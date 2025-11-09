Trei fete între 18 şi 21 de ani au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris
Zugo.md, 9 noiembrie 2025 12:10
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi, cele … The post Trei fete între 18 şi 21 de ani au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris first appeared on ZUGO. Articolul Trei fete între 18 şi 21 de ani au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 15 minute
12:20
Ademenite în Rusia cu locuri de muncă în hoteluri, dar trimise în fabrici de drone: Malawi își caută tinerele: „Nu putem păstra tăcerea” # Zugo.md
Malawi, o țară din sud-estul Africii, încearcă să dea de urma unor tinere care ar fi fost ademenite în Rusia cu promisiunea unor locuri de muncă în hoteluri, pentru a fi apoi forțate să asambleze drone kamikaze folosite împotriva Ucrainei, relatează TVP World, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Malawi este cea mai … The post Ademenite în Rusia cu locuri de muncă în hoteluri, dar trimise în fabrici de drone: Malawi își caută tinerele: „Nu putem păstra tăcerea” first appeared on ZUGO. Articolul Ademenite în Rusia cu locuri de muncă în hoteluri, dar trimise în fabrici de drone: Malawi își caută tinerele: „Nu putem păstra tăcerea” apare prima dată în ZUGO.
Acum 30 minute
12:10
Trei fete între 18 şi 21 de ani au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris # Zugo.md
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi, cele … The post Trei fete între 18 şi 21 de ani au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris first appeared on ZUGO. Articolul Trei fete între 18 şi 21 de ani au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
12:00
Cât va trebui să cheltuiască Europa ca să-l oprească pe Putin și noul său „imperiu al răului” # Zugo.md
„Istoria ne învață că războaiele încep atunci când guvernele cred că prețul agresiunii este unul mic”, a spus fostul președinte american Ronald Reagan cu câțiva ani înainte de prăbușirea „imperiului răului”, Uniunea Sovietică. Astăzi, Europa se confruntă cu o amenințare externă similară din partea Rusiei, se arată într-o analiză The Economist care a calculat costul … The post Cât va trebui să cheltuiască Europa ca să-l oprească pe Putin și noul său „imperiu al răului” first appeared on ZUGO. Articolul Cât va trebui să cheltuiască Europa ca să-l oprească pe Putin și noul său „imperiu al răului” apare prima dată în ZUGO.
11:50
Cum ar fi putut fi prevenită invazia Rusiei în Ucraina? Stoltenberg: „Ucraina demonstrează atât puterea, cât și slăbiciunea NATO” # Zugo.md
Jens Stoltenberg, fostul secretar general al NATO, a descris „momentul dureros” din februarie 2022, când a refuzat apelul disperat al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a impune o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Fostul șef al NATO a mărturisit că se temea că acea conversație ar putea fi ultima convorbire telefonică a liderului ucrainean, … The post Cum ar fi putut fi prevenită invazia Rusiei în Ucraina? Stoltenberg: „Ucraina demonstrează atât puterea, cât și slăbiciunea NATO” first appeared on ZUGO. Articolul Cum ar fi putut fi prevenită invazia Rusiei în Ucraina? Stoltenberg: „Ucraina demonstrează atât puterea, cât și slăbiciunea NATO” apare prima dată în ZUGO.
11:40
Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume? Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni # Zugo.md
Șeful Tesla, Elon Musk, este unul dintre cei mai bogați oameni din lume de câțiva ani, iar averea sa a crescut recent, ajungând primul om cu o avere estimată la jumătate de trilion de dolari. Cu toate acestea, Musk susține că are un stil de viață modest, scrie BBC, citată de Digi24. În 2021, el a … The post Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume? Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni first appeared on ZUGO. Articolul Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume? Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni apare prima dată în ZUGO.
Acum 2 ore
11:20
video | Ucrainenii au distrus arma de un miliard de euro a lui Putin. Momentul nimicirii lansatorului S-400 „Triumf” # Zugo.md
Imagini care circulă pe rețelele sociale arată atacul, efectuat de Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei, în Crimeea ocupată. Lansatorul „Triumf” poate fi văzut cuprins de flăcări la scurt timp după ce a fost lovit de dronele FP-2, scrie Metro, citat de G4Media. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un mare depozit de muniții al Armatei … The post video | Ucrainenii au distrus arma de un miliard de euro a lui Putin. Momentul nimicirii lansatorului S-400 „Triumf” first appeared on ZUGO. Articolul video | Ucrainenii au distrus arma de un miliard de euro a lui Putin. Momentul nimicirii lansatorului S-400 „Triumf” apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
13:20
doc | R. Moldova va introduce regim de vize pentru țările CSI, din care face parte și Rusia # Zugo.md
Republica Moldova intenționează să introducă regim de vize pentru cetățenii statelor Comunității Statelor Independente (CSI). Un proiect de hotărâre de Guvern va fi examinat la ședința executivului de miercuri, 12 noiembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Proiectul de hotărâre prevede denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe … The post doc | R. Moldova va introduce regim de vize pentru țările CSI, din care face parte și Rusia first appeared on ZUGO. Articolul doc | R. Moldova va introduce regim de vize pentru țările CSI, din care face parte și Rusia apare prima dată în ZUGO.
12:50
doc | Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Național de Securitate. Cine sunt membrii # Zugo.md
Șefa statului a semnat vineri, 7 noiembrie, decretul de creare a noului Consiliu Național de Securitate (CNS), un organ consultativ pe lângă președinte, responsabil de coordonarea și monitorizarea politicilor de securitate națională. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Structura va fi condusă de Maia Sandu, în timp ce secretarul CNS va fi consilierul prezidențial în domeniul … The post doc | Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Național de Securitate. Cine sunt membrii first appeared on ZUGO. Articolul doc | Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Național de Securitate. Cine sunt membrii apare prima dată în ZUGO.
12:40
doc | Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Na{ional de Securitate. Cine sunt membrii # Zugo.md
Șefa statului a semnat vineri, 7 noiembrie, decretul de creare a noului Consiliu Național de Securitate (CNS), un organ consultativ pe lângă președinte, responsabil de coordonarea și monitorizarea politicilor de securitate națională. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Structura va fi condusă de Maia Sandu, în timp ce secretarul CNS va fi consilierul prezidențial în domeniul … The post doc | Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Na{ional de Securitate. Cine sunt membrii first appeared on ZUGO. Articolul doc | Maia Sandu a semnat decretul de creare a Consiliului Na{ional de Securitate. Cine sunt membrii apare prima dată în ZUGO.
Ieri
12:20
video | Polițiștii l-au extrădat pe cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Rîșcani al capitalei # Zugo.md
În seara zilei de vineri, 7 noiembrie, Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției a realizat extrădarea lui Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit poliției, investigațiile efectuate în cadrul cauzei penale … The post video | Polițiștii l-au extrădat pe cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Rîșcani al capitalei first appeared on ZUGO. Articolul video | Polițiștii l-au extrădat pe cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Rîșcani al capitalei apare prima dată în ZUGO.
12:10
Autoritățile refuză oferta Lukoil de a vinde altei companii infrastructura de la aeroportul din Chișinău și propune preluarea acesteia # Zugo.md
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a decis să refuze oferta Lukoil prin care să-și înstrăineze activele și să vândă infrastructura din Aeroportul Internațional Chișinău către altă companie, pe motiv că acea companie nu poate fi acceptată de statul R. Moldova pe dimensiunea securității naționale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Consiliul a … The post Autoritățile refuză oferta Lukoil de a vinde altei companii infrastructura de la aeroportul din Chișinău și propune preluarea acesteia first appeared on ZUGO. Articolul Autoritățile refuză oferta Lukoil de a vinde altei companii infrastructura de la aeroportul din Chișinău și propune preluarea acesteia apare prima dată în ZUGO.
11:50
„Pentru poporul Republicii Moldova, promisiunea europeană nu mai este un vis – ea prinde contur și se întâmplă acum”. Declarația îi aparține președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a fost făcută în cadrul unei conferință de presă comună cu președinta R. Moldova, Maia Sandu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Declarațiile au reconfirmat direcția europeană fermă … The post video | Accentele puse în conferința de presă comună Metsola-Sandu first appeared on ZUGO. Articolul video | Accentele puse în conferința de presă comună Metsola-Sandu apare prima dată în ZUGO.
7 noiembrie 2025
14:00
Biroul Parlamentului European în R. Moldova își lansează oficial activitatea. Metsola a descris momentul drept „un tratat istoric” # Zugo.md
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul discursului susținut în ședința plenară a legislativului de la Chișinău. Metsola a descris momentul drept „un tratat istoric” ce ridică parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană la un nou nivel. Urmărește-ne pe … The post Biroul Parlamentului European în R. Moldova își lansează oficial activitatea. Metsola a descris momentul drept „un tratat istoric” first appeared on ZUGO. Articolul Biroul Parlamentului European în R. Moldova își lansează oficial activitatea. Metsola a descris momentul drept „un tratat istoric” apare prima dată în ZUGO.
13:30
Junghietu explică situația Lukoil: Statul vrea să preia depozitul de combustibil de la Aeroport # Zugo.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări referitor la situația companiei Lukoil în Republica Moldova, în contextul sancțiunilor internaționale impuse companiei ruse de către Statele Unite. Potrivit lui, începând cu 21 noiembrie 2025, Lukoil nu va mai putea funcționa și nu va mai putea furniza carburanți, ca urmare a blocării activelor și conturilor, dar … The post Junghietu explică situația Lukoil: Statul vrea să preia depozitul de combustibil de la Aeroport first appeared on ZUGO. Articolul Junghietu explică situația Lukoil: Statul vrea să preia depozitul de combustibil de la Aeroport apare prima dată în ZUGO.
13:10
„Este o situație normală”: Nicu Popescu explică de ce reformarea mecanismului de vot în UE este în favoarea R. Moldova # Zugo.md
Fostul vicepremier și ministru al Afacerilor Externe și actual emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, a venit cu explicații privind discuțiile despre limitarea dreptului de veto în Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, modificările propuse nu reprezintă o „pierdere a suveranității” sau o discriminare a statelor candidate, ci fac parte din ajustările necesare … The post „Este o situație normală”: Nicu Popescu explică de ce reformarea mecanismului de vot în UE este în favoarea R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul „Este o situație normală”: Nicu Popescu explică de ce reformarea mecanismului de vot în UE este în favoarea R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Șoferul care a pus în pericol un pieton la Buiucani, identificat și sancționat. Precizările Poliției # Zugo.md
Poliția Națională anunță că șoferul surprins într-un video distribuit pe rețelele sociale, în timp ce nu a acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar, a fost identificat și sancționat conform legislației. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Incidentul a avut loc pe 4 noiembrie, pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani al capitalei. În imagini se … The post Șoferul care a pus în pericol un pieton la Buiucani, identificat și sancționat. Precizările Poliției first appeared on ZUGO. Articolul Șoferul care a pus în pericol un pieton la Buiucani, identificat și sancționat. Precizările Poliției apare prima dată în ZUGO.
11:50
O minoră de 13 ani a fost găsită fără viață în seara zilei de ieri, în incinta clădirii abandonate a fostului Hotel Național din centrul Chișinăului. Alertarea a avut loc în jurul orei 21:00, după ce mama fetei a sunat la 112 și a anunțat dispariția acesteia. Informațiile au fost confirmate de ofițera de presă … The post Tragedie în centrul capitalei: O minoră a fost găsită moartă în fostul Hotel Național first appeared on ZUGO. Articolul Tragedie în centrul capitalei: O minoră a fost găsită moartă în fostul Hotel Național apare prima dată în ZUGO.
10:40
live | Șefa legislativului UE, Roberta Metsola, discurs în Parlamentul de la Chișinău: „Promisiunea europeană nu mai este o idee îndepărtată” # Zugo.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține un discurs în plenul Parlamentului, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău care va dura două zile Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Metsola și-a început discursul de la tribuna Legislativului în limba română. „În primul meu an în fruntea Parlamentului European, am venit în această sală de plen și … The post live | Șefa legislativului UE, Roberta Metsola, discurs în Parlamentul de la Chișinău: „Promisiunea europeană nu mai este o idee îndepărtată” first appeared on ZUGO. Articolul live | Șefa legislativului UE, Roberta Metsola, discurs în Parlamentul de la Chișinău: „Promisiunea europeană nu mai este o idee îndepărtată” apare prima dată în ZUGO.
10:10
Procurorii trimit în judecată încă o reprezentantă a Partidului „Șor” pentru finanțare ilegală # Zugo.md
Procuratura Anticorupție a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un dosar privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”. Cauza a fost transmisă în instanța de judecată pentru examinare în fond. În dosar este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a formațiunii din municipiul Chișinău, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat. … The post Procurorii trimit în judecată încă o reprezentantă a Partidului „Șor” pentru finanțare ilegală first appeared on ZUGO. Articolul Procurorii trimit în judecată încă o reprezentantă a Partidului „Șor” pentru finanțare ilegală apare prima dată în ZUGO.
09:40
Prețurile producătorului la produsele agricole au înregistrat o creștere medie de 19,6% în perioada ianuarie – septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Creșterea a fost determinată în principal de scumpirea accentuată a produselor vegetale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Datele BNS arată că … The post Prețurile la produse agricole au crescut considerabil. Datele BNS first appeared on ZUGO. Articolul Prețurile la produse agricole au crescut considerabil. Datele BNS apare prima dată în ZUGO.
09:10
Serviciul Fiscal atenționează despre un nou fals: „Instituția nu trimite mesaje despre amenzi” # Zugo.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii cu privire la apariția unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie precum Viber, Telegram și altele, în care persoanele rău intenționate se prezintă drept angajați ai instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mesajele indică în mod fals că destinatarii ar fi fost amendați cu 20.000 lei, făcând … The post Serviciul Fiscal atenționează despre un nou fals: „Instituția nu trimite mesaje despre amenzi” first appeared on ZUGO. Articolul Serviciul Fiscal atenționează despre un nou fals: „Instituția nu trimite mesaje despre amenzi” apare prima dată în ZUGO.
08:50
Presa română: Emil Ceban, ministrul Sănătății al R. Moldova, ar putea fi audiat în dosarul medicilor acuzați de rezidențiat fals # Zugo.md
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, … The post Presa română: Emil Ceban, ministrul Sănătății al R. Moldova, ar putea fi audiat în dosarul medicilor acuzați de rezidențiat fals first appeared on ZUGO. Articolul Presa română: Emil Ceban, ministrul Sănătății al R. Moldova, ar putea fi audiat în dosarul medicilor acuzați de rezidențiat fals apare prima dată în ZUGO.
08:30
Cristian Botgros urmează să fie audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. A fost deschis un proces penal # Zugo.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în cadrul investigației privind moartea Andreei Cuciuc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oficialei, acesta a fost citat și va trebui să se prezinte în fața anchetatorilor în cursul acestei săptămâni. „Dumnealui este citat, urmează să … The post Cristian Botgros urmează să fie audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. A fost deschis un proces penal first appeared on ZUGO. Articolul Cristian Botgros urmează să fie audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. A fost deschis un proces penal apare prima dată în ZUGO.
6 noiembrie 2025
15:30
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al … The post Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați PAS first appeared on ZUGO. Articolul Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați PAS apare prima dată în ZUGO.
14:00
În vârstă de 44 de ani, acuzatul, care activa în domeniul îngrijirilor paliative, a fost declarat vinovat şi de 27 de tentative de omor, scrie Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Faptele imputate au avut loc în câteva luni, între decembrie 2023 şi mai 2024, la spitalul din Würselen, lângă Aachen. Tribunalul a urmat cererea … The post Un infirmier a ucis 10 pacienţi aflaţi în stadiu terminal cu injecții letale first appeared on ZUGO. Articolul Un infirmier a ucis 10 pacienţi aflaţi în stadiu terminal cu injecții letale apare prima dată în ZUGO.
14:00
Liderul organizației criminale „Machena” a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, după ce Judecătoria Chișinău îi stabilise inițial o pedeapsă de 21 de ani, deși procurorii solicitaseră închisoare pe viață. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze … The post Pedeapsă maximă definitivă pentru liderul „Machena”. Decizia Curții de Apel first appeared on ZUGO. Articolul Pedeapsă maximă definitivă pentru liderul „Machena”. Decizia Curții de Apel apare prima dată în ZUGO.
13:30
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității. Noile reguli vor intra în vigoare din 1 martie 2026, potrivit unei hotărâri a Guvernului publicată astăzi în Monitorul … The post Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital first appeared on ZUGO. Articolul Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital apare prima dată în ZUGO.
12:50
Ucraina a reluat importurile de gaze dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a menține sistemele de încălzire și de electricitate în funcțiune pe durata iernii, după avariile extinse cauzate de intensificarea atacurilor aeriene rusești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Armata rusă și-a intensificat atacurile asupra sectorului de gaze al Ucrainei în … The post Ucraina a reluat importul de gaze prin România și Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Ucraina a reluat importul de gaze prin România și Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
12:10
ultima oră | 28 de percheziții și cinci rețineri într-un dosar privind tranzacții suspecte pe „Tux” # Zugo.md
Astăzi dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS au efectuat 28 de percheziții în mai multe locații din țară, într-un dosar ce vizează activități economice ilegale derulate prin platforma de tranzacționare „Tux”, fiind investigate infracțiuni de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Cinci persoane au fost reținute. Urmărește-ne pe … The post ultima oră | 28 de percheziții și cinci rețineri într-un dosar privind tranzacții suspecte pe „Tux” first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | 28 de percheziții și cinci rețineri într-un dosar privind tranzacții suspecte pe „Tux” apare prima dată în ZUGO.
11:50
R. Moldova se confruntă cu o criză acută de medici veterinari, deficitul fiind estimat la 200–300 de specialiști. Lipsa acestora afectează în special zonele rurale, unde absența personalului medical veterinar pune în pericol sănătatea animalelor și crește riscul apariției focarelor de boli, a declarat Colegiul Medicilor Veterinari din R. Moldova (CMV) pentru IPN. Urmărește-ne pe Telegram … The post Criză acută de veterinari în R. Moldova. Satele sunt cele mai expuse first appeared on ZUGO. Articolul Criză acută de veterinari în R. Moldova. Satele sunt cele mai expuse apare prima dată în ZUGO.
11:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în cooperare cu Procuratura Anticorupție, desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează corupere pasivă și abuz de serviciu în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În total, nouă persoane sunt vizate, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, doi directori … The post ultima oră | Percheziții în sistemul educațional: nouă persoane sunt bănuite de corupție first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Percheziții în sistemul educațional: nouă persoane sunt bănuite de corupție apare prima dată în ZUGO.
11:00
Comisia pentru politică externă și integrare europeană a Parlamentului a decis renunțarea la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe perioada în care Federația Rusă continuă agresiunea militară împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de deputata Doina Gherman, președinta comisiei, într-o postare pe Facebook. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acesteia, decizia reflectă … The post Chișinăul suspendă grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului first appeared on ZUGO. Articolul Chișinăul suspendă grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului apare prima dată în ZUGO.
10:30
Ministerul Educației și Cercetării va propune, până la sfârșitul lunii noiembrie, o viziune privind soluționarea problemei claselor supraaglomerate, în special în școlile din Chișinău. Solicitat în contextul primei ședințe a noului Guvern, ministrul Dan Perciun a declarat că instituția este în plin proces de definitivare a măsurilor punctuale pe acest subiect. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Ministerul Educației pregătește soluții pentru clasele supraaglomerate din Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Ministerul Educației pregătește soluții pentru clasele supraaglomerate din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:00
video | Un pieton, la un pas de a fi lovit pe trecere. Șoferul, surprins încălcând trei reguli deodată # Zugo.md
Un pieton a fost la un pas de a fi accidentat pe o trecere de pietoni în după-amiaza zilei de 4 noiembrie, în sectorul Buiucani al capitalei. Incidentul a fost surprins și distribuit pe rețelele sociale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În imagini se observă un automobil care se deplasa cu viteză și ar fi … The post video | Un pieton, la un pas de a fi lovit pe trecere. Șoferul, surprins încălcând trei reguli deodată first appeared on ZUGO. Articolul video | Un pieton, la un pas de a fi lovit pe trecere. Șoferul, surprins încălcând trei reguli deodată apare prima dată în ZUGO.
09:10
Scandalul rezidențiatului la Chișinău: Ministerul Sănătății din România confirmă ancheta în desfășurare # Zugo.md
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, a precizat că sesizarea în cazul celor 12 medici suspectați că au făcut rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău doar pe hârtie a fost făcută în anul 2024, „și nu acum”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Ancheta este în derulare. Nu am informaţii … The post Scandalul rezidențiatului la Chișinău: Ministerul Sănătății din România confirmă ancheta în desfășurare first appeared on ZUGO. Articolul Scandalul rezidențiatului la Chișinău: Ministerul Sănătății din România confirmă ancheta în desfășurare apare prima dată în ZUGO.
08:50
video | Accident grav la Comrat: copil de trei ani, lovit pe trotuar de o șoferiță care ar fi confundat pedalele # Zugo.md
Un băiețel de trei ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar în municipiul Comrat. Tragedia s-a întâmplat marți, când copilul se întorcea de la grădiniță împreună cu mama sa. Potrivit Poliției, șoferița ar fi confundat pedalele de frână și accelerație, pierzând controlul asupra vehiculului. … The post video | Accident grav la Comrat: copil de trei ani, lovit pe trotuar de o șoferiță care ar fi confundat pedalele first appeared on ZUGO. Articolul video | Accident grav la Comrat: copil de trei ani, lovit pe trotuar de o șoferiță care ar fi confundat pedalele apare prima dată în ZUGO.
08:30
Un accident rutier grav s-a produs miercuri seară pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, în raionul Strășeni. Potrivit Poliției, o femeie de 38 de ani, aflată la volanul unui automobil Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei de 35 de ani și fiul lor de 8 ani, ar fi efectuat o manevră … The post Accident mortal pe traseul M5: Doi adulți au murit, iar doi copii au fost răniți first appeared on ZUGO. Articolul Accident mortal pe traseul M5: Doi adulți au murit, iar doi copii au fost răniți apare prima dată în ZUGO.
5 noiembrie 2025
14:10
Alexandru Munteanu anunță primele deplasări ca premier. Ce spune despre salariul pe care îl va primi # Zugo.md
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că prima sa vizită oficială peste hotare, în calitate de șef al executivului, va avea loc la București. Ulterior, premierul se va deplasa la Bruxelles. Declarația a fost făcută înaintea primei ședințe a noului Guvern. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, Munteanu a menționat că, începând cu săptămâna viitoare, va … The post Alexandru Munteanu anunță primele deplasări ca premier. Ce spune despre salariul pe care îl va primi first appeared on ZUGO. Articolul Alexandru Munteanu anunță primele deplasări ca premier. Ce spune despre salariul pe care îl va primi apare prima dată în ZUGO.
13:50
ANI a constatat avere nejustificată la Evghenia Guțul. Se solicită încetarea mandatului de bașcană # Zugo.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, în urma unui control al averii. Potrivit instituției, a fost identificată o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile declarate, în valoare totală de 1.249.679 lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Diferența a fost stabilită pentru perioada … The post ANI a constatat avere nejustificată la Evghenia Guțul. Se solicită încetarea mandatului de bașcană first appeared on ZUGO. Articolul ANI a constatat avere nejustificată la Evghenia Guțul. Se solicită încetarea mandatului de bașcană apare prima dată în ZUGO.
13:10
Tudor Ulianovschi a anunțat retragerea sa din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, se arată într-un comunicat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Biroul Permanent al PSDE a decis ca interimatul funcției de președinte să fie asigurat de Secretarul general al … The post Tudor Ulianovschi se retrage din funcția de președinte al PSDE first appeared on ZUGO. Articolul Tudor Ulianovschi se retrage din funcția de președinte al PSDE apare prima dată în ZUGO.
12:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizație financiară lunară. Guvernul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 … The post Mai multe burse pentru sportivi. Guvernul include noi categorii de vârstă în program first appeared on ZUGO. Articolul Mai multe burse pentru sportivi. Guvernul include noi categorii de vârstă în program apare prima dată în ZUGO.
12:10
Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întrunit în prima ședință de la învestire și a aprobat mai multe demisii, eliberări și numiri în funcții-cheie în instituțiile centrale ale administrației publice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Alexei Buzu a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului. În același timp, Ana Calinici a demisionat … The post Prima ședință a Guvernului Munteanu: demisii și numiri în funcții first appeared on ZUGO. Articolul Prima ședință a Guvernului Munteanu: demisii și numiri în funcții apare prima dată în ZUGO.
11:30
Cetățenii Republicii Moldova renunță treptat la numerar și aleg tot mai des plățile digitale. Cardurile bancare și portofelele electronice prin telefon devin principalele instrumente de plată în Republica Moldova. Într-un răspuns pentru IPN, Banca Națională a Moldovei precizează că la sfârșitul primului semestru al anului curent în circulație erau aproape 4 milioane de carduri bancare … The post Cetățenii Republicii Moldova renunță la plățile în numerar first appeared on ZUGO. Articolul Cetățenii Republicii Moldova renunță la plățile în numerar apare prima dată în ZUGO.
11:20
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, hotărârea privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. În consecință, Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să-și sisteze activitatea, după parcurgerea procedurilor legale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a … The post Votat: Chișinăul închide Centrul Rus de Știință și Cultură first appeared on ZUGO. Articolul Votat: Chișinăul închide Centrul Rus de Știință și Cultură apare prima dată în ZUGO.
10:50
Radu Vrabie a fost numit astăzi în calitate de director general al Serviciului Vamal. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavrilița, Vrabie va prelua funcția din data de 7 noiembrie. „Domnul Vrabie este un profesionist cu aproape 20 de ani de experiență, ocupând funcții de conducere în mediul privat și programare de … The post Radu Vrabie e noul șef al Serviciului Vamal. Alexandru Iacub a fost promovat first appeared on ZUGO. Articolul Radu Vrabie e noul șef al Serviciului Vamal. Alexandru Iacub a fost promovat apare prima dată în ZUGO.
10:20
Surse: Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu. PCCOCS investighează evaziune fiscală și preluarea Pro Imobil # Zugo.md
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în … The post Surse: Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu. PCCOCS investighează evaziune fiscală și preluarea Pro Imobil first appeared on ZUGO. Articolul Surse: Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu. PCCOCS investighează evaziune fiscală și preluarea Pro Imobil apare prima dată în ZUGO.
10:10
Mii de moldoveni, amendați pentru corupere electorală. Unde au fost înregistrate cele mai multe cazuri # Zugo.md
Aproximativ 7.000 de moldoveni au fost amendați pentru corupere electorală pasivă, în perioada electorală pentru alegerile parlamentare. Suma penalizărilor aplicate este de peste 93,8 de milioane de lei, potrivit datelor oferite de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pentru Agora.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Potrivit sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale … The post Mii de moldoveni, amendați pentru corupere electorală. Unde au fost înregistrate cele mai multe cazuri first appeared on ZUGO. Articolul Mii de moldoveni, amendați pentru corupere electorală. Unde au fost înregistrate cele mai multe cazuri apare prima dată în ZUGO.
09:50
Raportul UE de extindere, prezentat. Marta Kos: „R. Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării” # Zugo.md
Procesul de integrare europeană al Republicii Moldova intră într-o etapă decisivă. Comisia Europeană confirmă în Raportul de Extindere că țara noastră este pregătită să deschidă negocierile de aderare pe trei clustere: Valori Fundamentale, Relații Externe și Piața Internă. Documentul evidențiază atât progresele realizate în ultimul an, cât și o serie de recomandări care trebuie aplicate … The post Raportul UE de extindere, prezentat. Marta Kos: „R. Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării” first appeared on ZUGO. Articolul Raportul UE de extindere, prezentat. Marta Kos: „R. Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării” apare prima dată în ZUGO.
09:10
ultima oră | Percheziții în România într-un dosar privind rezidențiate false obținute la Chișinău # Zugo.md
Procurorii şi poliţiştii români fac miercuri, 5 noiembrie curent, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii din România recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae … The post ultima oră | Percheziții în România într-un dosar privind rezidențiate false obținute la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Percheziții în România într-un dosar privind rezidențiate false obținute la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
09:00
Maia Sandu la summitul UE: „Integrarea în UE este garanția libertății și stabilității pentru R. Moldova” # Zugo.md
La Summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat viziunea sa pentru parcursul european al țării, subliniind importanța aderării la UE nu doar ca oportunitate economică, ci și ca element esențial al stabilității și libertății naționale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Alegerile din acest an, deși dificile, au reflectat voința … The post Maia Sandu la summitul UE: „Integrarea în UE este garanția libertății și stabilității pentru R. Moldova” first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu la summitul UE: „Integrarea în UE este garanția libertății și stabilității pentru R. Moldova” apare prima dată în ZUGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.