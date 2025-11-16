Comisia Europeană vrea să introducă taxe pentru alimentele procesate nesănătoase

08:40

Locuitorii satului Fârlădenii Noi din raionul Căușeni vor avea apă potabilă la robinete. Problemele privind accesul la apă ar urma să fie soluționate, după ce localitatea a câștigat un proiect în cadrul Programului „Satul European” și urmează să fie construit un apeduct nou. Cei peste 350 de cetățeni care și-au petrecut întreaga viață aducând apă de la fântâni speră că, în câteva luni, sursa vitală să ajungă direct în casele lor.