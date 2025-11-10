Tragedia din fostul hotel „Național”: Primăria Chișinău îi cere Guvernului soluții legale pentru a preveni accesul în clădirile periculoase
Moldova1, 10 noiembrie 2025 11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, îi cere Guvernului să identifice soluții concrete, în comun cu autoritățile locale, pentru securizarea accesului în clădirile abandonate de pe teritoriul capitalei. Solicitarea a fost lansată luni, 10 noiembrie, de la ședința Primăriei capitalei, în contextul unei noi tragedii produse în clădirea fostului hotel „Național”, aflată în paragină - o adolescentă de 13 ani a murit, săptămâna trecută, după ce ar fi căzut de la înălțime.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
12:00
Thriller în Superliga românească de fotbal: Hermannstadt Sibiu și FCSB au remizat, scor 3:3 # Moldova1
Meci spectaculos în Superliga românească de fotbal. În ultima partidă a etapei a 16-a, Hermannstadt Sibiu și FCSB au remizat cu scorul de 3:3. Bucureștenii au început cu toate motoarele turate și a deschis scorul foarte rapid: deja în minutul 4 senegalezul Mamadou Thiam a înscris din pasa italianului Juri Cisotti. Discipolii lui Marius Măldărășanu nu au acuzat șocul și au restabilit egalitatea în minutul 26 prin Aurelian Chițu.
Acum 15 minute
11:50
De la embargouri impuse de Rusia la exporturi în 40 de țări: povești de succes ale antreprenorilor moldoveni în drumul spre UE # Moldova1
Drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană este perceput nu doar ca o decizie politică, ci ca o investiție într-un viitor sigur, prosper și pașnic. Integrarea europeană înseamnă, totodată, atragerea de investiții care stimulează economia și creează noi oportunități de dezvoltare pentru mediul de afaceri. Transformările prin care trec întreprinderile moldovenești în acest proces au fost prezentate la emisiunea „Vector European”, difuzată la Moldova 1.
Acum 30 minute
11:40
Tragedia din fostul hotel „Național”: Primăria Chișinău îi cere Guvernului soluții legale pentru a preveni accesul în clădirile periculoase # Moldova1
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, îi cere Guvernului să identifice soluții concrete, în comun cu autoritățile locale, pentru securizarea accesului în clădirile abandonate de pe teritoriul capitalei. Solicitarea a fost lansată luni, 10 noiembrie, de la ședința Primăriei capitalei, în contextul unei noi tragedii produse în clădirea fostului hotel „Național”, aflată în paragină - o adolescentă de 13 ani a murit, săptămâna trecută, după ce ar fi căzut de la înălțime.
Acum o oră
11:30
De la embargouri la exporturi în 40 de țări: povești de succes ale antreprenorilor moldoveni în drumul spre UE # Moldova1
Drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană este perceput nu doar ca o decizie politică, ci ca o investiție într-un viitor sigur, prosper și pașnic. Integrarea europeană înseamnă, totodată, atragerea de investiții care stimulează economia și creează noi oportunități de dezvoltare pentru mediul de afaceri. Despre transformările prin care trec întreprinderile moldovenești în acest proces relatează un reportaj realizat pentru emisiunea „Vector European”, difuzată la Moldova 1.
11:20
Finală cu suspans în campionatul de snooker al Republicii Moldova. Andrei Ciobanu l-a învins pe Ilie Chisleacov cu 4:2 în meciul decisiv și a cucerit al 6-lea său titlu național. Partida a fost echilibrată până la un moment dat, după 4 frame-uri scorul fiind egal, 2:2, însă pe final Ciobanu a fost mai bun, și-a dominat adversarul și și-a adjudecat victoria.
Acum 2 ore
10:40
Datorită sprijinului Germaniei, cetățenii din Comrat vor avea curând un nou scuar modern în fața primăriei, conceput pentru relaxare, socializare și petrecerea timpului liber. Designul, ales împreună cu locuitorii, va transforma zona într-un spațiu verde atractiv și primitor pentru toate generațiile.
10:30
Trei noi interconectări energetice vor lega R. Moldova de România și Ucraina: anunțul ministrului Energiei, făcut la Atena # Moldova1
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina, pentru a-și consolida independența energetică și a-și integra viitoarele capacități de energie regenerabilă în rețeaua europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată recent la Atena, unde au participat oficiali din SUA și Europa.
10:30
Zece persoane fizice prestau ilegal servicii de taximetrie în Chișinău: amenzi de peste 21.5 mii de lei # Moldova1
Prestau ilegal servicii de taximetrie în Chișinău sau nu utilizau echipamente de casă și control. Șaptesprezece persoane care prestau servicii în domeniul transportului de pasageri, în regim de taxi, au fost amendate pentru nereguli depistate de autoritățile responsabile.
10:20
Trei noi interconectări energetice vor lega R. Moldova de România și Ucraina, pentru a consolida securitatea și stabilitatea sistemului regional # Moldova1
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina, pentru a-și consolida independența energetică și a-și integra viitoarele capacități de energie regenerabilă în rețeaua europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată la Atena, unde au participat oficiali din SUA și Europa.
10:10
În plin sezon al virozelor și răcelilor, tot mai mulți părinți se confruntă cu episoade de febră la copii. Deși temperaturile crescute pot speria mamele, medicii atrag atenția că, în cele mai multe cazuri, febra reprezintă o reacție normală a organismului în lupta cu infecțiile virale. Esențial este ca micuții să fie hidratați corespunzător și monitorizați atent, pentru a depista la timp eventualele semne de agravare.
Acum 4 ore
09:40
„Haos”: Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia - al doilea accident de acest fel în ultima lună # Moldova1
Două trenuri s-au ciocnit, duminică-seară, 9 noiembrie, în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunțat Guvernul de la Bratislava. Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau între Svaty Jur și Pezinok, la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala Bratislava, în momentul coliziunii, conform autorităților.
09:30
Agricultură diversificată: cum s-a asigurat un fermier din Valea Perjei că nu va fi niciodată în pierdere, în pofida calamităților naturale # Moldova1
Nicolae Ciobanu din satul Valea Perjei, raionul Taraclia, practică agricultura de aproape 50 de ani. De-a lungul timpului, acesta a construit o gospodărie modernă, adaptată la condițiile actuale. Pentru a reduce riscul pierderilor cauzate de schimbările climatice sau de fluctuațiile prețurilor, agricultorul din sudul R. Moldova a extins gama de plante pe care le cultivă. De asemenea, a investit în tehnică agricolă modernă.
09:20
R. Moldova preia președinția Comitetului de Miniștri al CoE, din 14 noiembrie | Popșoi: „O mare responsabilitate” # Moldova1
Republica Moldova va prelua pe 14 septembrie, la Strasbourg, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CoE). Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a declarat că pentru țara noastră „este o onoare, dar și o mare responsabilitate”.
09:00
Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită de lucru la Chișinău pentru evaluarea proiectului privind PACCO # Moldova1
O delegație a Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 10–11 noiembrie, în contextul elaborării avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei privind inițiativa de creare a Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO).
09:00
RAPORT | Audiența postului public de televiziune, Moldova 1, a crescut cu 21.3% în 2025. Trend ascendent și pentru Moldova 2 # Moldova1
Audiența televiziunii publice din Republica Moldova a crescut semnificativ în 2025 - cu 21.3% față de anul precedent, iar Moldova 2 a înregistrat o relansare clară a audienței începând din trimestrul al treilea al anului curent. Totodată, Postul Moldova 1 s-a menținut stabil în top 3 al televiziunilor, iar „Mesager”-ul este cel mai urmărit buletin de știri din R. Moldova, a declarat Andrei Zapșa, directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova”, responsabil de televiziune, la ultima ședință a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD) al instituției.
08:40
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, așteptată la Chișinău pentru o vizită de lucru de două zile # Moldova1
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, este așteptată la Chișinău pentru o vizită de lucru de două zile, în perioada 10–11 noiembrie, potrivit Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
08:30
Rusia combină instituțiile de stat și crima organizată pentru acțiuni de destabilizare în Europa - raport # Moldova1
Rusia a creat o rețea de agenți pentru un război hibrid împotriva UE. În ea sunt strâns legate instituțiile de stat și lumea interlopă. La această concluzie au ajuns experții organizației analitice neguvernamentale GLOBSEC și ai Centrului Internațional pentru Combaterea Terorismului (ICCT), într-un raport comun intitulat „Rețeaua criminal-teroristă a Rusiei: criminalitatea ca instrument al războiului hibrid în Europa”, citat de DW.
Acum 6 ore
07:30
După 40 de zile de blocaj, Congresul american se apropie de un acord pentru reluarea activității Guvernului # Moldova1
Guvernul federal al Statelor Unite ar putea fi redeschis în curând, după ce Senatul a aprobat duminică, 9 noiembrie, un prim vot procedural asupra unui proiect de lege menit să pună capăt celei mai lungi blocări administrative din ultimii ani, scrie Reuters.
07:20
Danemarca deține până la sfârșitul anului președinția rotativă a Uniunii Europene, iar pentru mulți a putut fi o surpriză că un guvern social-democrat, cum este cel condus de Mette Frederiksen, a luat măsuri care limitează strict migrația.
07:00
Pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova, inclusiv în capitală, se circulă cu dificultate în această dimineață din cauza ceții dense. Vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri, iar meteorologii mențin în vigoare Codul galben de ceață până astăzi, 10 noiembrie, ora 11:00.
Acum 24 ore
22:10
Danemarca va interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani. Cu toate acestea, părinților li se va permite să facă excepții în cazul copiilor de până la 13 ani pentru a accesa anumite platforme. Decizia a fost luată din cauza îngrijorărilor tot mai mari legate de sănătatea mintală a tinerilor. Guvernul de la Copenhaga a propus un set de măsuri din 14 puncte privind modul unei protejări mai bune a minorilor în mediul online.
21:50
Un tânăr din Rusia a sărit dintr-un tren pentru a evita înrolarea în armată. Trenul pleca din Rusia spre Kaliningrad, trecând prin Belarus și Lituania fără oprire. După ce a sărit din mers, tânărul a fugit în Finlanda, unde a cerut azil, iar acum se teme că va fi repatriat. El a acordat, recent, primul interviu jurnaliștilor de la Current Time, în care a explicat de ce a fugit și ce s-a întâmplat după ce a sărit din tren.
21:30
Peste 26 de mii de cetățeni și 35 de instituții publice din Republica Moldova au beneficiat, în ultimii patru ani, de servicii publice mai eficiente, datorită sprijinului oferit prin Programul „EU4Moldova: Comunități Locale”. Mai mult de 300 de familii vulnerabile au fost conectate la rețele moderne de apă, canalizare și energie. Rezultatele programului au fost prezentate recent în cadrul unui eveniment, la care au participat echipele de implementare și beneficiarii.
21:20
Din R. Moldova în America: peste 32.000 de liceeni moldoveni au avut ocazia să studieze gratuit în SUA # Moldova1
Tinerii din Republica Moldova au șansa de a trăi visul american pentru un an, studiind într-un liceu din Statele Unite și locuind alături de o familie gazdă. Prin Programul FLEX, finanțat de Guvernul SUA, elevii descoperă din interior cultura și stilul de viață american, participă la activități școlare și comunitare și devin adevărați ambasadori ai țării lor. Adelina și Petru sunt doi dintre cei care au trăit această experiență unică, care le-a schimbat perspectiva asupra lumii.
21:10
Tinerii din Republica Moldova au șansa de a trăi visul american pentru un an, studiind într-un liceu din Statele Unite și locuind alături de o familie gazdă. Prin Programul FLEX, finanțat de Guvernul SUA, elevii descoperă din interior cultura și stilul de viață american, participă la activități școlare și comunitare și devin adevărați ambasadori ai țării lor. Adelina și Petru sunt doi dintre cei care au trăit această experiență unică, care le-a schimbat perspectiva asupra lumii.
21:10
Students from the "Mihail Sadoveanu" Lyceum in Călărași discovered ways to protect the environment and save energy through the interactive contest "Equal Chance Energy". During the quiz, they tested their knowledge about energy efficiency and learned new ideas for a more sustainable lifestyle.
20:50
Elevii de la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Călărași au descoperit modalități prin care pot proteja mediul și economisi energie, participând la concursul interactiv „Energie cu șanse egale”. În cadrul quiz-ului, aceștia și-au testat cunoștințele despre eficiența energetică și au aflat idei noi pentru un stil de viață mai sustenabil.
20:20
La Comrat a fost sărbătorit duminică tradiționalul Festival anual al vinului. Vinării din autonomia găgăuză și din întreaga țară, împreună cu producători de vin de casă, și-au prezentat recoltele, alături de multe bucate tradiționale. Iar zeci de dansatori și ansambluri folclorice au adus ritm și voie bună. Vinificatorii s-au ales cu premii.
19:40
Împușcăturile de la Leova nu au nicio legătură cu alegerile locale, afirmă poliția: arma din care s-a tras a fost ridicată. Reacția lui Bujorean # Moldova1
Cele două focuri de armă, trase noaptea trecută în orașul Leova, nu au legătură cu alegerile locale noi ce urmează să aibă loc pe 16 noiembrie și nici nu l-ar fi vizat pe Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar, susține Inspectoratul General al Poliției (IGP).
19:20
Ziua Națională a Tineretului: ce îi motivează și ce așteaptă tinerii din R. Moldova de la autorități # Moldova1
Sunt vocea unei generații care visează, luptă și nu renunță. În fiecare zi, tinerii din Republica Moldova arată că pot construi o țară mai modernă și mai aproape de Uniunea Europeană. De Ziua Națională a Tineretului, echipa de filmare a postului public de televiziune a ieșit în stradă ca să afle ce îi motivează, ce îi nemulțumește și ce așteptări au tinerii de la autorități.
19:10
Tinerii din R. Moldova, între vis și acțiune: ce îi motivează și ce așteaptă de la autorități # Moldova1
Sunt vocea unei generații care visează, luptă și nu renunță. În fiecare zi, tinerii din Republica Moldova arată că pot construi o țară mai modernă și mai aproape de Uniunea Europeană. De Ziua Națională a Tineretului, echipa de filmare a postului public de televiziune a ieșit în stradă ca să afle ce îi motivează, ce îi nemulțumește și ce așteptări au tinerii de la autorități.
19:10
Francezul Sebastien Ogier a câștigat Rally-ul Japoniei, penultima etapă a competiției, și s-a apropiat la doar 3 puncte de liderul clasamentului, galezul Elfyn Evans. Urmează etapa din Arabia Saudită, în care va fi decis campionul.**
18:20
Atacantul echipei Zimbru Chișinău, Denis Kazlouski, a oferit un recital în meciul cu CSF Bălți # Moldova1
Atacantul bielorus Denis Kazlouski a oferit un fel de recital one-man-show în meciul echipei Zimbru Chișinău cu CSF Bălți din etapa a 19-a a campionatului național de fotbal. Fotbalistul de 32 de ani a marcat toate golurile "galben-verzilor" în victoria cu 3:1.
18:10
Școala de Arte din Cricova, redeschisă după renovare: peste 550 de elevi beneficiază de săli moderne și instrumente noi # Moldova1
Școala de Arte din orașul Cricova, municipiul Chișinău, a fost complet renovată și dotată cu echipamente moderne, în cadrul Programului Național „Satul European”. După lucrări de reparație capitală și replanificare a spațiilor interioare, instituția și-a redeschis ușile pentru cei peste 550 de elevi care studiază acolo, oferind acum condiții la standarde europene pentru educația artistică.
18:10
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați că, începând cu seara zilei de duminică, 9 noiembrie, pe tot teritoriul țării va fi ceață cu vizibilitatea de 200 de metri.
17:20
Forțele ucrainene au distrus un sistem rusesc de rachete „Triumf” din Crimeea, evaluat la un miliard de dolari # Moldova1
Forțele speciale ucrainene au distrus o armă extrem de scumpă, de aproximativ un miliarde de dolari, plasată de ruși în Crimeea, informează Digi24.ro.
17:10
Rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, repatriate în România # Moldova1
Președintele Nicușor Dan a afirmat că Unirea de la 1859 „nu a căzut din cer”, iar pentru înfăptuirea ei au acționat oameni politici, printre care Domnitorul Grigore Alexandru Ghyka, ale cărui rămășițe pământești au fost repatriate și aduse, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, relatează Agerpres.
17:10
Lionel Messi, două goluri și calificarea echipei Inter Miami în sferturile de finală MLS Cup # Moldova1
Lionel Messi a strălucit din nou și a contribuit din plin la calificarea echipei sdale, Inter Miami, în sferturile de finală ale play-off-ului Major League Soccer. Starul argentinian a marcat două goluri în victoria Inter-ului asupra lui Nashville Soccer Club, scor 4:0, în cea de-a 3-a partidă a seriei din optimile de finală.
16:30
Împușcăturile de la Leova nu au nicio legătură cu alegerile locale sau cu Bujorean, afirmă poliția: arma din care s-a tras a fost ridicată # Moldova1
Cele două focuri de armă, trase noaptea trecută în orașul Leova, nu au legătură cu alegerile locale noi ce urmează să aibă loc pe 16 noiembrie și nici nu l-ar fi vizat pe Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar, susține Inspectoratul General al Poliției (IGP).
16:30
Rusia a bombardat Hersonul, sunt răniți. În regiunea Sumî - lovitură cu „un proiectil necunoscut” # Moldova1
Armata Federației Ruse a atacat în jurul prânzului, pe 9 noiembrie, cartierul Korabelnîi din Herson. În urma loviturii, au fost răniți doi civili - o femeie de 74 de ani și un bărbat de 52 de ani, au anunțat autoritățile administrației militare regionale. Ambii au suferit traume provocate de explozie și au fost transportați la spital, scrie DW.
16:20
Împușcăturile de la Leova nu au nicio legătură cu alegerile locale, afirmă poliția: arma din care s-a tras a fost ridicată # Moldova1
Cele două focuri de armă, trase noaptea trecută în orașul Leova, nu au legătură cu alegerile locale noi ce urmează să aibă loc pe 16 noiembrie și nici nu l-ar fi vizat pe Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar, susține Inspectoratul General al Poliției (IGP).
15:50
Republica Moldova, în Top 10 destinații turistice din Europa cu cea mai rapidă creștere a sosirilor internaționale # Moldova1
Republica Moldova se numără printre cele mai dinamice destinații turistice din Europa, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). În prima jumătate a anului 2025, țara noastră s-a clasat în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe, înregistrând o creștere de 62% a sosirilor internaționale de turiști comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019.
15:10
Deficit de medici veterinari în sate: autoritățile încearcă să facă profesia mai atractivă # Moldova1
Numărul medicilor veterinari activi din Republica Moldova este în scădere, deși autoritățile încearcă să facă această meserie mai atractivă, inclusiv din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, tinerii specialiști evită locurile de muncă din zonele rurale. Această lipsă ar putea avea consecințe serioase asupra sănătății animalelor și securității alimentare, atenționează specialiștii.
14:20
Tenismena care reprezintă Kazahstanul a învins-o în finala de la Er Riad pe liderul mondial Arina Sabalenka. Rîbakina a obținut victoria în 2 seturi cu scorul de 6-3, 7-6 într-o partidă ce a durat aproape 2 ore.
14:10
Republica Moldova se numără printre cele mai dinamice destinații turistice din Europa, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). În prima jumătate a anului 2025, țara noastră s-a clasat în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe, înregistrând o creștere de 62% a sosirilor internaționale de turiști comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019.
13:20
Kievul, Harkovul și Poltava au rămas fără curent electric după distrugerea termocentralelor de către trupele ruse # Moldova1
Mai multe orașe mari din Ucraina au rămas fără alimentare cu energie electrică după un atac combinat de proporții al armatei ruse asupra infrastructurii energetice, în noaptea de 8 noiembrie. Loviturile au scos din funcțiune termocentralele de la Tripilia și Zmiev, situate în regiunile Kiev și Harkov. Aceste instalații aparțin companiei de stat Centrenergo, care asigură 14% din producția de energie electrică a țării.
12:50
Pe malul Nistrului, în satul Puhăceni din raionul Anenii Noi, trei frați au demonstrat că agricultura poate deveni o afacere de succes. Totul a început după destrămarea colhozurilor, când tatăl lor, Eugeniu Petrov, a investit în primele sere, a instalat canale de irigare și a decis să cultive legume la scară largă, experimentând diverse soiuri.
12:40
Asistent medical bazat pe inteligența artificială, creat de un moldovean care suferea de cancer # Moldova1
Uneori, frica de necunoscut ne oprește din drum, mai ales când este vorba despre sănătate. Dar sunt oameni care găsesc în lupta cu boala nu doar puterea de a merge mai departe, ci și inspirația de a-i ajuta pe alții. Este și povestea lui Traian Chivriga, un bărbat care, în timp ce înfrunta cancerul, a creat un asistent medical bazat pe inteligența artificială. Aplicația poate să proceseze orice document medical, din orice spital.
Ieri
11:50
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică dimineață la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orașul Vatra, municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins mai multe căsuțe de tip container în care locuiau temporar angajații întreprinderii. Din fericire, toți cei 15 oameni aflați în interior au reușit să se evacueze la timp, fără a exista victime.
11:30
Împușcături lângă casa primarului de Leova, care candidează pentru un nou mandat: poliția investighează cazul # Moldova1
Un incident cu focuri de armă a avut loc în noaptea de 8 noiembrie, în orașul Leova. Potrivit relatărilor candidatului la funcția de primar, Alexandru Bujorean, două împușcături s-ar fi auzit în fața locuinței sale, în jurul orei 22:30.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.