Festivalul Vinului la Comrat: tradiție, dans și gusturi autentice
Moldova1, 9 noiembrie 2025 20:20
La Comrat a fost sărbătorit duminică tradiționalul Festival anual al vinului. Vinării din autonomia găgăuză și din întreaga țară, împreună cu producători de vin de casă, și-au prezentat recoltele, alături de multe bucate tradiționale. Iar zeci de dansatori și ansambluri folclorice au adus ritm și voie bună. Vinificatorii s-au ales cu premii.
• • •
Acum 5 minute
21:20
Din R. Moldova în America: peste 32.000 de liceeni moldoveni au avut ocazia să studieze gratuit în SUA # Moldova1
Tinerii din Republica Moldova au șansa de a trăi visul american pentru un an, studiind într-un liceu din Statele Unite și locuind alături de o familie gazdă. Prin Programul FLEX, finanțat de Guvernul SUA, elevii descoperă din interior cultura și stilul de viață american, participă la activități școlare și comunitare și devin adevărați ambasadori ai țării lor. Adelina și Petru sunt doi dintre cei care au trăit această experiență unică, care le-a schimbat perspectiva asupra lumii.
Acum 15 minute
21:10
21:10
Students from the "Mihail Sadoveanu" Lyceum in Călărași discovered ways to protect the environment and save energy through the interactive contest "Equal Chance Energy". During the quiz, they tested their knowledge about energy efficiency and learned new ideas for a more sustainable lifestyle.
Acum o oră
20:50
Elevii de la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Călărași au descoperit modalități prin care pot proteja mediul și economisi energie, participând la concursul interactiv „Energie cu șanse egale”. În cadrul quiz-ului, aceștia și-au testat cunoștințele despre eficiența energetică și au aflat idei noi pentru un stil de viață mai sustenabil.
Acum 2 ore
20:20
19:40
Împușcăturile de la Leova nu au nicio legătură cu alegerile locale, afirmă poliția: arma din care s-a tras a fost ridicată. Reacția lui Bujorean # Moldova1
Cele două focuri de armă, trase noaptea trecută în orașul Leova, nu au legătură cu alegerile locale noi ce urmează să aibă loc pe 16 noiembrie și nici nu l-ar fi vizat pe Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar, susține Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Acum 4 ore
19:20
Ziua Națională a Tineretului: ce îi motivează și ce așteaptă tinerii din R. Moldova de la autorități # Moldova1
Sunt vocea unei generații care visează, luptă și nu renunță. În fiecare zi, tinerii din Republica Moldova arată că pot construi o țară mai modernă și mai aproape de Uniunea Europeană. De Ziua Națională a Tineretului, echipa de filmare a postului public de televiziune a ieșit în stradă ca să afle ce îi motivează, ce îi nemulțumește și ce așteptări au tinerii de la autorități.
19:10
Tinerii din R. Moldova, între vis și acțiune: ce îi motivează și ce așteaptă de la autorități # Moldova1
Sunt vocea unei generații care visează, luptă și nu renunță. În fiecare zi, tinerii din Republica Moldova arată că pot construi o țară mai modernă și mai aproape de Uniunea Europeană. De Ziua Națională a Tineretului, echipa de filmare a postului public de televiziune a ieșit în stradă ca să afle ce îi motivează, ce îi nemulțumește și ce așteptări au tinerii de la autorități.
19:10
Francezul Sebastien Ogier a câștigat Rally-ul Japoniei, penultima etapă a competiției, și s-a apropiat la doar 3 puncte de liderul clasamentului, galezul Elfyn Evans. Urmează etapa din Arabia Saudită, în care va fi decis campionul.**
18:20
Atacantul echipei Zimbru Chișinău, Denis Kazlouski, a oferit un recital în meciul cu CSF Bălți # Moldova1
Atacantul bielorus Denis Kazlouski a oferit un fel de recital one-man-show în meciul echipei Zimbru Chișinău cu CSF Bălți din etapa a 19-a a campionatului național de fotbal. Fotbalistul de 32 de ani a marcat toate golurile "galben-verzilor" în victoria cu 3:1.
18:10
Școala de Arte din Cricova, redeschisă după renovare: peste 550 de elevi beneficiază de săli moderne și instrumente noi # Moldova1
Școala de Arte din orașul Cricova, municipiul Chișinău, a fost complet renovată și dotată cu echipamente moderne, în cadrul Programului Național „Satul European”. După lucrări de reparație capitală și replanificare a spațiilor interioare, instituția și-a redeschis ușile pentru cei peste 550 de elevi care studiază acolo, oferind acum condiții la standarde europene pentru educația artistică.
18:10
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați că, începând cu seara zilei de duminică, 9 noiembrie, pe tot teritoriul țării va fi ceață cu vizibilitatea de 200 de metri.
Acum 6 ore
17:20
Forțele ucrainene au distrus un sistem rusesc de rachete „Triumf” din Crimeea, evaluat la un miliard de dolari # Moldova1
Forțele speciale ucrainene au distrus o armă extrem de scumpă, de aproximativ un miliarde de dolari, plasată de ruși în Crimeea, informează Digi24.ro.
17:10
Rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, repatriate în România # Moldova1
Președintele Nicușor Dan a afirmat că Unirea de la 1859 „nu a căzut din cer”, iar pentru înfăptuirea ei au acționat oameni politici, printre care Domnitorul Grigore Alexandru Ghyka, ale cărui rămășițe pământești au fost repatriate și aduse, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, relatează Agerpres.
17:10
Lionel Messi, două goluri și calificarea echipei Inter Miami în sferturile de finală MLS Cup # Moldova1
Lionel Messi a strălucit din nou și a contribuit din plin la calificarea echipei sdale, Inter Miami, în sferturile de finală ale play-off-ului Major League Soccer. Starul argentinian a marcat două goluri în victoria Inter-ului asupra lui Nashville Soccer Club, scor 4:0, în cea de-a 3-a partidă a seriei din optimile de finală.
16:30
Împușcăturile de la Leova nu au nicio legătură cu alegerile locale sau cu Bujorean, afirmă poliția: arma din care s-a tras a fost ridicată # Moldova1
16:30
Rusia a bombardat Hersonul, sunt răniți. În regiunea Sumî - lovitură cu „un proiectil necunoscut” # Moldova1
Armata Federației Ruse a atacat în jurul prânzului, pe 9 noiembrie, cartierul Korabelnîi din Herson. În urma loviturii, au fost răniți doi civili - o femeie de 74 de ani și un bărbat de 52 de ani, au anunțat autoritățile administrației militare regionale. Ambii au suferit traume provocate de explozie și au fost transportați la spital, scrie DW.
16:20
Împușcăturile de la Leova nu au nicio legătură cu alegerile locale, afirmă poliția: arma din care s-a tras a fost ridicată # Moldova1
15:50
Republica Moldova, în Top 10 destinații turistice din Europa cu cea mai rapidă creștere a sosirilor internaționale # Moldova1
Republica Moldova se numără printre cele mai dinamice destinații turistice din Europa, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). În prima jumătate a anului 2025, țara noastră s-a clasat în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe, înregistrând o creștere de 62% a sosirilor internaționale de turiști comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019.
Acum 8 ore
15:10
Deficit de medici veterinari în sate: autoritățile încearcă să facă profesia mai atractivă # Moldova1
Numărul medicilor veterinari activi din Republica Moldova este în scădere, deși autoritățile încearcă să facă această meserie mai atractivă, inclusiv din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, tinerii specialiști evită locurile de muncă din zonele rurale. Această lipsă ar putea avea consecințe serioase asupra sănătății animalelor și securității alimentare, atenționează specialiștii.
14:20
Tenismena care reprezintă Kazahstanul a învins-o în finala de la Er Riad pe liderul mondial Arina Sabalenka. Rîbakina a obținut victoria în 2 seturi cu scorul de 6-3, 7-6 într-o partidă ce a durat aproape 2 ore.
14:10
Republica Moldova se numără printre cele mai dinamice destinații turistice din Europa, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). În prima jumătate a anului 2025, țara noastră s-a clasat în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe, înregistrând o creștere de 62% a sosirilor internaționale de turiști comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019.
Acum 12 ore
13:20
Kievul, Harkovul și Poltava au rămas fără curent electric după distrugerea termocentralelor de către trupele ruse # Moldova1
Mai multe orașe mari din Ucraina au rămas fără alimentare cu energie electrică după un atac combinat de proporții al armatei ruse asupra infrastructurii energetice, în noaptea de 8 noiembrie. Loviturile au scos din funcțiune termocentralele de la Tripilia și Zmiev, situate în regiunile Kiev și Harkov. Aceste instalații aparțin companiei de stat Centrenergo, care asigură 14% din producția de energie electrică a țării.
12:50
Pe malul Nistrului, în satul Puhăceni din raionul Anenii Noi, trei frați au demonstrat că agricultura poate deveni o afacere de succes. Totul a început după destrămarea colhozurilor, când tatăl lor, Eugeniu Petrov, a investit în primele sere, a instalat canale de irigare și a decis să cultive legume la scară largă, experimentând diverse soiuri.
12:40
Asistent medical bazat pe inteligența artificială, creat de un moldovean care suferea de cancer # Moldova1
Uneori, frica de necunoscut ne oprește din drum, mai ales când este vorba despre sănătate. Dar sunt oameni care găsesc în lupta cu boala nu doar puterea de a merge mai departe, ci și inspirația de a-i ajuta pe alții. Este și povestea lui Traian Chivriga, un bărbat care, în timp ce înfrunta cancerul, a creat un asistent medical bazat pe inteligența artificială. Aplicația poate să proceseze orice document medical, din orice spital.
11:50
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică dimineață la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orașul Vatra, municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins mai multe căsuțe de tip container în care locuiau temporar angajații întreprinderii. Din fericire, toți cei 15 oameni aflați în interior au reușit să se evacueze la timp, fără a exista victime.
11:30
Împușcături lângă casa primarului de Leova, care candidează pentru un nou mandat: poliția investighează cazul # Moldova1
Un incident cu focuri de armă a avut loc în noaptea de 8 noiembrie, în orașul Leova. Potrivit relatărilor candidatului la funcția de primar, Alexandru Bujorean, două împușcături s-ar fi auzit în fața locuinței sale, în jurul orei 22:30.
11:10
Asistent medical bazat pe inteligența artificială, creat de un moldivean care suferea de cancer # Moldova1
11:00
O expoziție cu un titlu neobișnuit, „Casa Mare. Îngrijiri paliative” a atras vizitatori la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Autorul, Ioan-Vasile Postică este un tânăr artist plastic originar din Chișinău, stabilit la București. El prezintă o colecție de lucrări în care meditează în culori asupra lucrurilor dragi din lumea satului. Punctul de plecare al inspirației sale este chiar casa bunicilor din Brânzeni, raionul Glodeni, un spațiu îngrijit cu multă dragoste de mama pictorului.
10:00
Un moldovean, în timp ce înfrunta cancerul, a creat un asistent medical bazat pe inteligența artificială # Moldova1
10:00
Peste 200 de câini și pisici fără stăpân își găsesc hrană și tratamente într-un adăpost temporar din Comrat. Aici, animalele primesc șansa la un stăpân responsabil. Voluntarii spun că cea mai mare problemă rămâne cruzimea oamenilor, iar autoritățile subliniază că problema gestionării animalelor fără stăpân trebuie rezolvată nu local, ci la nivel de stat.
Acum 24 ore
21:40
Mai multe cupluri din Molești au marcat peste 50 de ani de căsătorie: „Secretul: dragoste și răbdare” # Moldova1
La Molești, raionul Ialoveni, dragostea și devotamentul au fost sărbătorite la superlativ. Mai mulți seniori au marcat nunta de aur într-un eveniment plin de muzică, dans și voie bună, organizat de administrația locală. Cuplurile, implicate activ în viața comunității, și-au construit căsnicii trainice, bazate pe iubire, respect și răbdare, oferind tuturor un adevărat exemplu de longevitate și armonie.
Ieri
20:50
Internaționalul român Ianis Hagi a marcat un gol fabulos în campionatul de fotbal al Turciei. Acesta a înscris pentru formația Alanyaspor în meciul din deplasare cu Trabzonspor, încheiat cu scor egal, 1-1.
20:40
Ceadâr-Lunga a îmbrăcat straie de sărbătoare. Locuitorii au celebrat Kasîm și hramul localității # Moldova1
Găgăuzia a îmbrăcat straie de sărbătoare astăzi, 8 noiembrie. Locuitorii au celebrat Kasîm - tradiționala sărbătoare populară care marchează sfârșitul anului agricol și pregătirea de iarnă. La Ceadâr-Lunga evenimentul a fost marcat prin târguri, expoziții și concerte. Orașul a sărbătorit, totodată și hramul localității.
20:10
Radu Marian susține că nu va fi deficit de benzină și motorină după intrarea în vigoare a sancțiunilor împotriva Lukoil # Moldova1
Nu va exista un deficit de benzină și motorină pe piață după ce vor intra în vigoare sancțiunile aplicate împotriva grupului Lukoil, a dat asigurări președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. El a mai spus că va solicita explicații Consiliului Concurenței referitor la faptul că Lukoil-Moldova este unicul furnizor de combustibil de aviație pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor.
19:20
Zeci de toboșari au umplut centrul capitalei cu ritm și emoție, într-un eveniment caritabil dedicat unei cauze nobile. Concertul a fost organizat pentru a strânge fonduri în sprijinul Dariei Pleșcan, o tânără care luptă cu o formă frecvent întâlnită de cancer - limfom Hodgkin. Spectacolul a atras zeci de vizitatori, care nu au rămas indiferenți și au donat cu generozitate pentru a o ajuta pe Daria în lupta ei cu boala.
18:30
Cele mai talentate gimnaste s-au reunit la Campionatul R. Moldova la gimnastică estetică în grup # Moldova1
Grație, forță și sincron perfect - așa a arătat spectacolul oferit de cele mai talentate gimnaste ale țării, reunite la Campionatul R. Moldova la gimnastică estetică în grup. Lupta a fost dată pentru Campionatul Mondial din Bulgaria, acolo unde câștigătorii vor reprezenta țara noastră în fața celor mai puternice echipe din lume.
18:00
Victorie răsunătoare obținută de echipa Petrocub Hâncești în campionatul național de fotbal. Discipolii lui Șota Maharadze au învins pe Sheriff Tiraspol cu 4-2 într-un meci în care au fost conduși cu 0-2.
17:20
Activitatea posturilor vamale de la frontiera moldo-ucraineană a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun. Autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul transfrontalier este din nou posibil.
17:00
Meci nebun în Premier League. Tottenham Hotspur a remizat cu Manchester United pe teren propriu, scor 2-2, în etapa a 11-a a campionatului Angliei.
16:20
Istorici din patru țări dezbat la Chișinău identitatea românească în cadrul conferinței „Latinitate, Romanitate, Românitate” # Moldova1
Peste 80 de istorici, cercetători și profesori universitari din Republica Moldova, România, Ungaria și Ucraina sau reunit la cea de-a IX-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Latinitate, Romanitate, Românitate”. Timp de trei zile, participanții dezbat teme legate de istorie, identitate națională și europeană, patrimoniu și spiritualitate latină.
15:30
MAE: Denunțarea Acordului CSI nu va modifica regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Rusia # Moldova1
Denunțarea Acordului Comunității Statelor Independente (CSI) privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Federația Rusă, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare. Despre aceasta a menționat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE).
15:00
„Inima României în inima Europei”, diplomațiile României și R. Moldova au celebrat la Bruxelles memoria Reginei Maria, Regina României Mari # Moldova1
Anul 2025 marchează o aniversare istorică – 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre cele mai admirate și respectate figuri feminine din istoria României. Curajul, devotamentul și dragostea ei necondiționată față de țară au transformat-o într-un simbol al sacrificiului și al demnității naționale. Sub înaltul patronaj al Ambasadelor României și Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Bruxelles-ul a găzduit, pe 7 noiembrie, o seară dedicată memoriei sale – un eveniment al recunoștinței și al reflecției asupra moștenirii europene a Reginei Maria.
14:20
Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea # Moldova1
Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte trecerea este limitată. Partea ucraineană nu poate accepta mijloacele de transport spre control, din cauza unor probleme tehnice în sistemele informaționale ale autorităților de control din Ucraina.
14:10
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth, Pete Hegseth, a dezvăluit schimbări radicale în modul în care Pentagonul achiziționează arme, permițând armatei să achiziționeze mai rapid tehnologie în contextul amenințărilor globale crescânde, scrie The Guardian.
13:10
Ministrul Educației: „Vom sesiza Procuratura Generală privind procesul educațional din Găgăuzia” # Moldova1
Autoritățile vor sesiza Procuratura Generală referitor la noile prevederi adoptate de Adunarea Populară din regiunea găgăuză privind organizarea procesului educațional și le vor ataca în instanță. Anunțul a fost făcut într-un live pe Facebook de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. El a precizat că legea neconstituțională obligă toate școlile din regiune să predea limba găgăuză și să interzică copiilor de alte etnii să învețe limba în care ei vorbesc, fără susținerea probei care să ateste că aparțin etniei respective.
12:40
Cinci țări, inclusiv R. Moldova, au solicitat lansarea Rutelor 2 și 3, pentru a spori potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina, prin terminalele grecești # Moldova1
Operatorii sistemelor de transport gaze Vestmoldtransgaz (Republica Moldova) DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz (România) și Gas TSO of Ukraine (Ucraina), împreună cu operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria - ICGB AD - au semnat o scrisoare comună adresată autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei, prin care au solicitat aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră - Ruta 2 și Ruta 3.
12:30
European Commissioner Marta Kos is scheduled to make an official visit to Chișinău on November 11. The announcement of this key event was made by Deputy Prime Minister for European Integration, Cristina Gherasimov.
12:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a demonstrat și în 2025 poziția de instituție academică de referință în domeniul cercetării și inovării printr-un ritm ascendent al performanțelor științifice. USM a obținut pe parcursul anului trei premii mari, cinci premii speciale, 201 medalii de aur, 45 de medalii de argint și nouă medalii de bronz. Premiile au fost oferite în cadrul Galei Performanțelor în Cercetare, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.
11:50
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a aruncat în haos țările Uniunii Europene în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România și Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile americane împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată, scrie Politico.
