Ion Ceban a prezentat raportul a doi ani de activitate
Subiectul Zilei, 16 noiembrie 2025 02:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de doi ani de activitate în cadrul celui de-al doilea mandat. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației municipale, experți și cetățeni. În prezentare, edilul a menționat că Primăria Chișinău gestionează în acest moment cel mai mare portofoliu de proiecte investiționale din țară, în valoare
• • •
Acum 6 ore
02:30
Ieri
14:30
Sancțiunile SUA împotriva a două companii petroliere rusești au determinat creșterea graduală a prețului de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei pe piața din Republica Moldova, care este dependentă 100% de importuri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că majorarea înregistrată în cazul motorinei este mai semnificativă, din cauza cererii ridicate
14:30
Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni: „Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine!” # Subiectul Zilei
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în care a fost aleasă din partea Partidului Nostru, pentru a-și continua activitatea în administrația publică locală. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj adresat locuitorilor orașului și întregului raion. Potrivit Stelei Onuțu, hotărârea de a renunța la funcția de parlamentar este
12:40
Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! # Subiectul Zilei
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și de a rămâne
12:30
O grupare specializată în introducerea drogurilor în Republica Moldova prin contrabandă și distribuirea lor prin aplicația Telegram a fost destructurată de oamenii legii. În rețea erau implicați cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova, cu vârste între 17 și 32 de ani. Pe parcursul a două luni, anchetatorii au documentat activitatea a patru suspecți: trei
12:10
O furtună G4 face aurora boreală vizibilă în Europa Centrală — mii de oameni au privit la cerul luminat # Subiectul Zilei
În urma unei furtuni geomagnetice intense de nivel G4, tot mai mulți locuitori din Europa Centrală au putut observa fenomenul rar al aurorei boreale, relatează mai multe surse media. Cerul nocturn s-a luminat în nuanţe verzi şi violete, creând un spectacol natural spectaculos în regiunile unde acest fenomen apare foarte rar. Fenomenul a fost cauzat de o
12:10
Republica Moldova este în doliu după ce Efim Zubcu, fost deputat și personalitate cunoscută în viața publică, a încetat din viață. Vestală tragica a fost confirmată de surse apropiate familiei și de figuri politice care au transmis mesaje de condoleanțe. Zubcu a avut o carieră politică importantă, implicându-se în mai multe inițiative parlamentare și sociale care
11:00
Tragedie la o clinică stomatologică din București: o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie # Subiectul Zilei
O fetiță de aproximativ doi ani a murit după ce i s-a administrat anestezie intravenoasă într-o clinică stomatologică din București. Procedura a decurs inițial normal, însă la scurt timp copilul a prezentat semne de instabilitate și a intrat în stop cardio-respirator. Echipa medicală a încercat resuscitarea timp de mai multe minute, însă fetița nu a
10:30
Apel umanitar: Marius Șendrea are nevoie urgentă de sprijin pentru tratamentul împotriva leucemiei # Subiectul Zilei
Un apel umanitar a fost lansat pentru a-l ajuta pe Marius Șendrea, un tânăr din localitatea Burlacu, raionul Cahul, diagnosticat recent cu leucemie acută, o afecțiune gravă care necesită tratament urgent și costisitor. Familia și apropiații transmit că situația este critică, iar cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile lor financiare. Potrivit rudelor, Marius este un tânăr
10:30
Alarmă în sănătatea copiilor: 20,7% dintre elevii de 7 ani prezintă greutate excesivă # Subiectul Zilei
Un studiu național recent privind supravegherea obezității la copii arată că unul din cinci elevi de clasa I (aproximativ 20,7%) prezintă exces ponderal. Potrivit datelor, o parte dintre acești copii sunt deja diagnosticați cu obezitate, iar alții au doar supraponderabilitate — semn al unei tendințe crescânde. Rezultatele fac parte din runda a șasea a Inițiativei europene COSI, implementată
10:30
O ambulanță, lovită la intersecția Vasile Alecsandri cu Ștefan cel Mare din Chișinău # Subiectul Zilei
Ieri seară, 13 noiembrie, la intersecția străzii Vasile Alecsandri cu bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău, o ambulanță de model Ford a fost implicată într-un accident rutier, colizionând cu un automobil Toyota. Potrivit informațiilor preliminare transmise de Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, în urma impactului nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Accidentul a fost surprins de o cameră
09:20
Compania Publică „Teleradio-Moldova" (TRM) se află în centrul unui scandal major, în urma unui audit al Curții de Conturi pentru anii 2023–2024, care scoate la iveală un set amplu de nereguli — de la cheltuieli excesive, până la conflicte de interese la vârful instituției. Potrivit raportului contabil, TRM a depășit bugetul aprobat cu aproximativ 21,5 milioane
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Fracţiunea parlamentară Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a înaintat o cerere pentru organizarea de audieri urgente în Parlament pe tema traficului şi consumului de droguri, solicitând un răspuns clar din partea autorităţilor şi implicarea instituţiilor de aplicare a legii. PSRM acuză faptul că fenomenul drogurilor a căpătat o dimensiune critică în Republica Moldova şi că este
00:20
Primarul Capitalei anunță prioritățile pentru 2026: centura Chișinău, poliția locală și legea parcărilor # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat de la tribuna Parlamentului că rămâne în funcția de edil al Chișinăului, subliniind că își respectă promisiunea făcută alegătorilor. El a precizat că aceasta a fost ultima zi în care, potrivit legii, putea cumula funcția de deputat cu cea de primar. „Atunci când promit – eu fac. Acesta este
13 noiembrie 2025
17:30
Ședința de judecată privind limitarea activității Partidul Moldova Mare, întreruptă din nou # Subiectul Zilei
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru pentru examinarea cererii de limitare a activităţii Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost întreruptă din nou. Instanța a anunțat că audierea va fi reluată la o dată ulterioară. Motivul întreruperii îl reprezintă solicitarea prezentării unor documente suplimentare și, potrivit avocatului formaţiunii, cererea de
17:00
Un grav accident rutier a avut loc în municipiul Chișinău, în care un automobil BMW s-a ciocnit violent cu un camion. Impactul a fost puternic, iar BMW-ul a suferit avarii considerabile, fiind aproape distrus în urma coliziunii. Martorii oculari au declarat că accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive și a lipsei de prudență la
16:40
Centrul Naţional pentru Energie Durabilă lansează apel pentru audituri energetice gratuite în blocurile locative din Republica Moldova # Subiectul Zilei
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) a lansat un apel pentru asociațiile de locatari interesate să beneficieze de audituri energetice gratuite la blocurile multietajate de locuințe. Auditul energetic va servi drept bază pentru implementarea ulterioară a măsurilor de eficiență energetică. Asociațiile selectate vor primi asistență tehnică gratuită pentru elaborarea auditului, iar ulterior vor putea accesa
16:40
Partidul Nostru propune ca persoanele cu dizabilități să primească simultan pensia de vârstă și pensia de dizabilitate din 2026 # Subiectul Zilei
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru" a susținut modificările Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) pentru anul curent și, totodată, propune ca, din 2026, persoanele cu dizabilități să primească atât pensia de vârstă, cât și pensia de dizabilitate! „Fracțiunea Partidului Nostru susține proiectul de lege privind modificarea Bugetului Asigurărilor Sociale, pentru că este vorba despre oameni. Avem
16:20
Calea Ferată din Moldova: Lucrările la conexiunea feroviară Cantemir-Fălciu avansează # Subiectul Zilei
Calea Ferată din Moldova a anunţat că lucrările la tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu, la graniţa dintre Republica Moldova şi România, înregistrează progrese notabile. Până la data de 9 iunie 2025 a fost finalizată montarea a 550 m de linie feroviară cu ecartament larg, între staţia Prut şi platforma de încărcare-descărcare a mărfurilor. Segmentul Cantemir-Fălciu, cu o
16:20
Drumul de acces spre satul Budești, pe segmentul cuprins între traseul național M5 și strada Bălțata din localitate, se află în ultima etapă de reparație capitală. Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția Mobilitate Urbană, desfășoară în prezent lucrările de așternere a ultimului strat de asfalt. Artera este una esențială pentru locuitorii din Budești, deoarece asigură accesul către
15:00
Zelenski avertizează: Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa până în 2029 # Subiectul Zilei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Vladimir Putin pregătește o invazie de amploare în Europa, estimând că aceasta ar putea avea loc în perioada 2029–2030. Liderul ucrainean a declarat că Rusia își extinde rapid capacitățile de producție militară și investește masiv în dezvoltarea de armament, ceea ce indică intenția clară de a continua agresiunea
14:40
Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital cu răni după ce automobilul său de marca BMW, pe care îl conducea cu viteză excesivă, a derapat, s-a răsturnat şi s-a aprins pe un traseu din raionul Edineț, în jurul orei 03:00. În interiorul maşinii se mai afla un pasager de 18 ani, care
14:00
Procuratura raionului Ungheni a anunțat condamnarea a doi bărbați, de 39 și 23 de ani, pentru circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari, în scop de înstrăinare. Potrivit sentinței Judecătoriei Ungheni: Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2024–2025, cei doi, împreună cu alte persoane neidentificate, au fost implicați în păstrarea și comercializarea de PVP, mefedronă,
14:00
Renato Usatîi: Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la combustibil și a evita înțelegerile de cartel! # Subiectul Zilei
Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la combustibil și a evita înțelegerile de cartel! Declarația a fost făcută de președintele Fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", Renato Usatîi. „Deținerea acestor active de către o companie de stat ar fi un beneficiu foarte mare pentru cetățeni, deoarece
14:00
Vicepreședintele Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a cerut Guvernului realizarea fără întârzieri a proiectului Spitalului Regional Bălți # Subiectul Zilei
Vicepreședintele Fracțiunii „Partidul Nostru", Elena Grițco, a atras atenția în Parlament asupra întârzierilor și reducerilor bugetare care ar putea afecta proiectele capitale din nordul țării, în special Spitalul Regional Bălți. În plenul parlamentului ea a adresat o întrebare ministrului finanțelor privind modul în care aceste reduceri ar putea afecta implementarea proiectului. Ministrul a dat asigurări
14:00
Primarul Nina Cereteu a cerut în Parlament claritate privind salariile angajaților din grădinițe # Subiectul Zilei
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a cerut în Parlament ca Guvernul să stabilească clar valoarea de referință a salariilor pentru angajații din instituțiile de educație timpurie, pentru anul 2026. „Este o solicitare din partea tuturor administrațiilor publice locale din țară. Doi ani la rând, administrațiile publice locale aprobă bugetele în condițiile legii privind
13:00
Un grup criminal organizat specializat în contrabandă cu țigarete a fost destructurat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS. Gruparea era implicată în scoaterea ilicită de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, folosind ruta feroviară Chișinău–București. Potrivit Poliției, un grup de persoane, identitatea unora urmează
12:40
Trenul Chişinău‑Iaşi funcţionează doar vineri, sâmbătă şi duminică — decizia neanunţată crează confuzie printre pasageri # Subiectul Zilei
Calea Ferată din Moldova (CFM) a redus semnificativ frecvenţa trenurilor pe ruta internaţională Chişinău‑Iaşi. În locul circulaţiei zilnice, trenul va funcţiona doar în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Mulţi pasageri care s-au prezentat la gară pentru a călători în
12:10
Accident grav în Coreea de Sud: Două femei au murit, 18 persoane rănite după ce un camion a intrat într‑o piață # Subiectul Zilei
Un accident grav a avut loc joi într-o piață aglomerată din orașul Bucheon, Coreea de Sud. Un camion a intrat în mulțime, provocând moartea a două femei și rănirea a 18 persoane. Camionul a pătruns inițial în marșarier pe o distanță de aproximativ 28 de metri, apoi a accelerat înainte pe circa 150 de metri […] Articolul Accident grav în Coreea de Sud: Două femei au murit, 18 persoane rănite după ce un camion a intrat într‑o piață apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Elena Grițco: Propunem desființarea Consiliilor raionale și redirecționarea fondurilor direct către localități. Mecanisme există, este nevoie de voință politică! # Subiectul Zilei
Partidul Nostru insistă pe desființarea Consiliilor raionale, pentru a elimina fenomenul distribuirii banilor în localității pe criterii de apartenență la partide de guvernare. Declarația a fost făcută de vicepreședinta fracțiunii parlamentare Partidul Nostru, Elena Grițco, la postul de televiziune ONE TV. Deputata a declarat că reforma administrativ-teritorială este tergiversată de ani buni, fiind amânată constant […] Articolul Elena Grițco: Propunem desființarea Consiliilor raionale și redirecționarea fondurilor direct către localități. Mecanisme există, este nevoie de voință politică! apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Fosta ministră a Sănătăţii a ieşit public cu o declaraţie fermă, susţinând că angajamentul actualei guvernări de la Chişinău de a combate corupţia este, în fapt, doar un slogan. Ea spune că, în realitate, sistemul funcţionează în continuare după aceleaşi mekanisme, iar în lipsa unor acţiuni concrete şi susţinute, lozinca rămâne doar la nivel de […] Articolul Fosta ministră a Sănătăţii acuză: „Lupta cu corupţia e doar o lozincă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Atac eşuat în Căuşeni: doi bărbaţi primesc sentinţă după tentativa asupra unui soţ şi a unei soţii # Subiectul Zilei
Doi tineri au fost condamnaţi de instanţă în urma unui dosar privind tentativa de tâlhărie asupra unui cuplu din raionul Căuşeni.Potrivit descrierii faptei, cei doi inculpaţi au pătruns într‑o gospodărie unde locuiau un soţ şi o soţie, intenţionând să sustragă bunuri şi bani. Din fericire, acţiunea a fost dejucată înainte de a‑se produce pagube mai […] Articolul Atac eşuat în Căuşeni: doi bărbaţi primesc sentinţă după tentativa asupra unui soţ şi a unei soţii apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
ALTERNATIVA cere depolitizarea instituțiilor statului: „Republica Moldova nu trebuie să fie un stat capturat” # Subiectul Zilei
Fracțiunea parlamentară ALTERNATIVA vine cu o declarație fermă în care solicită depolitizarea instituțiilor-cheie ale Republicii Moldova, subliniind că acestea trebuie să rămână independente într-un stat de drept și candidat la Uniunea Europeană. Parlamentarii constat că, în perioada guvernării PAS, instituțiile statului care prin definiție trebuie să fie neutre și imparțiale au fost capturate și subordonate politic, fiind […] Articolul ALTERNATIVA cere depolitizarea instituțiilor statului: „Republica Moldova nu trebuie să fie un stat capturat” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Instanţa intervine: audierile continuă după aducerea forţată a martorilor în cazul mortalului accident din Boldureşti # Subiectul Zilei
Trei martori au fost aduşi silit miercuri la şedinţa de judecată din dosarul fostului primar al satului Boldureşti, Nicanor Ciochină, acuzat de implicarea într-un accident mortal. Această măsură a fost luată după ce martorii au absentat repetat de la audieri, ceea ce a blocat desfăşurarea normală a procesului. Judecătorul a subliniat importanţa prezenţei martorilor în […] Articolul Instanţa intervine: audierile continuă după aducerea forţată a martorilor în cazul mortalului accident din Boldureşti apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Serviciul Vamal al Republicii Moldova (SV) a alertat publicul asupra apariţiei unui document fals care circulă online şi prin alte canale, prezentat sub forma unei «Scrisori de garanţie / Acord» şi pretinzând că cetăţenii trebuie să achite o sumă de bani pentru eliberarea bagajelor sau alte servicii vamale. Instituţia precizează că: SV comunică exclusiv prin […] Articolul Serviciul Vamal: „Nu plătiţi taxele solicitate prin acest document – e fals” apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Forţele de ordine din Republica Moldova au descins, în cadrul unei ample operaţiuni, la mai multe sedii şi domicilii asociate unui partid politic. Ancheta vizează suspiciuni de finanţare ilegală, spălare de bani şi corupere electorală. Potrivit comunicatelor, sunt implicate zeci de percheziţii în mai multe localităţi — acestea vizează membri, simpatizanţi şi funcţionari ai formaţiunii […] Articolul Poliţia declanşează percheziţii la sediile unui partid politic apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Impact nocturn pe strada Socoleni: Toyota loveşte o maşină oprită, unul dintre autovehicule se incendiază # Subiectul Zilei
În noaptea trecută, în jurul orei 00:40, pe strada Socoleni din municipiul Chişinău s-a produs un serios accident rutier. Un automobil marca Toyota, condus de un bărbat în vârstă de 31 de ani, a tamponat din spate o altă Toyota ce staţiona regulamentar, la volanul căreia se afla un bărbat de 53 de ani. Impactul […] Articolul Impact nocturn pe strada Socoleni: Toyota loveşte o maşină oprită, unul dintre autovehicule se incendiază apare prima dată în Subiectul Zilei.
12 noiembrie 2025
18:10
„Guvernaţi şi pentru noi! Nu doar pentru voi!” — sindicatele cer stoparea austerităţii şi majorări salariale # Subiectul Zilei
Sute de sindicaliști români au protestat miercuri în centrul Bucureștiului față de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Manifestanții au cerut majorarea salariului minim pe economie, oprirea reformelor care prevăd reducerea salariilor și a posturilor din sectorul bugetar, precum și combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale. Protestul a început în Piața Victoriei, în fața sediului […] Articolul „Guvernaţi şi pentru noi! Nu doar pentru voi!” — sindicatele cer stoparea austerităţii şi majorări salariale apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:50
Încă cinci deputaţi ai Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) părăsesc Parlamentul # Subiectul Zilei
Cinci deputaţi ai PAS — Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel — au anunțat că vor renunța la mandatele de parlamentari şi vor continua activitatea pe care o desfășurau anterior. Prezent la conferință de presă, Igor Grosu a mulțumit foștilor colegi pentru munca depusă şi a precizat că respectă decizia, luată […] Articolul Încă cinci deputaţi ai Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) părăsesc Parlamentul apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Doi bărbați au fost reținuți în flagrant de poliție în momentul în care plasau substanțe narcotice în ascunzișuri special amenajate. Ancheta a arătat că cei doi erau implicați într‑o schemă de comercializare a drogurilor, utilizând metode de depozitare pentru a evita contactul direct cu consumatorii. În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat cantități semnificative […] Articolul Doi bărbați reținuți în flagrant în timp ce plasau droguri în ascunzișuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Ministrul Sănătăţii: „Se fac verificări de amploare la USMF după cazul diplomelor false” # Subiectul Zilei
Ministrul Sănătăţii, Emil Ceban, a declarat că sunt în derulare verificări extinse în cadrul Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF) ca urmare a scandalului privind diplomele de medic specialist obţinute de medicii moldoveni care activează în România. Potrivit ministrului, instituţia şi autorităţile competente analizează individual dosarele tuturor rezidenţilor înmatriculaţi în perioada […] Articolul Ministrul Sănătăţii: „Se fac verificări de amploare la USMF după cazul diplomelor false” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Sancțiunile internaționale asupra Lukoil ridică riscuri pentru stabilitatea energetică și prețuri # Subiectul Zilei
Denis Șova, consilier municipal al Partidului Nostru: Este clar că problema cu Lukoil va fi rezolvată, dar cu ce preț și cine va plăti acest preț? Modul în care autoritățile gestionează crizele economice și energetice afectează direct cetățenii și asta pentru că ”soluțiile” găsite de guvernare provoacă scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de […] Articolul Sancțiunile internaționale asupra Lukoil ridică riscuri pentru stabilitatea energetică și prețuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Agenția Servicii Publice (ASP) a emis un comunicat public în care precizează că cazul în care o angajată a fost reținută pentru presupusă mită de 15 000 eur „nu are nicio legătură cu domeniul de activitate al instituției şi nici cu atribuţiile de serviciu ale persoanei vizate”. Instituția ia atitudine și afirmă că „promovează toleranţă zero faţă de […] Articolul ASP, reacție oficială după reținerea unei angajate pentru mită apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Scandal în învăţământ: profesoară din R. Moldova titularizată ilegal în acest timp îndelungat # Subiectul Zilei
O profesoară din Republica Moldova a predat limba franceză în învăţământul românesc timp de 26 de ani, deşi dosarul său era incomplet şi nu existau acte legale care să permită titularizarea în această situaţie.Ministerul Educaţiei din România a cerut recuperarea prejudiciului întrucât salariile au fost încasate ilegal pe această perioadă. Femeia a fost încadrată ca […] Articolul Scandal în învăţământ: profesoară din R. Moldova titularizată ilegal în acest timp îndelungat apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Un bărbat din raionul Cantemir a fost reținut după ce oamenii legii l-au surprins în timp ce ambala droguri în locuința concubinei sale. Acțiunea a avut loc în contextul unei investigații mai ample privind comercializarea ilicită de substanțe narcotice. Ancheta indică faptul că suspecţii utilizau domiciliul femeii pentru pregătirea drogurilor ce urmau a fi distribuite […] Articolul Bărbat din Cantemir prins în timp ce ambala droguri în locuinţa concubinei apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Un grav accident rutier a avut loc la ieşirea din satul Lozova, pe traseul R-25, între localităţile Lozova şi Micleuşeni din raionul Străşeni. Un bărbat de 65 de ani, aflat la volanul unui Mitsubishi, a pierdut controlul asupra maşinii, a ieşit pe contrasens şi a tamponat frontal un automobil Suzuki, condus de o femeie de […] Articolul Grav accident rutier la Lozova: un şofer şi doi pasageri decedaţi apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Celebrul compozitor, pianist și realizator de televiziune Horia Moculescu a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală uriașă și o carieră de peste șase decenii dedicată muzicii românești. Artistul s-a stins după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat, fiind internat în ultimele zile […] Articolul A plecat maestrul: Horia Moculescu, compozitor emblematic al muzicii româneşti apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Cinci persoane cercetate pentru transportarea și comercializarea ilegală a alcoolului etilic # Subiectul Zilei
Cinci persoane se află sub cercetare penală după ce au fost identificate într-o schemă de transport și comercializare ilegală a alcoolului etilic pe teritoriul Republicii Moldova, fără autorizații și acte de proveniență. Autoritățile au deschis o cauză penală în care sunt implicate cinci suspecți bănuiți că au transportat alcool etilic fără documente și l‑au comercializat […] Articolul Cinci persoane cercetate pentru transportarea și comercializarea ilegală a alcoolului etilic apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Deficitul și cheltuielile exagerate, provocări majore pentru bugetul anului viitor # Subiectul Zilei
Bugetul de stat pentru 2026 reprezintă primul test major pentru noul Guvern și întreaga țară, punând în balanță echilibrul între venituri, cheltuieli, deficit și datoria publică, într-o perioadă de creștere economică modestă și nevoi sociale tot mai mari. Bugetul de stat 2026 – un test pentru noul Guvern și pentru întreaga țară În ultimii ani, […] Articolul Deficitul și cheltuielile exagerate, provocări majore pentru bugetul anului viitor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Doi străini îndepărtați sub escortă din Republica Moldova după trecerea ilegală a frontierei # Subiectul Zilei
Doi străini au fost îndepărtați sub escortă de autoritățile moldovene, după ce au trecut ilegal frontiera și au rămas pe teritoriul Republicii Moldova fără documente sau autorizații de ședere. Autoritățile responsabile pentru imigrație au dispus măsura de îndepărtare sub escortă în cazul a doi cetățeni străini care au fost depistați în situație de trecere ilegală […] Articolul Doi străini îndepărtați sub escortă din Republica Moldova după trecerea ilegală a frontierei apare prima dată în Subiectul Zilei.
