articolul Doina Aldea Teodorovici, una dintre cele mai sclipitoare prezențe ale muzicii românești, ar fi împlinit astăzi 67 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Primăria Chișinău a prezentat raportul de activitate, la jumătatea celui de-al doilea mandat al primarului Ion Ceban # Ziua
Primăria Chișinău a prezentat, sâmbătă, 15 noiembrie, raportul de activitate, la jumătatea celui de-al doilea mandat al primarului, Ion Ceban. În cadrul evenimentului, edilul-șef al municipiului a venit cu un raport privind activitatea municipalității pentru ultimii doi ani, a prezentat proiectele inițiate și cele aflate deja în implementare, precum și viziunile de viitor în ceea […] Articolul Primăria Chișinău a prezentat raportul de activitate, la jumătatea celui de-al doilea mandat al primarului Ion Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Popularitatea lui Friedrich Merz, în scădere. Doar 16% dintre germani l-ar vota la următoarele alegeri # Ziua
Doar 16% dintre germani doresc ca Friedrich Merz, care tocmai a împlinit 70 de ani, să fie candidat la următoarele alegeri federale, potrivit unui sondaj recent realizat de RTL/n-tv, citat de Bloomberg. Eșecul său în a rezolva multe dintre problemele fundamentale, printre care revigorarea economiei, reconstrucția infrastructurii, nu doar că a contribuit la energizarea partidelor […] Articolul Popularitatea lui Friedrich Merz, în scădere. Doar 16% dintre germani l-ar vota la următoarele alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată oficial sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Aici vor fi plantați 27 de hectare de pădure nouă. La eveniment a fost prezent prim-ministrul Alexandru Munteanu, membrii cabinetului de miniștri, reprezentanții instituțiilor de stat și toți doritorii de a se alătura acțiunii de plantare, potrivit […] Articolul Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a început oficial la Mihailovca, Cimișlia apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Tarifele la gaz ar putea scădea în următoarea perioadă, crede ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Acesta a declarat în emisiunea „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că există semnale clare care în acest sens, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele oficiale. „Ceva premise de ajustare […] Articolul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Tarifele la gaz ar putea scădea în perioada următoare apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Patrimoniul culinar din R. Moldova și România, pus în valoare în cadrul unei rute gastronomice comune # Ziua
Patrimoniul culinar comun și gusturile autentice vor fi puse în valoare prin Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova, lansată la 14 noiembrie, în baza parteneriatului între Oficiul Național al Turismului și ADR Nord-Est România, transmite IPN. Traseul din Republica Moldova are 1 506 km, include 25 de obiective din 17 raioane și poate fi parcurs în […] Articolul Patrimoniul culinar din R. Moldova și România, pus în valoare în cadrul unei rute gastronomice comune apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
38 de ani de la Revolta Muncitorilor din Brașov, eveniment care a zdruncinat temelia regimului totalitar comunist din România # Ziua
Astăzi se împlinesc 38 de ani de la Revolta Muncitorilor din Brașov, una dintre cele mai importante mișcări de protest împotriva regimului comunist din România anilor ’80. Deși manifestația a fost înnăbușită rapid, aceasta a provocat o primă mare fisură în sistem și a fost un punct de referință pentru Revoluția Română, care a urmat […] Articolul 38 de ani de la Revolta Muncitorilor din Brașov, eveniment care a zdruncinat temelia regimului totalitar comunist din România apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat Aeroportul din Chișinău să alimenteze avioanele cu kerosen # Ziua
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) să presteze servicii de alimentare cu kerosen de tip JET A-1, după ce activele Lukoil din R. Moldova au fost preluate de stat. Certificatul de deservire a avioanele la sol a fost emis în data de 14 noiembrie. „În conformitate deplină cu prevederile Regulamentului […] Articolul Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat Aeroportul din Chișinău să alimenteze avioanele cu kerosen apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Elevi și profesori din Chișinău, premiați în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Naționale a Tineretului # Ziua
Peste 700 de tineri, profesori și părinți au participat vineri, 14 noiembrie, la evenimentul „VIVAT TINEREȚII”, dedicat Zilei Naționale a Tineretului. Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Chișinău, evenimentul aduce în prim plan contribuția tinerilor în viața municipiului și prin care este promovată educația, voluntariatul, inovația și arta. „Evenimentul a adunat aproape 700 de […] Articolul Elevi și profesori din Chișinău, premiați în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Naționale a Tineretului apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Alexandru Tănase crede că vetting-ul avocaților n-are sorți de izbândă: „Dacă o luăm abuziv, putem face vetting și la maidanezii de pe malul Bîcului” # Ziua
Așa numitul vetting al avocaților este o inițiativă imposibil de realizat respectând principiul independenței profesiei de avocat, consideră fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase. Potrivit lui, din momentul în care arunci suspiciuni totale, singura explicație este că „guvernarea vede justiția ca în perioada sovietică, ca o extensie a executivului, ca un sistem represiv care este […] Articolul Alexandru Tănase crede că vetting-ul avocaților n-are sorți de izbândă: „Dacă o luăm abuziv, putem face vetting și la maidanezii de pe malul Bîcului” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Meci decisiv pentru România. Tricolorii joacă diseară Bosnia și Herțegovina, în penultimul meci din campania de calificare la mondiale # Ziua
Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Bosniei și Herțegovina, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadion Bilino Polje – Zenica, într-o partidă contând pentru Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. În primăvară, deși a dominat jocul și a ratat mai multe ocazii de a marca, România începea preliminariile CM 2026 cu […] Articolul Meci decisiv pentru România. Tricolorii joacă diseară Bosnia și Herțegovina, în penultimul meci din campania de calificare la mondiale apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Prețul petrolului a crescut vineri cu peste 2%, după ce portul rusesc Novorossiisk a suspendat exporturile în urma unui atac ucrainean # Ziua
Prețul petrolului au urcat cu peste 2% vineri, 15 noiembrie, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală, relatează Reuters, citat de News.ro. Contractele futures pentru Brent au […] Articolul Prețul petrolului a crescut vineri cu peste 2%, după ce portul rusesc Novorossiisk a suspendat exporturile în urma unui atac ucrainean apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Munteanu dezminte acuzațiile lui Galbur că o companie la care este asociat în Ucraina ar fi implicată într-un scandal în țara vecină # Ziua
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, dezminte acuzațiile privind o presupusă încălcare de către compania ucraineană Venbest a intereselor Ucrainei, formulate de liderul Partidului Naționale Moldovenesc, Dragoș Galbur, calificându-le drept „complet false și fără legătură cu realitatea”. Premierul a confirmat că deține 16% din acțiunile companiei și se declară mândru de echipă. „Sunt onorat că această […] Articolul Munteanu dezminte acuzațiile lui Galbur că o companie la care este asociat în Ucraina ar fi implicată într-un scandal în țara vecină apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Sâmbătă, 15 noiembrie, este ziua tăcerii, înainte de alegerile locale noi de duminică. În aceste zile, agitația electorală este strict interzisă. Potrivit Codului electoral, în acest interval de timp, candidații nu pot participa la emisiuni televizate sau radiofonice, iar administrațiile publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture toate materialele electorale amplasate în […] Articolul Astăzi este ziua tăcerii, înainte de alegerile locale noi de duminică apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Ungaria atacă UE la Curtea de Justiție Europeană după interzicerea gazului rusesc. Orban: „Nu vom accepta această decizie ilegală” # Ziua
Ungaria va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca interzicerea importurilor de gaz rusesc, decizie adoptată de majoritatea statelor membre. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul că folosește sancțiunile energetice pentru a „reduce la tăcere” guvernul său și susține că măsura este ilegală și contrară valorilor europene. „Ne întoarcem spre Curtea de Justiţie Europeană”, […] Articolul Ungaria atacă UE la Curtea de Justiție Europeană după interzicerea gazului rusesc. Orban: „Nu vom accepta această decizie ilegală” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Moldova, tot mai dependentă de importuri, în timp ce exporturile bat pasul pe loc. Decalajul a ajuns la 5,2 miliarde de dolari # Ziua
Republica Moldova este tot mai dependentă de importuri, în detrimentul exporturilor, care bat pasul pe loc. În perioada ianuarie – septembrie a acestui an a fost înregistrat un decalaj considerabil , deficitul balanței comerciale fiind de peste 5,22 miliarde de dolari, în creștere cu 30% față de aceeași perioadă din 2024. Astfel, în perioada ianuarie – […] Articolul Moldova, tot mai dependentă de importuri, în timp ce exporturile bat pasul pe loc. Decalajul a ajuns la 5,2 miliarde de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna, va fi suspendat sâmbătă, 15 noiembrie, între ora 09:00 – 16:00, anunță Primăria Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere şi elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21. În acest context, […] Articolul Traficul rutier pe strada Serghei Lazo din Chișinău va fi suspendat sâmbătă apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.