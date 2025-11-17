Transnistria, încotro?

11:20

Încă o criză de gestionat pentru autoritățile de la Chișinău – autonomia găgăuză, controlată de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor este într-un vid de putere, iar Chișinăul ar trebui să se asigure că noile alegeri de acolo vor fi corecte și vor readuce regiunea într-o logică democratică. Mandatul actualului Legislativ local – Adunarea Populară – expiră, însă noi alegeri nu pot fi organizate pentru că aceeași Adunare Populară a desființat acum doi ani Comisia Electorală din autonomie. Șefa puterii executive, bașcana regiunii Evghenia Guțul, va sta în închisoare în următorii șapte ani, condamnată pentru corupție electorală și finanțarea ilegală a partidelor lui Ilan Șor. Iar vineri și-a prezentat demisia președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov. „Constantinov a comis mai multe crime și vrea să scape de răspundere și cred că va încerca să fugă din Republica Moldova”, spune la RFI directorul portalului Nokta din Comrat, jurnalistul Mihail Sirkeli, într-un interviu realizat de Valeria Vițu.