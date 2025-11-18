Jucătorii selecționatei Norvegiei a avut parte de o primire călduroasă după calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor

17:00

La 17 noiembrie marcăm Ziua Internațională a Studentului, o zi în care privim spre tinerii care dau energie, identitate și direcție universităților din Republica Moldova. Aproape 68 de mii de tineri studiază la ciclul licență și masterat – viitorii specialiști care vor contribui la dezvoltarea economică a țării și la consolidarea parcursului european. Dincolo de scena universitară clasică, o altă categorie de studenți își face tot mai mult loc: cei care își reiau studiile după pensionare, demonstrând că educația nu are vârstă.