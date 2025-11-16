Alegeri locale în șase localități. Peste 22 de mii de alegători, așteptați la urnele de vot să-și aleagă primarii

17:00

Meci de importanță uriașă pentru echipa națională de fotbal a României. Discipolii lui Mircea Lucescu vor juca la Zenica, cu selecționata Bosniei și Herțegovinei, și au nevoie de victorie pentru a mai spera la calificare la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” au fost învinși de acest adversar, cu 0-1, în luna martie, însă selecționerul României consideră că echipa nu a meritat să piardă acel meci, iar acum se pregătește să-și ia revanșa.