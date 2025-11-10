Primăria Soroca își redeschide miercuri ușile pentru cetățeni: sunteți așteptați de la ora 14:00
Observatorul de Nord, 10 noiembrie 2025 11:40
Primăria municipiului Soroca invită cetățenii la consultările publice privind proiectele de decizie ce se vor regăsi ulterior pe masa consilierilor locali. Sorocenii sunt așteptați miercuri, 12 noiembrie 2025, în sala de ședințe de la etajul 1 al Consiliului raional Soroca. Unul dintre proiectele de bază supus consultărilor este cel privind elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Comunitară
• • •
Acum 30 minute
11:40
11:40
Atenție, șoferi de taxi! Serciciul fiscal de Stat este cu ochii pe voi. Deja au fost împărțite amenzi de peste 20.000 de lei # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul
Acum o oră
11:10
Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23
Acum 2 ore
11:00
Berbec Devine tot mai important să găsești un echilibru între a face ceea ce îți place și a avea grijă de sănătatea ta. În zilele aceste săptămâni, ai posibilitatea să aduci o mare schimbare în modul de gândire al colegilor. Vei pune toată pasiunea pe care o resimți în slujba comunicării pertinente a ideilor pe care le ai.
Acum 4 ore
10:00
Acuzații de violență fizică, psihologică și sexuală la Soroca: „Strigam ajutor…” # Observatorul de Nord
Judecătoria Soroca a dispus reluarea examinării unui dosar privind acuzații de violență fizică, psihologică și sexuală, după ce poliția a refuzat să redeschidă cauza, deși au fost prezentate noi probe și înregistrări video. Hotărârea instanței, pronunțată la 31 octombrie 2025, reprezintă o corecție importantă a inacțiunilor organelor de urmărire. Judecătoria Soroca a examinat contestația unei
10:00
Sunt o tânără cu vise mari, cu o dragoste sinceră pentru oameni și pentru tot ce este frumos. Călătoriile au fost mereu pentru mine o sursă de inspirație, iar vizita la Paris mi-a deschis o lume complet nouă. Acolo am descoperit farmecul parizian, eleganța străzilor, atmosfera plină de viață și rafinamentul cultural, care m-a
08:40
Rusia folosește gazele pentru a deturna alegerile din Moldova. Dacă ar fi lăsată să reușească, ar destabiliza regiunea și ar fi recompensată pentru șantaj, avertizează Modern Diplomacy. O criză majoră se derulează în Moldova, unde Rusia folosește energia ca armă politică pentru a influența rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă. Prima salvă s-a tras pe 1
08:30
Horoscop 10 noiembrie 2025. Săgetătorii este firesc să vrea să fie prevăzători și să vrei să-i protejeze pe cei apropiați de eventuale probleme. # Observatorul de Nord
Horoscop Berbec – 10 noiembrie 2025: Contextul este destul de dificil, mai ales în chestiunile legate de administrarea unor resurse comune, de dialogurile necesare cu partenerii de orice fel sau de problemele din familie pe care le consideri ușor de rezolvat, deși nu sunt. Horoscop Taur – 10 noiembrie 2025: Există riscul să exagerezi cu
08:10
Curs valutar, 10 noiembrie 2025: În prima zi a săptămânii dolarul se devalorizează cu opt bani, iar euro este mai ieftin cu doi bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 10 noiembrie 2025 euro scade cu doi bani și valorează 19,69 lei, iar dolarul american pierde opt bani și costă 17.03 lei. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3,87lei; Hrivna ucraineană – cu 0,40 lei și eubla rusească – cu
Acum 6 ore
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a săptămânii, vom avea vreme posomorâtă, cu temperaturi ale aerului adecvate perioadei. Valorile termice se vor încadra între +9 și +14 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 la sută, iar vântul
Acum 24 ore
21:20
Bărbatul cu cel mai lung nume din lume: peste 2.200 de cuvinte și necesită 20 de minute pentru a fi rostit # Observatorul de Nord
Pentru majoritatea oamenilor, prezentările sunt o formalitate trecătoare, un schimb de nume care durează câteva secunde. Însă pentru Laurence Watkins, această sarcină simplă devine un efort extraordinar. Rostirea numelui său complet, format din 2.253 de cuvinte, necesită 20 de minute, relatează edition.cnn.com Acest lucru a fost demonstrat la prima sa nuntă În anul 1991 s-a
18:20
Cărțile de recorduri mondiale sunt pline de realizări incredibile, unele dintre ele fiind neobișnuite, amuzante sau chiar excentrice. În spatele fiecărui record se află povești fascinante despre creativitate, determinare sau dorința de a ieși din comun. 1. Cel mai lung timp petrecut fără clipit Recordul pentru cel mai lung timp petrecut fără să clipim îi
16:30
Comportamentul nostru este influențat de instincte. Ele apar atunci când simțim foame, teamă sau nevoie de apropiere. În astfel de momente, reacționăm fără să stăm mult pe gânduri. Un test vizual de personalitate poate arăta cu ce animal semeni cel mai mult în felul în care reacționezi. Trebuie doar să privești imaginea reprezentativă și să
14:40
Cartea Guinness este plină de tot felul de recorduri: de la realizări inspiraționale ale unor oameni care au depășit toate limitele până la performanțe ușor ciudate sau de-a dreptul ciudate. Să vă arătăm câteva dintre cele mai interesante: Cum s-a născut ideea pentru Cartea Recordurilor – Guinness – într-o fabrică de bere? Ce înregistrări au
14:40
Pericolul din carnea de pui. De ce trebuie să o arunci imediat dacă vezi acest detaliu # Observatorul de Nord
Cum verifici dacă puiul s-a stricat în frigider? Carnea de pui este una dintre cele mai consumate cărnuri, dar și una dintre cele mai periculoase, dacă ținem cont de faptul că orice neglijență o poate face să meargă rău și să ne îmbolnăvească dacă o mâncăm. Cum îți dai seama dacă produsul trebuie aruncat. Carnea
14:20
Dicționarul Collins a desemnat sintagma „Vibe coding" drept cuvântul anului 2025. Acesta se referă la un domeniu emergent în dezvoltarea software care transformă limbajul natural în cod de calculator folosind inteligența artificială, transmite adevarul.ro. Lexicografii de la Collins monitorizează Collins Corpus, un repertoriu de 24 de miliarde de cuvinte care provine dintr-o varietate de surse media,
13:00
Guinness World Records dezvăluie recorduri neobișnuite care nu au fost încă stabilite. Pe lista au fost incluse recorduri precum: Cea mai rapidă cursă de alergare în saci pe distanța de 400 de metri Cea mai lungă distanță parcursă de o sticlă aruncată Cele mai multe perne de tip 'whoopee' (perne cu sunet) pe care te
12:10
Iubirea de sine nu înseamnă egoism. Ea este baza unei relații sănătoase. Mulți oameni cred că a avea grijă de tine înseamnă să pui propria persoană pe primul loc în exces. Din această cauză, renunță la nevoile lor și așteaptă recunoștință din partea celuilalt. Rezultatul este oboseală, supărare și tensiune în cuplu. Psihologii explică faptul
Ieri
10:20
20 de alimente care au aproape zero calorii. Le poţi mânca fără grija kilogramelor în plus # Observatorul de Nord
Fie că te afli în căutarea unor opțiuni sănătoase pentru a echilibra un stil de viață sedentar, fie ai de gândn să mănânci mult mai puține grăsimi în viitorul apropiat, iată care sunt alimentele care au cele mai puține calorii. 20 de alimente pe care le poți introduce în dietă Rucola O ceașcă grămadă de
09:20
Elevii din Drochia primesc laboratoare FabLab pentru proiecte educative moderne # Observatorul de Nord
Elevii din Drochia vor avea posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică (STEAM) datorită noilor laboratoare FabLab inaugurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu". Astfel, peste 1.100 de elevi din Drochia vor beneficia de această inițiativă. Valoarea investiției este de 42.000 de dolari, iar profesorii au fost instruiți pentru a
07:30
Judecata drumului pierdut spre Vasilcău: care sunt greșelile Consiliului Raional Soroca? # Observatorul de Nord
Un contract finanțat de Uniunea Europeană pentru reparația drumului Volovița–Vasilcău, semnat între Consiliul Raional Soroca și SRL „Agent Construct", s-a transformat într-un labirint juridic. Dispute privind termenele, împuternicirile semnatarilor și gestionarea fondurilor europene au dus la pierderea finanțării și la un proces răsunător care a scos la iveală grave deficiențe administrative. În noiembrie 2022, Consiliul
07:30
Învățătoare de clase primare acuzată de tratament inuman și degradant împotriva unui elev, îndreptățită de judecată # Observatorul de Nord
Judecătoria Drochia, a achitat o învățătoare din nordul Republicii Moldova, care fusese acuzată de aplicarea unui tratament inuman și degradant asupra unui elev din clasa a III-a. Instanța a stabilit că fapta imputată „nu întrunește elementele infracțiunii" prevăzute de Codul penal. Dosarul a fost deschis în urma unui incident petrecut în luna septembrie 2023, la
07:10
Curs valutar, 9 noiembrie 2025: euro costă 19 lei și 71 de bani, iar dolarul valorează 7 lei și 11 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Naâională a Moldovei pentru astăzi, 9 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 11 bani, Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană își păstrează valoarea de
06:10
La peste 80 de ani de la primele deportări, Consiliul Raional Soroca anunță concurs pentru realizarea monumentului în memoria victimelor # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca a lansat un concurs public pentru selectarea autorului și proiectului viitorului monument de for public „În memoria victimelor represiunilor politice și deportărilor". Monumentul va fi amplasat în municipiul Soroca, pe terenul aferent Palatului de Cultură, și va fi dedicat celor care au suferit în perioada regimului totalitar — deportați, încarcerați, executați sau
06:10
Meteo, 9 noiembrie 2025: sunt posibile ploi de scurtă durată, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 9 noiembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ploi, iar temperatura aerului va fi adecvată perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +9 până la +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 88 procente, iar vântul va
8 noiembrie 2025
15:20
Informația are acum noi modalități de a ajunge la fiecare, Internetul fiind cea mai tare sursă de trucuri geniale și metode menite să-ți facă viața mai ușoară. Ce se întâmplă dacă pui oțet pe anvelopele de la mașină. Acest pont te va salva, cu siguranță. Când vine vorba de întreținerea unei mașini, ideal ar fi
14:20
Câte calorii ar trebui să mănânci zilnic? Ghid simplu pentru a-ți cunoaște nevoile reale # Observatorul de Nord
Mulți dintre noi ne întrebăm adesea: „Câte calorii ar trebui să mănânc într-o zi?". Răspunsul nu este unul simplu, pentru că depinde de mai mulți factori – vârsta, sexul, greutatea, înălțimea, nivelul de activitate și obiectivul tău: menținere, slăbire sau creștere în greutate. Conform ghidurilor nutriționale din Statele Unite, adulții pot avea nevoie zilnic de
13:20
De ce nu este bine să laşi cheia în broască noaptea. Motivul nebănuit, explicat de specialişti # Observatorul de Nord
Mulți oameni cred că, dacă lasă cheia în broasca ușii peste noapte, casa este mai sigură. Specialiștii în securitate avertizează însă că acest obicei aparent banal poate deveni o capcană periculoasă, atât pentru locatari, cât și pentru echipele de urgență. De ce cheia în broască reduce siguranța locuinței Blocarea ușii cu cheia rămasă în interior poate
12:30
Locuința ta este rece și umedă? Iată cum să elimini umezeala chiar și fără încălzire # Observatorul de Nord
Mulți oameni din blocurile cu încălzire centrală observă că, atunci când căldura nu funcționează, aerul din apartament devine rapid rece și umed. Această situație se agravează dacă lipsesc curentul sau gazul. Umezeala face ca hainele spălate să se usuce greu, pe ferestre și pereți apar mucegai și ciuperci, iar starea de disconfort crește. Chiar și
12:20
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor # Observatorul de Nord
Somnul reprezintă una dintre cele mai importante nevoi biologice ale omului, dar și una dintre cele mai neglijate. Într-o lume tot mai agitată, mulți oameni se plâng de in
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Topul țărilor cele mai bogate din lume în 2025: micile state surpriză de pe podium # Observatorul de Nord
Europa domină topul țărilor cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor în 2025, șapte dintre primele zece națiuni fiind state europene mici, cu populații reduse și sisteme sociale puternice. Conform actualizării din octombrie a raportului FMI privind Perspectivele Economice Mondiale, Liechtenstein, Luxemburg și Irlanda conduc clasamentul global, în timp ce Statele Unite se […] Post-ul Topul țărilor cele mai bogate din lume în 2025: micile state surpriză de pe podium apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Patru automobile ucrainene parcate la Aeroportul Chișinău, cu datorii a câte 400 mii de lei. AIC ar urma să încaseze circa 1,6 milioane de lei # Observatorul de Nord
Aproape 20% din numărul automobile parcate zilnic în parcarea de la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”(AIC) au numere de înmatriculare ucrainene. Patru automobile staționează încă din 2022, comunică pentru AGORA reprezentanții AIC. În baza tarifului de staționare, estimăm că fiecare automobil ar fi acumulat datorii de a câte 400 de mii de lei, transmite agora.md. […] Post-ul Patru automobile ucrainene parcate la Aeroportul Chișinău, cu datorii a câte 400 mii de lei. AIC ar urma să încaseze circa 1,6 milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Sezonul rece se apropie cu pași rapizi, iar gospodinele se pregătesc sa facă conservele pentru cămară. Castraveții murați se numără printre preferații tuturor, pentru că sunt gustoși și merg de minune alături de alte preparate culinare. Totuși, sunt puține persoane care știu când și cum se consumă castraveții murați, de fapt. Ce trebuie să faci […] Post-ul Când și cum se consumă castraveții murați apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția), pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online. Potrivit instanței, Lucia […] Post-ul O moldoveancă din Italia, înșelată de iubitul virtual cu 127.000 de euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Totul despre demisie și concediere: Pașii esențiali, preavizul și plățile care îți revin # Observatorul de Nord
Dacă ai decis să-ți schimbi locul de muncă sau, mai puțin plăcut, ai fost rugat politicos să pleci, cu siguranță vrei să știi ce să faci mai departe, ce drepturi și obligații ai. De aceea am pregătit un ghid detaliat pentru cei care demisionează. Tipuri de concediere Există trei moduri principale în care poate înceta un […] Post-ul Totul despre demisie și concediere: Pașii esențiali, preavizul și plățile care îți revin apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Curs valutar, 8 noiembrie 2025: euro costă 19 lei și 71 de bani, iar dolarul valorează 7 lei și 11 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Naâională a Moldovei pentru astăzi, 8 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 11 bani, Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană își păstrează valoarea […] Post-ul Curs valutar, 8 noiembrie 2025: euro costă 19 lei și 71 de bani, iar dolarul valorează 7 lei și 11 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Judecătoria Drochia a dispus internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere riguroasă a unui bărbat care și-a ucis concubina de 86 de ani, profitând de starea acesteia de neputință. Instanța a constatat că fapta a fost comisă în stare de iresponsabilitate, ca urmare a unei boli psihice cronice. Tragedia s-a produs la 20 septembrie 2025, într-un […] Post-ul Un bărbat din Drochia care și-a ucis concubina a fost internat la psihiatrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Prețurile pentru weekend și ziua de luni, la benzină și motorină, s-au majorat cu un ban și, respectiv, nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că prețurile pentru weekend vot fi de 20,66 lei la motorină și 23,06 lei la benzină. Astfel, motorina s-a scumpit cu 9 bani, iar benzina – cu 1 ban. Prețurile la carburanți suportă scumpiri constante de peste două săptămâni, după ce au fost anunțate sancțiuni internaționale împotriva […] Post-ul Prețurile pentru weekend și ziua de luni, la benzină și motorină, s-au majorat cu un ban și, respectiv, nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Astăzi jumătate dintre locuitorii municipiului Soroca așteaptă la hram cealaltă jumătate # Observatorul de Nord
Astăzi, ortodocșii îl cinstesc pe stil vechi pe Sfântul Dumitru cel Mare Izvorâtorul de mir. În raion sunt câteva biserici care poartă acest hram, inclusiv cea mai veche din municipiul Soroca, iar în cinci localități este și hramul satului. Astăzi hrămuiesc sorocenii care locuiesc la Bujorăuca, în Cartierul fostei fabrici de articole tricotate și o […] Post-ul Astăzi jumătate dintre locuitorii municipiului Soroca așteaptă la hram cealaltă jumătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 8 noiembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vremea va fi posomorâtă, fără precipitații și cu valori termice specifice perioadei. Temperatura aerului se va încadra între +8 și +14 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 74 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 8 noiembrie 2025: zi posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova # Observatorul de Nord
Câteva surse pro-ruse au distribuit marți și miercuri un video cu declarații ale Comisarului European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, afirmând că Marta Kos mustră autoritățile R. Moldova: „Îndepărtați țara și mai mult de UE. Dacă sunteți serioși în privința UE, ar trebui să vă ascultați cetățenii și să încetați să-i […] Post-ul Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
7 noiembrie 2025
17:40
159,61 milioane de lei a alocat Casa Națională de Asigurări Sociale ipentru plata indemnizațiilor # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 159,61 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental […] Post-ul 159,61 milioane de lei a alocat Casa Națională de Asigurări Sociale ipentru plata indemnizațiilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-a mai întors acasă de la liceu # Observatorul de Nord
Poliția a fost pusă în alertă ieri-seara, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, după câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită zăcând în șahta ascensorului fostului Hotel Național din centrul capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi o copilă în vârstă […] Post-ul Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-a mai întors acasă de la liceu apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Scandalul diplomelor false // Reacția Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Observatorul de Nord
Universitatea de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, din Chișinău, a reacționat la informațiile apărute în spațiul public privind presupuse nereguli în eliberarea diplomelor de rezidențiat în dosarul de corupție iniția de procurorii de la București. „USMF „Nicolae Testemițanu” respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire și eliberare a diplomelor medicilor rezidenți”, se […] Post-ul Scandalul diplomelor false // Reacția Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Rizea, împrumuturi pe cuvânt de onoare. Fostul său partener politic, lăsat fără 400 mii euro # Observatorul de Nord
Judecătoarea Georgeta Grozav a respins cererea de chemare în judecată depusă de Vladimir Daghi, fostul partener politic al lui Cristian Rizea. Ultimul i-ar datora aproape 400 mii euro, bani acordați în calitate de împrumut. Hotărârea, dispozitivul căreia a fost pronunțat în data de 30 octombrie, este cu drept de apel în termen de 30 zile. […] Post-ul Rizea, împrumuturi pe cuvânt de onoare. Fostul său partener politic, lăsat fără 400 mii euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
În satul Zastînca, regiunea Candeba, oamenii se plâng că încă nu au apă la robinete, deși în luna august a fost finalizată construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, etapa a doua. Rețeaua este construită, dar nu poate fi pusă în funcțiune, deoarece nu a fost făcută recepția finală a lucrărilor. Valeriu Covaliciuc, primarul satului, […] Post-ul Locuitorii de la Candeba au apă doar pe panou / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca își sărbătorește 85 de ani de la fondare, invitând absolvenți, profesori, parteneri și prieteni să participe la un eveniment special pe 5 decembrie. De-a lungul celor 85 de ani, instituția a format talente, a cultivat pasiunea pentru muzică și artă și a contribuit la dezvoltarea spiritului cultural al […] Post-ul Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca aniversează 85 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Sfatul medicului Maria Palanciuc: Ecografie frecventă în sarcină? Iată de ce nu e periculoasă # Observatorul de Nord
Multe viitoare mame se întreabă dacă ecografia efectuată în timpul sarcinii poate fi periculoasă sau dacă ar putea afecta starea intrauterină a fătului. Răspunsul este simplu: ecografia este sigură și neinvazivă. O sarcină cu evoluție fiziologică presupune, de regulă, 3-4 ecografii de rutină. În cazurile mai complexe sau atunci când este necesar să se urmărească […] Post-ul Sfatul medicului Maria Palanciuc: Ecografie frecventă în sarcină? Iată de ce nu e periculoasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Deputatul sorocean Ion Babici a fost ales președinte la Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania # Observatorul de Nord
Parlamentul va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Deputații au aprobat astăzi proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor. Astfel, dintre grupurile de prietenie, 34 vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar altele 20 – de reprezentanții opoziției. Ca și în legislatura precedentă, cel mai […] Post-ul Deputatul sorocean Ion Babici a fost ales președinte la Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Trei șoferi au fost condamnați pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate # Observatorul de Nord
Procuratura Soroca, Oficiul Florești, anunță despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în privința unor șoferi care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat, iar Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a raportat o condamnare similară într-un caz separat, transmite moldpres.md Potrivit primei sentințe a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat de 32 […] Post-ul Trei șoferi au fost condamnați pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate apare prima dată în Observatorul de Nord.
