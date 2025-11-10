Mii de soiuri crescute cu suflet: o familie din Briceni a transformat pasiunea pentru plante într-o afacere prosperă

21:50

Un tânăr din Rusia a sărit dintr-un tren pentru a evita înrolarea în armată. Trenul pleca din Rusia spre Kaliningrad, trecând prin Belarus și Lituania fără oprire. După ce a sărit din mers, tânărul a fugit în Finlanda, unde a cerut azil, iar acum se teme că va fi repatriat. El a acordat, recent, primul interviu jurnaliștilor de la Current Time, în care a explicat de ce a fugit și ce s-a întâmplat după ce a sărit din tren.