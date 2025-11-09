Pericolul din carnea de pui. De ce trebuie să o arunci imediat dacă vezi acest detaliu

17:00

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii la vigilență în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă precum Viber, Telegram și altele. Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei, făcând […] Post-ul Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai SFS și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați gajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.