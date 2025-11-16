LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. După 60 de minute, scorul este 1-1
Moldova1, 16 noiembrie 2025 23:10
LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Israelul a câștigat meciul cu 4-1
LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. După 80 de minute, Israelul conduce cu 2-1
LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. După 65 de minute, Israelul conduce cu 2-1
LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. După 60 de minute, scorul este 1-1
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară au fost așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. Alegeri locale au fost desfășurate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.
LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Scorul la pauză este 1-1
LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Scorul este 1-1
Alegeri locale noi în șase localități. Peste 39% dintre alegători au votat până la închiderea secțiilor de votare
Preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026: Portugalia s-a calificat la turneul final, Ucraina va juca la baraj # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Portugaliei s-a calificat la Cupa Mondială din anul 2026, turneu final ce se va disputa în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În ultima partidă din grupa F, echipa condusă de spaniolul Roberto Martínez a surclasat cu 9:1 pe teren propriu selecționata Armeniei. Lusitanii au dat recital pe Estádio do Dragão din orașul Porto, iar Bruno Fernandes João Neves au marcat câte trei goluri fiecare.
LIVE TEXT. Israel - Republica Moldova, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 # Moldova1
Echipa națională a Republicii Moldova întâlnește selecționata Israelului într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale. Partida se va juca pe stadionul Zimbru din Chișinău și va fi transmisă în direct și doar la Moldova 1, cu începere de la ora 21 și 45 de minute. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
Doi frați din satul Cuizăuca, raionul Rezina gestionează o fermă modernă, dotată cu utilaje care eficientizează munca. Antreprenorii au preluat practici europene și au adus la Cuizăuca o rasă germană de vite. Producția zilnică de lapte depășește o tonă.
Expoziție-târg cu păsări și animale mici, găzduită de Cetatea Soroca. Porumbeii - vedetele zilei # Moldova1
Porumbei, canari și alte păsări exotice au fost adevăratele vedete ale expoziției de la Cetatea Soroca. Copiii și adulții s-au oprit să le admire și, unii chiar, să achiziționeze exemplare rare. Crescătorii de păsări și animale mărturisesc că profesia lor nu le aduce venituri mari, ci le oferă, în schimb, satisfacție.
O expoziție-târg cu păsări exotice, găzduită de Cetatea Soroca. Porumbeii - vedetele expoziției # Moldova1
Primul Congres Național de Pneumologie la Chișinău: „Vom depista mai eficient patologiile cronice” # Moldova1
La Chișinău s-a desfășurat primul Congres Național de Pneumologie, un eveniment de referință pentru comunitatea medicală din Republica Moldova. Specialiști din țară și din România au discutat despre metodele de prevenire și tratament eficient al bolilor respiratorii, considerate o cauză majoră de mortalitate la nivel global.
The "Writers Without Borders" project recently focused on the journalistic career of Romania’s national poet, Mihai Eminescu.
Profesorul român, Ioan Milică, despre activitatea de ziarist a lui Eminescu: „Să privim textele în contextul istoric și cultural” # Moldova1
Proiectul cultural „Scriitori fără frontiere” a adus în prim-plan activitatea de ziarist a marelui poet Mihai Eminescu. La Muzeul Național al Literaturii Române au avut loc discuții despre impactul editorialelor semnate de Eminescu. Invitat special al evenimentului a fost Ioan Milică, director general al Bibliotecii Centrale Universitare din Iași și autorul volumului „Fabrica de fraze: Eminescu în lumea presei”.
VOX // Alegătorii susțin că au votat pentru un viitor mai bun în localitatea lor: „Satul să fie frumos, nu părăsit” # Moldova1
În șase localități din Republica Moldova se desfășoară duminică, 16 noiembrie, alegeri locale noi. Cetățenii care au mers la urne pentru a-și alege primarii și, în unele cazuri, consilierii locali, susțin că au votat pentru o viață mai bună în satul lor.
Profesorul român, Ioan Milică, despre activitatea de ziarist a lui Eminescu: „Să privim textele în contextul lor istoric și cultural” # Moldova1
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa.
Alegeri locale noi în șase localități. Aproximativ 30% din numărul celor incluși pe listele electorale au votat
În R. Moldova, 93 la sută din medicamente au provenit din exterior, iar 7% sunt autohtone # Moldova1
În Republica Moldova, peste 90 la sută din medicamente sunt de import și doar 7% sunt autohtone, potrivit unui raport al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) din ultimele nouă luni ale acestui an. Principalele surse de import sunt țările din Uniunea Europeană (UE), printre care și Turcia, recunoscută pentru o industrie farmaceutică dezvoltată.
Alegeri locale noi în șase localități. 29.54% din numărul celor incluși pe listele electorale au votat
Rusia se confruntă cu o criză bugetară în toată regula, spun analiștii economici. La începutul lunii octombrie, Guvernul rus a publicat proiectul complet al bugetului federal pentru perioada 2026-2028 și a prezentat prioritățile politice cheie ale președintelui Vladimir Putin pentru următorii ani. În raportul său pentru grupul de reflecție Free Russia Foundation, distribuit către Kyiv Independent, politicianul rus de opoziție, Vladimir Milov, a afirmat că situația bugetară a Rusiei este departe de a fi „normală”.
Alegeri locale noi în șase localități. Peste 4.300 de persoane au votat până la ora 12:00
Cereri în creștere pentru compensațiile la încălzire: vârstnicii primesc sprijin direct acasă # Moldova1
În prag de iarnă, compensațiile pentru încălzire rămân un sprijin esențial pentru persoanele cu venituri mici. Pentru ca ajutorul să ajungă la toți cei care au nevoie, asistenții sociali merg din poartă în poartă la beneficiarii care se deplasează cu dificultate și îi ajută să completeze formularele necesare.
Există semnale care arată că gazul se va ieftini, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu. El a menționat că furnizorii de gaze naturale urmează să prezinte în decembrie calculele Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a stabili care sunt devierile de prețuri, care urmează să fie incluse în tarif.
Treisprezece persoane au fost rănite, două dintre ele sunt în stare critică, după ce o mașină a intrat în mulțime la o cursă de mașini în orașul Walcha, Australia. Autovehiculul a trecut printr-un gard și a lovit tribuna, a anunțat poliția, citată de BBC.
O nouă seară plină de fotbal la Moldova 1! Meciul Israel - Republica Moldova, în direct la postul național de televiziune, astăzi, de la 21:45 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca ulimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 cu Israelul. Meciul urma să se desfășoară în Ungaria la Debrețen, însă israilienii au ales să joace această partidă la Chișinău. Din cauza conflictului militar din Israel, adversara Republicii Moldova nu își poate disputa meciurile pe teren propriu.
Cel puțin 120 de persoane, dintre care 100 sunt ofițeri de poliție, au fost rănite în ciocnirile din timpul protestelor anti-guvernamentale din Mexico City, a informat poliția, citată de BBC. Mii de demonstranți au mărșăluit sâmbătă seara, 15 noiembrie, în capitala mexicană pentru a protesta împotriva crimelor violente și a guvernului președintei Claudia Sheinbaum.
Apelul care poate salva. Zilnic, la Serviciul 112 sunt zeci de apeluri de la femeile agresate # Moldova1
Un simplu apel poate face diferența dintre viață și moarte. În fiecare zi, la Serviciul 112 sunt înregistrate zeci de apeluri din partea femeilor agresate, însă multe victime încă ezită să ceară ajutor, de teamă sau rușine. În spatele acestor cifre se ascund povești de suferință, precum și exemple de curaj.
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaz, alături de alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaz, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, pe 16 noiembrie.
În satul Puhăceni din raionul Anenii Noi, un sistem modern de irigare acoperă aproape 950 de hectare și este unul dintre cele mai performante din Republica Moldova. Investițiile și colaborarea dintre autorități și agricultori au adus rezultate vizibile. Fermierii se bucură de roadă bună chiar și în anii secetoși.
Specialist: „Diversitatea alimentară în copilărie, esențială pentru prevenirea bolilor cronice” # Moldova1
Obiceiurile alimentare formate în copilărie au un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și psihice și contribuie la prevenirea unor afecțiuni precum obezitatea, diabetul și alte boli cronice. Specialiștii subliniază importanța diversității alimentare pentru copiii mici, în condițiile în care doar trei pătrimi dintre copiii de această vârstă consumă o diversitate alimentară minimă.
Alegeri locale în șase localități. Peste 22 de mii de alegători, așteptați la urnele de vot să-și aleagă primarii # Moldova1
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. La cele 21 de secții de votare sunt așteptați peste 22 de mii de alegători.
S-au aprins luminile de sărbătoare, iar primele târguri de Crăciun din România și-au deschis porțile. La Craiova și Sibiu, mii de oameni au pășit într-un tărâm de poveste, unde spiritul Crăciunului a prins viață printre lumini, muzică și miros de turtă dulce.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, 15 noiembrie, începutul unei „restructurări” a companiilor publice din sectorul energetic, printre care și operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupție.
Volumul „Ca la kino! Întâmplări umoristice de pe Valea Sadovei”, lansat la Biblioteca Națională # Moldova1
O nouă carte care readuce umorul și nostalgia satului de altădată a fost prezentată la Biblioteca Națională. Volumul „Ca la kino! Întâmplări umoristice de pe Valea Sadovei”, semnat de Valeriu Bulat, adună 93 de întâmplări reale culese din Sadova și a fost întâmpinat cu multă emoție de cititori, scriitori și oameni de cultură.
O tradiție care aduce gustul și bunătatea împreună - Castagnata caritabilă. În Parcul Valea Morilor au fost preparate 200 de kilograme de castane și vândute, în scop caritabil. Banii vor fi distribuiți pentru prepararea prânzurilor calde pentru oamenii nevoiași, la două cantine sociale din țară.
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Lilian Popescu, optimist de ziua lui # Moldova1
Stare de spirit pozitivă la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova. În pre-ziua meciului cu Israelul din grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, selecționerul Lilian Popescu a împlinit 52 de ani. După prestația curajoasă din partida cu Italia, timonierul echipei noastre își dorește ca discipolii săi să fie la cel mai înalt nivel în meciul de duminică.
Chișinău has undertaken extensive infrastructure rehabilitation over the last two years, including approximately 350 kilometres of roads and 400 kilometres of pavements that have been built or modernised.
Un parc modern, amenajat în comuna Ruseștii Noi. Localnici: „Este bine și util pentru copii” # Moldova1
Un parc modern a fost amenajat în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. Localnicii, împreună cu Primăria, au obținut finanțare pentru proiect și au transformat zona într-un spațiu plin de viață. În același loc, o cișmea veche de peste 500 de ani a fost restaurată de gospodari.
Primarul Ion Ceban: „Chișinăul administrează cel mai mare portofoliu de proiecte europene”. Expert: „Ceban nu a soluționat nicio problemă majoră a capitalei” # Moldova1
Chișinăul a trecut, în ultimii doi ani, prin „lucrări ample” de reabilitare a infrastructurii: aproximativ 350 de kilometri de drumuri și 400 de kilometri de trotuare au fost construite sau modernizate, iar peste 100 de curți de bloc au fost reparate, a raportat, pe 15 noiembrie, primarul Ion Ceban. Experții remarcă, însă, că Ion Ceban nu a rezolvat nicio problemă majoră a capitalei în cei șase ani de când deține funcția de primar.
Chișinăul este astăzi orașul care găzduiește cei mai mulți oameni fugiți din calea războiului din Ucraina. Peste 50 de mii de persoane beneficiare de protecție temporară locuiesc în capitală. În acest context, municipalitatea a lansat campania „Chișinău – orașul care unește” și pune în prim-plan felul în care capitala a devenit, pentru zeci de mii de refugiați, un loc sigur și accesibil, unde pot găsi sprijin, educație și servicii esențiale.
Un număr de 700 de elevi și profesori din Chișinău au participat la Maratonul Prieteniei. Adolescenții și adulții au format echipe pentru a transmite un mesaj puternic împotriva violenței. Astfel de evenimente contribuie la depășirea barierelor și îi ajută pe copii să capete încredere în profesorii lor, inclusiv atunci când discută subiecte sensibile.
Furtuna Claudia a provocat inundații severe în Marea Britanie și Irlanda, după ce a inundat Spania și Portugalia. Intemperiile au paralizat traficul rutier și feroviar, iar în Țara Galilor, mii de locuințe au rămas fără electricitate.
