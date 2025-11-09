Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume? Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni

Șeful Tesla, Elon Musk, este unul dintre cei mai bogați oameni din lume de câțiva ani, iar averea sa a crescut recent, ajungând primul om cu o avere estimată la jumătate de trilion de dolari. Cu toate acestea, Musk susține că are un stil de viață modest, scrie BBC, citată de Digi24. În 2021, el a …

