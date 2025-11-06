Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați PAS

13:10

Polițiștii au identificat peste 4400 de încălcări rutiere comise de către șoferi în acest weekend. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 56 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul mașinii după ce au fost depistați în stare de ebrietate sau a substanțelor narcotice, iar 2209 au depășit regimul de …