Roberta Metsola, vizită oficială în R. Moldova
RFI, 10 noiembrie 2025 11:50
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat o vizită de două zile în Republica Moldova. În cadrul acesteia, înaltul oficial european a anunțat deschiderea biroului Parlamentului European la Chișinău, în timpul discursului susținut în fața deputaților, de la tribuna Parlamentului. La ședință a lipsit fracțiunea comuniștilor. Pe parcursul vizitei, Metsola a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Vizita s-a încheiat cu o discuție despre principiile democrației, desfășurată la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, alături de Maia Sandu și elevi din clasele liceale.
• • •
Nicu Popescu, despre ideea unei aderări fără drept de veto în prima etapă: „Înseamnă o aderare rapidă pentru Moldova” # RFI
Pe fundalul dezbaterilor tot mai intense privind dreptul de veto în Uniunea Europeană, Chișinăul precizează că prioritatea sa rămâne viteza procesului de aderare. Noul emisar al Republicii Moldova pentru afaceri europene, Nicu Popescu, explică modul în care trebuie înțeleasă o eventuală limitare temporară a dreptului de veto pentru noii membri, inclusiv Moldova și Ucraina, și de ce aceasta reprezintă un pas tehnic, necesar și cu numeroase precedente în istoria extinderilor europene. Explicațiile lui Nicu Popescu vin pe fundalul distorsionărilor la care au recurs din nou oponenții de la Chișinău ai integrării europene. Liliana Barbăroșie relatează.
Când sunt întrebați care stat este cel mai bun prieten al României, 13 la sută dintre români nu au nicio îndoială, este vorba de Republica Moldova. Asta spune un sondaj Avangarde. Dar ce părere au cetățenii moldoveni despre România? Ne explică, jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Șeful Departamentului pentru relația cu R. Moldova: „Sute de școli, grădinițe și universități au fost modernizate și dotate de România” # RFI
Invitatul Moldova Zoom de astăzi este șeful Departamentului pentru relația cu Republica Moldova, Valentin Răducanu, care trece în revistă proiectele finanțate de la bugetul României pentru Republica Moldova și spune că, pe viitor, numărul de proiecte ar putea crește. Un interviu realizat de Larisa Bernaschi.
Dialog plin de spiritualitate cu Emilian Galaicu-Păun, poet, romancier, eseist, traducător moldovean și redactor-șef la Editura Cartier. Emilian Galaicu-Păun a primit numeroase premii, printre care Premiul Național de Literatură al Moldovei în 2015 și Premiul Național de Poezie „George Bacovia” al României în 2019.
Europa răspunde Moldovei. Roberta Metsola la Chișinău: „A venit timpul să deschidem negocierile de aderare” # RFI
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis astăzi un mesaj puternic de susținere autorităților și cetățenilor moldoveni: „A venit timpul să deschidem negocierile de aderare”.
A cucerit scena României și a revenit acasă: Liza Ivasiuc (Elisen.li), vocea care inspiră o nouă generație # RFI
După ce a cucerit publicul și juriul proiectului televizat „Vocea României”, o tânără din Bălți vrea să-și lase amprenta pe scena muzicală din Republica Moldova, formând noi talente. Este povestea Elizavetei Ivasiuc (Elisen.li), care a ales să revină acasă și să-și construiască viitorul aici, în spațiul dintre râuri.
Șefa INJ Moldova, Ramona Strugariu, la RFI: „INJ trebuie să devină poartă unică de acces în justiție, ca în România # RFI
Strugariu explică cum această soluție poate asigura predictibilitate și standarde clare pentru noii judecători și procurori și poate transforma sistemul judiciar din Moldova.
Guvernul de la Chișinău a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport, pentru ca statul să preia infrastructura și resursele companiei, a anunțat ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu. „Data-limită pentru această ofertă este 17 noiembrie, având în vedere că de la 21 noiembrie Lukoil va fi în incapacitate de funcționare”, a scris ministrul pe Facebook.
Prima decizie a noului Guvern de la Chișinău a fost să închidă Centrul Cultural Rus. Motivul, instituția este folosită de Moscova pentru a-și prezenta narative false istorice, dar și propaganda. Un asemenea Centru a existat și la București. A fost închis în 2023. Doar că Rusia are în continuare în România o instituție similară. Despre asta ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ce înseamnă vizita lui Mark Rutte în România, după reducerea prezenței militare a SUA. O demonstrație de forță diplomatică, spun experții de la Chișinău # RFI
Vizita noului secretar general al NATO, Mark Rutte, la București a fost o demonstrație de forță diplomatică, menită să transmită un mesaj de continuitate și stabilitate strategică pe flancul estic. Pentru observatorii de la Chișinău, consultați de RFI, prezența lui Rutte vine să contracareze interpretările propagandistice ale Federației Ruse legate de decizia Washingtonului de a reduce formal efectivele americane din România.
Vizita lui Mark Rutte văzută de la Chișinău: Un mesaj de continuitate strategică pe flancul estic, cu efecte și asupra R. Moldova # RFI
6 noiembrie 2025
După ani de studii și experiențe peste hotare, tot mai mulți tineri moldoveni descoperă că viitorul lor poate fi… acasă. Generația Z este obișnuită cu mobilitatea și campusurile europene începe să revină în Republica Moldova. Nu vorbim doar despre dorul de familie, ci despre rezultate concrete ale programelor de stagii și ale integrării europene. Astăzi, destinele a trei stagiari care au lucrat în Programul comun de stagii al Guvernului și Uniunii Europene sunt o punte directă către administrația publică.
Chișinăul dă asigurări că aeroportul nu va rămâne fără combustibil, chiar dacă Lukoil este singurul furnizor # RFI
Guvernul de la Chișinău caută soluții pentru criza generată de cota mare pe piața moldovenească a companiei rusești Lukoil, ajunsă sub sancțiunile americane. Vicepremierul pentru infrastructură, Vladimir Bolea, a dat asigurări să aeroportul internațional Chișinău nu va rămâne fără combustibil, chiar dacă Lukoil este singurul furnizor pentru aeroport. „Căutăm soluții pe trei paliere distincte: rețeaua de benzinării, infrastructura de depozitare en-gros și, cu prioritate, infrastructura vitală de pe teritoriul aeroportului pentru a asigura stabilitatea pieței și securitatea energetică a țării”, spune Vladimir Bolea.
Șase localnici din Grinăuți, raionul Rîșcani, trimiși în judecată pentru agresarea preotului care a trecut biserica la Mitropolia Basarabiei # RFI
Șase locuitori din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, au ajuns pe banca acuzaților în dosarul agresării preotului Constantin Turtureanu, care, în vara acestui an, a decis trecerea bisericii din sat de la Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei, la Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române. Procuratura Drochia a finalizat ancheta, iar dosarul a fost trimis în instanță.
Cristian Jardan, la RFI: „Acordul cu Rusia era semnat astfel încât Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului de cultură înainte de termen” # RFI
Guvernul Republicii Moldova a decis denunțarea Acordului din 1998 cu Federația Rusă privind înființarea centrelor culturale, document în baza căruia funcționează la Chișinău Centrul Rus de Știință și Cultură, cunoscut ca „Casa Rusă”. Măsura vine după ani de critici privind activități cu caracter propagandistic derulate de această instituție, dar și după ce autoritățile de la Chișinău anunțaseră, încă din februarie 2025, intenția de a o închide. De ce, totuși, centrul a continuat să funcționeze până acum? Ministrul Culturii, Cristian Jardan, explică într-un interviu pentru RFI că motivul ține de caracterul juridic al acordului internațional, care nu permite denunțarea sa înainte de termen.
Aproape 7 milioane de ucraineni au fugit din țară din cauza războiului. În România au beneficiat de protecție temporară aproape 170 de mii de ucraineni. Însă, dacă Ucraina nu rezista în fața invaziei rusești, România ar fi trebuit să se aștepte și la alți refugiați, cetățenii moldoveni. Despre asta ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
„Scăpăm de un instrument de propagandă al Federației Ruse”. De ce închiderea „Casei Ruse” de la Chișinău e mai mult decât un gest simbolic # RFI
Guvernul de la Chișinău a demarat procedurile de denunțare a acordului semnat cu Federația Rusă în 1998 privind funcționarea centrelor culturale pe bază de reciprocitate. Decizia, prezentată de noul ministru al Culturii, Cristian Jardan, marchează închiderea „Casei Ruse” — instituție considerată de autorități un instrument de propagandă, nu un centru cultural.
Declarația a fost făcută la RFI România de Lorina Bălteanu, poetă și scriitoare din Republica Moldova. A studiat la Institutul "Maxim Gorki" din Moscova, iar acum trăiește în Paris. Lorina Bălteanu a făcut jurnalism cultural și a fost primul director al Fundației Soros Moldova, postură din care a contribuit la încurajarea societății civile și la susținerea sectorului cultural independent.
5 noiembrie 2025
Închiderea Centrului cultural rus din R. Moldova, prima decizie a noului Guvern de la Chișinău # RFI
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu a avut în această dimineață prima ședință după învestire, iar primul punct pe agendă a fost denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind funcționarea Centrului Cultural rus în R. Moldova.
Hărțuirea jurnaliștilor în era digitală: „E ușor să ataci un om online. Dar greșit e să nu reacționezi” — Mariana Rață, TV8 # RFI
În Republica Moldova, amenințările la adresa jurnaliștilor nu mai sunt episoade izolate, ci semnele vizibile ale unui război hibrid care are o nouă țintă: presa factuală și cu rigoare democratică. Jurnalista Mariana Rață, moderatoare a emisiunii „Cutia Neagră” la TV8, a fost recent amenințată cu moartea, printr-un mesaj vocal trimis de un simpatizant politic. Cazul a fost calificat drept grav de către organizațiile de media din țară și din străinătate, iar Platforma Consiliului Europei pentru protecția jurnalismului a emis o alertă oficială. Dar incidentul nu este unul izolat.
Republica Moldova se pregătește să încheie negocierile de aderare la UE în 2028. Ambiția Chișinăului s-ar putea lovi de refuzul unor state eurosceptice, cum ar fi Ungaria sau Slovacia. Culmea, există și în România anumite forțe politice care s-ar opune aderării Moldovei la UE. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari le expune argumentele în „Cronica lui Vitalie”.
Președinta Maia Sandu declară la Bruxelles că este imperios necesar ca UE să găsească în următoarele luni o soluție pentru a debloca negocierile pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei. „Cel mai bun mod de a apăra pacea Europei este de a-i extinde spațiul de pace. Dacă Moldova rămâne în afara Uniunii, va continua să fie o verigă lipsă în securitatea UE și a Ucrainei, iar Rusia se va regrupa și va lovi din nou. „Cetățenii noștri trebuie să vadă, prin fapte, că ușa Europei este deschisă — și că locul Moldovei este înăuntru”, a mai declarat președinta Maia Sandu la Bruxelles.
4 noiembrie 2025
Maia Sandu la Bruxelles: este vital ca UE să găsească o soluție la impasul în negocierile cu Moldova și Ucraina # RFI
Președinta Maia Sandu declară la Bruxelles că Republica Moldova își dorește să fie țară democratică și parte a lumii libere, statut pe care i-l poate asigura doar calitatea de membru al UE, mai ales că Rusia nu va renunța la intenția de a o deturna, chiar dacă a pierdut ultimele trei alegeri în Republica Moldova. Aflată într-o vizită de lucru la Bruxelles, Maia Sandu a participat și la o conferință dedicată subiectului extinderii Uniunii Europene, organizată de Euronews.
Republica Moldova accelerează drumul spre Uniunea Europeană. Odată ce obiectivul aderării a fost înscris în Constituție, interesul pentru educația tinerilor în domeniul integrării europene crește vizibil. Peste două sute de tineri din Republica Moldova, dar și studenți basarabeni aflați la studii peste Prut, au participat la un curs special conceput pentru a înțelege, pas cu pas, ce înseamnă „Integrarea Europeană – de la zero”.
Guvernul Munteanu, prima criză logistică: sancţiunile împotriva LUKOIL şi vulnerabilitatea aprovizionării la Aeroportul Internaţional Chișinău # RFI
Sancțiunile internaționale impuse grupului rus LUKOIL, ce vor intra în vigoare la 21 noiembrie 2025, reprezintă prima criză majoră pe care va trebui să o gestioneze guvernul Munteanu. Sarcina este clară și complexă: asigurarea continuității aprovizionării cu combustibil pentru aeronave la Aeroportul Internațional Chișinău, unde LUKOIL rămâne singurul furnizor. Această situație expune vulnerabilități critice în infrastructura de aprovizionare și pune presiune asupra autorităților de a găsi rapid soluții pentru a evita perturbări ale traficului aerian.
Republica Moldova și România își anunță revenirea în concursul de muzică paneuropean Eurovision. Anunțul a fost făcut de televiziunile de stat de la Chișinău și de la București. Contestat de foarte mulți, în special de Federația Rusă, Eurovision rămâne un concurs care stârnește foarte mult interes și atrage o audiență uriașă. De ce? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Prima provocare a Guvernului Munteanu: cum gestionează dependența R.Moldova de carburanții de la Lukoil? # RFI
Abia intrat în funcție, noul cabinet de miniștri de la Chișinău este pus în fața primei provocări, legate tot de influența energetică a Rusiei în regiune: sancţiunile americane impuse companiei Lukoil au scos la iveală încă o vulnerabilitate semnificativă a Republicii Moldova – dependența instituțiilor publice și a aeroportului Chișinău de furnizorul rus.
”Ajutor la contor”. Aproape 100 de mii de moldoveni au solicitat compensații la energie, în prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma guvernamentală # RFI
Consumatorii casnici din R.Moldova se pot înscrie în programul guvernamental ”Ajutor la contor” pentru a primi compensații la energie pentru perioada sezonului rece 2025-2026. Toate gospodăriile eligibile vor primi compensația sub formă de bani. Doar în prima zi de la lansarea înregistrării, pe 3 noiembrie, au depus cereri în jur de 100.000 de solicitanți. Programul guvernamental se desfășoară în condiții similare cu cele din sezonul rece anterior, fără modificări în procedura de înregistrare.
Maia Sandu, într-o vizită de lucru la Bruxelles. Comisia Europeană publică astăzi raportul de extindere # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, face, marți, o vizită de lucru la Bruxelles unde va avea întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt. Vizita are loc în ziua în care Comisia Europeană publică raportul de extindere, o evaluare detaliată a progreselor înregistrate în ultimul an de statele candidate pentru aderarea la UE, inclusiv R.Moldova.
3 noiembrie 2025
Noul Guvern de la Chișinău – un executiv continuității, pe un fundament zidit deja anii trecuți de guvernarea pro-europeană # RFI
Noul Guvern condus de Alexandru Munteanu nu vine pe loc gol, așa cum s-a întâmplat la primul mandat al Partidului Acțiune și Solidaritate, ci va fi un executiv al continuității, care va funcționa pe o bază creată deja de guvernarea pro-europeană în anii trecuți, spune la RFI președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, Angela Grămada, expertă a proiectului Moldova Zoom.
Uniunea Europeană înseamnă o viață mai bună pentru cetățeni, înseamnă salarii și pensii mai mari. Observăm asta foarte ușor comparând România și Republica Moldova. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari ne prezintă cifrele în „Cronica lui Vitalie”.
Noul Guvern de la Chișinău a intrat în atribuții și a fost felicitat de București, Kiev și Bruxelles # RFI
După ce a primit vineri votul de învestitură în Parlament, iar sâmbătă a depus jurământul în fața președintei Maia Sandu, noii miniștri ai Guvernului Munteanu sunt prezentați luni echipelor din ministere. Analizăm noua echipă și prioritățile executivului care și-a intrat în atribuții la Chișinău cu președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, Angela Grămada, expertă a proiectului Moldova Zoom, pe care o avem astăzi invitată în studiou.
1 noiembrie 2025
Maia Sandu a semnat decretul privind numirea Guvernului Munteanu.”Avem neveoie de măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei” # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a semnat, sâmbătă, decretul privind numirea Guvernului Munteanu.”Avem nevoie de măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei prin atragerea investițiilor, prin creșterea competitivității și productivității. Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă vom valorifica fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană. În fața Dvs se află o țară care are nevoie de încredere și de rezultate”, a declarat Maia Sandu, la ceremonia de depunere a jurământului a noului Guvern.
La Chișinău, noul Cabinet de Miniștri, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul în fața președintei Maia Sandu și a speakerului Parlamentului, Igor Grosu. Se întâmplă după ce noul Executiv a primit, vineri, votul de încredere al Legislativului.
31 octombrie 2025
Noul Guvern de la Chișinău, învestit. Alexandru Munteanu: Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă și lucrează, nu unul populist # RFI
Cabinetul de Miniștri de la Chișinău, condus de Alexandru Munteanu, a fost învestit în acestă seară. După o ședință ce a durat mai bine de opt ore, deputații din majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate au votat pentru echipa și programul prezentat de Munteanu. Opoziția parlamentară nu a susținut noul Guvern.
Comentator, la RFI: Programul Guvernului Munteanu, ambițios. Ținta 2028 pentru aderarea la UE, stimularea investițiilor, obiectiv dificil de atins # RFI
La Chișinău, candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a mers, vineri, în Parlament, împreună cu noua sa echipă pentru a cere votul de încredere al deputaților.”Programul Guvernului Munteanu seamănă cu programul electoral al PAS-ului, este unul ambițios. Ținta anul 2028 pentru ca să încheiem procesul de integrare europeană sau să stimulăm investiții de aproape 4 mlrd de euro e un obiectiv dificil de atins în condițiile în care războiul din Ucraina continuă”, spune în interviuș Moldova Zoom, comentatorul Nicolae Negru.
La Edineț și Cupcini: tarife mari, apă proastă - o stație nouă finanțată de UE promite apă potabilă pentru 25 de mii de consumatori # RFI
Locuitorii din raionul Edineț spun că plătesc printre cele mai scumpe tarife la apă din nordul Republicii Moldova, dar la robinet primesc adesea o apă maronie, cu rugină și miros neplăcut. La Cupcini, serile de vară sunt și mai grele: duhoarea de canal vine de la o stație de epurare veche, care nu mai face față. Probleme documentate în ultimii ani de NordNews, în urma plângerilor repetate ale oamenilor din zonă.
Franța, în vizorul propagandei rusești. Expert: „Obiectivul Kremlinului este să paralizeze ajutorul european pentru Ucraina și Moldova” # RFI
Potrivit Tatianei Cojocari, expertă Watchdog și sociologă, propagandiștii și trolii ruși s-au reactivat după o pauză electorală, concentrându-și atenția asupra Franței. Într-un interviu pentru RFI, Cojocari explică de ce Parisul a devenit ținta principală a dezinformării și cum Kremlinul urmărește influențarea opiniei publice europene.
În regiunea transnistreană au fost comemorate Victimele Reprimărilor Politice din perioada sovietică. Numai că așa-zisele autorități de la Tiraspol nu au spus că torționarii au fost comuniștii, bolșevicii care au omorât mii de oameni. Despre această situație inedită ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
La Chișinău astăzi este învestit noul Guvern condus de economistul Alexandru Munteanu. Se întâmplă la exact o săptămână de la desemnarea candidatului. Noua echipă și programul de guvernare este analizat de invitatul de astăzi la Moldova Zoom, analistul politic de la Chișinău, Nicolae Negru. „Programul guvernului Munteanu seamănă cu programul electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate, este unul ambițios. Ținta, anul 2028, pentru ca să încheiem procesul de integrare europeană, să ne facem temele sau să stimulăm investiții de aproape 4 miliarde euro – o sarcină foarte ambițioasă în condițiile în care războiul din Ucraina continuă”, spune Nicolae Negru, în interviul realizat de Valeria Vițu.
Nicu Popescu, numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Maia Sandu a semnat decretul # RFI
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea fostului ministru de Externe, Nicu Popescu, în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.
30 octombrie 2025
Analist de la Chișinău: Fără influența Rusiei, Transnistria ar putea fi reintegrată de Republica Moldova în 5-7 ani # RFI
Moscova va folosi toate pârghiile pentru a destabiliza Republica Moldova prin intermediul regiunii transnistrene. Fără influența Rusiei, regiunea separatistă Transnistria ar putea fi reintegrată de Republica Moldova în 5-7 ani, cu sprijinul partenerilor occidentali, declară la RFI analistul politic de la Chișinău, Alexandru Slusari, invitatul Moldova Zoom.
„Nu suntem o generație pierdută”. Tinerii jurnaliști din România și Republica Moldova, vocea noii prese europene # RFI
Douăzeci de tineri profesioniști din domeniul mass-media, veniți din diferite regiuni ale României și Republicii Moldova, au participat la cea de-a treia ediție a Programului de instruire al Parlamentului European pentru tinerii jurnaliști. Scopul programului este de a consolida competențele în domeniul Uniunii Europene și de a contribui la o mai bună înțelegere a democrației parlamentare și a valorilor europene.
Retragerea parțială a trupelor americane din România a stârnit reacții mixte la București și interes în toată regiunea. În timp ce în capitala României se discută intens dacă această decizie slăbește poziția țării în fața Rusiei, la Chișinău tonul este mai calm. Experții spun că nu e vorba despre o retragere propriu-zisă, ci despre o reașezare strategică a prezenței americane în Europa de Est. Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, și analistul Mihai Isac explică, într-un dialog cu RFI, de ce decizia Washingtonului nu ar trebui să provoace îngrijorare — și cum se schimbă, de fapt, logica apărării în regiune.
Pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, în Republica Moldova a fost inaugurat un cimitir al soldaților români morți în Al Doilea Război Mondial. Au fost sfințite 20 de cruci și o troiță pe care au fost scrise numele celor morți. Un moment de reconciliere și de comemorare, care a fost transformat de Rusia într-o nouă ocazie pentru a căuta naziști români. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari a citit știrile din presa rusă și ne explică în „Cronica lui Vitalie”.
Experții de la Chișinău: Nici România, nici regiunea nu devin mai vulnerabile odată cu retragerea militară parțială a SUA # RFI
29 octombrie 2025
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Europa trebuie să crească. Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate # RFI
”Europa trebuie să crească. Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera spațiului Schengen. Pacea nu poate supraviețui fără integritatea informației, iar democrațiile nu pot supraviețui fără cei care o protejează”, declară președinta R.Moldova, Maia Sandu, prezentă la Forumul Păcii de la Paris. Șefa statului a ținut un discurs, în această seară, la sesiunea dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente.
Biroul Parlamentului European va fi inaugurat, pe 7 noiembrie, la Chișinău, în prezența Robertei Metsola # RFI
Biroul Parlamentului European va fi inaugurat, pe 7 noiembrie, la Chișinău, în prezența președintei PE, Roberta Metsola, care va efectua o vizită în R.Moldova, la începutul lunii viitoare. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele PE, Victor Negrescu, în cadrul primei vizite a unui oficial european la Chișinău, după alegerea noului Parlament al R. Moldova. Europarlamentarul PSD susține că acum Biroul Parlamentului European este operațional.
Chișinăul și-a exprimat și intenția de a participa la construcția următorului bloc de la Cernavodă # RFI
Republica Moldova își dorește să extindă cooperarea cu România în domeniul energetic. După ce a semnat un contact cu Neptun Deep, care îi va acoperi peste un sfert din consumul intern de gaze, Chișinăul are în vedere și o participare la construcția următorului bloc de la Cernavodă, declară la RFI ministrul în exercițiu al Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, invitat la emisiunea Moldova Zoom.
