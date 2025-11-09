video | „O intimidare”. Primarul orașului Leova a sesizat poliția după ce a auzit focuri de armă. Polițiștii au o altă versiune

12:10

Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi, cele … The post Trei fete între 18 şi 21 de ani au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris first appeared on ZUGO. Articolul Trei fete între 18 şi 21 de ani au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris apare prima dată în ZUGO.