Ion Ceban a prezentat raportul a doi ani de activitate

13:00

Doi străini au fost îndepărtați sub escortă de autoritățile moldovene, după ce au trecut ilegal frontiera și au rămas pe teritoriul Republicii Moldova fără documente sau autorizații de ședere. Autoritățile responsabile pentru imigrație au dispus măsura de îndepărtare sub escortă în cazul a doi cetățeni străini care au fost depistați în situație de trecere ilegală […] Articolul Doi străini îndepărtați sub escortă din Republica Moldova după trecerea ilegală a frontierei apare prima dată în Subiectul Zilei.