Cum te ajută iubirea de sine să construiești o relație echilibrată
Observatorul de Nord, 9 noiembrie 2025 12:10
Iubirea de sine nu înseamnă egoism. Ea este baza unei relații sănătoase. Mulți oameni cred că a avea grijă de tine înseamnă să pui propria persoană pe primul loc în exces. Din această cauză, renunță la nevoile lor și așteaptă recunoștință din partea celuilalt. Rezultatul este oboseală, supărare și tensiune în cuplu. Psihologii explică faptul […]
Acum 30 minute
12:10
Iubirea de sine nu înseamnă egoism. Ea este baza unei relații sănătoase. Mulți oameni cred că a avea grijă de tine înseamnă să pui propria persoană pe primul loc în exces. Din această cauză, renunță la nevoile lor și așteaptă recunoștință din partea celuilalt. Rezultatul este oboseală, supărare și tensiune în cuplu. Psihologii explică faptul […]
Acum 4 ore
10:20
20 de alimente care au aproape zero calorii. Le poţi mânca fără grija kilogramelor în plus # Observatorul de Nord
Fie că te afli în căutarea unor opțiuni sănătoase pentru a echilibra un stil de viață sedentar, fie ai de gândn să mănânci mult mai puține grăsimi în viitorul apropiat, iată care sunt alimentele care au cele mai puține calorii. 20 de alimente pe care le poți introduce în dietă Rucola O ceașcă grămadă de […]
09:20
Elevii din Drochia primesc laboratoare FabLab pentru proiecte educative moderne # Observatorul de Nord
Elevii din Drochia vor avea posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică (STEAM) datorită noilor laboratoare FabLab inaugurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu". Astfel, peste 1.100 de elevi din Drochia vor beneficia de această inițiativă. Valoarea investiției este de 42.000 de dolari, iar profesorii au fost instruiți pentru a […]
Acum 6 ore
07:30
Judecata drumului pierdut spre Vasilcău: care sunt greșelile Consiliului Raional Soroca? # Observatorul de Nord
Un contract finanțat de Uniunea Europeană pentru reparația drumului Volovița–Vasilcău, semnat între Consiliul Raional Soroca și SRL „Agent Construct", s-a transformat într-un labirint juridic. Dispute privind termenele, împuternicirile semnatarilor și gestionarea fondurilor europene au dus la pierderea finanțării și la un proces răsunător care a scos la iveală grave deficiențe administrative. În noiembrie 2022, Consiliul […]
07:30
Învățătoare de clase primare acuzată de tratament inuman și degradant împotriva unui elev, îndreptățită de judecată # Observatorul de Nord
Judecătoria Drochia, a achitat o învățătoare din nordul Republicii Moldova, care fusese acuzată de aplicarea unui tratament inuman și degradant asupra unui elev din clasa a III-a. Instanța a stabilit că fapta imputată „nu întrunește elementele infracțiunii" prevăzute de Codul penal. Dosarul a fost deschis în urma unui incident petrecut în luna septembrie 2023, la […]
07:10
Curs valutar, 9 noiembrie 2025: euro costă 19 lei și 71 de bani, iar dolarul valorează 7 lei și 11 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Naâională a Moldovei pentru astăzi, 9 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 11 bani, Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană își păstrează valoarea de […]
Acum 8 ore
06:10
La peste 80 de ani de la primele deportări, Consiliul Raional Soroca anunță concurs pentru realizarea monumentului în memoria victimelor # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca a lansat un concurs public pentru selectarea autorului și proiectului viitorului monument de for public „În memoria victimelor represiunilor politice și deportărilor". Monumentul va fi amplasat în municipiul Soroca, pe terenul aferent Palatului de Cultură, și va fi dedicat celor care au suferit în perioada regimului totalitar — deportați, încarcerați, executați sau […]
06:10
Meteo, 9 noiembrie 2025: sunt posibile ploi de scurtă durată, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 9 noiembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ploi, iar temperatura aerului va fi adecvată perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +9 până la +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 88 procente, iar vântul va […]
Acum 24 ore
15:20
Informația are acum noi modalități de a ajunge la fiecare, Internetul fiind cea mai tare sursă de trucuri geniale și metode menite să-ți facă viața mai ușoară. Ce se întâmplă dacă pui oțet pe anvelopele de la mașină. Acest pont te va salva, cu siguranță. Când vine vorba de întreținerea unei mașini, ideal ar fi […]
14:20
Câte calorii ar trebui să mănânci zilnic? Ghid simplu pentru a-ți cunoaște nevoile reale # Observatorul de Nord
Mulți dintre noi ne întrebăm adesea: „Câte calorii ar trebui să mănânc într-o zi?". Răspunsul nu este unul simplu, pentru că depinde de mai mulți factori – vârsta, sexul, greutatea, înălțimea, nivelul de activitate și obiectivul tău: menținere, slăbire sau creștere în greutate. Conform ghidurilor nutriționale din Statele Unite, adulții pot avea nevoie zilnic de […]
13:20
De ce nu este bine să laşi cheia în broască noaptea. Motivul nebănuit, explicat de specialişti # Observatorul de Nord
Mulți oameni cred că, dacă lasă cheia în broasca ușii peste noapte, casa este mai sigură. Specialiștii în securitate avertizează însă că acest obicei aparent banal poate deveni o capcană periculoasă, atât pentru locatari, cât și pentru echipele de urgență. De ce cheia în broască reduce siguranța locuinței Blocarea ușii cu cheia rămasă în interior poate […]
Ieri
12:30
Locuința ta este rece și umedă? Iată cum să elimini umezeala chiar și fără încălzire # Observatorul de Nord
Mulți oameni din blocurile cu încălzire centrală observă că, atunci când căldura nu funcționează, aerul din apartament devine rapid rece și umed. Această situație se agravează dacă lipsesc curentul sau gazul. Umezeala face ca hainele spălate să se usuce greu, pe ferestre și pereți apar mucegai și ciuperci, iar starea de disconfort crește. Chiar și […]
12:20
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor # Observatorul de Nord
Somnul reprezintă una dintre cele mai importante nevoi biologice ale omului, dar și una dintre cele mai neglijate. Într-o lume tot mai agitată, mulți oameni se plâng de insomnii, oboseală cronică sau lipsă de concentrare, fără să știe că răspunsul ar putea fi chiar în mediul în care dorm. Un detaliu aparent banal, precum temperatura […]
11:20
Topul țărilor cele mai bogate din lume în 2025: micile state surpriză de pe podium # Observatorul de Nord
Europa domină topul țărilor cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor în 2025, șapte dintre primele zece națiuni fiind state europene mici, cu populații reduse și sisteme sociale puternice. Conform actualizării din octombrie a raportului FMI privind Perspectivele Economice Mondiale, Liechtenstein, Luxemburg și Irlanda conduc clasamentul global, în timp ce Statele Unite se […]
11:10
Patru automobile ucrainene parcate la Aeroportul Chișinău, cu datorii a câte 400 mii de lei. AIC ar urma să încaseze circa 1,6 milioane de lei # Observatorul de Nord
Aproape 20% din numărul automobile parcate zilnic în parcarea de la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga"(AIC) au numere de înmatriculare ucrainene. Patru automobile staționează încă din 2022, comunică pentru AGORA reprezentanții AIC. În baza tarifului de staționare, estimăm că fiecare automobil ar fi acumulat datorii de a câte 400 de mii de lei, transmite agora.md. […]
11:10
Sezonul rece se apropie cu pași rapizi, iar gospodinele se pregătesc sa facă conservele pentru cămară. Castraveții murați se numără printre preferații tuturor, pentru că sunt gustoși și merg de minune alături de alte preparate culinare. Totuși, sunt puține persoane care știu când și cum se consumă castraveții murați, de fapt. Ce trebuie să faci […]
11:00
Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția), pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online. Potrivit instanței, Lucia […]
10:10
Totul despre demisie și concediere: Pașii esențiali, preavizul și plățile care îți revin # Observatorul de Nord
Dacă ai decis să-ți schimbi locul de muncă sau, mai puțin plăcut, ai fost rugat politicos să pleci, cu siguranță vrei să știi ce să faci mai departe, ce drepturi și obligații ai. De aceea am pregătit un ghid detaliat pentru cei care demisionează. Tipuri de concediere Există trei moduri principale în care poate înceta un […]
07:40
Curs valutar, 8 noiembrie 2025: euro costă 19 lei și 71 de bani, iar dolarul valorează 7 lei și 11 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Naâională a Moldovei pentru astăzi, 8 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 11 bani, Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană își păstrează valoarea […]
07:40
Judecătoria Drochia a dispus internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere riguroasă a unui bărbat care și-a ucis concubina de 86 de ani, profitând de starea acesteia de neputință. Instanța a constatat că fapta a fost comisă în stare de iresponsabilitate, ca urmare a unei boli psihice cronice. Tragedia s-a produs la 20 septembrie 2025, într-un […]
06:30
Prețurile pentru weekend și ziua de luni, la benzină și motorină, s-au majorat cu un ban și, respectiv, nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că prețurile pentru weekend vot fi de 20,66 lei la motorină și 23,06 lei la benzină. Astfel, motorina s-a scumpit cu 9 bani, iar benzina – cu 1 ban. Prețurile la carburanți suportă scumpiri constante de peste două săptămâni, după ce au fost anunțate sancțiuni internaționale împotriva […]
06:10
Astăzi jumătate dintre locuitorii municipiului Soroca așteaptă la hram cealaltă jumătate # Observatorul de Nord
Astăzi, ortodocșii îl cinstesc pe stil vechi pe Sfântul Dumitru cel Mare Izvorâtorul de mir. În raion sunt câteva biserici care poartă acest hram, inclusiv cea mai veche din municipiul Soroca, iar în cinci localități este și hramul satului. Astăzi hrămuiesc sorocenii care locuiesc la Bujorăuca, în Cartierul fostei fabrici de articole tricotate și o […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 8 noiembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vremea va fi posomorâtă, fără precipitații și cu valori termice specifice perioadei. Temperatura aerului se va încadra între +8 și +14 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 74 procente, iar vântul va […]
00:10
Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova # Observatorul de Nord
Câteva surse pro-ruse au distribuit marți și miercuri un video cu declarații ale Comisarului European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, afirmând că Marta Kos mustră autoritățile R. Moldova: „Îndepărtați țara și mai mult de UE. Dacă sunteți serioși în privința UE, ar trebui să vă ascultați cetățenii și să încetați să-i […]
7 noiembrie 2025
17:40
159,61 milioane de lei a alocat Casa Națională de Asigurări Sociale ipentru plata indemnizațiilor # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 159,61 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental […]
17:00
Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-a mai întors acasă de la liceu # Observatorul de Nord
Poliția a fost pusă în alertă ieri-seara, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, după câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită zăcând în șahta ascensorului fostului Hotel Național din centrul capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi o copilă în vârstă […]
17:00
Scandalul diplomelor false // Reacția Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Observatorul de Nord
Universitatea de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu", din Chișinău, a reacționat la informațiile apărute în spațiul public privind presupuse nereguli în eliberarea diplomelor de rezidențiat în dosarul de corupție iniția de procurorii de la București. „USMF „Nicolae Testemițanu" respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire și eliberare a diplomelor medicilor rezidenți", se […]
16:20
Rizea, împrumuturi pe cuvânt de onoare. Fostul său partener politic, lăsat fără 400 mii euro # Observatorul de Nord
Judecătoarea Georgeta Grozav a respins cererea de chemare în judecată depusă de Vladimir Daghi, fostul partener politic al lui Cristian Rizea. Ultimul i-ar datora aproape 400 mii euro
16:20
În satul Zastînca, regiunea Candeba, oamenii se plâng că încă nu au apă la robinete, deși în luna august a fost finalizată construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, etapa a doua. Rețeaua este construită, dar nu poate fi pusă în funcțiune, deoarece nu a fost făcută recepția finală a lucrărilor. Valeriu Covaliciuc, primarul satului, […] Post-ul Locuitorii de la Candeba au apă doar pe panou / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca își sărbătorește 85 de ani de la fondare, invitând absolvenți, profesori, parteneri și prieteni să participe la un eveniment special pe 5 decembrie. De-a lungul celor 85 de ani, instituția a format talente, a cultivat pasiunea pentru muzică și artă și a contribuit la dezvoltarea spiritului cultural al […] Post-ul Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca aniversează 85 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Sfatul medicului Maria Palanciuc: Ecografie frecventă în sarcină? Iată de ce nu e periculoasă # Observatorul de Nord
Multe viitoare mame se întreabă dacă ecografia efectuată în timpul sarcinii poate fi periculoasă sau dacă ar putea afecta starea intrauterină a fătului. Răspunsul este simplu: ecografia este sigură și neinvazivă. O sarcină cu evoluție fiziologică presupune, de regulă, 3-4 ecografii de rutină. În cazurile mai complexe sau atunci când este necesar să se urmărească […] Post-ul Sfatul medicului Maria Palanciuc: Ecografie frecventă în sarcină? Iată de ce nu e periculoasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Deputatul sorocean Ion Babici a fost ales președinte la Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania # Observatorul de Nord
Parlamentul va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Deputații au aprobat astăzi proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor. Astfel, dintre grupurile de prietenie, 34 vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar altele 20 – de reprezentanții opoziției. Ca și în legislatura precedentă, cel mai […] Post-ul Deputatul sorocean Ion Babici a fost ales președinte la Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Trei șoferi au fost condamnați pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate # Observatorul de Nord
Procuratura Soroca, Oficiul Florești, anunță despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în privința unor șoferi care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat, iar Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a raportat o condamnare similară într-un caz separat, transmite moldpres.md Potrivit primei sentințe a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat de 32 […] Post-ul Trei șoferi au fost condamnați pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Au fost depistate produse cosmetice care conțin acidul boric și borat de sodiu – substanțe interzise în produsele cosmetice # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă activitățile de control în domeniul plasării pe piață a produselor cosmetice, inclusiv a celor provenite din import, transmite ansp.md Astfel, în cadrul controlului desfășurat de către inspectorii ANSP la agentul economic S.R.L. „VIRIM-IMPEX”, au fost depistate produse cosmetice care conțin acid boric și borat de sodiu – substanțe incluse in lista ingredientelor […] Post-ul Au fost depistate produse cosmetice care conțin acidul boric și borat de sodiu – substanțe interzise în produsele cosmetice apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, întâmpinată de Igor Grosu la intrarea în Legislativ, unde va susține un discurs. Roberta Metsola are planificate întrevederi cu reprezentanți ai instituțiilor-cheie ale statului, inclusiv președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Totodată, președinta Parlamentului European va susține o conferință de presă comună cu președinta […] Post-ul Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
0,9988429 lei – atâta a costat fiecare vot valabil exprimat, la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, Comisia a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și blocurilor […] Post-ul 0,9988429 lei – atâta a costat fiecare vot valabil exprimat, la alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că […] Post-ul Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 7 noiembrie 2025: euro urcă cu patru bani, iar dolarul coboară cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Naâională a Moldovei pentru astăzi, 7 noimbrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu patru bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 11 bani, cu un ban mai puțin. Leul românesc va fi cotat la […] Post-ul Curs valutar, 7 noiembrie 2025: euro urcă cu patru bani, iar dolarul coboară cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Aderarea RM la UE: pe exterior „se întrevede balul”, pe interior „încă predomină spitalul” # Observatorul de Nord
Tableta de vineri După ce în Raportul Comisiei Europene privind extinderea s-a menționat că Republica Moldova a obținut un progres fără precedent, iar Comisia Europeană a adoptat, în această săptămână, Pachetul anual de extindere și a declarat că Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri există motive plauzibile de […] Post-ul Aderarea RM la UE: pe exterior „se întrevede balul”, pe interior „încă predomină spitalul” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Indiferent de zodie, ziua aceasta te învață să fii recunoscătoare pentru tot ce trăiești. Bucură-te de lucrurile mici, ai grijă de sufletul tău și nu uita că totul se așază exact așa cum trebuie. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Horoscopul zilei […] Post-ul Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 7 noiembrie 2025, vom avea vreme frumoasă, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +5 și +12 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 73 procente, iar vântul va bate cu […] Post-ul Meteo, 7 noiembrie 2025: zi cu soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Și astăzi, 7 noiembrie 2025, prețul la benzină și motorină a crescut, cu 5 bani și, respectiv, 17 bani # Observatorul de Nord
Pentru astăzi, 7 noiembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,05 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,57 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o scumpire cu […] Post-ul Și astăzi, 7 noiembrie 2025, prețul la benzină și motorină a crescut, cu 5 bani și, respectiv, 17 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
6 noiembrie 2025
18:20
Un instructor auto din Soroca a cerut 2.500 de euro pentru un permis de conducere # Observatorul de Nord
Un instructor auto din Soroca a fost condamnat la amendă penală de 100.000 de lei după ce a pretins și a primit bani pentru a influența obținerea unui permis de conducere. Sentința a fost pronunțată la 5 noiembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul central. Potrivit hotărârii, în toamna anului 2025, bărbatul a pretins câte 2.500 […] Post-ul Un instructor auto din Soroca a cerut 2.500 de euro pentru un permis de conducere apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai SFS și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați gajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii la vigilență în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă precum Viber, Telegram și altele. Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei, făcând […] Post-ul Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai SFS și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați gajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
În comuna Stoicani, recent a avut loc o activitate dedicată mediului, în cadrul campaniei „Un copac pentru aer curat”. Primăria localității a lansat inițiativa, iar Consiliul Elevilor și elevii din gimnaziu s-au implicat cu mult interes. Elevii au plantat arbori decorativi în curtea instituției. Aceștia au lucrat în echipă, au săpat gropi și au așezat […] Post-ul Elevii din Stoicani au plantat arbori în curtea gimnaziului / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Seminar raional cu directorii adjuncți la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, a avut loc seminarul raional cu peste 60 directori adjuncți din instituțiile de învățământ din raion. Tema seminarului a fost „Motivația managerială – cheia unei conduceri eficiente în educație”. Activitatea a fost organizată de echipa managerială a liceului, în colaborare cu Direcția Învățământ Soroca. Echipa managerială și […] Post-ul Seminar raional cu directorii adjuncți la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Zâna Toamnă i-a adunat pe micii cititori la Biblioteca pentru Copii „Steliana Grama” # Observatorul de Nord
La Filiala pentru copii „Steliana Grama” a avut loc astăzi o activitate de suflet dedicată anotimpului culorilor și roadelor – Toamna. Sub genericul „Anotimpul frunzelor uscate, lăzilor cu roade încărcate”, copiii din grupa „Floricica” de la IET Nr.1 „Prichindel” au pășit într-o lume plină de farmec și descoperiri. Îndrumați de bibliotecarele filialei, micuții au aflat […] Post-ul Zâna Toamnă i-a adunat pe micii cititori la Biblioteca pentru Copii „Steliana Grama” apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
La 18 ani, Alexandra Gheorghieș pare o tânără ca oricare alta, dar universul ei interior e construit din cuvinte și emoții pe care le așază cu migală în poezii și eseuri. De la șapte ani, a început să scrie, iar de la 16 ani, a descoperit forța scrisului ca terapie și mijloc de exprimare. În […] Post-ul Călătoria Alexandrei Gheorghieș: „Scrisul ca terapie, poezia ca pasiune” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Trucarea achizițiilor publice în educație: „Trebuia mai multișor. Săracu… ce o sa facă cu atât? / Audio # Observatorul de Nord
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au publicat conținutul discuțiilor celor nouă suspecți, cercetați într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău, care vizează achizițiile publice. Oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții în diferite locații, inclusiv la Direcția Educație a sectorului Buiucani. Conform surselor portalului Anticoruptie.md, în dosar sunt vizate persoane din conducerea […] Post-ul Trucarea achizițiilor publice în educație: „Trebuia mai multișor. Săracu… ce o sa facă cu atât? / Audio apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia, care au costat 2,99 milioane de lei, au fost finalizate cu succes # Observatorul de Nord
Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia au fost finalizate cu succes, informează andsa.md/. Reamintim că lucrările au fost executate pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la km 32, în conformitate cu Anexa nr. 1 a Programului Fondului Rutier 2025, […] Post-ul Lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia, care au costat 2,99 milioane de lei, au fost finalizate cu succes apare prima dată în Observatorul de Nord.
