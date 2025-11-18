R. Moldova își va extinde rețeaua Barnahus cu centre deschise la Cahul și Chișinău: 569 de copii, victime ale abuzului sexual, ajutați în ultimii trei ani
Moldova1, 18 noiembrie 2025 12:20
Republica Moldova va extinde rețeaua centrelor Barnahus și va intensifica promovarea serviciilor de sprijin destinate copiilor-victime ale abuzului și exploatării sexuale. Măsurile au fost anunțate pe 18 noiembrie de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul Conferinței internaționale privind protecția copiilor, lansate la Chișinău cu sprijinul Consiliului Europei și al Comitetului Lanzarote.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
12:40
Europa s-a schimbat într-un ritm accelerat din 1989 încoace, de la căderea Zidului Berlinului, iar momentul actual pare un ecou al acelor vremuri de profunde schimbări, a declarat premierul Alexandru Munteanu la Bruxelles, la Forumul European al Extinderii, desfășurat pe 18 noiembrie.
Acum 30 minute
12:20
Întâlnire în Turcia: Zelenski și emisarul lui Trump vor discuta relansarea negocierilor, fără participarea Rusiei # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge în Turcia pentru a „activiza negocierile”. Acolo, potrivit Reuters, va veni și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Negociatori ruși nu vor participa la discuțiile organizate în Turcia, transmite Meduza Live.
12:20
R. Moldova își va extinde rețeaua Barnahus cu centre deschise la Cahul și Chișinău: 569 de copii, victime ale abuzului sexual, ajutați în ultimii trei ani # Moldova1
Republica Moldova va extinde rețeaua centrelor Barnahus și va intensifica promovarea serviciilor de sprijin destinate copiilor-victime ale abuzului și exploatării sexuale. Măsurile au fost anunțate pe 18 noiembrie de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul Conferinței internaționale privind protecția copiilor, lansate la Chișinău cu sprijinul Consiliului Europei și al Comitetului Lanzarote.
Acum o oră
12:00
OPINII | Ilie Ilașcu „a fost condamnat la moarte pentru că a apărat limba română în fața tancurilor rusești”. Autoritățile, îndemnate să declare doliu național # Moldova1
Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol cu un singur gest – „Te iubesc, popor român!” – și-a încheiat drumul pământesc, rămânând în istorie drept model de curaj în lupta pentru identitatea națională. Încarcerat și condamnat la moarte pentru că apărat cu demnitate limba română, Ilașcu a devenit un caz emblematic la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO), prin care Europa a recunoscut responsabilitatea Federației Ruse pentru abuzurile din regiunea transnistreană, iar moștenirea sa rămâne astăzi un reper în discuțiile despre securitatea și identitatea cetățenilor din Republica Moldova.
12:00
Nordul Italiei sub ape: alunecări de teren, evacuări și localnici salvați de pe acoperișuri # Moldova1
Nordul Italiei este lovit puternic de ploi torențiale și alunecări de teren care au devastat regiunea Friuli-Venezia Giulia, unde mai multe localități au fost înghițite de ape, iar două persoane sunt date dispărute. Imagini filmate din elicopter arată străzi transformate în râuri, mașini acoperite de viitură și oameni care se refugiază pe acoperișurile caselor în așteptarea salvatorilor, raportează The Sun.
11:50
Sancțiunile SUA lovesc în veniturile Rusiei: petrolul Urals, cel mai mic preț din martie 2023 # Moldova1
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a ajuns la concluzia că sancțiunile introduse la 22 octombrie „au avut efectul scontat de reducere a veniturilor Rusiei prin scăderea prețului petrolului rusesc”. Acest lucru, la rândul său, reduce și capacitatea Rusiei de a finanța războiul împotriva Ucrainei, precizează instituția într-o analiză citată de Reuters și BBC News.
11:50
Echipele naționale de fotbal ale Germaniei și Olandei s-au calificat la Cupa Mondială din anul 2026, turneu final ce se va disputa în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Într-o partidă decisivă din grupa A, selecționata Germaniei a surclasat pe teren propriu reprezentativa Slovaciei cu 6:0. Germania s-a revanșat cu vârf și îndesat pentru înfrângerea cu 0:2 suferită în deplasare în fața echipei similare a Slovaciei, câștigând cu 6:0. Pe stadionul din orașul Leipzig, a ieșit în evidență Leroy Sané, autor a două goluri, iar Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku și debutantul Assan Ouédraogo le-au marcat pe celelalte.
Acum 2 ore
11:20
BRM EST în trei de activitate în R. Moldova: peste 650 milioane de euro tranzacționați și un aport bugetar de 52 milioane de euro # Moldova1
Aproape trei ani după lansare și la un an de la recunoașterea oficială ca bursă de mărfuri, Bursa Română de Mărfuri EST (BRM EST) își consolidează statutul de principală platformă de tranzacționare a mărfurilor fungibile din Republica Moldova, cu peste 650 de milioane de euro rulați prin sistemele sale și un aport de circa 52 de milioane de euro la bugetul de stat.
11:10
BRM EST în trei de activitate în R. Moldova: peste 650 milioane de euro tranzacționați și un impact bugetar de 52 milioane de euro # Moldova1
Aproape trei ani după lansare și la un an de la recunoașterea oficială ca bursă de mărfuri, Bursa Română de Mărfuri EST (BRM EST) își consolidează statutul de principală platformă de tranzacționare a mărfurilor fungibile din Republica Moldova, cu peste 650 de milioane de euro rulați prin sistemele sale și un aport de circa 52 de milioane de euro la bugetul de stat.
Acum 4 ore
10:40
Steagul R. Moldova, arborat la Comisia Europeană cu ocazia primei vizite a premierului Alexandru Munteanu la Bruxelles # Moldova1
Steagul Republicii Moldova a fost arborat marți, 18 noiembrie, printre cele 28 de steaguri europene în fața Comisiei Europene, marcând prima vizită a premierului Alexandru Munteanu la Bruxelles. Vizita are loc în contextul participării șefului Executivului de la Chișinău la două evenimente europene de anvergură, dedicate viitorului Uniunii Europene și consolidării parteneriatului economic continental.
10:30
Tribunalul UE menține sancțiunile impuse Mariei Albot, persoană afiliată condamnatului Ilan Șor # Moldova1
Curtea Generală a Uniunii Europene (UE) a respins cererea fostei deputate Mariei Albot privind anularea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană în 2024, menținând restricțiile care o vizează pe apropiata condamnatului Ilan Șor. De asemenea, instanța a respins solicitarea privind achitarea unor „despăgubiri pentru daunele materiale și nemateriale pe care susține că le-a suferit” ca urmare a impunerii sancțiunilor.
10:00
Locuință din Sângerei cuprinsă de flăcări: proprietarul a suferit arsuri grave și este la reanimare # Moldova1
O locuință a luat foc marți dimineață în satul Sloveanca, raionul Sângerei. Proprietarul, care a încercat să stingă incendiul de unul singur, a suferit arsuri grave și a fost internat în secția de reanimare a spitalului raional.
09:50
„Generația Pădurii”: peste 1.2 milioane de puieți, plantați de voluntari în weekendul trecut # Moldova1
Peste 8.300 de voluntari din R. Moldova au plantat, pe parcursul weekendului trecut, 1.220 de milioane de puieți pe 286 de hectare. Mobilizarea a avut loc în cadrul campaniei naționale de împădurire „Generația Pădurii”.
09:40
Pensiile private, tot mai aproape. Primul administrator autorizat a identificat un depozitar eligibil # Moldova1
Piața fondurilor private de pensii prinde din nou contur. Primul și deocamdată singurul administrator autorizat până acum a reușit recent să reia procedurile de lansare după ce a identificat un depozitar eligibil. Despre aceasta a anunțat președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi.
09:40
Măturătorii, pe primul loc în Rusia la creșterea salariilor: venituri mai mari decât ale profesorilor # Moldova1
În Rusia, liderii la creșterea remunerațiilor sunt măturătorii - anume la ei, în septembrie-octombrie, a fost înregistrată cea mai semnificativă creștere anuală a veniturilor oferite. Potrivit unui studiu al platformei „Avito Rabota” analizat de RBC, nivelul mediu al salariilor pentru această profesie a ajuns la 71,8 mii de ruble pe lună, ceea ce este cu 56% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Astfel, câștigul măturătorilor a depășit deja salariul mediu al profesorilor, care, pentru ianuarie-iulie, conform Rosstat, a constituit 71,4 mii de ruble.
09:30
Deschierea negocierilor - pe toate cele șase clustere odată, chiar dacă mai târziu: soluția Bruxelles-ului pentru aderarea R. Moldova și Ucrainei la UE # Moldova1
Între statele membre ale Uniunii Europene (UE) există un consens deplin privind avansarea Republicii Moldova în procesul de extindere, dar evoluția este blocată de situația Ucrainei și de poziția unui stat membru, Ungaria. Declarația a fost făcută pe 17 noiembrie de Gert Jan Koopman, director general al Direcției pentru Extindere și Vecinătate Estică a UE, în cadrul unei platforme de discuții organizate de Centrul de Politici Europene, în colaborare cu Clubul „R. Moldova - Uniunea Europeană”, desfășurate la Bruxelles.
09:10
Atac rusesc în regiunea Harkov și Dnipro: o adolescentă ucisă și cel puțin 11 persoane rănite # Moldova1
O adolescentă de 17 ani a murit la spital, iar cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu rachete lansate de forțele ruse asupra orașului Berestyn, în regiunea Harkov, au anunțat autoritățile ucrainene marți dimineață. Printre răniți se află și un băiat de 16 ani, iar șapte persoane au fost spitalizate cu traumatisme provocate de explozie. Alte două persoane au suferit reacții acute la stres, potrivit administrației regionale.
09:00
Povestea lui Danila Forov, unul din fotbaliștii care a debutat în această toamnă la echipa națională a Republicii Moldova # Moldova1
La echipa națională a Republicii Moldova sub comanda noului selecționer Lilian Popescu au debutat până acum 8 fotbaliști tineri. Printre aceștia se numără și Danila Forov, discipolul clubului Sheriff Tiraspol. El a jucat primul meci la prima reprezentativă luna trecută în amicalul cu România, meci în care a fost integralist. Ulterior a evoluat 81 de minute în partida cu Estonia de la Tallin din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Drumul spre prima reprezentativă a fost dificil, dar a meritat din plin tot efortul, spune fotbalistul.
Acum 6 ore
08:40
Reforma justiției sub presiune: doar opt judecători la CSJ. Veronica Mihailov-Moraru: „Avem nevoie de 20” # Moldova1
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) funcționează în prezent cu un deficit major de judecători, doar opt din cele 20 de funcții fiind ocupate, a declarat consiliera prezidențială și fosta ministră a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, într-un interviu pentru IPN. Aceasta avertizează că suplinirea acestor posturi este esențială pentru avansarea reformei în sectorul justiției.
08:30
Investigație: Rețeaua de boți a Kremlinului creează o realitate paralelă în teritoriile ocupate din Ucraina # Moldova1
Pe pagina de VK a lui Roman Koșeleov, în vârstă de 29 de ani, apare o fotografie din sala de sport, iar în statut - citatul „Sportul este viață”. În fiecare zi, el publică postări despre evoluția „operațiunii speciale” și despre „nazismul” din Ucraina. Printre abonații săi se numără „Serviciul pe contract în Ministerul Apărării al Rusiei” și zeci de publicații de știri din diferite regiuni.
08:10
O adolescentă de 17 ani a murit la spital, iar cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu rachete lansate de forțele ruse asupra orașului Berestyn, în regiunea Harkov, au anunțat autoritățile ucrainene marți dimineață. Printre răniți se află și un băiat de 16 ani, iar șapte persoane au fost spitalizate cu traumatisme provocate de explozie. Alte două persoane au suferit reacții acute la stres, potrivit administrației regionale.
08:00
Corespondență Dan Alexe | Ungaria va da în judecată UE pentru interzicerea gazului rusesc # Moldova1
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a anunțat că Ungaria va da în judecată Uniunea Europeană din pricina deciziei Bruxelles-ului de a interzice importurile de gaze rusești în UE.
Acum 24 ore
23:10
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu a decedat la vârsta de 73 de ani: Va fi înmormântat la București # Moldova1
Fostul deținut politic al regimului ilegal de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, stabilit de mai mulți ani în România, a decedat luni, 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook.
21:50
INTERVIU la Moldova 1 | Ines Domingos, despre aderarea R. Moldova la UE în 2030: „Dacă veți menține ritmul, veți reuși” # Moldova1
Portugalia apreciază progresele realizate până acum de autoritățile de la Chișinău și își reconfirmă sprijinul pentru procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană (UE). „Este nevoie de foarte multă muncă din partea ambelor părți, iar dacă veți menține ritmul, veți reuși”, s-a arătat convinsă secretara de stat pentru Afaceri Europene a Portugaliei, Ines Domingos, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1.
21:30
Elevi din Republica Moldova și din Ucraina au făcut echipă, în cadrul unor probe sportive organizate la Bălți. Participanții spun că evenimentul și-a atins scopul, cel de a crește incluziunea copiilor refugiați din țara aflată în război.
20:50
Chevron analizează achiziția activelor externe ale Lukoil, scoase la vânzare din cauza sancțiunilor SUA # Moldova1
Compania americană Chevron analizează opțiuni pentru a cumpăra activele externe ale Lukoil, aflat sub sancțiunile Statelor Unite, scrie BBC News, cu referire la Reuters, care citează propriile surse.
20:30
Fostul primar de Boldurești nu mai are dreptul să aducă martori la proces: nicio persoană din cele 15 anunțate nu a venit în instanță # Moldova1
La aproape un an și nouă luni de la accidentul soldat cu moartea unui adolescent, instanța l-a decăzut pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, din dreptul de a mai prezenta la proces martori ai apărării, după ce acesta nu a asigurat prezența celor citați, în pofida unei liste extinse de 15 persoane. Decizia instanței a fost pronunțată pe 17 noiembrie, în contextul în care partea vătămată și procurorii acuză tentative de a tergiversa procesul.
20:20
Fostul primar de Boldurești, decăzut din dreptul de a prezenta martori: instanța acuză tergiversări # Moldova1
La aproape un an și nouă luni de la accidentul soldat cu moartea unui adolescent, instanța l-a decăzut pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, din dreptul de a mai prezenta la proces martori ai apărării, după ce acesta nu a asigurat prezența celor citați, în pofida unei liste extinse de 15 persoane. Decizia instanței a fost pronunțată pe 17 noiembrie, în contextul în care partea vătămată și procurorii acuză tentative de a tergiversa procesul.
19:30
Delegația elvețiană a venit la Trump pentru a negocia reducerea tarifelor vamale, aducând cadouri - un ceas Rolex și un lingou de aur # Moldova1
Valoarea lingoului oferit lui Trump în timpul vizitei delegației din 4 noiembrie este estimată la aproximativ 130 de mii de dolari. Pe acesta erau inscripționate cifrele 45 și 47, care marchează numerele celor două mandate prezidențiale ale lui Trump. Potrivit reprezentanților Casei Albe, Trump a primit cadourile în numele bibliotecii sale prezidențiale, lucru permis de legislație, scrie Meduza Live.
18:50
Avertisment CNPF: nu instalați aplicații trimise de persoane care se prezintă drept operatori de telefonie # Moldova1
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii în legătură cu amplificarea fraudelor prin preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie. Instituția îndeamnă oamenii să nu instaleze aplicații solicitate prin mesaje sau apeluri și să întrerupă imediat orice convorbire suspectă.
18:50
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani" a Republicii Moldova a evitat in extremis a cincea înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din anul 2027. # Moldova1
Echipa națională de tineret „sub 21 de ani" a Republicii Moldova a evitat in extremis a cincea înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European de fotbal din anul 2027. Tinerii „tricolori" au terminat la egalitate, scor 1:1, meciul jucat în deplasare în compania reprezentativei Kazahstanului. Partida s-a disputat pe stadionul Astana Arena, iar Ramazan Bagdat a deschis scorul în minutul 6, după ce a profitat de erori în lanț ale defensivei „roș-galben-albaștrilor".
18:10
Președintele Portugaliei i-a decorat pe jucătorii echipei naționale de fotbal a acestei țări # Moldova1
Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, i-a decorat pe selecționerul echipei naționale de fotbal, Roberto Martinez, dar și pe jucătorii lusitani pentru triumful lor din Liga Națiunilor UEFA. Evenimentul s-a desfășurat după victoria „Seleção das Quinas” cu scorul de 9:1 asupra Armeniei, ce le-a asigurat lusitanilor calificarea la Cupa Mondială din 2026.
18:00
Proaspeții absolvenți de la Medicină, repartizați la instituțiile medicale care se confruntă cu lipsă de specialiști # Moldova1
Aproape 160 de absolvenți de la Medicină, promoția 2025, au fost repartizați, pe 17 noiembrie, în instituțiile medicale din țară, prin procedura organizată de Ministerul Sănătății, care prioritizează plasarea tinerilor specialiști în unitățile cu deficit acut de cadre.
17:50
Germania sprijină parcursul european al R. Moldova: asistență suplimentară de 24.4 milioane de euro # Moldova1
Germania susține ferm parcursul european al Republicii Moldova. Țara noastră va primi o asistență suplimentară de 24.4 milioane de euro, sub formă de grant. Fondurile vor sprijini procesul de aderare la Uniunea Europeană și de modernizare a țării. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
17:40
Mohamed Salah, Victor Osimhen și Achraf Hakimi vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african # Moldova1
Egipteanul Mohamed Salah, nigerianul Victor Osimhen și marocanul Achraf Hakimi vor concura în acest an, pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, a anunțat Confederația Africană de Fotbal. Hakimi și-a încununat sezonul 2024/2025, cucerind trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain pentru prima dată în istoria clubului parizian, alături de dubla campionat - Cupa Franței și de Supercupa Europei.
17:40
Fostul secretar de stat al SUA, Mike Pompeo, a devenit consilier al companiei ucrainene Fire Point, producătoarea rachetei Flamingo # Moldova1
Fostul secretar de stat american Mike Pompeo a devenit pe 12 noiembrie consilier al companiei de apărare Fire Point, au declarat reprezentanți ai companiei pentru Associated Press.
17:40
Persoanele care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționate în legătură cu o grevă generală anunțată de angajații din sectorul feroviar pentru data de 18 noiembrie. Autoritățile menționează că sunt posibile perturbări în mersul trenurilor, iar unele curse pot fi anulate.
17:40
Rusia rămâne principala amenințare la adresa securității R. Moldova. Cooperarea internațională - antidot pentru amenințările hibride, susțin experții # Moldova1
Principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova rămâne agresiunea Federației Ruse, iar soluția eficientă constă în aprofundarea cooperării regionale și internaționale. Mihai Mogâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a declarat, în ajunul celei de-a doua ediții a Moldova Security Forum 2025, care va începe pe 18 noiembrie la Chișinău, că una dintre cele mai eficiente căi de consolidare a rezilienței în fața războiului hibrid rus este schimbul de experiență și consolidarea parteneriatelor regionale.
17:10
Merg la universitate după ce se pensionează: o altă categorie de studenți, tot mai numeroasă în R. Moldova # Moldova1
De Ziua Internațională a Studentului, marcată anual pe 17 noiembrie, privim, de regulă, spre tinerii care dau energie și identitate universităților din Republica Moldova. Aproape 68 de mii de tineri studiază, în prezent, la ciclul licență și masterat – viitorii specialiști care vor contribui la dezvoltarea economică a țării și la consolidarea parcursului european. Dincolo de scena universitară clasică, o altă categorie de studenți își face tot mai mult loc: cei care își reiau studiile după pensionare, demonstrând că educația nu are vârstă.
17:10
Proiectele de eficientizare energetică ar putea genera economii de peste 9.5 miliarde de lei în facturile moldovenilor # Moldova1
Sectorul rezidențial din R. Moldova ar putea economisi anual circa 9.5 miliarde de lei în facturi, însă scepticismul populației rămâne o provocare majoră în procesul de eficientizare energetică, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani în acest sector, afirmă directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Muntean.
17:10
Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe unul din drumurile naționale aflate în reparație # Moldova1
Circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țîpordei – R19, în zona șantierului de construcție, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).
17:00
La 17 noiembrie marcăm Ziua Internațională a Studentului, o zi în care privim spre tinerii care dau energie, identitate și direcție universităților din Republica Moldova. Aproape 68 de mii de tineri studiază la ciclul licență și masterat – viitorii specialiști care vor contribui la dezvoltarea economică a țării și la consolidarea parcursului european. Dincolo de scena universitară clasică, o altă categorie de studenți își face tot mai mult loc: cei care își reiau studiile după pensionare, demonstrând că educația nu are vârstă.
16:40
Amalgamarea - reformă necesară, dar întârziată. „Nu mai există timp de așteptat. Primăriile trebuie consolidate pentru a oferi servicii moderne” # Moldova1
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova – din raioanele Leova și Fălești – au finalizat procesul de amalgamare voluntară, adică unirea mai multor localități într-o singură unitate administrativă. Acestea au organizat deja alegeri locale noi și și-au desemnat primarii. În urma scrutinului, victoria le-a revenit Alei Procopciuc, primar al noii comune Călinești din raionul Fălești, și lui Alexandru Bujorean, primar al orașului Leova.
16:40
Falsificau acte și ștampile ale instituțiilor din R. Moldova și UE: trei suspecți, plasați în arest preventiv # Moldova1
Confecționau și falsificau acte de identitate, permise de conducere emise de diverse autorități, diplome de studii, ștampile notariale și ștampile ale instituțiilor publice din Republica Moldova și din alte state europene. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 53 de ani sunt cercetați penal într-un dosar privind falsificarea documentelor oficiale, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră, sub conducerea Procuraturii Hâncești.
16:20
Două localități din România, evacuate după ce o dronă a lovit un petrolier plin cu GPL. Expert: „Rusia testează reacția NATO” # Moldova1
Autoritățile din România au decis luni evacuarea localităților Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării, în urma unui atac al Forțelor Federației Ruse din noaptea de 17 noiembrie.
16:10
Tarifele la gazele naturale, energia termică sau electrică nu vor crește până la sfârșitul anului, dă asigurări ANRE # Moldova1
Tarifele la gazele naturale, energia termică sau la energia electrică nu vor fi majorate până la sfârșitul anului 2025, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Instituția menționează că nu a recepționat, până în prezent, cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatori.
16:10
Consiliul Național al Tineretului cere măsuri compensatorii pentru studenți: subvenții, tichete, cazare gratuită # Moldova1
De Ziua Internațională a studenților, tinerii din Republica Moldova își doresc burse mai mari și mai multe oportunități. Luni, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a lansat o petiție prin care cer majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți. Argumentul principal este că în medie un student primește sub 40% din venitul necesar pentru un trai considerat minim pentru supraviețuire. Până în prezent, petiția a fost semnată de 125 de persoane.
15:50
Moldova este UE! Ivan Prodan: „Calea europeană este despre disciplină, echipă și respect” # Moldova1
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță.
15:30
Proaspeții absolvenți de la Medicină au fost repartizați la instituțiile medicale din țară # Moldova1
Aproape 160 de absolvenți de la Medicină, promoția 2025, au fost repartizați luni în instituțiile medicale din țară, prin procedura organizată de Ministerul Sănătății, care prioritizează plasarea tinerilor specialiști în unitățile cu deficit acut de cadre.
15:30
Asigurările de viață, deloc populare: un moldovean alocă zilnic pentru asigurări mai puțin de 4 lei # Moldova1
În Republica Moldova, asigurările de sănătate și de viață rămân printre cele mai puțin populare opțiuni în rândul persoanelor asigurate. Fie că sunt percepute ca fiind prea costisitoare, fie din cauza unei înțelegeri limitate a beneficiilor reale, mulți evită aceste produse. De cealaltă parte, specialiștii din domeniu atrag atenția că ele nu ar trebui neglijate, întrucât pot oferi o importantă plasă de siguranță financiară în fața unor evenimente neașteptate și costisitoare din viață.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.