Ești elev(ă) în România? Învață bazele programării în Java și transformă-ți ideile în jocuri sau prezentări interactive
#diez, 10 noiembrie 2025 11:15
Liceenii din România sunt invitați să participe la cea de-a X-a ediție a Competiției Naționale Java „Programează în Greenfoot 2026". Inițiativa își propune să ofere acces la resurse moderne de învățare și să îi familiarizeze pe tineri cu noțiuni de programare. Oportunitatea se adresează elevilor din toate liceele din România și oferă acces egal la resurse, inclusiv în mediile cu dotări limitate.
Se poate și altfel, fără stereotipuri. Tinerii și tinerele sparg stereotipurile de gen: „Respectul și egalitatea ne fac mai puternici” # #diez
Cum arată o relație bazată pe respect și egalitate? Ce înseamnă, de fapt, să nu te lași prins în tiparele vechi despre ce „trebuie" să facă un băiat sau o fată? Tinerii și tinerele de la Centrul de Tineret Trușeni au decis să vorbească deschis despre aceste întrebări și să spargă stereotipurile care, de multe ori, ne limitează.
Trăim într-o perioadă în care timpul a devenit cea mai valoroasă resursă. În business, fiecare zi contează, iar atunci când oportunitatea bate la ușă, răspunsul trebuie să fie „da, intrați", nu „așteptați". De aceea, maib a transformat modul în care antreprenorii obțin finanțare. Nu mai vorbim despre dosare peste dosare, drumuri la bancă și răspunsuri întârziate. Vorbim despre procese clare, digitale, rapide – construite pentru viteza mediului de afaceri modern.
Republica Moldova, printre primele trei destinații turistice cu cea mai bună evoluție în lume # #diez
Republica Moldova s-a clasat pe locul trei în top 10 destinații cu cele mai bune performanțe turistice în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO). Țara a înregistrat o creștere de 62 % a numărului de turiști față de anul 2019, perioada de dinaintea pandemiei de COVID-19, transmite Adevărul.ro.
Unde ne petrecem timpul liber săptămâna viitoare. Cinci evenimente la care să mergi în perioada 10-16 noiembrie # #diez
Dacă nu ți-ai planificat agenda pentru săptămâna care urmează, îți sugerăm niște evenimente recreative la care ai putea merge în timpul zilei sau după orele de muncă. Alege să-ți petreci timpul frumos relaxându-te în timp ce vizionezi un spectacol, mergi la un club de carte sau participi la concertul trupei 3 Sud Est. Echipează-te cu multă energie pozitivă, dispoziție și nu uita să profiți de evenimentele la care poți participa în perioada 10-16 noiembrie.
Este școala ta una incluzivă? Creează un desen sau un pliant educativ care reflectă diversitatea între elevi și câștigă premii # #diez
În contextul campaniei naționale „Învățăm împreună!" și promovării Zilei Internaționale a Drepturilor Copiilor, Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul național de creație „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?". Competiția își propune să promoveze valorilor empatiei, respectului, diversității și solidarității între elevi.
Dacă îți place scorțișoara și îți este poftă de ceva dulce, să știi că cinnabon-ul ar fi un desertul care ți-ar îndeplini ambele dorințe. Acest produs de patiserie a devenit în ultimii ani tot mai popular datorită combinației de aluat pufos, scorțișoară aromată și glazură cremoasă. Tot mai multe localuri din Chișinău includ cinnabon-ul în meniul lor, fie în versiunea clasică, fie reinterpretat cu ingrediente locale.
Învață la mai multe universități din Europa datorită programului Erasmus Mundus. Cum poți obține o bursă pentru masterat # #diez
Dacă îți dorești să urmezi un program de masterat în mai multe țări ale Uniunii Europene, atunci programul Erasmus Mundus este potrivit pentru tine. Oportunitatea este destinată studenților din întreaga lume care își doresc să obțină o bursă completă pentru unul sau doi ani academici.
IMM-urile din Europa, inclusiv cele din Republica Moldova, sunt invitate să aplice la cel de-al doilea apel deschis VR Health Champions. Programul oferă finanțări de până la 60.000 de euro, precum și oportunități de colaborare cu unii dintre cei mai importanți inovatori europeni în domeniul realității extinse (XR) pentru sănătate.
Lista celor mai solicitate discipline opționale de către clasele liceale în anul de studii 2025/2026 # #diez
La sfârșitul fostului an de învățământ, elevii și-au ales discipline opționale pe care urmează să le studieze în 2025/2026. Potrivit regulamentului, selecția se face independent dintr-o listă mai lungă propusă de profesori, în funcție de specialiștii angajați în instituție.
Săptămâna viitoare aduce precipitații și cer predominant noros. Ce temperaturi ne așteaptă în perioada 10-16 noiembrie # #diez
Săptămâna viitoare aduce precipitații. În perioada 10-16 noiembrie, meteorologii prognozează ploi și cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi cuprinse între 2 și 16 grade Celsius. Cel mai frig va fi vineri și sâmbătă, în nordul țării, unde temperatura aerului va coborî până la minime de 2 °C.
La Chișinău, s-a deschis o cafenea dedicată desertului babă neagră. Cât costă produsul și ce preparate mai găsești în meniu # #diez
În capitală a fost deschis un local dedicat desertului tradițional babă neagră, popular în regiunile de nord ale țării. Cafeneaua „Babă Neagră" a fost înființată de către Mariana Zabrian, o antreprenoare din Republica Moldova, transmite rudiez.md.
Devino vocea Moldovei la Bruxelles. Ideile și recomandările tale vor fi transmise Comisiei Europene și Parlamentului European # #diez
Comitetul Economic și Social European va găzdui în această primăvară evenimentul Your Europe, Your Say. Tinerii din Republica Moldova sunt invitați să participe pentru a discuta despre diverse aspecte ale Uniunii Europene. Recomandările și ideile propuse de către participanți vor fi transmise Comisiei Europene și Parlamentului European pentru a fi incluse în activitatea consultativă și politică, astfel încât ulterior să fie implementate.
Universitatea #diez. Cine sunt tinerele care ne vor povesti în acest an despre experiențele lor din studenția de peste hotare # #diez
Poate știi sau poate nu știi, dar „Universitatea #diez" revine și în acest an. Misiunea proiectului este simplă: să-i ajutăm pe liceeni să înțeleagă mai bine cum e viața de student(ă) dincolo de hotarele țării. Ghizii lor devin chiar tinerii care au ales să studieze în străinătate și care povestesc, din prima sursă, cum arată parcursul lor academic și personal.
Guvernul Republicii Moldova are pe ordinea de zi a ședinței din 12 noiembrie 2025 proiectul de introducere a regimului de vize pentru cetățenii statelor Comunității Statelor Independente (CSI). Măsura presupune denunțarea Acordului semnat la Bișkek în 1992, care permitea cetățenilor CSI să călătorească fără vize în țările membre. Astfel, dacă proiectul va fi votat, Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al CSI, iar decizia va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.
A fost publicat barometrul de performanță urbană pentru orașele din România. Acesta întrunește trei componente: calitate, prosperitate și vibrație. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, cei mai buni indicatori îi are orașul Cluj-Napoca, urmat de București.
Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Național de Securitate. Consiliul Suprem de Securitate a fost desființat # #diez
Președinta Republicii Moldova a semnat pe 7 noiembrie decretul prin care este constituit Consiliul Național de Securitate (CNS) – o nouă structură consultativă pe lângă Președinție, ce va înlocui Consiliul Suprem de Securitate (CSS), desființat prin același act. Potrivit decretului, CNS va avea rol consultativ și va oferi asistență președintei în elaborarea și coordonarea politicilor de securitate națională, precum și recomandări privind politica internă și externă a statului.
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un curriculum nou # #diez
Elevii refugiați și copiii reveniți din diaspora vor beneficia de un nou curriculum la limba română, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, care are scopul de a facilita integrarea lor în școlile din Republica Moldova. Documentul propune o abordare incluzivă și adaptată nivelului fiecărui copil, pentru a-i ajuta să dezvolte competențe lingvistice esențiale și să se integreze mai ușor în mediul școlar și social.
În perioada 7 noiembrie – 7 decembrie 2025, artiștii și compozitorii din țară sunt invitați să își depună dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena, Austria. Potrivit Companiei „Teleradio-Moldova", procesul de selecție va cuprinde trei etape: examinarea dosarelor, audierile live și Finala Națională. Creațiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depășească trei minute și să nu fi fost publicate înainte de 1 septembrie 2025.
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, urmează să ajungă la Chișinău pe data de 11 noiembrie, într-o vizită oficială care include întrevederi cu conducerea Republicii Moldova și participarea la o serie de evenimente publice. Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova", ce va reuni reprezentanți ai autorităților centrale, partenerilor internaționali, sectorului academic, mediului de afaceri și societății civile.
Proteste, tăieri de bugete și politică fragilă. Ce ar trebui să știi despre criza politică și bugetară a Franței # #diez
Franţa se află în plină criză politico‑fiscală. Deficitul bugetar al ţării a ajuns la aproximativ 5,8 % din PIB în 2024 și se menţine în jur de 5,4 % în 2025, aproape dublu faţă de limita de 3 % impusă de Uniunea Europeană. Datoria publică a țării a depăşit pragul de 114 % din PIB, ceea ce pune presiune atât pe guvern, cât şi pe pieţele financiare. În încercarea de a reduce cheltuielile şi de a recâştiga credibilitatea fiscală, autorităţile franceze au propus tăieri masive şi îngheţări de bugete în valoare de zeci de miliarde de euro, măsuri care au generat nemulţumirea populației. În septembrie 2025, sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva planurilor guvernului, grevele blocând transporturile şi serviciile publice în întreaga ţară. În paralel, instabilitatea politică s‑a accentuat. Prim‑ministrul François Bayrou a demisionat după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională, iar succesorul său, Sébastien Lecornu, se confruntă cu o majoritate fragilă în Parlament.
Fiecare al treilea elev alolingv din clasa a IX-a va beneficia de lecții suplimentare la limba română # #diez
Aproape 6.000 de elevi din clasa a IX-a vor participa și în acest an la ore suplimentare de matematică pentru a-și îmbunătăți rezultatele la examen. Totodată, în premieră, o treime dintre elevii din școlile alolingve vor beneficia de lecții suplimentare la limba și literatura română.
Noiembrie aduce la Chișinău o serie de concerte, spectacole și lansări de albume care transformă serile reci în momente pline de emoție și energie. De la rock alternativ și folk acustic, până la circ și teatru pentru copii, oferta este variată și bogată în experiențe.
3.000 de elevi deja s-au înscris la examenul privind competențele digitale. Astăzi e ultima zi de înregistrare # #diez
Astăzi e ultima zi în care elevii din clasele a IX-a și a XII-a se mai pot înscrierea la testul de competențe digitale. Examenul are loc în premieră și este suplimentar. AICI te poți înregistra.
În premieră, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de țară-membră a Consiliului Executiv al UNESCO. Mandatul este pentru patru ani și va dura din 2025 până în 2029.
Ministrul sănătății a venit cu precizări legate de posibila eliberare a diplomelor false pentru unii medici români # #diez
Noul ministru al sănătății și fost rector al USMF „Nicolae Testemițanu", Emil Ceban, a făcut precizări despre ancheta autorităților române privind posibila obținere ilegală a diplomelor de către unii medici din România. Oficialul a declarat că a semnat diplomele pe baza informațiilor din
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri # #diez
Focusul maib pe client și pe valoarea feedbackului primit la fiecare interacțiune a stat la baza organizării unui nou eveniment de tip maib business meetup – de această dată, într-un format deschis, accesibil și non-clienților băncii. Сообщение Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri появились сначала на #diez.
Bursele studenților din România vor fi restabilite cu ajutorul fondurilor europene. De când va intra în vigoare schimbarea # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru completarea fondului de burse al studenților, care a fost redus în urma măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Potrivit MEC, primele plăți vor fi efectuate în 2026. Сообщение Bursele studenților din România vor fi restabilite cu ajutorul fondurilor europene. De când va intra în vigoare schimbarea появились сначала на #diez.
Mikaela Chirița, eleva care a câștigat 80.000 de euro pentru a studia gratuit în SUA. Cum a reușit să obțină bursa ASSIST # #diez
În familia Mikaelei Chirița, interesul și pasiunea pentru oportunitățile de peste ocean se transmit din generație în generație. Mama elevei este absolventă FLEX, iar ea a obținut în anul 2023 o bursă de peste 80.000 de dolari pentru a învăța la o școală privată din Statele Unite ale Americii. Datorită programului ASSIST, Mikaela și-a petrecut clasa a XI-a la Western Reserve Academy, un liceu localizat în orașul Hudson din Ohio. Cum i-a reușit să obțină bursa, ce a făcut timp de nouă luni în America și cu ce impresii a revenit în Republica Moldova tânăra ne-a povestit în acest material. Сообщение Mikaela Chirița, eleva care a câștigat 80.000 de euro pentru a studia gratuit în SUA. Cum a reușit să obțină bursa ASSIST появились сначала на #diez.
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost distins cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze, a anunțat Editura Cartier, unde este redactor-șef de trei decenii. Сообщение Franța a oferit unui scriitor moldovean titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor появились сначала на #diez.
(video) Șase antreprenori din Moldova au câștigat 5.000 de euro datorită Tulip Business Incubator. Cum și-au dezvoltat afacerile # #diez
Șase antreprenori din Republica Moldova au devenit câștigătorii programului Tulip Business Incubator, o oportunitate lansată la inițiativa Expert-Grup și susținută de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Moldova. Grație ideilor inovative pe care au reușit să le implementeze, tinerii au beneficiat de 5.000 de euro și mentorat pentru dezvoltarea companiilor, astfel încât să să adapteze cu ușurință cerințelor pieței. Fie că au ales să investească grantul în aparate de ultimă generație, fie pentru vizibilitatea în mediul online, fiecare dintre ei a avut parte de o abordare individuală pentru a-și transforma ideile în proiecte durabile. Сообщение (video) Șase antreprenori din Moldova au câștigat 5.000 de euro datorită Tulip Business Incubator. Cum și-au dezvoltat afacerile появились сначала на #diez.
Semnătura noului ministru al sănătății apare pe niște diplome care ar fi fost obținute ilegal. Reacția lui Emil Ceban # #diez
După ce mai mulți medici din România au fost acuzați de obținerea ilegală a titlurilor de calificare la o universitate din Chișinău, câteva documente obținute de G4Media arată că diplomele ar fi fost semnate de Emil Ceban, actualul ministru al sănătății în Republica Moldova. Emil Ceban a fost rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” în perioada 2019-2025. Сообщение Semnătura noului ministru al sănătății apare pe niște diplome care ar fi fost obținute ilegal. Reacția lui Emil Ceban появились сначала на #diez.
Vrei să știi cum se creează un film documentar și cum se organizează un eveniment cultural? Devino voluntar(ă) la Moldox Lab 2025 # #diez
Dacă vrei să afli cum se creează un film documentar, te pasionează arta vizuală și vrei să știi cum se organizează un eveniment cultural, înscrie-te voluntar(ă) la Festivalul „Moldox Lab” din acest an. Timp de o săptămână vei face parte din echipa Moldox Lab, care va organiza ateliere intensive pentru documentariști, regizori și fotografi din toată Moldova. Сообщение Vrei să știi cum se creează un film documentar și cum se organizează un eveniment cultural? Devino voluntar(ă) la Moldox Lab 2025 появились сначала на #diez.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a venit la Chișinău. Aceasta a semnat Cartea de Onoare a Parlamentului Republicii și va ține un discurs în fața deputaților. Сообщение (live) Președinta Parlamentului european vorbește în Legislativul de la Chișinău появились сначала на #diez.
La o săptămână după ce a primit votul de încredere din partea Parlamentului, premierul Alexandru Munteanu a avut patru întrevederi cu reprezentanți ai României, SUA, Ucrainei și Uniunii Europene. Întâlnirile au avut loc pe 6 noiembrie. Сообщение Cu reprezentații căror țări a vorbit noul Premier în primele sale patru întâlniri oficiale появились сначала на #diez.
UTA Găgăuzia a adoptat „Legea educației”. MEC cere anularea acesteia: „Încalcă grav prevederile legislației naționale” # #diez
În data de 3 noiembrie, deputații Adunării Populare a UTA Găgăuzia au adoptat cu o majoritate de voturi așa-zisa „Lege a educației”. Documentul, elaborat de Direcția Generală a Educației, vizează „crearea unui sistem modern, durabil și echilibrat, care să țină cont de standardele naționale și de particularitățile culturale ale autonomiei”. Ministerul Educației și Cercetării menționează că actul „încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice”. Сообщение UTA Găgăuzia a adoptat „Legea educației”. MEC cere anularea acesteia: „Încalcă grav prevederile legislației naționale” появились сначала на #diez.
Sezonul rece și sărbătorile de iarnă sunt momentul ideal pentru a transmite apreciere partenerilor, angajaților și clienților. Această perioadă este marcată de necesitatea unor cadouri calitative, memorabile și, de preferat, utile. Fie că dorești să marchezi finalul de an sau să întâmpini sărbătorile de iarnă cu un gest elegant, cadourile corporative de la Artpoligraf sunt alegerea perfectă. Сообщение Cadouri corporative de iarnă – agendă + pix + pungă personalizate появились сначала на #diez.
Cercetători din 18 țări, printre care Maldive, Canada și Israel, participă la o conferinţa ştiinţifică organizată la USM # #diez
Astăzi, 6 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova (USM) a început Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”. Timp de două zile, cercetători din 18 țări prezintă lucrările științifice, care promovează pacea și durabilitatea. Сообщение Cercetători din 18 țări, printre care Maldive, Canada și Israel, participă la o conferinţa ştiinţifică organizată la USM появились сначала на #diez.
În premieră, Moldova va conduce Protocolul privind apa și sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății și Comisiei Economice ONU pentru Europa # #diez
Republica Moldova va conduce a Protocolul privind apa și sănătatea gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE). Acesta este un instrument juridic care urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație adecvate. Сообщение În premieră, Moldova va conduce Protocolul privind apa și sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății și Comisiei Economice ONU pentru Europa появились сначала на #diez.
Cea de-a zecea ediție a festivalului Moldo Crescendo, desfășurată între 24 octombrie și 1 noiembrie, s-a încheiat cu o seară de neuitat și aplauze prelungite. Tema ediției, „Metamorfoze”, a prins viață în cele zece zile de muzică, artă și emoție pură, reunind artiști și muzicieni din Republica Moldova, România și Ungaria, alături de sute de spectatori care au trăit împreună bucuria transformării prin artă. Сообщение Cum s-a desfășurat „Metamorfoze”, ediția aniversară a festivalului Moldo Crescendo появились сначала на #diez.
Ești antreprenor? Vino la Empower Locals 2025 – evenimentul care pune pe hartă afacerile locale # #diez
A mai rămas doar puțin timp până la Empower Locals 2025, cea mai importantă conferință anuală dedicată antreprenorilor din Republica Moldova. Evenimentul promite o zi plină de inspirație, idei aplicabile și conexiuni valoroase pentru mediul de afaceri local. Сообщение Ești antreprenor? Vino la Empower Locals 2025 – evenimentul care pune pe hartă afacerile locale появились сначала на #diez.
Anul 2025 marchează un moment special pentru Linella: 200 de magazine deschise în întreaga țară și 24 de ani în care am fost aproape de tine, zi de zi. Și pentru că sărbătoarea merită împărtășită, Linella îți oferă 20.222 de motive să ne vizitezi — fiecare cumpărătură te poate aduce mai aproape de un premiu mare! Сообщение Linella sărbătorește 200 de magazine și 24 de ani de tradiție! появились сначала на #diez.
Maib și Mastercard au semnat un acord strategic pentru implementarea Mastercard Gateway în Moldova # #diez
Maib, una dintre cele mai importante bănci din Republica Moldova, și Mastercard, companie globală de tehnologie, au semnat un acord strategic pentru implementarea platformei Mastercard Gateway pentru comercianții maib din Moldova. Сообщение Maib și Mastercard au semnat un acord strategic pentru implementarea Mastercard Gateway în Moldova появились сначала на #diez.
O carte la 30 de lei: Editura Cartier organizează un târg cu 6.300 de volume publicate în ultimele trei decenii # #diez
Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la apariție, Editura Cartier organizează un „Târg și chef de Cartier Vintage”. Vei avea posibilitate să cumperi unul sau mai multe cărți dintre cele 6.300 de exemplare publicate pe parcursul anilor la editură. Сообщение O carte la 30 de lei: Editura Cartier organizează un târg cu 6.300 de volume publicate în ultimele trei decenii появились сначала на #diez.
Reacția Direcției Educație Chișinău după perchezițiile la nouă persoane bănuite de corupție: „La acest moment, nu comentăm situația” # #diez
În urma perchezițiilor desfășurate la nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS, doi directori de școală, un direct de grădiniță și mai mulți agenți economici, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGEST) a municipiului Chișinău a venit cu o reacție. DGETS menționează că momentan nu va comenta situația. Сообщение Reacția Direcției Educație Chișinău după perchezițiile la nouă persoane bănuite de corupție: „La acest moment, nu comentăm situația” появились сначала на #diez.
Știați că un singur robot pentru livrare sau curățenie poate aduce unei afaceri economii de peste 150.000 lei anual? O investiție care se recuperează rapid și apoi lucrează non-stop pentru eficiența companiei – 24/7. În Republica Moldova sunt deja disponibili roboții inteligenți Helpo, creați pentru a simplifica procesele zilnice și pentru a crește performanța echipelor. Сообщение Livrează, curăță, servesc: roboții care transformă afacerile din Moldova появились сначала на #diez.
Senatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” i-a conferit titlul onorific Visiting Professor profesorului Daniel Coriu, director al Departamentului 8 Radiologie, Oncologie, Hematologie din cadrul Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, șef al Disciplinei de hematologie clinică, directorul Centrului de Hematologie și Transplant Medular la Institutul Clinic Fundeni, președinte al Societății Române de Hematologie. Сообщение Profesorul român Daniel Coriu – Visiting Professor al USMF „Nicolae Testemițanu” появились сначала на #diez.
(foto) În 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova au fost deschise clase EduLIFE prietenoase elevilor # #diez
În 35 de colegii, centre de excelență și școli profesionale din 12 raioane ale țării, printre care și municipiul Chișinău, au fost deschise clase EdiLIFE. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în aceste clase pot învăța peste 25.000 de elevi. Сообщение (foto) În 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova au fost deschise clase EduLIFE prietenoase elevilor появились сначала на #diez.
Nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS și doi directori de școală, sunt bănuite de corupție # #diez
Procurorii și ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții la nouă persoane implicate în sistemul educațional din Chișinău. Potrivit autorităților, printre aceștia se regăsesc un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori de școală, un director de grădiniță și mai mulți agenți economici. Aceștia ar fi bănuiți de corupere pasivă și abuz serviciu. Сообщение Nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS și doi directori de școală, sunt bănuite de corupție появились сначала на #diez.
Pe 5 noiembrie a avut loc cea de-a doua ediție a CyberCon Moldova – conferința internațională dedicată securității cibernetice, găzduită de Cybercor, primul Institut Național de Inovații în Securitatea Cibernetică din Republica Moldova. Сообщение CyberCon Moldova 2025: educație, inovație și cooperare pentru o Moldovă digitală mai sigură появились сначала на #diez.
