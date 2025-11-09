Este școala ta una incluzivă? Creează un desen sau un pliant educativ care reflectă diversitatea între elevi și câștigă premii

09:45

Franţa se află în plină criză politico‑fiscală. Deficitul bugetar al ţării a ajuns la aproximativ 5,8 % din PIB în 2024 și se menţine în jur de 5,4 % în 2025, aproape dublu faţă de limita de 3 % impusă de Uniunea Europeană. Datoria publică a țării a depăşit pragul de 114 % din PIB, ceea ce pune presiune atât pe guvern, cât şi pe pieţele financiare. În încercarea de a reduce cheltuielile şi de a recâştiga credibilitatea fiscală, autorităţile franceze au propus tăieri masive şi îngheţări de bugete în valoare de zeci de miliarde de euro, măsuri care au generat nemulţumirea populației. În septembrie 2025, sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva planurilor guvernului, grevele blocând transporturile şi serviciile publice în întreaga ţară. În paralel, instabilitatea politică s‑a accentuat. Prim‑ministrul François Bayrou a demisionat după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională, iar succesorul său, Sébastien Lecornu, se confruntă cu o majoritate fragilă în Parlament. Сообщение Proteste, tăieri de bugete și politică fragilă. Ce ar trebui să știi despre criza politică și bugetară a Franței появились сначала на #diez.