Care sunt cele trei mesaje ale comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, pentru Republica Moldova
#diez, 11 noiembrie 2025 16:00
Zilele curente, 10-11 noiembrie, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, s-a aflat în Republica Moldova. Aceasta s-a întâlnit cu membrii Comisiei parlamentare pentru integrare europeană. Discuțiile s-au axat pe necesitatea de a menține unitatea politică în jurul obiectiv comun – de integrarea a Moldovei în Uniunea Europeană.
• • •
Acum 15 minute
16:00
Expoziția „Porțile Moldovei” a fost lansată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Până când poate fi vizitată # #diez
Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduiește expoziția de fotografie „Porțile Moldovei". Vizitatorii pot admira 50 dintre cele mai reușite imagini participante la concursul național cu același nume, desfășurat în perioada 4 septembrie – 13 octombrie 2025. Expoziția amplasată în spațiul exterior al muzeului rămâne deschisă publicului până în data de 16 noiembrie.
16:00
Care sunt cele trei mesaje ale comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, pentru Republica Moldova # #diez
Zilele curente, 10-11 noiembrie, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, s-a aflat în Republica Moldova. Aceasta s-a întâlnit cu membrii Comisiei parlamentare pentru integrare europeană. Discuțiile s-au axat pe necesitatea de a menține unitatea politică în jurul obiectiv comun – de integrarea a Moldovei în Uniunea Europeană.
Acum 2 ore
15:00
(foto) La aeroportul din Chișinău a fost instalat un sistem de monitorizare și gestionare a fluxului de pasageri # #diez
La Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău a fost instalat sistemul „PAX Track". Potrivit reprezentanților aeroportului, aceste instrument va optimiza fluxul de pasageri și va oferi o experiență de călătorie mai rapidă.
Acum 4 ore
14:00
Studenții de la UPSC vor putea să-și facă stagiile de practică și de cercetare la Secretariatul Parlamentului # #diez
Studenții de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" vor putea să realizeze stagii de practică și de cercetare la Secretariatul Parlamentului. Cele două instituții au încheiat un Acord de parteneriat.
13:00
Reprezentanții facultății de Fizică și Inginerie de la USM ne-au confirmat că perchezițiile au avut loc în instituția lor și au vizat-o pe decana Liliana Dmitroglo. Aceștia mai spun că ei sunt „implicați indirect" și nu pot oferi informații până nu vom avea un verdict final.
Acum 6 ore
12:00
Un decan al USM și directorul unui colegiu din capitală sunt vizați într-un dosar de corupere și trafic de influență # #diez
Ofițerii de la Centrul Național Anticorupție (CNA) și de la Procuratura Anticorupție au desfășurat percheziții într-un dosar de corupere și trafic de influență. Potrivit informațiilor, în dosar sunt vizate șapte persoane, printre care un decan al USM, directorul unui colegiu din capitală, trei studenți și doi intermediari.
12:00
Maib și UNICEF semnează un acord de parteneriat. O nouă grupă de creșă va fi deschisă în orașul Hâncești # #diez
Maib continuă să investească în viitorul copiilor și al comunităților din Moldova, printr-un nou parteneriat semnat cu UNICEF Moldova. În curând, la Grădinița nr. 5 din Hâncești va fi deschisă o grupă de creșă modernă destinată copiilor cu vârste între 1,6 și 3 ani, oferind un mediu sigur, incluziv și stimulativ pentru dezvoltarea timpurie.
12:00
Reprezentanții Universității de Stat din Moldova (USM) spun că nu cunosc detalii despre perchezițiile efectuate în această dimineață în instituție. Prim-prorectora Otilia Dandara a declarat că despre perchiziții aude pentru prima dată.
12:00
La Universitatea Tehnică a Moldovei, Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, marcată anual pe 10 noiembrie, este un moment de celebrare a excelenței și inovației! Ediția a III-a a Premiului anual pentru performanță în activitatea științifică – „Avangarda cercetării" – a adus în prim-plan cercetătorii care fac din universitatea noastră un reper științific pe harta națională și internațională. Festivitatea de decernare, organizată de Comitetul Sindical al Salariaților UTM, a onorat 25 de cercetători științifici nominalizați de cele 11 facultăți și trei instituții de cercetare ale universității, ale căror realizări confirmă potențialul și forța științei moldovenești.
11:00
27 de hectare de pădure vor fi plantate în acest weekend în Moldova. Unde va avea loc evenimentul și cum poți participa # #diez
Dacă vrei să pui umărul la înverzirea Republicii Moldova, ești așteptat(ă) la Marea Plantare Națională. Evenimentul va avea loc în data de 15 noiembrie, în localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia. În acest an vor fi plantate 27 de hectare de pădure.
11:00
În perioada 17-19 februarie 2026, elevii din clasele a IV-a, a IX-a și a XII-a din școlile din Republica Moldova vor susține testările pe eșantion. Evaluările au loc în instituțiile în care elevii își fac studiile.
Acum 8 ore
10:00
Când eram mici, strângeam banii în pușculiță și visam la lucruri mari. Azi, am crescut, precum și visele noastre. Ne dorim o casă, o vacanță sau, pur și simplu, libertatea de a ști că banii lucrează pentru noi. Pentru toate aceste planuri, Energbank a creat depozitul Energo Capital, soluția modernă pentru economii care aduc mai mult. Cu o dobândă competitivă de 7,25 % în MDL și posibilitatea de depuneri suplimentare în primele 12 luni, Energo Capital îți oferă echilibrul perfect între stabilitate și creștere.
Acum 24 ore
18:15
În perioada 7-29 noiembrie 2025, Școala de Formare Continuă ASEM oferă cadrelor didactice oportunitatea de a participa la un program de perfecționare profesională, destinat profesorilor din licee, școli profesionale, colegii și centre de excelență, care doresc să-și dezvolte competențele de predare a disciplinelor economice în învățământul preuniversitar.
17:15
Thomson Reuters Foundation (TRF) lansează o nouă rundă de internship plătit în redacțiile din Republica Moldova. Instruirile vor avea loc în perioada decembrie 2025 - februarie 2026 alături de redacțiile #diez, TV8, Jurnal TV, Ziarul de Gardă, Teleradio-Moldova, PRO TV, SP Bălți, Nokta (Comrat), Realitatea TV, NewsMaker, Agora și IPN. Toți participanții vor primi certificate de absolvire a cursului pre-Internship al Școlii de Jurnalism din Moldova, dacă vor avea o rată de prezență de cel puțin 80 %.
17:15
Despre puterea de a rămâne Uman în era Inteligenței Artificiale, la Centrul Francofon de Angajabilitate al ASEM # #diez
La 22 octombrie 2025, Centrul Francofon de Angajabilitate (CEF) al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) a găzduit atelierul interactiv în limba franceză „Inteligența Artificială în serviciul omului: productivitate, creativitate și responsabilități", dedicat înțelegerii modului în care inteligența artificială poate deveni un aliat real al omului – catalizator al creativității și al productivității responsabile.
17:15
Doi elevi din satul Chișcăreni, raionul Sîngerei, au dat peste o descoperire arheologică rară chiar în localitatea lor, transmite nordinfo.md. Chițanu Arsenie și Arina au găsit o figurină antropomorfă ce aparține culturii Cucuteni – una dintre cele mai vechi și mai dezvoltate civilizații preistorice din Europa.
Ieri
15:15
Vrei să participi la concursul „Profesorul – Ambasador Digital”? Înscrie-te la evenimentul de lansare # #diez
Programul „Profesorul – Ambasador Digital" ajunge la cea de-a V-a ediție, iar profesori din Moldova, pasionați de inovație și educație digitală, sunt invitați să participe la evenimentul de lansare. Participarea este o etapă pregătitoare esențială înainte de deschiderea oficială a apelului de proiecte. După această întâlnire, profesorii vor putea depune dosarul complet pentru statutul de Ambasador Digital.
14:15
În perioada 14-27 noiembrie 2025, Sala cu Orgă invită publicul la Festivalul Internațional de Muzică „J. S. Bach", ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Agenda din acest an propune patru concerte excepționale, cu invitați internaționali din Franța, Germania, Spania, Cuba, România și Republica Moldova. Prin diversitatea programelor, festivalul reafirmă caracterul universal al muzicii lui Bach și puterea ei de a uni tradiții muzicale diferite.
12:15
UTM, UPB și ICPE-CA București: o alianță strategică ce definește viitorul ingineriei transfrontaliere # #diez
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), alături de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica" București (UPB) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, au semnat un Memorandum de Parteneriat Strategic. Acest eveniment de o importanță majoră consolidează punțile dintre educație, cercetare și industrie, unind forțele Republicii Moldova și României pentru a moderniza formarea inginerească și a orienta cercetarea aplicativă direct către nevoile pieței și ale economiei digitale.
12:15
Danemarca a anunțat că intenționează să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii cu vârsta sub 15 ani. Măsura vine în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul conținutului nociv și al practicilor comerciale agresive asupra copiilor, transmite The Independent.
11:15
Se poate și altfel, fără stereotipuri. Tinerii și tinerele sparg stereotipurile de gen: „Respectul și egalitatea ne fac mai puternici” # #diez
Cum arată o relație bazată pe respect și egalitate? Ce înseamnă, de fapt, să nu te lași prins în tiparele vechi despre ce „trebuie" să facă un băiat sau o fată? Tinerii și tinerele de la Centrul de Tineret Trușeni au decis să vorbească deschis despre aceste întrebări și să spargă stereotipurile care, de multe ori, ne limitează.
11:15
Trăim într-o perioadă în care timpul a devenit cea mai valoroasă resursă. În business, fiecare zi contează, iar atunci când oportunitatea bate la ușă, răspunsul trebuie să fie „da, intrați", nu „așteptați". De aceea, maib a transformat modul în care antreprenorii obțin finanțare. Nu mai vorbim despre dosare peste dosare, drumuri la bancă și răspunsuri întârziate. Vorbim despre procese clare, digitale, rapide – construite pentru viteza mediului de afaceri modern.
11:15
Ești elev(ă) în România? Învață bazele programării în Java și transformă-ți ideile în jocuri sau prezentări interactive # #diez
Liceenii din România sunt invitați să participe la cea de-a X-a ediție a Competiției Naționale Java „Programează în Greenfoot 2026". Inițiativa își propune să ofere acces la resurse moderne de învățare și să îi familiarizeze pe tineri cu noțiuni de programare. Oportunitatea se adresează elevilor din toate liceele din România și oferă acces egal la resurse, inclusiv în mediile cu dotări limitate.
10:15
Republica Moldova, printre primele trei destinații turistice cu cea mai bună evoluție în lume # #diez
Republica Moldova s-a clasat pe locul trei în top 10 destinații cu cele mai bune performanțe turistice în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO). Țara a înregistrat o creștere de 62 % a numărului de turiști față de anul 2019, perioada de dinaintea pandemiei de COVID-19, transmite Adevărul.ro.
9 noiembrie 2025
18:30
Unde ne petrecem timpul liber săptămâna viitoare. Cinci evenimente la care să mergi în perioada 10-16 noiembrie # #diez
Dacă nu ți-ai planificat agenda pentru săptămâna care urmează, îți sugerăm niște evenimente recreative la care ai putea merge în timpul zilei sau după orele de muncă. Alege să-ți petreci timpul frumos relaxându-te în timp ce vizionezi un spectacol, mergi la un club de carte sau participi la concertul trupei 3 Sud Est. Echipează-te cu multă energie pozitivă, dispoziție și nu uita să profiți de evenimentele la care poți participa în perioada 10-16 noiembrie.
16:15
Este școala ta una incluzivă? Creează un desen sau un pliant educativ care reflectă diversitatea între elevi și câștigă premii # #diez
În contextul campaniei naționale „Învățăm împreună!" și promovării Zilei Internaționale a Drepturilor Copiilor, Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul național de creație „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?". Competiția își propune să promoveze valorilor empatiei, respectului, diversității și solidarității între elevi.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:15
Dacă îți place scorțișoara și îți este poftă de ceva dulce, să știi că cinnabon-ul ar fi un desertul care ți-ar îndeplini ambele dorințe. Acest produs de patiserie a devenit în ultimii ani tot mai popular datorită combinației de aluat pufos, scorțișoară aromată și glazură cremoasă. Tot mai multe localuri din Chișinău includ cinnabon-ul în meniul lor, fie în versiunea clasică, fie reinterpretat cu ingrediente locale.
14:15
Învață la mai multe universități din Europa datorită programului Erasmus Mundus. Cum poți obține o bursă pentru masterat # #diez
Dacă îți dorești să urmezi un program de masterat în mai multe țări ale Uniunii Europene, atunci programul Erasmus Mundus este potrivit pentru tine. Oportunitatea este destinată studenților din întreaga lume care își doresc să obțină o bursă completă pentru unul sau doi ani academici.
13:15
IMM-urile din Europa, inclusiv cele din Republica Moldova, sunt invitate să aplice la cel de-al doilea apel deschis VR Health Champions. Programul oferă finanțări de până la
12:15
Lista celor mai solicitate discipline opționale de către clasele liceale în anul de studii 2025/2026 # #diez
La sfârșitul fostului an de învățământ, elevii și-au ales discipline opționale pe care urmează să le studieze în 2025/2026. Potrivit regulamentului, selecția se face independent dintr-o listă mai lungă propusă de profesori, în funcție de specialiștii angajați în instituție. Сообщение Lista celor mai solicitate discipline opționale de către clasele liceale în anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
11:15
Săptămâna viitoare aduce precipitații și cer predominant noros. Ce temperaturi ne așteaptă în perioada 10-16 noiembrie # #diez
Săptămâna viitoare aduce precipitații. În perioada 10-16 noiembrie, meteorologii prognozează ploi și cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi cuprinse între 2 și 16 grade Celsius. Cel mai frig va fi vineri și sâmbătă, în nordul țării, unde temperatura aerului va coborî până la minime de 2 °C. Сообщение Săptămâna viitoare aduce precipitații și cer predominant noros. Ce temperaturi ne așteaptă în perioada 10-16 noiembrie появились сначала на #diez.
10:15
La Chișinău, s-a deschis o cafenea dedicată desertului babă neagră. Cât costă produsul și ce preparate mai găsești în meniu # #diez
În capitală a fost deschis un local dedicat desertului tradițional babă neagră, popular în regiunile de nord ale țării. Cafeneaua „Babă Neagră” a fost înființată de către Mariana Zabrian, o antreprenoare din Republica Moldova, transmite rudiez.md. Сообщение La Chișinău, s-a deschis o cafenea dedicată desertului babă neagră. Cât costă produsul și ce preparate mai găsești în meniu появились сначала на #diez.
8 noiembrie 2025
18:00
Devino vocea Moldovei la Bruxelles. Ideile și recomandările tale vor fi transmise Comisiei Europene și Parlamentului European # #diez
Comitetul Economic și Social European va găzdui în această primăvară evenimentul Your Europe, Your Say. Tinerii din Republica Moldova sunt invitați să participe pentru a discuta despre diverse aspecte ale Uniunii Europene. Recomandările și ideile propuse de către participanți vor fi transmise Comisiei Europene și Parlamentului European pentru a fi incluse în activitatea consultativă și politică, astfel încât ulterior să fie implementate. Сообщение Devino vocea Moldovei la Bruxelles. Ideile și recomandările tale vor fi transmise Comisiei Europene și Parlamentului European появились сначала на #diez.
16:00
Universitatea #diez. Cine sunt tinerele care ne vor povesti în acest an despre experiențele lor din studenția de peste hotare # #diez
Poate știi sau poate nu știi, dar „Universitatea #diez” revine și în acest an. Misiunea proiectului este simplă: să-i ajutăm pe liceeni să înțeleagă mai bine cum e viața de student(ă) dincolo de hotarele țării. Ghizii lor devin chiar tinerii care au ales să studieze în străinătate și care povestesc, din prima sursă, cum arată parcursul lor academic și personal. Сообщение Universitatea #diez. Cine sunt tinerele care ne vor povesti în acest an despre experiențele lor din studenția de peste hotare появились сначала на #diez.
14:45
Guvernul Republicii Moldova are pe ordinea de zi a ședinței din 12 noiembrie 2025 proiectul de introducere a regimului de vize pentru cetățenii statelor Comunității Statelor Independente (CSI). Măsura presupune denunțarea Acordului semnat la Bișkek în 1992, care permitea cetățenilor CSI să călătorească fără vize în țările membre. Astfel, dacă proiectul va fi votat, Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al CSI, iar decizia va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Сообщение Republica Moldova ar putea introduce vize pentru cetățenii statelor CSI появились сначала на #diez.
12:45
A fost publicat barometrul de performanță urbană pentru orașele din România. Acesta întrunește trei componente: calitate, prosperitate și vibrație. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, cei mai buni indicatori îi are orașul Cluj-Napoca, urmat de București. Сообщение Calitate, prosperitate și vibrație. Care este cel mai performant oraș din România появились сначала на #diez.
11:45
Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Național de Securitate. Consiliul Suprem de Securitate a fost desființat # #diez
Președinta Republicii Moldova a semnat pe 7 noiembrie decretul prin care este constituit Consiliul Național de Securitate (CNS) – o nouă structură consultativă pe lângă Președinție, ce va înlocui Consiliul Suprem de Securitate (CSS), desființat prin același act. Potrivit decretului, CNS va avea rol consultativ și va oferi asistență președintei în elaborarea și coordonarea politicilor de securitate națională, precum și recomandări privind politica internă și externă a statului. Сообщение Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Național de Securitate. Consiliul Suprem de Securitate a fost desființat появились сначала на #diez.
11:45
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un curriculum nou # #diez
Elevii refugiați și copiii reveniți din diaspora vor beneficia de un nou curriculum la limba română, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, care are scopul de a facilita integrarea lor în școlile din Republica Moldova. Documentul propune o abordare incluzivă și adaptată nivelului fiecărui copil, pentru a-i ajuta să dezvolte competențe lingvistice esențiale și să se integreze mai ușor în mediul școlar și social. Сообщение Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un curriculum nou появились сначала на #diez.
10:45
În perioada 7 noiembrie – 7 decembrie 2025, artiștii și compozitorii din țară sunt invitați să își depună dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena, Austria. Potrivit Companiei „Teleradio-Moldova”, procesul de selecție va cuprinde trei etape: examinarea dosarelor, audierile live și Finala Națională. Creațiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depășească trei minute și să nu fi fost publicate înainte de 1 septembrie 2025. Сообщение A fost dat start înscrierilor pentru Selecția Națională Eurovision Moldova 2026 появились сначала на #diez.
10:45
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, urmează să ajungă la Chișinău pe data de 11 noiembrie, într-o vizită oficială care include întrevederi cu conducerea Republicii Moldova și participarea la o serie de evenimente publice. Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, ce va reuni reprezentanți ai autorităților centrale, partenerilor internaționali, sectorului academic, mediului de afaceri și societății civile. Сообщение Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, vine la Chișinău появились сначала на #diez.
09:45
Proteste, tăieri de bugete și politică fragilă. Ce ar trebui să știi despre criza politică și bugetară a Franței # #diez
Franţa se află în plină criză politico‑fiscală. Deficitul bugetar al ţării a ajuns la aproximativ 5,8 % din PIB în 2024 și se menţine în jur de 5,4 % în 2025, aproape dublu faţă de limita de 3 % impusă de Uniunea Europeană. Datoria publică a țării a depăşit pragul de 114 % din PIB, ceea ce pune presiune atât pe guvern, cât şi pe pieţele financiare. În încercarea de a reduce cheltuielile şi de a recâştiga credibilitatea fiscală, autorităţile franceze au propus tăieri masive şi îngheţări de bugete în valoare de zeci de miliarde de euro, măsuri care au generat nemulţumirea populației. În septembrie 2025, sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva planurilor guvernului, grevele blocând transporturile şi serviciile publice în întreaga ţară. În paralel, instabilitatea politică s‑a accentuat. Prim‑ministrul François Bayrou a demisionat după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională, iar succesorul său, Sébastien Lecornu, se confruntă cu o majoritate fragilă în Parlament. Сообщение Proteste, tăieri de bugete și politică fragilă. Ce ar trebui să știi despre criza politică și bugetară a Franței появились сначала на #diez.
7 noiembrie 2025
18:15
Fiecare al treilea elev alolingv din clasa a IX-a va beneficia de lecții suplimentare la limba română # #diez
Aproape 6.000 de elevi din clasa a IX-a vor participa și în acest an la ore suplimentare de matematică pentru a-și îmbunătăți rezultatele la examen. Totodată, în premieră, o treime dintre elevii din școlile alolingve vor beneficia de lecții suplimentare la limba și literatura română. Сообщение Fiecare al treilea elev alolingv din clasa a IX-a va beneficia de lecții suplimentare la limba română появились сначала на #diez.
17:15
Noiembrie aduce la Chișinău o serie de concerte, spectacole și lansări de albume care transformă serile reci în momente pline de emoție și energie. De la rock alternativ și folk acustic, până la circ și teatru pentru copii, oferta este variată și bogată în experiențe. Сообщение Evenimentele lunii noiembrie – muzică, spectacole și experiențe de neratat появились сначала на #diez.
16:15
3.000 de elevi deja s-au înscris la examenul privind competențele digitale. Astăzi e ultima zi de înregistrare # #diez
Astăzi e ultima zi în care elevii din clasele a IX-a și a XII-a se mai pot înscrierea la testul de competențe digitale. Examenul are loc în premieră și este suplimentar. AICI te poți înregistra. Сообщение 3.000 de elevi deja s-au înscris la examenul privind competențele digitale. Astăzi e ultima zi de înregistrare появились сначала на #diez.
15:15
În premieră, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de țară-membră a Consiliului Executiv al UNESCO. Mandatul este pentru patru ani și va dura din 2025 până în 2029. Сообщение Moldova va face parte din Consiliului Executiv al UNESCO până în 2029 появились сначала на #diez.
14:00
Ministrul sănătății a venit cu precizări legate de posibila eliberare a diplomelor false pentru unii medici români # #diez
Noul ministru al sănătății și fost rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, a făcut precizări despre ancheta autorităților române privind posibila obținere ilegală a diplomelor de către unii medici din România. Oficialul a declarat că a semnat diplomele pe baza informațiilor din dosarele rezidenților și că, dacă autoritățile române constată că anumite documente emise de instituțiile din România nu respectă cerințele, USMF va revedea dosarele. Сообщение Ministrul sănătății a venit cu precizări legate de posibila eliberare a diplomelor false pentru unii medici români появились сначала на #diez.
13:00
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri # #diez
Focusul maib pe client și pe valoarea feedbackului primit la fiecare interacțiune a stat la baza organizării unui nou eveniment de tip maib business meetup – de această dată, într-un format deschis, accesibil și non-clienților băncii. Сообщение Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri появились сначала на #diez.
12:00
Bursele studenților din România vor fi restabilite cu ajutorul fondurilor europene. De când va intra în vigoare schimbarea # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru completarea fondului de burse al studenților, care a fost redus în urma măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Potrivit MEC, primele plăți vor fi efectuate în 2026. Сообщение Bursele studenților din România vor fi restabilite cu ajutorul fondurilor europene. De când va intra în vigoare schimbarea появились сначала на #diez.
12:00
Mikaela Chirița, eleva care a câștigat 80.000 de euro pentru a studia gratuit în SUA. Cum a reușit să obțină bursa ASSIST # #diez
În familia Mikaelei Chirița, interesul și pasiunea pentru oportunitățile de peste ocean se transmit din generație în generație. Mama elevei este absolventă FLEX, iar ea a obținut în anul 2023 o bursă de peste 80.000 de dolari pentru a învăța la o școală privată din Statele Unite ale Americii. Datorită programului ASSIST, Mikaela și-a petrecut clasa a XI-a la Western Reserve Academy, un liceu localizat în orașul Hudson din Ohio. Cum i-a reușit să obțină bursa, ce a făcut timp de nouă luni în America și cu ce impresii a revenit în Republica Moldova tânăra ne-a povestit în acest material. Сообщение Mikaela Chirița, eleva care a câștigat 80.000 de euro pentru a studia gratuit în SUA. Cum a reușit să obțină bursa ASSIST появились сначала на #diez.
12:00
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost distins cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze, a anunțat Editura Cartier, unde este redactor-șef de trei decenii. Сообщение Franța a oferit unui scriitor moldovean titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor появились сначала на #diez.
