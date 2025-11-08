doc | Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Național de Securitate. Cine sunt membrii

08:50

Un băiețel de trei ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar în municipiul Comrat. Tragedia s-a întâmplat marți, când copilul se întorcea de la grădiniță împreună cu mama sa. Potrivit Poliției, șoferița ar fi confundat pedalele de frână și accelerație, pierzând controlul asupra vehiculului.