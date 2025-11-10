Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare

14:40

Cum verifici dacă puiul s-a stricat în frigider? Carnea de pui este una dintre cele mai consumate cărnuri, dar și una dintre cele mai periculoase, dacă ținem cont de faptul că orice neglijență o poate face să meargă rău și să ne îmbolnăvească dacă o mâncăm. Cum îți dai seama dacă produsul trebuie aruncat. Carnea […] Post-ul Pericolul din carnea de pui. De ce trebuie să o arunci imediat dacă vezi acest detaliu apare prima dată în Observatorul de Nord.