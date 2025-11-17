Fostul deținut politic Ilie Ilașcu a decedat la vârsta de 73 de ani: Va fi înmormântat la București

16:10

De Ziua Internațională a studenților, tinerii din Republica Moldova își doresc burse mai mari și mai multe oportunități. Luni, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a lansat o petiție prin care cer majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți. Argumentul principal este că în medie un student primește sub 40% din venitul necesar pentru un trai considerat minim pentru supraviețuire. Până în prezent, petiția a fost semnată de 125 de persoane.