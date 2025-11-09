Danemarca interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani

12:40

Uneori, frica de necunoscut ne oprește din drum, mai ales când este vorba despre sănătate. Dar sunt oameni care găsesc în lupta cu boala nu doar puterea de a merge mai departe, ci și inspirația de a-i ajuta pe alții. Este și povestea lui Traian Chivriga, un bărbat care, în timp ce înfrunta cancerul, a creat un asistent medical bazat pe inteligența artificială. Aplicația poate să proceseze orice document medical, din orice spital.