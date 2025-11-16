Zelenski anunță o restructurare masivă în sectorul energetic după dezvăluirea unui sistem de fraudă de 100 de milioane de dolari
Vocea Basarabiei, 16 noiembrie 2025 07:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, sâmbătă, o restructurare profundă a companiilor de stat din sectorul energetic, după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a dezvăluit existența unui „sistem infracțional" care ar fi deturnat aproximativ 100 de milioane de dolari. În centrul scandalului se află Energoatom, operatorul nuclear al Ucrainei. Potrivit președintelui, restructurarea va include un […]
Acum 30 minute
08:00
FOTO/ Premierul Alexandru Munteanu, miniștri, voluntari și parteneri europeni – cu toții la aceeași acțiune de împădurire # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a participat astăzi la o amplă campanie națională de împădurire, desfășurată în mai multe regiuni ale țării. Șeful Guvernului a atras atenția presei nu doar prin implicarea sa activă, ci și prin prezența câinelui său, un labrador energic, care a devenit rapid mascota evenimentului. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Programului […]
Acum o oră
07:40
Acum 24 ore
16:00
Lansarea oficială a Rutei Gastronomice Transfrontaliere România – Republica Moldova, un eveniment de referință pentru turismul regional # Vocea Basarabiei
Lansarea oficială a Rutei Gastronomice Transfrontaliere România – Republica Moldova, un eveniment de referință pentru turismul regional Sub cerul senin al toamnei moldovenești, pe terasele cu vedere panoramică ale complexului eco-turistic Hill & Valley din satul Teleșeu, raionul Orhei, pe 14 noiembrie 2025 s-a scris o pagină importantă în istoria turismului din spațiul comun românesc. Oficiali, profesioniști […]
15:00
A fost lansată Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova: 1 500 km de tradiții și gusturi autentice # Vocea Basarabiei
Patrimoniul culinar comun și gusturile autentice ale celor două maluri ale Prutului vor fi promovate prin Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova, lansată pe 14 noiembrie în cadrul parteneriatului dintre Oficiul Național al Turismului și ADR Nord-Est România.Traseul din Republica Moldova cuprinde 1 506 km, include 25 de obiective din 17 raioane și poate fi parcurs […]
14:20
SUA prelungește scutirea de sancțiuni pentru anumite tranzacții ale Lukoil, în contextul vânzării activelor internaționale # Vocea Basarabiei
Administrația Trump a decis să prelungească scutirea de sancțiuni pentru unele tranzacții ale companiei petroliere ruse Lukoil, în timp ce intensifică discuțiile cu guvernele străine și potențialii cumpărători privind activele internaționale ale acesteia, relatează Bloomberg, citat de G4Media.ro și MOLDPRES. Departamentul Trezoreriei SUA a emis o nouă licență care permite anumite tranzacții ce implică stațiile […]
13:30
Peste 22.000 de moldoveni, chemați la urne pe 16 noiembrie pentru alegerea noilor primari și consilii locale # Vocea Basarabiei
Duminică, 16 noiembrie, peste 22.000 de alegători din șase localități ale Republicii Moldova sunt așteptați la vot pentru a-și alege noii primari, iar în unele localități – și consiliile locale. Alegeri locale noi sunt organizate în satele Ustia (raionul Glodeni) și Bașcalia (raionul Basarabeasca) după decesul foștilor primari. În comunele Natalievca (Fălești) și Cremenciug (Soroca), […]
13:20
Incident violent la un colegiu din Tiraspol: elev de 18 ani, cercetat după ce și-a lovit un coleg # Vocea Basarabiei
Un conflict izbucnit într-un colegiu din Tiraspol s-a încheiat cu acte de violență între doi tineri. Potrivit presei din regiune, un student de 19 ani ar fi încercat să-și liniștească un coleg mai mic, care deranja procesul de studii. Acesta i-ar fi atras atenția aruncând spre el un pix, iar ulterior o gumă, scrie TV8. […]
10:20
329 de persoane sancționate pentru activități ilicite de întreprinzător în septembrie–octombrie 2025 # Vocea Basarabiei
Serviciul Fiscal de Stat a sancționat 329 de persoane fizice în perioada septembrie – octombrie 2025 pentru desfășurarea de activități ilicite de întreprinzător. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 704 900 de lei. Cele mai multe încălcări au fost depistate în comerțul cu bunuri, inclusiv online, în prestarea de servicii și în transportul […]
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că weekendul va fi lipsit de precipitații, cu cer variabil și temperaturi ce vor atinge până la 14 grade Celsius în sudul Republicii Moldova. Pe timp de noapte, minimele vor oscila între +1 și +6 grade Celsius, iar ziua, maximele se vor încadra între +9 și +14 grade Celsius. Vântul […]
09:10
China își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Japonia după declarațiile premierului Sanae Takaichi privind Taiwanul # Vocea Basarabiei
Guvernul chinez le recomandă cetățenilor să evite vizitele în Japonia, în urma declarațiilor recente ale premierului nipon Sanae Takaichi, care a sugerat posibila implicare a Japoniei într-o criză militară legată de Taiwan. Ministerul chinez de Externe afirmă că „atmosfera din jurul schimburilor interpersonale s-a deteriorat extrem de mult", prezentând risc pentru siguranța cetățenilor chinezi aflați […]
Ieri
23:10
Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film a revenit la Chișinău, devenind o platformă culturală de referință pentru promovarea dialogului intercultural și consolidarea identității culturale românești în Republica Moldova. Discutăm despre ediția din acest an și impactul acesteia asupra publicului și comunității culturale. Invitate:– Mirela Olteanu, șefa Serviciului Comunicare al Departamentului pentru Relația cu Republica […]
23:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 14.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 14.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun și Columna, va fi suspendat mâine, 15 noiembrie. Interdicția va fi valabilă între orele 09:00 – 16:00. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere și elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, […]
20:50
(FOTO) Drapelul R. Moldova, arborat la Strasbourg cu ocazia preluării Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg, în cadrul unei ceremonii solemne cu ocazia preluării Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. De asemenea, intonarea imnurilor Republicii Moldova, Maltei și al Europei, a marcat transferul oficial al mandatului de la Președinția malteză către Republica Moldova. Programul a inclus și […]
19:30
(FOTO) Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE: „I-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României” # Vocea Basarabiei
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat, vineri, la Ministerului Afacerilor Externe al României după ce acum câteva zile o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării. Potrivit MAE de la București, diplomatului rus i-au fost prezentate dovezi „palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către […]
18:50
Poliția din Republica Moldova a primit un lot de echipamente moderne din partea Germaniei. Donația include drone, echipamente de investigare și tehnică criminalistică ultramodernă. Odată cu livrarea bunurilor, polițiștii au beneficiat și de instruiri specializate, aliniate standardelor internaționale, pentru a asigura utilizarea eficientă a tehnicii primite. Reprezentanții GS Foundation au subliniat că Germania „va continua […]
18:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei va include întrevederi cu președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, dar și cu Comisara Europeană […]
18:00
Statul preia temporar terminalul petrolier de la Aeroport prin contract de comodat cu Lukoil # Vocea Basarabiei
Terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, considerat un activ strategic pentru Republica Moldova, a fost preluat temporar în administrare de stat. Un anunț în acest sens a fost făcut de Dorin Junghietu, ministrul Energiei. Potrivit oficialului, pe data de 12 noiembrie a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil pentru preluarea în […]
17:00
Universitatea de Stat din Moldova participă la Reuniunea Consorțiului „Universitaria” de la Craiova # Vocea Basarabiei
Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM) Igor Șarov, prorectorul pentru digitalizare Sergiu Corlat și prorectorul pentru activitatea economico-financiară și relații internaționale, Vladimir Dolghi, participă, în perioada 13–15 noiembrie 2025, la Reuniunea Consorțiului „Universitaria", organizată la Universitatea din Craiova. Evenimentul reunește conducerile instituțiilor membre ale consorțiului, cadre universitare și specialiști implicați în dezvoltarea sistemului de […]
16:40
O companie din R. Moldova vrea să devină principalul furnizor de combustibil pentru Aeroport # Vocea Basarabiei
Compania „Executive JETZ Handling", activă de doi ani pe Aeroportul Internațional Chișinău, își extinde serviciile și pregătește importul de combustibil de aviație JET A1, urmărind să devină furnizor complet de carburant pentru aeronavele comerciale, pe lângă cele de școală. În prezent, aceasta deservește avioanele de mici dimensiuni. Contactat de IPN, Dorin Plugaru, co-fondator și director […]
16:30
Sergiu Carmanschi este noul director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica". El a fost prezentat astăzi, 14 noiembrie oficial echipei de către secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco. În acest context, secretarul general al Ministerului Energiei și-a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul lui Carmanschi vor contribui la consolidarea capacităților operaționale ale întreprinderii și […]
16:00
(VIDEO) Operațiunea „Ice Age”: Droguri de 42 milioane lei, descoperite în laboratoare clandestine # Vocea Basarabiei
Droguri în valoare de circa 42 de milioane de lei au fost confiscate, iar 16 persoane din mai multe state au fost reținute în cadrul operațiunii internaționale „Ice Age", coordonată de PCCOCS și Poliția de Frontieră, cu sprijinul Eurojust și Europol. Operațiunea a vizat destructurarea unei rețele transnaționale specializate în producerea și traficul de amfetamină […]
15:30
Guvernatoare Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu susține că Uniunea Europeană este garantul păcii, al prosperității și valorilor democratice. Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei" este concepută pentru a promova identitatea europeană, valorile comune ale Uniunii Europene și procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Într-un context geopolitic marcat de nevoia de consolidare a […]
15:30
Subvenții mai mari și infrastructură dezvoltată, asta este UE pentru Iurie Rija, directorul Asociației ,,Agrocereale” # Vocea Basarabiei
Potrivit lui Iurie Rija, directorul Asociației ,,Agrocereale", Uniunea Europeană va aduce cu ea subvenții mai mari pentru agricultori, drumuri de calitate, dar și o stabilitate economică. Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei" este concepută pentru a promova identitatea europeană, valorile comune ale Uniunii Europene și procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Într-un context […]
15:30
Doctorul în economie și conferențiarul universitar, Andrei Zbancă este de părerea că aderarea la Uniunea Europeană aduce cu sine un viitor sigur, educație de calitate, economie dezvoltată și o piață comună. Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei" este concepută pentru a promova identitatea europeană, valorile comune ale Uniunii Europene și procesul de aderare a Republicii […]
15:20
Libertatea de a crește și a dezvolta casa ta, în țara ta și potențialul tău economic, acestea, după părerea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea sunt printre cele mai importante beneficii ale integrării în UE. Acest lucru ar duce la diminuarea migrației, susține ministrul. Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei" este concepută pentru a […]
15:20
Expertul în domeniul energetic, Sergiu Tofilat susține că integrarea Europeană ar permite antreprenorilor moldoveni să aibă accesul la cea mai mare piață de desfacere din lume. Astfel, aceștia ar putea să își comercializeze produsele la prețuri competitive. Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei" este concepută pentru a promova identitatea europeană, valorile comune ale Uniunii Europene […]
15:20
Europa este casa noastră, spune președintele Comisiei Naționale pentru Piața Financiară Dumitru Budianschi # Vocea Basarabiei
Europa ne oferă reguli, capital, piață și o atmosferă de încredere și coeziune, susține președintele Comisiei Naționale pentru Piața Financiară, Dumitru Budianschi. Nu în ultimul rând, spune funcționarul, Europa este casa noastră.
15:20
UE: Economie stabilă și siguranță, spune președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dorel Noroc # Vocea Basarabiei
Pentru președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dorel Noroc Europa reprezintă siguranța proprie și a familie, dar și bunăstarea economică pe care o așteaptă toți cetățenii. Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei” este concepută pentru a promova identitatea europeană, valorile comune ale Uniunii Europene și procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Într-un context geopolitic marcat de nevoia […] Articolul UE: Economie stabilă și siguranță, spune președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dorel Noroc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Uniunea Europeană, garantul securității energetice, susține directorul ANRE, Constantin Borosan # Vocea Basarabiei
Directorul ANRE, Constantin Borosan susține că integrarea în UE oferă securitate energetică, interconectivitate și posibilitate, atât mediului de afaceri, cât și societății civilă să aibă posibilitatea să își aleagă singuri furnizorul resurselor energetice. Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei” este concepută pentru a promova identitatea europeană, valorile comune ale Uniunii Europene și procesul de aderare […] Articolul Uniunea Europeană, garantul securității energetice, susține directorul ANRE, Constantin Borosan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Directorul General al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari susține că Uniunea Europeană este, pentru el garantul păcii, dezvoltării și siguranței. Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei” este concepută pentru a promova identitatea europeană, valorile comune ale Uniunii Europene și procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Într-un context geopolitic marcat de nevoia de consolidare […] Articolul Pace, dezvoltare și siguranță, așa arată Uniunea Europeană pentru Roman Cojuhari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Directorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, Sergiu Spoială susține că integrarea în Uniunea Europeană constituie un avanjat inevitabil de dezvoltare a fiecărui sector în parte. Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei” este concepută pentru a promova identitatea europeană, valorile comune ale Uniunii Europene și procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Într-un context […] Articolul Sergiu Spoială despre avantajele integrării în Uniunea Europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
(FOTO) Republica Moldova a preluat oficial Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a anunțat că Republica Moldova a preluat oficial Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Ministrul Afacerilor Externe a primit, în cadrul unei ceremonii oficiale de la Strasbourg, elementele simbolice care marchează transferul mandatului Președinției către Republica Moldova. „În cadrul evenimentului, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor Externe și […] Articolul (FOTO) Republica Moldova a preluat oficial Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Republica Moldova este gata să contribuie activ la noul Scut european pentru democrație, lansat recent de Comisia Europeană. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, anunță că experiența acumulată de Republica Moldova în gestionarea ingerințelor externe asupra proceselor electorale reprezintă o resursă valoroasă pentru blocul comunitar. „Scutul european pentru democrație este o inițiativă de mult așteptată, […] Articolul R. Moldova, pregătită să contribuie la noul Scut european pentru democrație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
(VIDEO) Captură de droguri de peste 2,5 milioane de lei: Patru suspecți, cercetați # Vocea Basarabiei
O rețea de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a INI, în colaborare cu polițiștii și procurorii din sectorul Botanica. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat droguri în valoare de peste 2,5 milioane de lei. Potrivit Poliției, cei patru suspecți, trei […] Articolul (VIDEO) Captură de droguri de peste 2,5 milioane de lei: Patru suspecți, cercetați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
(FOTO) Premierul Alexandru Munteanu, apel către comunitatea de afaceri franco-română: „Veniți în Republica Moldova” # Vocea Basarabiei
Oportunitățile de investiții în Republica Moldova au fost discutate joi, 13 noiembrie, la București, în cadrul unei întâlniri între premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, și reprezentanții comunității de afaceri franco-române. Evenimentul a avut loc la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceze din România (CCIFER) și a fost organizat cu sprijinul Camerei de […] Articolul (FOTO) Premierul Alexandru Munteanu, apel către comunitatea de afaceri franco-română: „Veniți în Republica Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Președintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și-a prezentat demisia, invocând motive de sănătate. El a subliniat că decizia este de ordin personal și nu a fost influențată de nimeni. „M-am adresat Prezidiului Adunării Populare a UTA Găgăuzia, care mi-a aprobat cererea de demisie. Nu a existat nicio presiune asupra mea din nicio parte, […] Articolul Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a rămas fără președinte apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
(VIDEO) Marcel Spatari, discurs viral în Parlamentul R. Moldova: Autoritățile de la Kremlin persecută cultura rusă și utilizează centrele culturale ca paravan pentru propaganda de stat # Vocea Basarabiei
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spatari, s-a evidențiat joi, 13 noiembrie, în cadrul ședinței Parlamentului, prin discursul său susținut în timpul dezbaterilor pe marginea proiectului privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. În discursul care a devenit viral în scurt timp, Spatari a făcut […] Articolul (VIDEO) Marcel Spatari, discurs viral în Parlamentul R. Moldova: Autoritățile de la Kremlin persecută cultura rusă și utilizează centrele culturale ca paravan pentru propaganda de stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
FAO și PNUD lansează a doua fază a Programului pentru Piețe Reziliente și Incluzive: peste 25.000 de fermieri mici vor beneficia de sprijin # Vocea Basarabiei
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a lansat a doua fază a Programului pentru Piețe Reziliente și Incluzive, o inițiativă menită să sprijine micii fermieri din Republica Moldova în procesul de adaptare la schimbările climatice și la cerințele piețelor moderne. Proiectul este implementat în comun de FAO și PNUD, cu sprijinul financiar al […] Articolul FAO și PNUD lansează a doua fază a Programului pentru Piețe Reziliente și Incluzive: peste 25.000 de fermieri mici vor beneficia de sprijin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Parlamentul European aprobă votul prin procură pentru eurodeputate în concediu de maternitate # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a adoptat joi o măsură considerată istorică, care ar putea permite eurodeputatelor să voteze prin procură în perioada concediului de maternitate. Decizia vine după ani de presiuni și multiple situații în care reprezentantele alese au fost puse în fața alegerii între rolul de mamă și exercitarea mandatului, într-un legislativ unde multe voturi sunt […] Articolul Parlamentul European aprobă votul prin procură pentru eurodeputate în concediu de maternitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
ANSA confirmă noi focare de rabie, pestă porcină africană și avertizează asupra riscului de gripă aviară # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 30 octombrie – 12 noiembrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate mai multe focare de boli la animale. Potrivit instituției, un focar de rabie la vulpe a fost depistat în localitatea Teșcureni, raionul Ungheni, iar un alt caz, la o pisică, în localitatea […] Articolul ANSA confirmă noi focare de rabie, pestă porcină africană și avertizează asupra riscului de gripă aviară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13 noiembrie 2025
23:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 13.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 13.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Parlamentul de la Chișinău va avea 12 delegații la organizațiile parlamentare bilaterale și multilaterale. Componența numerică și nominală a acestora a fost aprobată în ședința de astăzi. Delegația Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană va fi condusă de președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). […] Articolul Componența delegațiilor parlamentare la organizațiile internaționale, aprobată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Agenția Franceză pentru Dezvoltare, 25 de milioane de euro pentru reformarea sectorului energetic din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. În acest sens, Parlamentul de la Chișinău a ratificat astăzi, în prima lectură, un acord de facilitate de credit. Scopul tratatului este de a finanța necesitățile […] Articolul Agenția Franceză pentru Dezvoltare, 25 de milioane de euro pentru reformarea sectorului energetic din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Parlamentul Republicii Moldova a luat act, în ședința de joi, 13 noiembrie, de demisia a opt deputați. Este vorba despre cinci parlamentari ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS): Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel. Totodată, și-au depus mandatele Nina Cereteu și Stela Onuțu, deputate ale Partidului Nostru, precum și Ion […] Articolul Opt deputați părăsesc Parlamentul: Cine le va prelua fotoliile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, l-a primit astăzi la Palatul Elisabeta pe prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Părțile au discutat despre continuarea acțiunilor regale în susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și urmarea unor proiecte în domeniul educației, economiei, culturii, societății civile și administrației publice în Republica Moldova. La întrevedere a luat parte […] Articolul (FOTO) Premierul Republicii Moldova, vizită la Palatul Elisabeta de la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Parlamentul R. Moldova a susținut în prima lectură denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale # Vocea Basarabiei
Parlamentul a votat joi, 13 noiembrie, în prima lectură proiectul de denunțare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul de denunțare a fost elaborat de Ministerul Culturii și are drept scop încetarea efectelor juridice ale respectivului acord care, a fost semnat la Moscova la 30 octombrie […] Articolul Parlamentul R. Moldova a susținut în prima lectură denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului partid „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dintre care doi ani cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis și un an cu suspendare, pentru acceptarea finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Decizia a fost pronunțată joi, 13 noiembrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul […] Articolul Încă un lider local al fostului partid „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
