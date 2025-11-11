Expoziția „Porțile Moldovei” a fost lansată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Până când poate fi vizitată

12:00

În familia Mikaelei Chirița, interesul și pasiunea pentru oportunitățile de peste ocean se transmit din generație în generație. Mama elevei este absolventă FLEX, iar ea a obținut în anul 2023 o bursă de peste 80.000 de dolari pentru a învăța la o școală privată din Statele Unite ale Americii. Datorită programului ASSIST, Mikaela și-a petrecut clasa a XI-a la Western Reserve Academy, un liceu localizat în orașul Hudson din Ohio. Cum i-a reușit să obțină bursa, ce a făcut timp de nouă luni în America și cu ce impresii a revenit în Republica Moldova tânăra ne-a povestit în acest material.