Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați PAS
Zugo.md, 6 noiembrie 2025 15:30
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este secretar general al Parlamentului.
În vârstă de 44 de ani, acuzatul, care activa în domeniul îngrijirilor paliative, a fost declarat vinovat şi de 27 de tentative de omor, scrie Agerpres. Faptele imputate au avut loc în câteva luni, între decembrie 2023 şi mai 2024, la spitalul din Würselen, lângă Aachen. Tribunalul a urmat cererea procurorilor.
Liderul organizației criminale „Machena" a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, după ce Judecătoria Chișinău îi stabilise inițial o pedeapsă de 21 de ani, deși procurorii solicitaseră închisoare pe viață. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, diferența a fost stabilită pentru perioada respectivă.
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității. Noile reguli vor intra în vigoare din 1 martie 2026, potrivit unei hotărâri a Guvernului publicată astăzi în Monitorul Oficial.
Ucraina a reluat importurile de gaze dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a menține sistemele de încălzire și de electricitate în funcțiune pe durata iernii, după avariile extinse cauzate de intensificarea atacurilor aeriene rusești. Armata rusă și-a intensificat atacurile asupra sectorului de gaze al Ucrainei.
ultima oră | 28 de percheziții și cinci rețineri într-un dosar privind tranzacții suspecte pe „Tux"
Astăzi dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS au efectuat 28 de percheziții în mai multe locații din țară, într-un dosar ce vizează activități economice ilegale derulate prin platforma de tranzacționare „Tux", fiind investigate infracțiuni de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Cinci persoane au fost reținute.
R. Moldova se confruntă cu o criză acută de medici veterinari, deficitul fiind estimat la 200–300 de specialiști. Lipsa acestora afectează în special zonele rurale, unde absența personalului medical veterinar pune în pericol sănătatea animalelor și crește riscul apariției focarelor de boli, a declarat Colegiul Medicilor Veterinari din R. Moldova (CMV) pentru IPN.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în cooperare cu Procuratura Anticorupție, desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează corupere pasivă și abuz de serviciu în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. În total, nouă persoane sunt vizate, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, doi directori de instituții de învățământ.
Comisia pentru politică externă și integrare europeană a Parlamentului a decis renunțarea la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe perioada în care Federația Rusă continuă agresiunea militară împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de deputata Doina Gherman, președinta comisiei, într-o postare pe Facebook. Potrivit acesteia, decizia reflectă poziția fermă a Republicii Moldova față de agresiunea rusă.
Ministerul Educației și Cercetării va propune, până la sfârșitul lunii noiembrie, o viziune privind soluționarea problemei claselor supraaglomerate, în special în școlile din Chișinău. Solicitat în contextul primei ședințe a noului Guvern, ministrul Dan Perciun a declarat că instituția este în plin proces de definitivare a măsurilor punctuale pe acest subiect.
video | Un pieton, la un pas de a fi lovit pe trecere. Șoferul, surprins încălcând trei reguli deodată
Un pieton a fost la un pas de a fi accidentat pe o trecere de pietoni în după-amiaza zilei de 4 noiembrie, în sectorul Buiucani al capitalei. Incidentul a fost surprins și distribuit pe rețelele sociale. În imagini se observă un automobil care se deplasa cu viteză și ar fi putut lovi pietonul.
Scandalul rezidențiatului la Chișinău: Ministerul Sănătății din România confirmă ancheta în desfășurare
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, a precizat că sesizarea în cazul celor 12 medici suspectați că au făcut rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu" din Chișinău doar pe hârtie a fost făcută în anul 2024, „și nu acum". „Ancheta este în derulare. Nu am informaţii suplimentare în acest moment."
video | Accident grav la Comrat: copil de trei ani, lovit pe trotuar de o șoferiță care ar fi confundat pedalele
Un băiețel de trei ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar în municipiul Comrat. Tragedia s-a întâmplat marți, când copilul se întorcea de la grădiniță împreună cu mama sa. Potrivit Poliției, șoferița ar fi confundat pedalele de frână și accelerație, pierzând controlul asupra vehiculului.
Un accident rutier grav s-a produs miercuri seară pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, în raionul Strășeni. Potrivit Poliției, o femeie de 38 de ani, aflată la volanul unui automobil Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei de 35 de ani și fiul lor de 8 ani, ar fi efectuat o manevră periculoasă. Doi adulți au murit, iar doi copii au fost răniți.
Alexandru Munteanu anunță primele deplasări ca premier. Ce spune despre salariul pe care îl va primi
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că prima sa vizită oficială peste hotare, în calitate de șef al executivului, va avea loc la București. Ulterior, premierul se va deplasa la Bruxelles. Declarația a fost făcută înaintea primei ședințe a noului Guvern. Totodată, Munteanu a menționat că, începând cu săptămâna viitoare, va efectua vizite în toate ministerele pentru a evalua situația și a stabili prioritățile.
ANI a constatat avere nejustificată la Evghenia Guțul. Se solicită încetarea mandatului de bașcană
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, în urma unui control al averii. Potrivit instituției, a fost identificată o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile declarate, în valoare totală de 1.249.679 lei. Diferența a fost stabilită pentru perioada 2019-2023.
Tudor Ulianovschi a anunțat retragerea sa din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, se arată într-un comunicat. Biroul Permanent al PSDE a decis ca interimatul funcției de președinte să fie asigurat de Secretarul general al partidului.
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizație financiară lunară. Guvernul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani).
Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întrunit în prima ședință de la învestire și a aprobat mai multe demisii, eliberări și numiri în funcții-cheie în instituțiile centrale ale administrației publice. Alexei Buzu a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului. În același timp, Ana Calinici a demisionat din funcția de secretar de stat.
Cetățenii Republicii Moldova renunță treptat la numerar și aleg tot mai des plățile digitale. Cardurile bancare și portofelele electronice prin telefon devin principalele instrumente de plată în Republica Moldova. Într-un răspuns pentru IPN, Banca Națională a Moldovei precizează că la sfârșitul primului semestru al anului curent în circulație erau aproape 4 milioane de carduri bancare.
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, hotărârea privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. În consecință, Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să-și sisteze activitatea, după parcurgerea procedurilor legale. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a precizat că decizia reflectă poziția fermă a statului moldovean.
Radu Vrabie a fost numit astăzi în calitate de director general al Serviciului Vamal. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavrilița, Vrabie va prelua funcția din data de 7 noiembrie. „Domnul Vrabie este un profesionist cu aproape 20 de ani de experiență, ocupând funcții de conducere în mediul privat și programare de dezvoltare."
Surse: Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu. PCCOCS investighează evaziune fiscală și preluarea Pro Imobil
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea companiei Pro Imobil.
Mii de moldoveni, amendați pentru corupere electorală. Unde au fost înregistrate cele mai multe cazuri
Aproximativ 7.000 de moldoveni au fost amendați pentru corupere electorală pasivă, în perioada electorală pentru alegerile parlamentare. Suma penalizărilor aplicate este de peste 93,8 de milioane de lei, potrivit datelor oferite de Inspectoratul General al Poliției (IGP
Raportul UE de extindere, prezentat. Marta Kos: „R. Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării” # Zugo.md
Procesul de integrare europeană al Republicii Moldova intră într-o etapă decisivă. Comisia Europeană confirmă în Raportul de Extindere că țara noastră este pregătită să deschidă negocierile de aderare pe trei clustere: Valori Fundamentale, Relații Externe și Piața Internă. Documentul evidențiază atât progresele realizate în ultimul an, cât și o serie de recomandări care trebuie aplicate … The post Raportul UE de extindere, prezentat. Marta Kos: „R. Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării” first appeared on ZUGO. Articolul Raportul UE de extindere, prezentat. Marta Kos: „R. Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării” apare prima dată în ZUGO.
ultima oră | Percheziții în România într-un dosar privind rezidențiate false obținute la Chișinău # Zugo.md
Procurorii şi poliţiştii români fac miercuri, 5 noiembrie curent, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii din România recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae … The post ultima oră | Percheziții în România într-un dosar privind rezidențiate false obținute la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Percheziții în România într-un dosar privind rezidențiate false obținute la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
Maia Sandu la summitul UE: „Integrarea în UE este garanția libertății și stabilității pentru R. Moldova” # Zugo.md
La Summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat viziunea sa pentru parcursul european al țării, subliniind importanța aderării la UE nu doar ca oportunitate economică, ci și ca element esențial al stabilității și libertății naționale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Alegerile din acest an, deși dificile, au reflectat voința … The post Maia Sandu la summitul UE: „Integrarea în UE este garanția libertății și stabilității pentru R. Moldova” first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu la summitul UE: „Integrarea în UE este garanția libertății și stabilității pentru R. Moldova” apare prima dată în ZUGO.
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a anunțat că își va încheia activitatea în funcție începând de miercuri, 5 noiembrie, decizia fiind una personală. El a confirmat pentru NewsMaker că demisia sa nu a fost impusă și că aceasta are legătură cu o promovare. Iacub a precizat că alegerea succesorului său rămâne la latitudinea guvernului și … The post Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a demisionat. Motivul first appeared on ZUGO. Articolul Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a demisionat. Motivul apare prima dată în ZUGO.
Salariul minim pe economie urmează să fie majorat în Republica Moldova, a declarat deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul emisiunii „Pe Față” de la postul public Moldova 1. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Da, salariul minim pe economie o să fie majorat. Colegii de la Ministerul … The post Guvernul pregătește o majorare a salariului minim. Precizările Victoriei Belous first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul pregătește o majorare a salariului minim. Precizările Victoriei Belous apare prima dată în ZUGO.
Caz fără precedent în Ucraina: Un moldovean, anchetat pentru legături cu gruparea „Wagner” # Zugo.md
Autoritățile ucrainene au deschis, în premieră, un dosar penal pentru mercenariat în privința unui străin. Suspectul este un cetățean al Republicii Moldova, care ar fi luptat în estul Ucrainei, în cadrul grupării militare private ruse „Wagner”, scrie Europa Liberă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unei note informative oferite Serviciului ucrainean al Europei Libere de Poliția … The post Caz fără precedent în Ucraina: Un moldovean, anchetat pentru legături cu gruparea „Wagner” first appeared on ZUGO. Articolul Caz fără precedent în Ucraina: Un moldovean, anchetat pentru legături cu gruparea „Wagner” apare prima dată în ZUGO.
În perioada 6–9 noiembrie, scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” din Chișinău va găzdui o serie de spectacole. De la comedia clasică „Chirița în provincie” și drama „Pescărușul”, până la fantezia „Visul unei nopți de vară” și satira „Gaițele”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Chirița în provincie Comedie 14+de Vasile AlecsandriRegia: Petru VUTCĂRĂU Joi, 6 noiembrie, … The post Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la patru seri de teatru first appeared on ZUGO. Articolul Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la patru seri de teatru apare prima dată în ZUGO.
R. Moldova vrea să includă vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” în Patrimoniul Mondial UNESCO # Zugo.md
Republica Moldova lucrează la dosarul pentru includerea vinăriilor subterane „Cricova” și „Mileștii Mici” pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, la Paris. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Popșoi a vorbit despre importanța cooperării internaționale în promovarea … The post R. Moldova vrea să includă vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” în Patrimoniul Mondial UNESCO first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova vrea să includă vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” în Patrimoniul Mondial UNESCO apare prima dată în ZUGO.
Preotul din Grinăuți și familia sa, agresați în biserică: șase persoane, trimise în judecată # Zugo.md
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală privind agresarea preotului din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, și a membrilor familiei sale. Șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, sunt acuzate de huliganism. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit probelor administrate, incidentul a avut … The post Preotul din Grinăuți și familia sa, agresați în biserică: șase persoane, trimise în judecată first appeared on ZUGO. Articolul Preotul din Grinăuți și familia sa, agresați în biserică: șase persoane, trimise în judecată apare prima dată în ZUGO.
Grosu cere reglementarea rețelelor sociale: „Telegram e campion la lipsa de reacție, TikTok complet insensibil” # Zugo.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că este timpul ca Republica Moldova să adopte reglementări pentru spațiul virtual, menționând că rețelele sociale devin tot mai influenter în manipularea opiniei publice și în procesele electorale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Curtea Constituțională a … The post Grosu cere reglementarea rețelelor sociale: „Telegram e campion la lipsa de reacție, TikTok complet insensibil” first appeared on ZUGO. Articolul Grosu cere reglementarea rețelelor sociale: „Telegram e campion la lipsa de reacție, TikTok complet insensibil” apare prima dată în ZUGO.
Achiziția unei mașini noi reprezintă un pas important, fie că este vorba despre confortul personal, mobilitatea familiei sau necesități profesionale. Mulți amână momentul din cauza resurselor financiare insuficiente, însă există soluții rapide și flexibile pentru a obține bani pentru cumpărare auto fără a bloca economiile. Un credit auto poate fi răspunsul ideal atunci când vrei … The post Vrei o mașină nouă? Află cum poți obține un credit auto în doar 24 de ore first appeared on ZUGO. Articolul Vrei o mașină nouă? Află cum poți obține un credit auto în doar 24 de ore apare prima dată în ZUGO.
„Au scris din nou istorie”: Maia Sandu a felicitat tinerii din R. Moldova care au cucerit aurul la robotică # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat echipa de liceeni care a adus țării medalia de aur la competiția internațională de robotică FIRST Global Challenge 2024, desfășurată între 28 octombrie și 1 noiembrie la Panama City. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a lăudat performanța tinerilor, menționând că succesul lor demonstrează potențialul și talentul … The post „Au scris din nou istorie”: Maia Sandu a felicitat tinerii din R. Moldova care au cucerit aurul la robotică first appeared on ZUGO. Articolul „Au scris din nou istorie”: Maia Sandu a felicitat tinerii din R. Moldova care au cucerit aurul la robotică apare prima dată în ZUGO.
Zeci de mii de cereri pentru compensații au fost depuse în prima zi de la lansarea platformei online # Zugo.md
În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, au fost depuse circa 95 700 de cereri. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din numărul total, peste 38 de mii au fost completate cu ajutorul registratorilor, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tot în prima zi, la Linia Verde au fost consultate peste 2 500 … The post Zeci de mii de cereri pentru compensații au fost depuse în prima zi de la lansarea platformei online first appeared on ZUGO. Articolul Zeci de mii de cereri pentru compensații au fost depuse în prima zi de la lansarea platformei online apare prima dată în ZUGO.
Planifică-ți călătoria în 2025 accesând platforme care oferă oferte limitate pentru zboruri din capitală către metropola britanică. Compară prețurile și alege opțiunile care se potrivesc bugetului tău. Multe companii aeriene propun tarife promoționale care pot scădea costurile călătoriei substanțial. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fii flexibil cu datele de zbor atunci când cauți bilete de … The post Bilete de avion Chișinău – Londra, cele mai bune oferte și informații utile first appeared on ZUGO. Articolul Bilete de avion Chișinău – Londra, cele mai bune oferte și informații utile apare prima dată în ZUGO.
Aeroportul Internațional Chișinău a devenit în ultimii ani unul dintre principalele puncte de tranzit pentru cetățenii ucraineni care călătoresc în străinătate, arată un reportaj publicat de portalul ucrainean UNIAN.Turizm. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit publicației, de la începutul invaziei ruse, tot mai mulți locuitori ai Ucrainei aleg să zboare spre Europa prin Moldova, în … The post Reportaj: Aeroportul Chișinău, între avantaje și neajunsuri pentru pasagerii ucraineni first appeared on ZUGO. Articolul Reportaj: Aeroportul Chișinău, între avantaje și neajunsuri pentru pasagerii ucraineni apare prima dată în ZUGO.
Fosta lideră „Șor” din Edineț, condamnată pentru proteste plătite. A fost anunțată în căutare # Zugo.md
Fosta președintă a organizației teritoriale „Șor” din Edineț, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului din surse provenite de la un grup criminal organizat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Panciuc a primit și distribuit sume … The post Fosta lideră „Șor” din Edineț, condamnată pentru proteste plătite. A fost anunțată în căutare first appeared on ZUGO. Articolul Fosta lideră „Șor” din Edineț, condamnată pentru proteste plătite. A fost anunțată în căutare apare prima dată în ZUGO.
O îngrijitoare moldoveancă, achitată după ce a fost acuzată că a profitat de o bătrână din Italia # Zugo.md
O îngrijitoare din Republica Moldova, de 43 de ani, nu va fi pedepsită de autoritățile italiene, deși ar fi luat 127.000 de euro de la o femeie în vârstă pe care o îngrijea în Veneția. Femeia i-ar fi cerut pentru a-i trimite unui bărbat cunoscut pe internet, despre care credea că se află în pericol în … The post O îngrijitoare moldoveancă, achitată după ce a fost acuzată că a profitat de o bătrână din Italia first appeared on ZUGO. Articolul O îngrijitoare moldoveancă, achitată după ce a fost acuzată că a profitat de o bătrână din Italia apare prima dată în ZUGO.
Un șofer în vârstă de 28 de ani a fost surprins în weekend de polițiștii de patrulare circulând cu 211 km/h pe traseul M-2, centura municipiului Chișinău, în direcția spre Ialoveni. Bărbatul a depășit limita legală de viteză cu 121 km/h, transmite Poliția Națională. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform legislației, pentru o astfel de … The post foto | Record de viteză pe centura municipiului Chișinău. Ce riscă șoferul first appeared on ZUGO. Articolul foto | Record de viteză pe centura municipiului Chișinău. Ce riscă șoferul apare prima dată în ZUGO.
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, reconfirmat în Guvernul condus de Alexandru Munteanu, a anunțat prioritățile pentru următorii patru ani, precizând că va urmări realizarea celor zece obiective-cheie asumate în campania electorală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Perciun a declarat că ministerul va aborda deschis o serie de subiecte sensibile care, anterior, nu au fost … The post Dan Perciun anunță zece obiective strategice pentru următorii patru ani first appeared on ZUGO. Articolul Dan Perciun anunță zece obiective strategice pentru următorii patru ani apare prima dată în ZUGO.
În R. Moldova circulă mașini cu 15-20 de ani vechime care merg impecabil, dar și mașini de 5 ani care ajung deja la revizie capitală. Diferența? Obiceiurile șoferului. Radu Dieselok, care diagnostichează zilnic mașini la service-ul său, a observat că aceleași greșeli se repetă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. 1. Circuli numai în oraș, fără … The post Top 5 greșeli pe care le faci zilnic și care reduc durata de viață a motorului mașinii first appeared on ZUGO. Articolul Top 5 greșeli pe care le faci zilnic și care reduc durata de viață a motorului mașinii apare prima dată în ZUGO.
Zeci de conducători auto au fost prinși băuți la volan sau sub influența narcoticelor în acest weekend # Zugo.md
Polițiștii au identificat peste 4400 de încălcări rutiere comise de către șoferi în acest weekend. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 56 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul mașinii după ce au fost depistați în stare de ebrietate sau a substanțelor narcotice, iar 2209 au depășit regimul de … The post Zeci de conducători auto au fost prinși băuți la volan sau sub influența narcoticelor în acest weekend first appeared on ZUGO. Articolul Zeci de conducători auto au fost prinși băuți la volan sau sub influența narcoticelor în acest weekend apare prima dată în ZUGO.
„Rusia efectuează teste, China efectuează teste, dar nu vorbesc despre asta”, a afirmat el. „Vom face teste pentru că şi alţii fac teste. Coreea de Nord face teste. Pakistanul face teste”, a adăugat şeful Casei Albe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Ştiţi, oricât de puternice ar fi (armele nucleare), lumea este mare. Nu ştii neapărat … The post „Ei nu vorbesc despre asta”: Trump, convins că Rusia și China fac teste nucleare first appeared on ZUGO. Articolul „Ei nu vorbesc despre asta”: Trump, convins că Rusia și China fac teste nucleare apare prima dată în ZUGO.
Rusia invocă posibile dificultăți în furnizarea gazelor către Transnistria în sezonul rece # Zugo.md
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, spune că asigurarea regiunii transnistrene cu gaze s-ar putea înrăutăți din nou în condițiile în care, în timpul iernii, este nevoie de un volum mai mare de gaze, iar Uniunea Europeană lucrează la noi pachete de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul acesteia împotriva Ucrainei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Rusia invocă posibile dificultăți în furnizarea gazelor către Transnistria în sezonul rece first appeared on ZUGO. Articolul Rusia invocă posibile dificultăți în furnizarea gazelor către Transnistria în sezonul rece apare prima dată în ZUGO.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru luna noiembrie 2025 temperaturi peste valorile obișnuite ale perioadei și o cantitate redusă de precipitații față de media multianuală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor sinoptice și climatice analizate, temperatura medie lunară a aerului se va situa peste norma de +3…+5°C, ceea ce indică o lună mai blândă … The post Noiembrie va aduce temperaturi peste medie, anunță meteorologii first appeared on ZUGO. Articolul Noiembrie va aduce temperaturi peste medie, anunță meteorologii apare prima dată în ZUGO.
Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime # Zugo.md
Republica Moldova înregistrează o premieră istorică în sporturile cu role. Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, după ce a cucerit medalia de aur la proba de sărituri în înălțime, în cadrul Campionatului European de sporturi cu role, desfășurat în orașul italian Anagni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În finală, sportivul … The post Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime first appeared on ZUGO. Articolul Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime apare prima dată în ZUGO.
R. Moldova se întoarce pe scena Eurovision după un an de pauză. Organizatorii anunță o premieră # Zugo.md
Republica Moldova va participa la Eurovision Song Contest 2026, după un an de pauză. Decizia a fost anunțată de Teleradio-Moldova (TRM), care introduce un nou format de selecție națională, „adaptat practicilor europene și condițiilor locale”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Selecția va fi coordonată de doi producători: Serghei Orlov, cu experiență în mai multe ediții … The post R. Moldova se întoarce pe scena Eurovision după un an de pauză. Organizatorii anunță o premieră first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova se întoarce pe scena Eurovision după un an de pauză. Organizatorii anunță o premieră apare prima dată în ZUGO.
