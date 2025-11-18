Tribunalul UE menține sancțiunile impuse Mariei Albot, persoană afiliată condamnatului Ilan Șor

14:00

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat, pe 17 noiembrie, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post. Acordul este calificat drept „istoric” de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea” aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei, relatează AFP.