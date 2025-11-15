Weekend cu vreme stabilă și până la 14°C în sudul țării

14:40

România reprezintă un reper pentru Republica Moldova, fiind cea care „nu a uitat niciodată de noi” și „ne-a ajutat de multe ori”. Declarații în acest sens au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu Ilie Bolojan, omologul său de la București. „Sunt onorat să am prima vizită externă la București, o a doua […] Articolul (VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu, la București: România reprezintă un reper pentru Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.