Republica Moldova și România se despart de Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței românești în Transnistria
RFI, 18 noiembrie 2025 11:40
Ilie Ilaşcu, fost senator român, deținut politic în regiunea transnistreană și una dintre figurile centrale ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova de la începutul anilor 1990, a murit luni, la vârsta de 73 de ani, potrivit familiei. Trupul său va fi depus la capela Bisericii „Sfânta Sofia” din București între 18 și 20 noiembrie, după care va fi înmormântat în capitala României, orașul în care a locuit mulți ani. Moartea lui Ilie Ilaşcu marchează dispariţia unuia dintre cele mai simbolice nume ale rezistenţei românești în Transnistria — omul care a stat nouă ani în detenția de la Tiraspol, care a fost condamnat la moarte. Un portret semnat de Liliana Barbaroșie.
Acum 4 ore
09:40
Ilie Ilaşcu, fost deținut politic și simbol al rezistenței antitrasnistrene, a murit la 73 de ani # RFI
Ilie Ilaşcu, fost senator român, deținut politic în regiunea transnistriană și una dintre figurile centrale ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova, a murit luni, la vârsta de 73 de ani. Moartea lui Ilaşcu marchează dispariţia unuia dintre cele mai simbolice nume ale rezistenţei românești în Transnistria — omul care a stat nouă ani în detenția de la Tiraspol, care a fost condamnat la moarte, închis într-o cușcă de fier în sala tribunalului, ales parlamentar în timp ce era în lanțuri și devenit subiect de hotărâre la CEDO, într-un dosar ce a schimbat jurisprudența Curții Europene.
Acum 24 ore
15:10
Chișinăul a găzduit Astra Film – trei zile de documentare și dezbateri despre ura online, război și identitate # RFI
Chișinăul a găzduit, timp de trei zile, cea de-a patra ediție a Festivalului Astra Film, cel mai longeviv eveniment de film documentar din România, care de patru ani a ajuns și în Republica Moldova. Sute de spectatori au umplut, seară de seară, sala Cineplex Loteanu din Chișinău, pentru a urmări documentare premiate la ediția din acest an de la Sibiu și pentru a participa la dezbateri cu specialiști din industria de film și experți în teme sensibile: ura din mediul online, fenomenul Tate sau războaiele din Ucraina și Afganistan.
13:30
Despre noile provocări din Transnistria, discutăm azi cu profesorul Cristian Barna, expert în studii de securitate și cu jurnalistul Mihai Isac, sosit de la Chișinău.
13:10
Abia instalat în funcție, premierul moldovean Alexandru Munteanu se află deja în centrul unei controverse. Euromaidan Press — un portal proucrainean cunoscut pentru tonul său militant — a publicat un articol promovat masiv prin campanii plătite pe rețelele de socializare, sugerând că Munteanu ar controla firma ucraineană de securitate Venbest și că aceasta ar reprezenta un risc pentru Ucraina. Materialul combină date reale cu speculații alarmiste și insinuări, fără probe concrete și fără a consulta premierul. Într-un context regional tensionat, acuzația atrage atenția și provoacă îndoieli — iar articolul însăși e destul de controversat. De ce, ne spune Liliana Barbăroșie.
12:30
Premierul Munteanu, într-o vizită la Bruxelles.”Mesajul nostru este unul ferm. Moldova este pregătită să devină stat european” # RFI
După ce săptămâna trecută a efectuat prima sa vizită externă la București, prim-ministrul R.Moldova, Alexandru Munteanu, merge, luni, la Bruxelles, într-o vizită oficială de două zile.”Mesajul nostru peste tot va fi unul ferm. Moldova a demonstrat prin acțiuni concrete că este capabilă și pregătită să îndeplinească toate angajamentele necesare pentru a deveni stat european și contribuitor la economia și securitatea europeană”, susține premierul R.Moldova
12:10
Transnistria, zonă separatistă din Republica Moldova, este practic ultimul teritoriu din Europa în care s-a păstrat Uniunea Sovietică. Acest lucru, paradoxal, atrage turiști, inclusiv din România, care vor să vadă cu ochii lor ce presupunea să trăiești în fostul colos comunist. Despre călătoria în trecut ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ieri
11:20
Încă o criză de gestionat pentru autoritățile de la Chișinău – autonomia găgăuză, controlată de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor este într-un vid de putere, iar Chișinăul ar trebui să se asigure că noile alegeri de acolo vor fi corecte și vor readuce regiunea într-o logică democratică. Mandatul actualului Legislativ local – Adunarea Populară – expiră, însă noi alegeri nu pot fi organizate pentru că aceeași Adunare Populară a desființat acum doi ani Comisia Electorală din autonomie. Șefa puterii executive, bașcana regiunii Evghenia Guțul, va sta în închisoare în următorii șapte ani, condamnată pentru corupție electorală și finanțarea ilegală a partidelor lui Ilan Șor. Iar vineri și-a prezentat demisia președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov. „Constantinov a comis mai multe crime și vrea să scape de răspundere și cred că va încerca să fugă din Republica Moldova”, spune la RFI directorul portalului Nokta din Comrat, jurnalistul Mihail Sirkeli, într-un interviu realizat de Valeria Vițu.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
”Moldova”, în regiunea pariziană.”Aici ne alinăm dorul, cu o plăcintă ca la mama acasă sau cu un vin moldovenesc” Reportaj # RFI
Ce faci când îți este dor de gustul de acasă, dar te afli în străinătate? Ei bine, moldovenii, românii, dar și ucrainenii din Franța au găsit se pare o cale. Magazinele ”Moldova” le alină dorul fie de sărbători, dar și zilele obișnuite. Corespondenta RFI, Valeria Vițu, a descoperit zilele trecute o ”Moldova” în orașul francez Meaux și a aflat că,în regiunea pariziană sunt șase magazine de acest fel.
15:20
Pe un teren de antrenament de lângă Bălți, strigătele de comandă s-au amestecat cu sirenele ambulanțelor și nori de fum dens. În ciuda ploilor reci de noiembrie, zeci de militari și carabinieri aleargă printre baricade, simulând apărarea unei baze, dispersarea unei mulțimi furioase și acordarea primului ajutor unui „rănit” întins pe câmp. Este atmosfera exercițiului „Scutul Păcii 2025” — un test riguros de trei săptămâni, desfășurat între 26 octombrie și 13 noiembrie.
14:30
Radu Magdin, analist politic: Interesul Republicii Moldova este o prelungire a investițiilor atât românești # RFI
Radu Magdin, analist politic, spune că vizita premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la București are două aspecte: unul simbolic ca primă vizită externă și al doilea strategic pentru viitorul Republicii Moldova în UE.
14:10
Ministrul Vladimir Bolea: Un nou model de clasă politică la Chișinău, pericolul Rusiei și a suveranismului și interconectarea malurilor Prutului # RFI
Actualul Guvern de la Chișinău va continua proiectele de infrastructură cu România începute în ultimii patru ani și va dezvolta altele noi, din fondurile oferite de UE, din contribuții proprii și cu finanțare de la București. „Începând cu 2021, Republica Moldova a intrat într-o normalitate în relația cu România, însemnând o colaborare de acasă-acasă”, spune în studioul RFI vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii de la Chișinău, care a făcut parte din delegația oficială care l-a însoțit joi pe premierul moldovean în vizita la București.
14:00
Republica Moldova și România au o relație istorică și culturală deosebit de importantă. Acest lucru este repetat insistent de politicienii de la Chișinău și de la București. Dar există riscul ca relația de frăție să fie distrusă? De ce anume? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
13:50
Chișinăul își reconfirmă prioritățile prin primele vizite externe ale premierului: București și Bruxelles # RFI
În cadrul primei sale vizite externe, noul prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu a transmis joi la București un mesaj de recunoștință pentru sprijinul României în integrarea europeană a Republicii Moldova. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii, a acordat un interviu în studioul RFI, în care a vorbit despre proiectele în derulare sau în pregătire cu România, care vor transforma în următorii ani frontiera moldo-română într-un șantier care să unească cele două maluri ale Prutului.
13 noiembrie 2025
21:40
Parlamentul de la Chișinău a denunțat acordul cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale # RFI
Parlamentul de la Chișinău a denunțat acordul cu Rusia privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova, pe 30 octombrie 1998. Documentul a fost votat, joi, în prima lectură, de 60 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, dar și cei ai Partidului ”Democrația Acasă”. Opoziția pro-rusă a criticat inițiativa guvernării.”Denunțarea acordului nu este împotriva culturii sau limbii ruse, ci împotriva politizării și camuflării”, declară ministrul Culturii, Cristian Jardan.
16:40
Ministrul Vladimir Bolea: Facem poduri, căi ferate, autostrăzi și linii electrice care să conecteze cele două maluri ale Prutului # RFI
Ministrul Infrastructurii de la Chișinău, Vladimir Bolea, a declarat într-un interviu acordat în studioul RFI, pentru emisiunea Moldova Zoom, că prima vizită externă a premierului moldovean Alexandru Munteanu la București are o semnificație aparte, iar proiectele comune vor transforma în următorii ani frontiera moldo-română într-un șantier care să conecteze cele două țări.
14:20
Corespondenta RFI în R.Moldova, Valeria Vițu, printre finaliștii concursului Premiului Național de Etică și Deontolgie Jurnalistică # RFI
Corespondenta RFI în R.Moldova, Valeria Vițu, este printre cei șapte finaliști ai concursului Premiului Național de Etică și Deontologie Jurnalistică 2025. Este pentru a patra oară când corespondenta RFI la Chișinău a fost admisă la concurs și ajunge în finală. Potrivit Regulamentului concursului, la totalizarea cumulativă a punctajului candidaților, 75% îl constituie votul comun al experților și membrilor Consiliului de experți și experte, iar 25%, votul publicului. Câștigătorul Premiului va fi anunțat la Forumul Mass-Media din decembrie.
12:30
Bărbați la catedră! Profesorii din Bălți sfidează stereotipurile de gen din grădinițe și școli # RFI
Stereotipul potrivit căruia doar femeile pot avea grijă de copiii mici în grădinițe și școli are rădăcini adânci în Republica Moldova. Totuși, la Bălți, există exemple care contrazic această percepție. Printre cele 453 de cadre didactice din instituțiile de educație timpurie din municipiu se numără și trei bărbați — toți în calitate de coordonatori muzicali. La fel, în școlile din municipiu, doi dintre cei 239 de învățători sunt reprezentanți ai „sexului puternic”.
11:50
Noul Premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine într-o vizită în România. Este prima vizită externă a prim-ministrului de la Chișinău de la preluarea mandatului. Despre importanța vizitei, dar și despre o declarație nefericită a șefului Executivului de peste Prut ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:20
Premierul moldovean la București: „Mă bucur că am venit la prietenii noștri, la frații noștri care ne susțin în parcursul european” # RFI
Noul prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu este la București pentru prima sa vizită externă. Ce semnifică această vizită și care sunt temele de pe agenda relațiilor Chișinău-București, discutăm cu invitata Moldova Zoom de astăzi, președinta asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, Angela Grămadă.
12 noiembrie 2025
16:40
Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe toate cele șase clustere tematice. Concluzia aparține lui Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), care subliniază că „procesul tehnic este finalizat”, iar acum miza este una politică — să nu fie blocat calendarul comun cu Ucraina.
14:20
Valentina Nafornița despre Filarmonica din Chișinău: Decidenții nu realizează cât de dramatic este să nu ai o sală de concerte în țară # RFI
Soprana Valentina Nafornița spune că Republica Moldova are mare nevoie de o sală de concerte de talie mondială și și-ar dori să se implice într-un eventual proiect de construire a unei noi Filarmonici la Chișinău, în locul celei care a ars acum cinci ani.
12:20
La Chișinău s-a declanșat un război al declarațiilor între cele două Mitropolii Ortodoxe. Mitropolia Moldovei care ține de Patriarhia Rusă este supărată că i-au plecat preoți la Mitropolia Basarabiei, care ține de Patriarhia Română. Așa că a transmis un comunicat în care anunță că i-a caterisit pe prelați. Mitropolia Basarabiei a răspuns că Mitropolia Moldovei este o structură bisericească a Patriarhiei Moscovei. Mai multe ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
12:20
De la ștampile în pașaport, la amprente digitale și poza feței. Așa arată acum trecerea frontierelor europene pentru cetățenii din țările care nu fac parte din blocul comunitar. Granițele a 25 de state membre ale Uniunii Europene și ale celor patru state din Asociația Europeană a Liberului Schimb: Elveția, Liechtenstein, Islanda și Norvegia, funcționează, din 12 octombrie 2025, cu un nou sistem de intrare-ieșire, cunoscut drept EES. Amprentarea nu se va aplica copiilor sub 12 ani și nici persoanelor pentru care prelevarea datelor biometrice este imposibilă. În Republica Moldova, noul sistem funcționează, deocamdată, doar pe partea română a punctului de trecere Costești–Stânca, fiind considerat de mulți călători un adevărat know-how tehnologic.
11:40
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, declară la Chișinău că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile până în 2028 este unul extrem de ambițios, dar realist, numind Republica Moldova o campioană a aderării la UE. Moldova este pregătită, din punct de vedere tehnic, de deschiderea negocierilor de aderare. Ce-i mai lipsește ca să treacă la o nouă etapă? Liliana Barbăroșie a discutat cu expertul de la Chișinău Iulian Groza, directorul Institutului de Politici și Reforme Europene, invitatul de astăzi la Moldova Zoom.
11 noiembrie 2025
16:50
Marta Kos la Chișinău: „Până la sfârșitul anului, veți fi gata să începeți negocierile pe toate cele șase clustere” # RFI
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis astăzi, la Chișinău, un nou semnal clar de susținere pentru Republica Moldova. În cadrul unui eveniment public la care a participat și premierul Alexandru Munteanu, oficiala europeană a declarat că Moldova va fi pregătită, până la sfârșitul acestui an, să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe toate cele șase clustere tematice.
14:00
Valentina Nafornița: „Facem la Chișinău o casă comunitară pentru copii cu dizabilități de peste 18 ani” # RFI
Soprana Operei de stat de la Viena, Valentina Naforniță, face publicului din București o invitație la Gala Generozității, un eveniment anual caritabil, devenit deja tradițional la Chișinău, în sprijinul dezinstituționalizării copiilor din Republica Moldova.
12:50
În Republica Moldova, judo este o artă marțială cu tradiție. Peste două mii de sportivi practică această disciplină olimpică, iar datorită celor mai buni dintre ei, tricolorul ajunge tot mai des pe podiumurile internaționale. Ca orice sport, judo cere disciplină, muncă și sacrificii.
12:40
Republica Moldova face încă un pas spre Uniunea Europeană – Guvernul urmează să denunțe acordul CSI privind regimul fără vize # RFI
Republica Moldova face un nou pas spre Uniunea Europeană. Guvernul urmează să examineze miercuri, 12 noiembrie, proiectul de denunțare a Acordului de la Bișkek, semnat în 1992, care permitea circulația fără viză între statele CSI. Ministerul de Externe precizează că decizia nu afectează călătoriile cu Rusia, reglementate separat printr-un tratat bilateral, și că modificările vizează doar Tadjikistan și Kârgâzstan.
12:30
Guvernul de la Chișinău abia instalat este în fața primei sale crize energetice fără precedent. Sancțiunile americane asupra companiilor energetice rusești va avea un efect asupra Republicii Moldova. În special, asupra aeroportului pe care riscă să-l lase fără kerosen. Despre ce este vorba, ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
12:20
Muzică de calitate și o cauză nobilă: Gala Generozității vine la București pentru a sprijini copii orfani din R. Moldova # RFI
Invitata Moldova Zoom este soprana Operei de stat de la Viena, Valentina Naforniță, care de 12 ani este patronul Galei Generozității, un eveniment anual caritabil în sprijinul dezinstituționalizării copiilor din Republica Moldova. În acest an evenimentul trece Prutul și vine și la București, pe 22 noiembrie la Ateneul Român. Iar Valentina Nafornița vă face o invitație – la muzică de calitate și generozitate pentru o cauză nobilă: închiderea orfelinatelor din Republica Moldova.
10 noiembrie 2025
14:40
Integrarea europeană, participarea tinerilor în viața politică și rolul femeilor în luarea deciziilor au fost principalele teme discutate la întâlnirea dintre președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și elevii Liceului Teoretic ,,Spiru Haret” din Chișinău. Evenimentul a avut loc vineri, 7 noiembrie, în prezența Președintei Maia Sandu.
12:00
Nicu Popescu, despre ideea unei aderări fără drept de veto în prima etapă: „Înseamnă o aderare rapidă pentru Moldova” # RFI
Pe fundalul dezbaterilor tot mai intense privind dreptul de veto în Uniunea Europeană, Chișinăul precizează că prioritatea sa rămâne viteza procesului de aderare. Noul emisar al Republicii Moldova pentru afaceri europene, Nicu Popescu, explică modul în care trebuie înțeleasă o eventuală limitare temporară a dreptului de veto pentru noii membri, inclusiv Moldova și Ucraina, și de ce aceasta reprezintă un pas tehnic, necesar și cu numeroase precedente în istoria extinderilor europene. Explicațiile lui Nicu Popescu vin pe fundalul distorsionărilor la care au recurs din nou oponenții de la Chișinău ai integrării europene. Liliana Barbăroșie relatează.
11:50
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat o vizită de două zile în Republica Moldova. În cadrul acesteia, înaltul oficial european a anunțat deschiderea biroului Parlamentului European la Chișinău, în timpul discursului susținut în fața deputaților, de la tribuna Parlamentului. La ședință a lipsit fracțiunea comuniștilor. Pe parcursul vizitei, Metsola a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Vizita s-a încheiat cu o discuție despre principiile democrației, desfășurată la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, alături de Maia Sandu și elevi din clasele liceale.
11:40
Când sunt întrebați care stat este cel mai bun prieten al României, 13 la sută dintre români nu au nicio îndoială, este vorba de Republica Moldova. Asta spune un sondaj Avangarde. Dar ce părere au cetățenii moldoveni despre România? Ne explică, jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:30
Șeful Departamentului pentru relația cu R. Moldova: „Sute de școli, grădinițe și universități au fost modernizate și dotate de România” # RFI
Invitatul Moldova Zoom de astăzi este șeful Departamentului pentru relația cu Republica Moldova, Valentin Răducanu, care trece în revistă proiectele finanțate de la bugetul României pentru Republica Moldova și spune că, pe viitor, numărul de proiecte ar putea crește. Un interviu realizat de Larisa Bernaschi.
09:30
Dialog plin de spiritualitate cu Emilian Galaicu-Păun, poet, romancier, eseist, traducător moldovean și redactor-șef la Editura Cartier. Emilian Galaicu-Păun a primit numeroase premii, printre care Premiul Național de Literatură al Moldovei în 2015 și Premiul Național de Poezie „George Bacovia” al României în 2019.
7 noiembrie 2025
17:10
Europa răspunde Moldovei. Roberta Metsola la Chișinău: „A venit timpul să deschidem negocierile de aderare” # RFI
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis astăzi un mesaj puternic de susținere autorităților și cetățenilor moldoveni: „A venit timpul să deschidem negocierile de aderare”.
15:20
A cucerit scena României și a revenit acasă: Liza Ivasiuc (Elisen.li), vocea care inspiră o nouă generație # RFI
După ce a cucerit publicul și juriul proiectului televizat „Vocea României”, o tânără din Bălți vrea să-și lase amprenta pe scena muzicală din Republica Moldova, formând noi talente. Este povestea Elizavetei Ivasiuc (Elisen.li), care a ales să revină acasă și să-și construiască viitorul aici, în spațiul dintre râuri.
14:00
Șefa INJ Moldova, Ramona Strugariu, la RFI: „INJ trebuie să devină poartă unică de acces în justiție, ca în România # RFI
Strugariu explică cum această soluție poate asigura predictibilitate și standarde clare pentru noii judecători și procurori și poate transforma sistemul judiciar din Moldova.
13:40
Guvernul de la Chișinău a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport, pentru ca statul să preia infrastructura și resursele companiei, a anunțat ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu. „Data-limită pentru această ofertă este 17 noiembrie, având în vedere că de la 21 noiembrie Lukoil va fi în incapacitate de funcționare”, a scris ministrul pe Facebook.
12:20
Prima decizie a noului Guvern de la Chișinău a fost să închidă Centrul Cultural Rus. Motivul, instituția este folosită de Moscova pentru a-și prezenta narative false istorice, dar și propaganda. Un asemenea Centru a existat și la București. A fost închis în 2023. Doar că Rusia are în continuare în România o instituție similară. Despre asta ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:50
Ce înseamnă vizita lui Mark Rutte în România, după reducerea prezenței militare a SUA. O demonstrație de forță diplomatică, spun experții de la Chișinău # RFI
Vizita noului secretar general al NATO, Mark Rutte, la București a fost o demonstrație de forță diplomatică, menită să transmită un mesaj de continuitate și stabilitate strategică pe flancul estic. Pentru observatorii de la Chișinău, consultați de RFI, prezența lui Rutte vine să contracareze interpretările propagandistice ale Federației Ruse legate de decizia Washingtonului de a reduce formal efectivele americane din România.
11:40
Vizita lui Mark Rutte văzută de la Chișinău: Un mesaj de continuitate strategică pe flancul estic, cu efecte și asupra R. Moldova # RFI
Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, la București a fost o demonstrație de forță diplomatică, menită să transmită un mesaj de continuitate și stabilitate strategică pe flancul estic, cu efecte și asupra Republicii Moldova. Pentru observatorii de la Chișinău, prezența lui Rutte vine să contracareze interpretările propagandistice ale Federației Ruse legate de decizia Washingtonului de a reduce formal efectivele americane din România. O corespondență semnată de Liliana Barbăroșie.
6 noiembrie 2025
16:20
După ani de studii și experiențe peste hotare, tot mai mulți tineri moldoveni descoperă că viitorul lor poate fi… acasă. Generația Z este obișnuită cu mobilitatea și campusurile europene începe să revină în Republica Moldova. Nu vorbim doar despre dorul de familie, ci despre rezultate concrete ale programelor de stagii și ale integrării europene. Astăzi, destinele a trei stagiari care au lucrat în Programul comun de stagii al Guvernului și Uniunii Europene sunt o punte directă către administrația publică.
13:20
Chișinăul dă asigurări că aeroportul nu va rămâne fără combustibil, chiar dacă Lukoil este singurul furnizor # RFI
Guvernul de la Chișinău caută soluții pentru criza generată de cota mare pe piața moldovenească a companiei rusești Lukoil, ajunsă sub sancțiunile americane. Vicepremierul pentru infrastructură, Vladimir Bolea, a dat asigurări să aeroportul internațional Chișinău nu va rămâne fără combustibil, chiar dacă Lukoil este singurul furnizor pentru aeroport. „Căutăm soluții pe trei paliere distincte: rețeaua de benzinării, infrastructura de depozitare en-gros și, cu prioritate, infrastructura vitală de pe teritoriul aeroportului pentru a asigura stabilitatea pieței și securitatea energetică a țării”, spune Vladimir Bolea.
12:40
Șase localnici din Grinăuți, raionul Rîșcani, trimiși în judecată pentru agresarea preotului care a trecut biserica la Mitropolia Basarabiei # RFI
Șase locuitori din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, au ajuns pe banca acuzaților în dosarul agresării preotului Constantin Turtureanu, care, în vara acestui an, a decis trecerea bisericii din sat de la Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei, la Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române. Procuratura Drochia a finalizat ancheta, iar dosarul a fost trimis în instanță.
12:30
Cristian Jardan, la RFI: „Acordul cu Rusia era semnat astfel încât Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului de cultură înainte de termen” # RFI
Guvernul Republicii Moldova a decis denunțarea Acordului din 1998 cu Federația Rusă privind înființarea centrelor culturale, document în baza căruia funcționează la Chișinău Centrul Rus de Știință și Cultură, cunoscut ca „Casa Rusă”. Măsura vine după ani de critici privind activități cu caracter propagandistic derulate de această instituție, dar și după ce autoritățile de la Chișinău anunțaseră, încă din februarie 2025, intenția de a o închide. De ce, totuși, centrul a continuat să funcționeze până acum? Ministrul Culturii, Cristian Jardan, explică într-un interviu pentru RFI că motivul ține de caracterul juridic al acordului internațional, care nu permite denunțarea sa înainte de termen.
12:20
Aproape 7 milioane de ucraineni au fugit din țară din cauza războiului. În România au beneficiat de protecție temporară aproape 170 de mii de ucraineni. Însă, dacă Ucraina nu rezista în fața invaziei rusești, România ar fi trebuit să se aștepte și la alți refugiați, cetățenii moldoveni. Despre asta ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
12:10
„Scăpăm de un instrument de propagandă al Federației Ruse”. De ce închiderea „Casei Ruse” de la Chișinău e mai mult decât un gest simbolic # RFI
Guvernul de la Chișinău a demarat procedurile de denunțare a acordului semnat cu Federația Rusă în 1998 privind funcționarea centrelor culturale pe bază de reciprocitate. Decizia, prezentată de noul ministru al Culturii, Cristian Jardan, marchează închiderea „Casei Ruse” — instituție considerată de autorități un instrument de propagandă, nu un centru cultural.
