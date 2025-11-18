Zelenski anunță relansarea negocierilor de pace: „Mâine – întâlniri în Turcia. Avem soluții pregătite pentru parteneri”
Ziua, 18 noiembrie 2025 10:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri dimineață că Ucraina pregătește relansarea procesului de negocieri pentru încheierea războiului, anunțând o serie de întâlniri externe și inițiative interne urgente. Liderul ucrainean va pleca joi în Turcia, unde intenționează să prezinte partenerilor internaționali propuneri concrete de reluare a discuțiilor. „Mâine – întâlniri în Turcia. Pregătim activarea negocierilor
Deputații Partidului „Democrația Acasă” propun crearea unei comisii speciale care să accelereze retragerea din CSI # Ziua
O comisiei specială în Parlament ar putea fi responsabilă de coordonarea și accelerarea retragerii juridice a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente, proces care a început încă în 2023. O astfel de inițiativă a fost propusă de deputații Partidului „Democrația Acasă" și urmează să fie supusă examinării în comisiile permanente și în plenul legislativului.
VIDEO | Explozie și incendiu la un gazoduct magistral lângă Omsk. Mai multe fabrici au rămas fără gaz # Ziua
Un segment al unui gazoduct magistral a explodat și a luat foc marți dimineață în apropierea satului Rostovka, în regiunea Omsk, a anunțat guvernatorul Vitali Hoțenko. Deflagrația a avut loc pe un tronson subteran al conductei, iar flăcările au fost vizibile de la kilometri distanță, potrivit relatărilor martorilor. „Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime. Locuitorii
O nouă ediție a Turneului Internațional de Judo, organizată în memoria antrenorului Victor Slesari # Ziua
La Ocnița a avut loc o nouă ediție a Turneului Internațional la Judo, organizat în memoria antrenorului Victor Slesari. Competiția a reunit 300 de sportivi din Republica Moldova, Ucraina și România. Turneul a fost organizată la inițiativa fraților Eduard și Sergiu Tintiuc, cei care au lansat ideea competiției și care rămân sponsorii principali ai acestui eveniment
Un tânăr moldovean a murit într-un accident de pe o șosea din centrul Italiei. Victima a intrat violent cu mașina în copacii de lângă drum # Ziua
Un tânăr originar din Republica Moldova, în vârstă de 22 de ani, a murit în urma unui grav accident produs pe o șosea națională din regiunea Toscana a Italiei. Tragedia a avut loc la intrarea în orașul Arezzo, acolo unde victima își avea domiciliul. Presa locală scrie că tânărul moldovean Adrian Bîtchin a pierdut, din
VIDEO | Două localități din Tulcea, evacuate complet după incendiul petrolierului lovit de o dronă rusească. Riscul de explozie rămâne ridicat # Ziua
Două localități de pe malul românesc al Dunării, Plauru și Ceatalchioi, au fost evacuate complet luni, după ce un petrolier încărcat cu aproximativ 4.000 de tone de GPL a fost lovit de o dronă rusească în apropierea portului ucrainean Izmail. Nava, aflată la doar 300 de metri de Plauru, a izbucnit în flăcări în timpul
BREAKING NEWS | A murit Ilie Ilașcu, fost deputat și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol # Ziua
Fostul deținut politic al regimului nerecunoscut de la Tiraspol, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău și senator român, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiați pe pagina de Facebook a politicianului. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viata a celui care a fost
CONTRASENS | Sociologul Doru Petruți, în platoul ZIUA: Tabloul socio-politic al momentului, rezultatele alegerilor locale de duminică și atmosfera post-electorală # Ziua
Directorul companiei IMAS, sociologul Doru Petruți, a fost invitatul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. Alături de jurnaliștii George Iosip și Nicolae Federiuc, a comentat tabloul socio-politic al momentului, rezultatele alegerilor locale de duminică, reușitele Guvernului Munteanu, precum și scandalurile politice din ultima perioadă.
CNPF atenționează despre fraude prin preluarea controlului telefonului prin aplicații de mesagerie # Ziua
O nouă metodă de fraudă le permite infractorilor să preia controlul complet asupra telefoanelor mobile și să sustragă bani din conturile bancare ale victimelor, avertizează Comisia Națională a Pieței Financiare. Potrivit instituției, escrocii contactează cetățenii prin WhatsApp sau Viber, pretinzând că sunt angajați ai companiilor de telefonie și invocând necesitatea îmbunătățirii serviciilor sau efectuării unor
A fost eliberat Vadim Pogorlețchi, apărător al drepturilor omului deținut ilegal în stânga Nistrului din 2022 # Ziua
Apărătorul drepturilor omului și jurnalistul Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, acesta fiind deținut ilegal în regiunea transnistreană încă din august 2022. Informația a fost confirmată de avocatul Asociației „Promo-LEX", Vadim Vieru. „Confirmăm că deținutul politic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat. Detalii suplimentare, inclusiv privind anumite proceduri judiciare, vor fi
Pentru mijlocul acestei săptămâni, meteorologii anunță o răcire a vremii și ploi în toate regiunile. În raioanele de nord, în noaptea de marți spre miercuri vor fi până la minus două grade și este așteptată și lapoviță slabă. Ziua temperaturile vor varia între 5 și 7 grade. În Capitală, valorile nocturne vo coborî până la
99 de ani de la nașterea lui Antonie Plămădeală, înaltul ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, originar din Basarabia, care a păstorit Mitropolia Ardealului # Ziua
Acum 99 de ani, în satul Stolniceni, județul Lăpușna, în prezent raionul Hâncești, se năștea Antonie (Leonida) Plămădeală, înalt ierarh român, unul dintre cei mai însemnați teologi și autori de literatură religioasă din secolul XX din România. Filosof, om de cultură, istoric și eseist, membru de onoare al Academiei Române, a strălucit în viața culturală
Renato Usatîi propune modificări ale legislației pentru securizarea clădirilor abandonate, inclusiv amenzi dure pentru proprietari # Ziua
Deputatul Renato Usatîi propune amenzi mai dure pentru proprietarii clădirilor abandonate, aceste sancțiuni urmând să fie raportate la prețul edificiului lăsat în paragină. Despre acest lucru, liderul formațiunii „Partidul Nostru" a vorbit în cadrul unei emisiuni TV, referindu-se la recenta tragedie din clădirea părăsită a Hotelului „Național". „Încă de când eram primar la Bălți, în
Explicațiile ANRE în urma raportului Băncii Naționale: Informațiile privind posibilele creșteri ale tarifelor nu reflectă realitatea # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu o reacție în urma datelor publicate într-un raport al Băncii Naționale. Instituția precizează că informațiile referitoare la posibilele creșteri ale tarifelor până la sfârșitul acestui an „nu reflectă realitatea" și că ANRE nu a recepționat, până acum, nicio cerere din partea operatorilor pentru ajutarea prețurilor reglementate.
Prețurile la carburanți continuă să crească. Pentru ziua de marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț de 20,99 lei pentru un litru de motorină, în creștere cu șapte bani, iar benzina COR 95 va costa 23,27 lei pe litru, cu cinci bani mai mult. Amintim că, la peste trei săptămâni
Un bărbat din Cahul a dat lovitura de două ori, cu același bilet de loterie, și a devenit milionar. Constantin Roșca a câștigat 100 000 de lei cu unul dintre cele mai noi bilete de loterie, iar în scurt timp, și-a majorat de peste 10 ori câștigul. Potrivit site-ului operatorului național de jocuri de noroc,
Nava cu 4000 de tone de GPL lovită de ruşi pe Dunăre ar putea exploda în orice moment. Un al doilea sat va fi evacuat # Ziua
Decizie fără precedent a autorităţilor române după un atac cu drone ruseşti în apropierea graniţei cu ţara noastră. Populația din satul Plauru a fost evacuată după ce o dronă a lovit o navă încărcată cu GPL pe Dunăre şi există risc de explozie, scrie observatornews.ro. Ulterior a fost anunţată şi evacuarea localităţii Ceatalchioi. 15 persoane care
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează extinderea
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, „acord istoric” pentru achiziționarea a 100 de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Ziua
Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, 17 noiembrie, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, un acord de armament pentru „consolidarea" aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei, relatează AFP, citat de Agerpres. Șeful statului francez l-a primit pe omologul său ucrainean la baza Villacoublay, unde reprezentanți ai industriei de apărare
RAPORT | Amnesty International: Mass-media din R. Moldova, supusă presiunilor politice, cenzurii și măsurilor restrictive nejustificate # Ziua
Presa din Republica Moldova este supusă cenzurii și presiunilor constante din partea puterii politice, care, sub pretextul apărării securității naționale, limitează substanțial libertatatea de expresie. Concluziile apar în raportul „Libertatea mass-mediei în Moldova: fragilitate, restricții nejustificate și autocenzură în contextul polarizării politice", făcut public astăzi de Amnesty International. Potrivit autorilor raportului, independența mass-media din Republica
PAS ar încearca să-și spele „imaginea șifonată” în fața partenerilor prin graba în examinarea dosarului Plahotniuc, susține Fadei Nagacevschi # Ziua
Partidul de la guvernare ar încerca să-și spele „imaginea șifonată" prin graba în examinarea dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc. Afirmația a fost făcută de Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, care nu exclude că în spate ar fi și interese din partea unor judecători care examinează cauza și care și-ar dori o promovare.
Directorul TRM, Vlad Țurcanu, pregătit să se prezinte la audieri în Parlament: „Instituția se confruntă cu un atac informațional concertat # Ziua
Directorul general al companiei publice „Teleradio-Moldova", Vlad Țurcanu, a declarat că este pregătit să se prezinte la audieri publice în fața Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, în contextul acuzațiilor recente legate de activitatea instituției, transmite IPN. Vlad Țurcanu afirmă că instituția se confruntă cu un „atac informațional concertat" care ar
Noul ministru al Mediului nu-l mai vrea pe Ion Bulmaga la șefia Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Ziua
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, anunță că „trebuie să plece" din această funcție, după un mandat de peste patru ani, obținut în urma unui concurs. Funcționarul susține că a fost anunțat personal de noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, că nu se mai regăsește în noua garnitură. „În urma discuției avute cu actualul
Sabotaj în Polonia, pe linia ferată folosită pentru a trimite ajutoare și armament în Ucraina. Linia a fost avariată cu dispozitive explozive # Ziua
Calea ferată dintre Deblin și Varșovia a fost avariată, iar un tren de călători care circula pe această rută a reușit să oprească la limită, evitând un accident. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că „din păcate, cele mai grave temeri s-au confirmat. Pe ruta Varșovia-Lublin, în satul Mika, a avut loc un act de sabotaj. Explozia
Secretul unui somn de vis: Cum să-ți aranjezi patul conform Feng Shui pentru armonie și energie # Ziua
Te-ai trezit vreodată cu sentimentul că „pur și simplu nu te-ai odihnit", chiar dacă ai petrecut 8 ore în pat? S-ar putea ca problema să nu fie doar salteaua (deși și ea contează enorm), ci felul în care este poziționat patul tău. Practica antică chineză Feng Shui ne învață că aranjarea corectă a mobilierului în
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Luni, 17 noiembrie, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului
Percheziții într-o schemă de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chiș
VIDEO | Primăria Chișinău vrea gard de protecție în jurul hotelului Național și monitorizarea video a zonei # Ziua
Primăria Chișinău anunță că a dispus crearea unui grup municipal de lucru, care să estimeze cheltuielile pentru montarea unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. Deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu cheltuielile suportate urmează să fie transmisă proprietarilor, anunță primarul Chișinăului, Ion Ceban. „Guvernului, care spune că a făcut ceva sau că nu […] Articolul VIDEO | Primăria Chișinău vrea gard de protecție în jurul hotelului Național și monitorizarea video a zonei apare prima dată în ZIUA.md.
Naționala R. Moldova la fotbal a pierdut și în fața Israelului. A terminat pe ultimul loc în grupă în campania de calificare la CM 2026 # Ziua
R. Moldova a cedat și în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare pentru Campionatului Mondial de fotbal 2026. Partida de la Chișinău, disputată pe stadionul „Zimbru”, s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea Israelului. Golul tricolorilor a fost marcat de Ion Nicolaescu, care a stabilit un nou record de goluri pentru […] Articolul Naționala R. Moldova la fotbal a pierdut și în fața Israelului. A terminat pe ultimul loc în grupă în campania de calificare la CM 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
Alertă în Tulcea! Autoritățile evacuează un sat de pe malul Dunării după ce navă care transporta GPL ar fi fost lovită de o dronă rusească # Ziua
Autoritățile evacuează satul Plauru, de pe malul Dunării, scrie portalul Biziday din România. Potrivit sursei, o navă care transporta GPL ar fi fost lovită de o dronă rusească, în cursul atacului de noaptea trecută. La această oră, vaporul, care se află pe celălalt mal al fluviului, în dreptul orașului ucrainean Izmail, arde și există riscul […] Articolul Alertă în Tulcea! Autoritățile evacuează un sat de pe malul Dunării după ce navă care transporta GPL ar fi fost lovită de o dronă rusească apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat a fost salvat de IGSU, după ce a rămas blocat în mașină, în urma unui accident produs la Bălți # Ziua
Un bărbat de 38 de ani a rămas blocat în mașină, în urma unui accident de circulație produs în dimineața de 17 noiembrie pe centura de ocolire a municipiului Bălți. La fașa locului au intervenit două echipe de salvatori, care au desfășurat lucrări de descarcerare. „Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:37. […] Articolul Un bărbat a fost salvat de IGSU, după ce a rămas blocat în mașină, în urma unui accident produs la Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
Ne așteaptă un nou val de scumpiri. BNM anticipează o creștere a prețurilor pentru apă caldă, curent și transport # Ziua
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2026, potrivit Bani.md. Cel mai mult vor crește costurile pentru apa caldă, electricitate, dar și transport rutier, în timp ce gazul […] Articolul Ne așteaptă un nou val de scumpiri. BNM anticipează o creștere a prețurilor pentru apă caldă, curent și transport apare prima dată în ZIUA.md.
„A iubi înseamnă a dărui”. Femeile ortodoxe din Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei lansează o nouă campanie de solidaritate creștină # Ziua
Societatea Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a lansat treia ediție a caritabile „A iubi, înseamnă a dărui” și îndeamnă lumea să dea dovadă de solidaritate și grijă creștină. În acest an, aacțiunea se desfășoară în perioada 15 noiembrie – 5 decembrie, și are drept scop colectarea de ajutoare pentru nevoiași, în […] Articolul „A iubi înseamnă a dărui”. Femeile ortodoxe din Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei lansează o nouă campanie de solidaritate creștină apare prima dată în ZIUA.md.
O femeie, internată cu arsuri grave pe față, după ce a aprins focul în sobă cu combustibil. În locuință a fost provocată o explozie # Ziua
O femeie, în vârstă de 57 de ani, a ajuns la spital cu arsuri grave pe față, de gradul II și III, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil și a provocat o explozie. Cazul a avut loc în satul Hădărăuți din raionul Ocnița. În urma deflagrației ușoare, […] Articolul O femeie, internată cu arsuri grave pe față, după ce a aprins focul în sobă cu combustibil. În locuință a fost provocată o explozie apare prima dată în ZIUA.md.
Filat demontează scuzele guvernării PAS: „După trei ani de război, R. Moldova este singurul vecin al Ucrainei cu economia în cădere liberă” # Ziua
Fostul premier Vlad Filat acuză guvernarea PAS și președintele Maia Sandu că au transformat războiul din Ucraina într-o justificare permanentă pentru eșecurile economice interne. Într-o analiză publicată astăzi, Filat afirmă că, la trei ani de la începutul conflictului, Republica Moldova este singurul stat vecin Ucrainei care nu și-a revenit economic. Potrivit lui Filat, în timp […] Articolul Filat demontează scuzele guvernării PAS: „După trei ani de război, R. Moldova este singurul vecin al Ucrainei cu economia în cădere liberă” apare prima dată în ZIUA.md.
Portul din Ismail, supus unui nou atac cu drone. Alerte au fost emise și în județul Tulcea din România # Ziua
Mai multe drone au atacat, noaptea trecută, infrastructura energetică și portuară din orașul Ismail. În contextul acestor lovituri, alerte au fost emise și în județul Tulcea din România, Ministerul Apărării de la București precizând că aparatele de zbor nu au pătruns pe teritoriul României. Autoritățile regionale din Odesa au anunțat că în urma atacurilor o […] Articolul Portul din Ismail, supus unui nou atac cu drone. Alerte au fost emise și în județul Tulcea din România apare prima dată în ZIUA.md.
Primele două localități supuse amalgamării voluntare și-au ales primarii. La Leova, Alexandru Bujorean a câștigat un nou mandat # Ziua
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, a fost reales pentru un nou mandat la alegerile locale noi de duminică, organizate în urma amalgamării localității prin înglobarea a altor trei sate din lunca Prutului. De asemenea, partidul condus de Bujorean a obținut și majoritatea absolută în noul consiliu local al orașului Leova. Potrivit datelor preliminare ale Comisiei […] Articolul Primele două localități supuse amalgamării voluntare și-au ales primarii. La Leova, Alexandru Bujorean a câștigat un nou mandat apare prima dată în ZIUA.md.
Membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, anunță executivul într-un comunicat de presă. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023. În […] Articolul Guvernul anunță că a plantat peste 110 mii de puieți sâmbătă, la Mihailovca apare prima dată în ZIUA.md.
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase # Ziua
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa, citat de Agerpres. În document, care urmează a fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, autoritatea de resort apreciază că taxa ar furniza stimulentele pentru obiceiuri alimentare […] Articolul Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase apare prima dată în ZIUA.md.
Până la ora 15:00, la alegerile locale de duminică, au votat circa 30% dintre alegătorii așteptați la urnele de vot # Ziua
6674 de alegători s-au prezentat la secțiile de votare până la ora 15:00, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale. Localitățile cu cea mai ridicată prezență la vot sunt satul Ustia, raionul Glodeni, și comuna Cremenciug, raionul Soroca, unde, până la această oră, se atestă o rată de circa 39%. Amintim că în […] Articolul Până la ora 15:00, la alegerile locale de duminică, au votat circa 30% dintre alegătorii așteptați la urnele de vot apare prima dată în ZIUA.md.
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski # Ziua
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski. „Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale — pentru a maximiza […] Articolul Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
O femeie de 40 de ani, salvată în urma unui transplant hepatic. Patruzeci de specialiști au fost implicați în operație # Ziua
La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău a avut loc un transplant hepatic complex. O femeie de aproximativ 40 de ani, aflată în stadiu final de ciroză, a primit o parte din ficatul surorii sale de 35 de ani, singura persoană compatibilă din familie, scrie realmedia.md. Operația a durat aproximativ șapte ore și a […] Articolul O femeie de 40 de ani, salvată în urma unui transplant hepatic. Patruzeci de specialiști au fost implicați în operație apare prima dată în ZIUA.md.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat din nou, sâmbătă, partenerilor occidentali mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev. „Ucraina are nevoie de sprijin pentru a salva vieţi: mai multe sisteme de apărare aeriană, capacităţi de protecţie consolidate şi o mai mare determinare din partea partenerilor […] Articolul Volodimir Zelenski, un nou apel către aliați! Vrea mai multe sisteme de apărare aeriană apare prima dată în ZIUA.md.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că este gata să „se apropie oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții”. El a adăugat că i s-a promis că va avea un dialog real cu noul Guvern. „Nu am evitat niciodată dialogul și […] Articolul Ion Ceban vrea un dialog mai constructiv cu noul Guvern: „Nu vreau să revenim în trecut” apare prima dată în ZIUA.md.
Peste 4300 de alegători au votat, până la ora 12:00, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază, anunță Comisia Electorală Centrală. Cei mai activi sunt alegătorii din comuna Cremenciug, raionul Soroca și satul Ustia, raionul Glodeni, unde s-a înregistrat o participare de peste 28% și, respectiv, 27%. Procesul de vot […] Articolul Peste 4 300 de alegători și-au exercitat dreptul de vot către ora 12:00 apare prima dată în ZIUA.md.
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul, într-un comunicat de presă. Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului şi […] Articolul Putin şi Netanyahu au discutat la telefon despre „evoluţiile din Orientul Mijlociu” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Tragedie la un raliu, în Australia. 13 oameni au fost răniți, după ce o mașină a intrat în mulțime # Ziua
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mulţime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, a anunţat poliţia, citată de BBC. Maşina participa la o cursă în oraşul Walcha când a trecut prin gard şi a lovit tribuna, a declarat poliţia din New South […] Articolul VIDEO | Tragedie la un raliu, în Australia. 13 oameni au fost răniți, după ce o mașină a intrat în mulțime apare prima dată în ZIUA.md.
Membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, anunță executivul într-un comunicat de presă. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023. În […] Articolul Guvernul anunță că a plantat peste 110 mii depuneți sâmbătă, la Mihailovca apare prima dată în ZIUA.md.
Duminică au loc alegeri în șase localități din R. Moldova. La urne sunt așteptați peste 20 de mii de alegători # Ziua
Alegătorii din șase localități ale Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarii. Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de votare se desfășoară în regim normal. La ora 07:00 au fost deschise toate cele 21 de secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși, în total, 22 525 alegători. Până […] Articolul Duminică au loc alegeri în șase localități din R. Moldova. La urne sunt așteptați peste 20 de mii de alegători apare prima dată în ZIUA.md.
Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Bosniei-Herțegovina cu scorul de 3-1 (0-1), sâmbătă seara, 15 noiembrie, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au făcut două reprize diferite, au jucat bine în prima și au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar […] Articolul România, învinsă de Bosnia-Herțegovina cu 3-1, în preliminariile CM 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
