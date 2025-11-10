Roberta Metsola, vizită oficială în R. Moldova

12:30

Guvernul Republicii Moldova a decis denunțarea Acordului din 1998 cu Federația Rusă privind înființarea centrelor culturale, document în baza căruia funcționează la Chișinău Centrul Rus de Știință și Cultură, cunoscut ca „Casa Rusă”. Măsura vine după ani de critici privind activități cu caracter propagandistic derulate de această instituție, dar și după ce autoritățile de la Chișinău anunțaseră, încă din februarie 2025, intenția de a o închide. De ce, totuși, centrul a continuat să funcționeze până acum? Ministrul Culturii, Cristian Jardan, explică într-un interviu pentru RFI că motivul ține de caracterul juridic al acordului internațional, care nu permite denunțarea sa înainte de termen.